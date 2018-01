HOROSCOP – Miercuri, 10 ianuarie 2018

HOROSCOP Racii sunt în plin proces de creație a unui mare proiect, de la care au mari așteptări, dar ceva se oprește. Nativii din leu sunt tentați să facă tot felul de comparații care, oricum ar aranja lucrurile, ies în defavoarea lor. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

Ai curaj sa privești la tine, cel de ieri, pentru ca acum ai alte resurse la indemana, ai invațat mult in ultima vreme și știi sa rezolvi situațiile de odinioara cu care te-ai confruntat și din care, atunci, nu gaseai ieșire.

Acum deții cheia succesului, și se pare ca, pentru a repara o problema de demult, pentru a inchide un capitol vechi care te irita inca, primul lucru pe care trebuie sa-l faci e sa-l privești cu ințelegere, cu toleranța, cu blandețe, fara a-ți tot gasi defecte și vini. Ce a fost a fost, ai invațat din asta, deci trateaza trecutul cu iubire, pentru ca e tot viața ta și aceea!



Nu ajunge doar sa visezi pana departe, sa arunci in Univers dorințele și planurile tale și apoi sa stai pasiv sa se materializeze. De undeva trebuie sa pornești, și aceasta e faxa de proiectare a viselor tale, dar, dupa ce le-ai conturat bine in mintea ta, trebuie sa pui mana pe instrumentele potrivite pentru a incepe sa le construiești, pas cu pas.

Asta vei face și azi: vei lua un vechi vis in mana și, pentru ca intre timp ai gasit și resursele de a-l transpune in realitate, vei trece la fapte. Inspriația nu sta pe loc, ci fiecare caramida pe care o pui la vechiul plan genereaza alte și alte idei, deci inainteaza!

Daca vezi ca o veche promisiune nu se mai materializeaza, ca se tot amana, ca ești dus cu vorba, ca, orice ai face, nu mai observi nicio evoluție, poate ar fi bine chiar sa-ți iei gandul de la acel plan. E semn ca nimeni nu are interesul sa te ajute, iar tu, singur, momentan, nu poți trece la etapa urmatoare.

Daca nu renunți definitiv la acel scop, poate ajunge doar sa-l treci, o vreme, pe linie moarta, fara sa te mai ocupi de el, iar intre timp sa-ți canalizezi energia și atenția spre cu totul altceva. Avand la ce sa te gandești, nu te va mai stresa atat de tare așteptarea.



Ești in plin proces de creație a unui mare proiect, de la care ai mari așteptari, dar ceva se oprește. Trebuie sa stai pe loc, ceea ce devine frustrant pentru un om inflacarat, dar vocea ta interioara iți atrage atenția ca ai scapat ceva din vedere, ca investești prea multa energie intr-o diercție care poate nu e cea mai adecvata ideii tale inițiale.

Chiar ar fi recomandabil sa faci o pauza, sa-ți iei o vacanța, la propriu sau la figurat, pentru ca, privind lucrurile dintr-o alta perspectiva, s-ar putea sa iasa la iveala aspecte pe care acum, cuprins de pasiune și dorința, nu le vezi. Liniștește-te și se vor vedea!



Ești tentat sa faci tot felul de comparații care, oricum ai aranja lucrurile, ies in defavoarea ta. Cel de alaturi are mai mult succes, e mai frumos, e mai bogat, e mai norocos, dar nu, oprește-te din atatea analize și descopera ca nici tu nu ești cu nimic mai prejos decat cel cu care iți masori forțele.

Legea compensației funcționeaza perfect, ca atare, cand ceva iți lispește, sigur ai altceva din belșug pe care merita sa-l pui mai mult in valoare. Nu ai bani – ai sanatate, nu ai job – ai iubire, și tot așa, ca atare cauta imediat acel detaliu, oricat de mic, ce ar putea pastra proporțiile și nu ar dezechilibra balanța.

Ești intr-o pasa cam pesimista in care, oricum ai privi lucrurile, nu vezi nimic bun in ele. Exagerezi totuși gravitatea situației, iți faci prea multe griji pentru… nimic, deci evita sa folosești astazi exact acest cuvant: nimic. Ca nimic nu merge, nimic nu-i bun, nimic nu se intampla!

Ba da, multe merg bine, mutle se intampla, dar nu le vezi daca te lași copleșit de noaptea gandirii negative. Stresul și grijile sunt prea mari și e firesc sa nu descoperi raza de soare care se ivește, poate, din alt loc decat cel spre care privești tu acum. Nici nu dormi noaptea gandindu-te, dar ce-ar fi sa nu te mai gandești la… nimic?

Te-ai detașat de o situație și descoperi ca nu te mai atrage, nu te mai preocupa, nu mai are aceeași insemnatate ca altadata. E ca și cum ai uitat pe cineva, ai parasit o acțiune, ai inchis un robinet de la care iți trageai energia candva. Poate nu e timpul pierdut și se mai poate aprinde o scanteie chiar și in acel loc ce pare adormit.

Lasa-te motivat de cel care apare azi in calea ta și incearca sa te convinga sa te aprinzi din nou, sa-ți aduca aminte ce bine ardea focul de pasiune in acel loc ce pare acum parasit. Intoarce-te și intețește focul, mai pune paie, pentru ca mai e puțin jaratec in cenușa, nu s-a stins de tot!



Uneori, a fi om matur, a fi adult, nu e cel mai mare atu, pentru ca varsta te face sa privești lucrurile doar dintr-o perspectiva grava, cea a problemelor, a responsabilitaților, a seriozitații vieții. Or, in situația de fața, nu de griji e nevoie, ci de o ușoara indiferența, ca sa nu mai pui totul sub semnul intrebarii, sa nu mai cauți probleme cu orice preț.

Cu cat ești mai relaxat, mai distant, chiar mai aerian, vei vedea ca vei gasi mult mai ușor soluții, deci uita pentru o zi cați ani ai, cate școli ai in spate, cata experiența ai acumulat in trecut, și privește totul prin ochi de copil, de novice, de incepator, de neștiutor, care abia acum vede ce se petrece..



Ai impartașit candva un secret unei persoane care nu a știut sa fie discret și se pare ca a impanzit taina peste tot. Nu te speria, chiar daca acum știe toata lumea ce aveai de gand sa faci, mai bine te-ai apuca de treaba și ai pune in practica ceea ce era doar un vis.

Așa vei ajunge mai repede la rezultate și, cand toata lumea va fi aflat care iți erau planurile secrete, tu deja vei fi terminat totul cu succes și nu va mai trebui sa ții secret. Construiește repede acel vis și apoi vei putea sa te lauzi cu succesul, nu cu visul, și așa nu ai de ce sa te mai temi ca-ți fura altul ideea.



Lucrurile s-au schimbat, nu mai merg in direcția pe care o știai și ești un pic luat prin surprindere, mai ales daca nu ești genul de om care adora noutatea. In loc sa stai și sa te plangi ca nu știi unde duce noua direcție, mai bine te-ai avanta spre nou, fara sa te mai gandești ce urmeaza.

Ia-o ca pe o aventura, spune fie ce-o fi, și ai sa vezi ca te vei adapta mult mai ușor schimbarii. Da, ești la inceput și habar n-ai ce urmeaza, dar, daca tot ești pe un drum complet nou, lasa-te dus de vantul schimbarii pentru ca vor incepe sa apara curand și semnele bune.



Te comporți ca in povestea cu drobul de sare. Ai transformat un banal motiv de stres intr-o obsesie, intr-o problema mult mai grava decat este și vorbești lumii numai despre ea, ca și cum ar fi cea mai mare povara a momentului. Privește-o cu luciditate și detașare ca și cum n-ar fi a ta, ca sa vezi ca exagerezi cu grijile și temerile tale actuale.

Daca nu ai agrava situația așa, acceptand ca ai devenit un pic ipohondru sau schizofrenic – metaforic vorbind – ai vedea ca problema ta are rezolvare, ca ajunge doar s-o analizezi la rece, cu capul limpede, și ai descoperi ca deții toate resursele pentru a o depași cu succes, ca exista o cale ușoara pentru a trece dincolo de ea.



Ai alaturi de tine o persoana cu un caracter haotic, rebel, necontrolat, mult prea energica i stresant, pentru un om calm ca tine, dar in loc sa te enervezi ca se comporta așa, ai putea sa te folosești de energia sa debordanta. Daca tu nu ai aceeași energie, lasa-l pe el sa fie motorul care duce in spate mașinaria pe care tu o conduci, de fapt.

El trage, el impinge, el duce greul, caci are energie din belșug, dar direcia tu i-o dai, tu ești volanul. Punandu-va la un loc, amandoi, resursele cele mai bune, ați vedea ce bine evolueaza acel plan comun, deci nu-l trata ca pe motivul de stres al zilei, ci ca pe scanteia de care aveai nevoie ca sa aprinda fitilul. De explozia finala veți beneficia amandoi!

