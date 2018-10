HOROSCOP – Miercuri, 03 octombrie 2018

HOROSCOP Balantele se afla in fata unei alegeri importante, in timp ce Taurii se simt coplesiti de emotii.

HOROSCOP BERBEC

Atitudinea ta tonica, optimista, increzatoare e un exemplu demn de urmat de cei apatici si pesimisti. Tu faci un pas in fata si arati tuturor ca nimic nu e atat de greu incat sa nu poata fi rezolvat, nimic nu e atat de trist incat sa merite sa-ti torni cenusa in cap, si prin aceasta atitudine atat de luminoasa, poti trage si pe altii dupa tine, in sus. Sunt cateva persoane in preajma ta care l-au luat pe nu in brate si se plang intruna, dar au noroc de o prezenta ca a ta care le readuce si lor zambetul pe buze si speranta in suflet. Mobilizeaza-i, ridica-le moralul, pentru ca iti vor fi recunoscatori pentru energia pe care le-o insufli!

HOROSCOP TAUR

Emotiile tale dau in clocot, prins intr-un iures de evenimente cu efecte contradictorii asupra ta. E ceva ce te cheama inainte si te ambitioneaza sa faci totul sa ajungi mai repede acolo, dar altceva te trage inapoi si isi spune s-o lasi mai moale, pentru ca nu esti suficient de bine pregatit sufleteste. Detii toate resursele unui succes deplin, deci nu lasa latura ta sensibila sa te opreasca din elan. Entuziasmul zilei e imens, energia la cote maxime, doar inima e slaba si nu te sustine in demersurile curajoase spre care ai vrea sa pornesti. Ba poti, deci si tu, inima, hai!

HOROSCOP GEMENI

Muncesti cu sarg, convins ca rezultatele proiectului pe care il ridici pas cu pas depind numai de eforturile depuse de tine. Nimic nu ti se ofera de-a gata pe tava, e nevoie de efort, de timp investit, de energie consumata, dar norocul tau e ca ai toate aceste resurse la dispozitie pentru a le canaliza cu succes spre scopul propus. E si mai motivant sa vezi cu ochii tai ce iese concret de sub mainile tale, pentru ca pare a fi o activitate din care se nasc produse, obiecte, lucruri palpabile si esti foarte mandru de ceea ce-a iesit! Munca manuala, cu instrumente sau cu materii prime e cea mai favorizata.

HOROSCOP RAC

Desi te afli intr-un mediu cu care esti obisnuit, azi parca nu mai poti comunica eficient cu nimeni din anturaj. Cei aerieni si zapaciti te enerveaza, cei nervosi si artagosi te tin la distanta, deci oricat ai incerca sa ramai calm si amabil, tot te va scoate si pe tine cineva din sarite, pana la urma. Fa un efort sa-ti pastrezi atitudinea pozitiva in ciuda tratamentelor incorecte din partea celor din fata ta, care uita de prietenie, si de bune maniere, doar pentru a-si impune propriile dorinte.

HOROSCOP LEU

Faci parte dintr-un colectiv mai larg în care fiecare are impresia că poate juca rolul de lider, dar nu e chiar aşa. Când se adună la un loc atâtea minţi luminate, e clar că iese şi cu dispute de supremaţie, cu lupte de orgolii, pentru că nimeni nu-şi acceptă uşor poziţia de subaltern. Dar tu o faci cu bucurie, pentru că nu te simţi în stare să preiei pe umerii tăi decizii, responsabilităţi, soluţii atât de dificile care se cer azi. Îi laşi pe alţii să ţi-o ia înainte, pentru că sunt mai potriviţi! Nu te retragi din comoditate, ci pentru că recunoşti că nu deţii toate informaţiile pentru a prelua controlul acestei acţiuni colective.

HOROSCOP FECIOARA

Privesti foarte serios problema pe care o analizezi azi cu impartialitate si atentie, spre deosebire de cei din jur care inca nu s-au detasat de spiritul sarbatorilor si au chef de joaca. Nu e de glumit cu raspunsul pe care trebuie sa il dai, pentru ca ti se cere concentrare si capacitatea de a intelege situatia pe toate fetele cu corectitudine, pentru a te asigura ca nu ai scapat nimic din vedere. Tu vei reusi sa cantaresti problema cat se poate de bine si-i vei ajuta si pe ceilalti sa revina cu picioarele pe pamant.

HOROSCOP BALANTA

Nimic nu dureaza vesnic, deci nici relatiile in care esti implicat nu pot continua la fel toata viata, ca atare fii oricand deschis spre schimbari si din acest punct de vedere. Ca se mai schimba prietenii sau colegii, ca se mai schimba pana si partenerii, trebuie sa fii deschis spre nou, pentru ca relatiile respective au ajuns la un nivel care nu mai avea nimic bun de oferit li e mai bine sa se termine. Mergi mai departe cu recunostinta ca acei oameni au trecut prin viata ta pentru o vreme, dar nu te tine cu dintii de ei. In afara, poate, de familie, nimeni nu e legat de tine pentru totdeauna. Oamenii apar si dispar din calea ta: asa e viata!

HOROSCOP SCORPION

Familia e alaturi de tine trup si suflet intr-un moment ca de sarbatoare. Aveti ceva de celebrat impreuna si cei dragi ti se alatura cu bucurie, cu entuziasm, cu energie pozitiva, indreptand spre tine toata dragostea lor! E un moment superb, cu o intensitate emotionala imensa, care se resimte arareori in viata: la casatorii, la venirea pe lume a unui copil, la o mare reusita in plan personal. Impartasesti cu ei aceasta fericire imensa si prezenta lor te motiveaza si mai tare sa pornesti cu si mai mult optimism spre orizonturile care se arata inainte-ti. Totul va fi bine si credeti cu totii, cu tarie, in asta!

HOROSCOP SAGETATOR

Abia astepti un eveniment fata de care ai o atractie speciala, pentru ca il privesti ca pe o eliberare de stres, ca pe o evadare din cotidian. Poate e o intalnire mult visata, o calatorie de la care ai mari asteptari sau doar o revedere cu prietenii pe care o presimti ca fiind cu totul speciala. Privesti spre viitor cu un soi de optimism dus la extrem, ceea ce nu e o noutate la tine, dar nici nu lasi lucrurile sa ajunga ele singure acolo, ci le grabesti cumva evolutia pentru a te bucura mai repede de ceea ce visezi sa ti se intample.

HOROSCOP CAPRICORN

Relatia ta cu reprezentantii unor institutii importante se va dovedi a fi fructuoasa, in ciuda birocratiei suparatoare. Daca bati la usa unui birou oficial pentru a cere o solutionare la problemele tale, adu-ti aminte de cateva aspecte esentiale pentru a obtine mai usor ceea ce cauti: amabilitate, tact, multa rabdare, un dram de supunere, pentru ca asa merge relatia cu institutiile statului. Vor sa vada la tine ca-i privesti ca pe niste zei in mainile carora se afla cheia problemelor tale. Important e sa-ti atingi tu scopurile, indiferent de mijloacele folosite!

HOROSCOP VARSATOR

N-ai cum sa te simti bine intr-o atmosfera atat de sumbra ca cea in care nimeresti azi fara voia ta, ca atare, daca vrei sa salvezi ziua, trebuie sa iesi de urgenta din acel spatiu. Resimti incarcatura energetica negativa care planeaza peste tot in jurul tau, pentru ca, in preajma ta, s-au adunat numai oameni pesimisti, negativisti, care se plang de toate necazurile pamantului, or tu nu ai nicio legatura cu suferintele si grijile lor. Numai de tine depinde sa iesi de sub influenta lor nefasta, ca atare, daca nu ti-e pe plac ce vezi in jur, ajunge doar sa iesi afara. O gura de aer proaspat te va elibera de senzatia neplacuta!

HOROSCOP PESTI

Nu esti in apele tale, nici starea ta fizica nu e prea grozava, si nici anturajul nu e mai vesel ca sa-ti distraga atentia de la probleme. Nici vorba de optimism astazi, esti puternic influentat de compania nefasta in care ai nimerit. Daca faci echipa cu persoane bolnave, singure, nemultumite, depresive, fii sigur ca ceva din starea lor proasta se va transmite si la tine ca atare alege-ti cu mai multa exigenta anturajul. Nu doar despre probleme, boli sau lipsuri vrei sa auzi tu povesti astazi!

Acest horoscop este oferit de acvaria.com