HOROSCOP – Marți, 9 ianuarie 2018

HOROSCOP Nativii din gemeni vor trebui ca nici în cele mai dificile momente să nu își piardă speranța. Racii sunt într-un proces profund și îndelungat de transformare, dar nicio reconstrucție nu e ușoară. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Mintea ta e sursa ta principala de energie, pentru ca de acolo vin idei pe banda rulanta, una mai buna ca cealalta. Lasa-te, deci, condus in toate de roadele mintii tale, pentru ca dai clasa orcui prin rationamente logice, argumentatie clara si la obiect, calcule corecte facute cu usurinta, strategii bine puse la punct si solutii geniale.

Cine te are prin preajma azi ar avea numai de castigat, pentru ca esti acolo si pentru altii. La mintea ta s-ar putea conecta si ceilalti, absorbind de la tine idei si solutii dintre cele mai bune. Gandeste si spune ce gandesti!

HOROSCOP TAUR

Trebuie sa accepti ca unele planuri din viata ta nu se construiesc peste noapte, ci e nevoie de o strategie pe termen lung. Nu are rost nici sa numeri zilele care trec, nici sa te grabesti sa sari peste etape, ci sa te bucuri de timpul pe care il ai la dispozitie.

Nu te crampona nici ca trece prea repede, nici ca se scurge prea incet, ci joaca-te un pic cu orele pe care le gestionezi, valorifica timpul cu o atitudine vesela, lejera, ca si cum ar fi o resursa pozitiva de care te poti folosi eficient. Nici nu se scurge inutil, nici nu iti pierzi rabdarea, ci trece exact asa cum e mai bine pentru tine acum.



HOROSCOP GEMENI

Nici in cele mai dificile momente nu trebuie sa-ti pierzi speranta. Chiar daca acum, pe moment, ai impresia ca ti s-au inecat corabiile, ai ravdare!

Vei trece peste toate cu capul sus daca ai incredere in rezolvarea tuturor problemelor. Te vei ridica si o vei lua de la capat mult mai bine, deci investeste toata increderea de care esti capabil in ceea ce va urma dupa.

Nu te crampona de hopul de acum, oricat de greu ar parea, ci gandeste-te cum te vei simti dupa ce vei fi trecut deja la etapa urmatoare, dupa ce vei fi iesit din acest blocaj. Numai cu gandire pozitiva poti renaste curand!

HOROSCOP RAC

Esti intr-un proces profund si indelungat de transformare, dar nicio reconstructie nu e usoara. Gandeste-te ca, pentru a cladi o casa noua, mai intai traiesti intr-un santier in care toate par asezate haotic, dar cand incepe sa se intrevada constructia, deja atitudinea ta e alta.

Esti pe calea ta – lenta, dar sigura – spre desavarsire, deci nu te opri din schimbari, din evolutie, din ascensiunea ta.

Parca o mana nevazuta aseaza caramizile la ceea ce devii tu cu fiecare zi care trece, iar azi vei mai avea o data acel sentiment ca te-ai mai imbogatit cu ceva, ca s-a mai conturat ceva in proiectul la care iti aduci contributia. Continua, esti pe calea cea buna!

HOROSCOP LEU

Daca faci totul ca la carte, constiincios si corect, ai toate sansele sa fii primit intr-un mediu fata de care ai un respect aparte si o admiratie deplina. E un grup de elita, un nivel superior in cariera, o tinta foarte inalta a scopurilor tale, dar ca sa ajungi acolo, trebuie sa urmezi o procedura impecabila, de la care nu trebuie sa te abati cu nimic.

Fii just, sincer, moral, loial, integru si vei vedea cum mai faci cativa pasi mai sus spre aspiratia ta cea mai importanta din acest moment. Intr-o zi vei fi un exemplu pentru altii, tocmai de aceea trebuie sa slefuiesti zi de zi ceea ce esti pentru a deveni perfect.

HOROSCOP FECIOARA

Privesti de pe margine cu un soi de inocenta si curiozitate, ca un copil care trage cu ochiul de pe geam la un magazin plin cu minunatii. Inca nu poti intra acolo, doar tanjesti la ziua csnd usile se vor deschide si vei putea sa te rasfeti cu toate aceste lucruri.

Pana atunci insa trebuie sa pregatesti terenul, sa acumulezi experienta, sa inveti, sa faci tot ce-ti sta in putinta pentru a intruni conditiile necesare de a fi conform standardelor acelui loc. Nu oricine are acces la acel loc, tocmai de aceea trebuie sa urci si tu treptele firesti pana ce vei ajunge in fata portii deschise.

HOROSCOP BALANTA

Stresul ajunge azi intr-un punct de maxim din cauza unei vesti picate ca din senin peste tine. Iti strica toate planurile de azi si da peste cap tot ce aveai in gand, pentru ca trebuie sa faci imediat loc acelei schimbari intr-o agenda si asa arhi-incarcata.

Nu mai stii cum sa gestionezi situatia, de ce sa te apuci mai intai, si e firesc sa nu-ti mai vezi capul de treburi in asemenea situatie.

Cel mai tare te deranjeaza ca, intr-un program deja haotic, te mai trezesti si cu aceste situatii neprevazute care s-ar putea sa ceara intaietate, deci e normal sa fii atit de nervos si de agitat, cand nu stii cum sa le aranjezi pe toate mai bine.



HOROSCOP SCORPION

E suparator pentru tine sa dai deoparte un proiect ce parea sa evolueze foarte bine. Crestea sub ochii tai, inflorea de la o etapa la alta, dar azi, nu se stie din ce motive, ti se cere sa abandonezi corabia.

Nu ai deocamdata nicio explicatie logica de ce trebuie sa renunti la ceva ce mergea bine, dar intuitia ta iti spune sa parasesti de urgenta locul, chiar daca deocamdata orizonturile par senine.

Presimtirea ta e un semn ca se apropie furtuna, desi nimic nu anunta inca acel pericol iminent, deci tine cont de ceea ce ti se transmite pe diverse cai subtile si nu te tine cu dintii de acel aparent succes in derulare. Daca renunti acum, ai timp sa salvezi cate ceva inainte de a fi prea tarziu maine.



HOROSCOP SAGETATOR

Nu te mai plange cat de greu iti e, cat de lovit de soarta esti, desi nu e genul tau sa faci asta. Ai o atitudine de om impovarat, lovit, se parca ai cara pe umeri toate necazurile pamantului, or, nu esti cu nimic mai diferit decat majoritatea oamenilor.

Daca ai privi in jur, ai vedea ca sunt altii si mai napastuiti, si mai stresati, ca esti ca toti ceilalti, la urma urmei, parte dintr-un mecanism in care toata lumea lupta sa supravietuiasca.

Lasa pesimismul si lamentarile deoparte si implica-te serios in rezolvarea problemelor care te macina, poate chiar unindu-ti fortele cu altii care trec si ei prin aceleasi situatii dificile.



HOROSCOP CAPRICORN

Esti obosit, ai parcurs un lung drum pana aici si ai tot acumulat poveri prea grele pe suflet. Nu le mai duce dupa tine, fa ceva sa scapi de acest balast emotional inutil, care contine toate atasamentele tale din trecut.

Duci dupa tine amintiri, regrete, resentimente, doruri, se vede ca n-ai uitat si n-ai iertat diverse situatii de altadata care au devenit sursa epuizarii tale psihice de acum.

In astfel de momente ai nevoie de o pauza, de vindecare, de o eliberare, deci cauta acea cale de a arunca gunoiul, de a-ti linisti sufletul, de a inchide acele cutii de amintiri care ar fi trebuit de mult sa fie inchise.

HOROSCOP VARSATOR

Nu te lasa dus de val incotro duce curentul, pentru ca nu pasivitatea e solutia la problema ta de acum. Ar fi mult mai bine sa iei taurul de coarne si sa aprticipi efectiv la marea provocare.

Nici nu e genul tau sa astepti pasiv, privind de pe margine, tocmai de aceea esti invitat sa actionezi, sa te implici, sa contribui, sa te alaturi, sa fii parte dintr-un angrenaj in care fiecare are un rol bine stabilit.

Lasa comoditatea sau frica de a face ceva, si fa un pas inainte ca sa-ti arati disponibilitatea de a prelua sarcina ce ti se cuvine, iar apoi vei fi si tu parte componenta dintr-un sistem care duce spre succes.

HOROSCOP PESTI

Schimbarile cele mai bune din viata ta necesita o viziune complet noua asupra directiei de mers. A continua sa vaslesti in acelasi ritm, cu aceleasi mijloace si in acelasi mod ca inainte, nu va aduce nicio modificare in viata ta, tocmai de aceea primul pas pe care trebuie sa-l faci e sa privesti din alt unghi decat inainte.

Chiar si cea mai mica schimbare de decor, chiar si cel mai neinsemnat detaliu in plus pe ordinea de zi va genera mai apoi un sir intreg de reactii in lant, care vor duce la schimbarea mult visata. Fa un pas in afara cercului monoton cu care erai obisnuit, iar transformarile vor incepe sa curga. Rupe rutina!

