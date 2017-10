HOROSCOP – Miercuri, 1 noiembrie 2017. Ce ți-au rezervat astrele!

HOROSCOP Pentru gemeni s-a terminat o etapă din viața de familie și a venit vremea să vă luați rămas bun de la tot ce a fost. Vărsătorii au nevoie de un ajutor pentru a putea trece la etapele următoare ale unui proiect în care sunt direct implicați. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

Iubirea e cel mai frumos lucru de care ai parte azi, pentru ca te simti, pur si simplu, rasfatat in gesturi de afectiune si de simpatie din partea celor din jur, nu doar partenerul de suflet te alinta si te invaluie in cuvinte calde, ci chiar reusesti sa intri in gratiile tuturor, datorita talentelor pe care le pui in joc: amabilitate, un zambet placut pe chip, o vorba buna.

Cat timp stii sa vrajesti lumea cu aceste instrumente infailibile, succesul tau in societate este asigurat. Foloseste-te de ele cu prisosinta, pentru ca ai sansa de a castiga noi prietenii sau poate inima celui pe care il iubesti.

Ferchezuieste-te, aranjeaza-te si iesi in lume, in medii cat mai populate si cat mai diverse, pentru ca exista sansa de a fi remarcat de cineva special!

Daca dragostea lipseste din viata ta, in acest moment, azi se poate rezolva cu bine si acest punct lipsa, pentru ca apare ocazia de a intalni pe cel care ar putea deveni partenerul potrivit pentru visele tale romantice.

Totusi, dragostea nu ti se ofera pe tava, ci trebuie sa vii si tu in intampinarea ei, daruind cat mai mult, nu doar asteptand sa ti se spuna vorbe frumoase!

S-a terminat o etapa din viata familiei tale si a venit vremea sa va luati ramas bun de la tot ce a fost. Ati invatat ceva din cele traite, dar nu mai are rost sa duceti mai departe capitolul tocmai incheiat.

Este un moment excelent pentru a trasa o noua directie impreuna cu cei dragi tie, trecutul fiind de acum inainte doar o amintire sau sursa unor invataturi intelepte.

Priveste spre viitor de acum, nu te mai intoarce inapoi decat pentru a accesa, din cand in cand, atunci cand ai nevoie, cate o idee, cate o lectie acumulata, cate o informatie de demult. Concentreaza-te spre ce va fi!

Suferintele din amor nu scutesc pe nimeni, iar azi tu esti primul vizat de aceste surprize neplacute. Poate nu se intampla nimic grav intre tine si persoana iubita, dar planeaza o atmosfera mai sumbra deasupra voastra, din cauza unor influente din afara cuplului.

Daca unul din voi e incarcat negativ de emotii si griji, e clar ca isi va revarsa problemele si asupra celuilalt si veti suferi laolalta. Totusi, cel afectat simte nevoia de a-si spune pasul in fata celui drag, asteptand ajutor, sustinere si intelegere.

Chiar daca nu primesti raspunsurile potrivite atunci cand ai dori tu, trebuie sa ai rabdare pentru ca ele vin totusi odata si-odata. Tu deocamdata cere de sus ghidarea potrivita si apoi asteapta, pentru ca nu pot veni solutiile exact atunci cand vrei tu, trebuie sa iti educi rabdarea si sa faci pace cu timpul care trece in ritmul lui firesc.

Asteptarea are si ea un rost, pentru ca pe parcursul trecerii zilelor sau saptamanilor pana la atingerea acelui scop, mai ai multe de descoperit, de aflat, de invatat, deci timpul nu trece in zadar, ci ca o acumulare de capital si experienta.

Tii mult la independenta ta, ca atare azi dai randament numai daca esti lasat sa faci totul pe cont propriu. Te descurci de minune in acele proiecte in care poti lua singur decizii, iti poti construi propria strategie, fara a astepta indrumari de la altii.

Apar suficiente informatii utile pe care le poti in avantajul tau, iar contactul cu lumea este unul pozitiv, de vreme ce dai mereu exact de oamenii de care ai nevoie. Stii exact la cine sa apelezi si pe ce informatii sa te bazezi astfel incat sa-ti iasa toate perfect pe parcursul zilei.

S-a nascut o dorinta noua in mintea ta, dar e nevoie sa o si pui in aplicare. Profita de entuziasmul coplesitor de acum si apuca-te imediat de treaba, dupa principiul bate fierul cat e cald, nu mai astepta!

Acum, cat timp energia e la maxim si dorinta imensa, lucrurile ar putea evolua mult mai bine si mai repede, ca atare pune mana pe unelte si cladeste ceea ce visezi sa atingi. Prinzi un val ascendent care te impinge repede spre scopul tau final, deci nu are rost sa mai stai pe ganduri sau sa tergiversezi lucrurile.

Trebuie sa iei la bani marunti orice afacere in care sunt implicate sume mari, documente oficiale, acte importante, pentru ca exista riscul de a trece cu vederea o cifra de la care se poate declansa mai apoi o serie intreaga de probleme.

O neglijenta minora, cum ar fi o virgula pusa gresit sau lipsa unui zero in coada unui numar pot fi erori banale la prima vedere, dar ale caror efecte se vor dovedi a fi mult mai grave. Verifica legalitatea tuturor tranzactiilor pe care le inchei azi, citeste clauzele contractuale cu atentie, pentru ca aici se pot infiltra erori periculoase.

Prea cari dupa tine un bagaj imens de amintiri care nu-ti fac bine, te raportezi prea mult la cele intamplate candva, din care deja ti-ai invatat lectia, deci ar fi timpul sa te debarasezi de povara si sa te concentrezi asupra prezentului. Ce a fost a fost, nu te mai intoarce acolo, ci elibereaza-te de acest balast emotional care nu-si mai are rostul.

Din pacate ai in preajma oameni care, fac ce fac, si tot acolo in trecut te trag, deci ar trebui sa ii tii mai intai pe ei la distanta daca vrei sa te detasezi de ceea ce nu-ti mai face placere. De tine depinde sa inchizi acel capitol care nu te onoreaza!



Atmosfera de la serviciu e cam sumbra, de parca ai lucra sub presiune, sub tensiune, sub supravegherea deloc prietenoasa a unui superior care pandeste greselile oricui. Daca te simti cu musca pe caciula cu ceva, fa tot posibilul sa repari acel aspect, pentru ca supraveghetorul aspru abia asteapta sa-ti descopere punctul sensibil si sa te sanctioneze.

Nu lucrezi cu placere intr-o atmosfera atat de apasatoare, si abia astepti sa scapi cat mai repede. Vei termina ziua cu un puternic sentiment de vina, de nemultumire, de esec, doar din cauza celor care te critica sever.

Ai nevoie de un ajutor pentru a putea trece la etapele urmatoare ale unui proiect in care esti direct implicat. Sfatul pe care il primesti astazi se va dovedi a fi extrem de util, salvator pentru tine, deoarece ai multe de invatat de pe urma celor tocmai aflate.

Cineva a trecut deja printr-o situatie similara si s-a lovit de probleme similare, ca atare ai numai de castigat daca asculti ce-ti impartaseste din experientele sale. Vei putea aplica usor ceva din indrumarile sale, astfel incat sa nu pierzi vremea cu aceleasi hopuri ca si el. Ofera solutii deja testate.

Ai mare noroc azi sa te afli in compania unei persoane net superioare tie ca experienta de viata, ca pregatire profesionala, ca atare profita de fiecare clipa in care stai in preajma ta. Deschide urechile si ochii pentru ca vin spre tine atat de multe raspunsuri utile, informatii necesare si sfaturi bune pe care le poti pune in aplicare imediat in beneficiul tau.

Cel care iti transmite azi toate aceste informatii devine profesor pentru tine, un mentor care si-a asumat rolul de a fi sursa de informatie pentru altii care abia acum fac primii pati pe calea pe care el a devenit deja expert. Bucura-te de asemenea sansa!



Acest horoscop este oferit de acvaria.ro