HOROSCOP – Marți, 7 noiembrie 2017

HOROSCOP Nativii din gemeni stau pe loc și nu insistă să se ocupe azi de un proiect dacă văd că toate merg de-a-ndoaselea. Fecioarele sunt blocate într-un punct din care nimic nu mai mișcă, nimic nu mai înaintează. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Joci un rol salvator pentru o persoana care are nevoie de sfaturile tale ca de aer. Ai, cu siguranta, mai multa experienta decat amicul tau aflat in impas si vei impartasi din experienta ta de viata cu multa placere.

Nu pune la suflet ceea ce auzi de la prietenul tau, pentru ca tocmai pe impartialitatea si judecata ta rece mizeaza atunci cand te cauta pentru o indrumare. Logic, rational, detasat de influente sentimentale, vei reusi sa-i oferi o solutie practica foarte buna, adaptata perfect la situatia lui.

HOROSCOP TAUR – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Nu pleca urechea la criticile rautacioase ale celor din jur, pentru ca ei nu au cum sa-ti inteleaga planurile. Important e sa crezi tu cu tarie in ele si sa nu te lasi oprit din elan de astfel de oameni pusi mereu pe comentarii malitioase.

Unii nu fac altceva decat sa taie aripile celor care au curaj sa viseze, de aceea trebuie sa te inarmezi cu mult curaj si optimism, pentru a trece peste piedicile puse de cei care nu sunt in stare de nimic altceva decat sa strice visele altora.



HOROSCOP GEMENI – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Stai pe loc, nu insista sa te ocupi azi de un proiect daca vezi ca toate merg de-a-ndoaselea. E o senzatie ciudata de blocaj, simti ca orice ai face, tot nu-ti iese, dar zi mersi ca e sambata si chiar iti poti permite o zi de pauza.

Azi oricum nu inainteaza nimic, ceea ce devine frustrant pentru o fire activa ca tine, dar un impas poate avea si o latura pozitiva: aceea ca te poti odihni, fara sa mai depui atatea eforturi. Cand vor fi din nou intrunite conditiile unei evolutii bune, te vei apuca din nou de treaba, dar azi… mai stai si tu un pic!



HOROSCOP RAC – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Esti multumit de cursul anumitor evenimente, chiar daca inca nu se petrece nimic iesit din comun, dar aceasta normalitate e binevenita. Trateaza orice hop, orice impas, orice obstacol care se mai iveste in calea ta ca pe ceva absolut firesc in evolutia ta spre succes, nu-i da mai multa importanta decat merita.

Cu calm, cu rabdare, cu intelepciune, depasesti orice hop cu usurinta, ca atare nu te crampona de nimicuri, doar pentru ca nu sunt asa cum le doreai. Viata merge mai departe cu naturalete, si la fel merita sa faci si tu: traieste totul bucuros, convins ca, de aici, ai mai invatat ceva util pentru viata!



HOROSCOP LEU – Kristale.ro – Doar cristale naturale

HOROSCOP FECIOARA – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Esti blocat intr-un punct din care nimic nu mai misca, nimic nu mai inainteaza. Nu te crampona de un banal hop, nu e nici primul, nici ultimul din planurile tale in desfasurare. Daca trebuie sa stai pe loc, e semn ca e bine sa mai analizezi un pic situatia: de unde vii si incotro mergi, pe ce resurse te bazezi, pentru ca sigur ai scapat ceva din vedere.

Ca atare nu trata acest impas ca pe capatul eforturilor tale inainte de a renunta, ci dimpotriva, ca pe o necesitate urgenta de a cerceta profund cum stau lucrurile. Le vei vedea altfel, vei gasi solutii si apoi le vei pune in aplicare pentru a duce mai departe ce ai inceput. Chibzuieste deci, la rece, pentru ca informatiile cele mai bune vin catre tine din diverse directii.



HOROSCOP BALANTA – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Nu compara norocul tau cu al altora, pentru ca viata nu e echitabila pentru toata lumea. Nu pleca urechea la povestile triste ale celor din jur cand tie iti merge de minune si nici invers, nu te gandi de ce cel de langa tine rade cand tu nu stii cum sa mai depasesti cine stie ce moment critic.

Roata vietii se invarteste si fiecare trece si prin momentele de varf, si prin cele din prapastie, ca atare ai rabdare pentru ca toate iti revin la un moment dat. Nimic nu dureaza vesnic: nici fericirea – nici nefericirea, nici norocul – nici ghinionul, deci fii cumpatat cand vine vorba sa judeci viata ta sau a altora prin comparatie.



HOROSCOP SCORPION – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Indiferent cum e vremea afara, ai nevoie urgenta de aer curat! Permite-ti aceasta evadare in natura ca o salvare, pentru ca acolo, sub cerul liber, privind linia orizontului, tragand aer proaspat in piept, parca toate se aseaza altfel in viata ta.

Ai muncit mult, ai acumulat un stres pe care nici un medicament nu ti-l poate alunga, in schimb legatura ta directa cu natura, cu mama pamant, cu cerul de deasupra capului va avea efecte miraculoase asupra ta.

Ofera-ti deci acest refugiu, plimba-te, fa miscare in aer liber, fa o excursie, iesi in afara orasului cu masina, fa orice care sa te ajute sa iti aerisesti plamanii, dar si mintea deopotriva.



HOROSCOP SAGETATOR – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Lucrurile cele mai bune sunt si cele mai simple, de aceea azi gasesti un motiv de bucurie chiar si in cele mai marunte preocupari. Nu ai pretentii imense de la ceea ce intalnesti pe parcursul acestei zile, ci reusesti sa zambesti de la un fleac dar care apare intr-un ambalaj atat de placut, incat ti se pare fantastic!

Nu pretinde lucruri iesite din comun pentru a fi fericit, ci poti descoperi un motiv sa te simti bine chiar si in cele mai comune aspecte cu care te intalnesti azi: o vizita la magazin, un film la televizor sau o cafea bauta in familie pot avea efecte binefacatoare!



HOROSCOP CAPRICORN – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Ca sa treci peste momentul jenant la care te supune azi un rival, trebuie sa faci mari concesii, dar tu esti obisnuit cu astfel de situatii. De data aceasta tu esti cel care renunta la propriile orgolii pentru a-i da celuilalt dreptate, dar esti convins ca sacrificiul tau e un gest intelept, pentru ca, intr-o zi, adevarul va iesi la iveala si vei redobandi ceea ce ti se cuvine.

Taci si suporti nedreptatea de acum, dar cel care se face vinovat de fapte incorecte va plati si atunci vei fi din nou tu cel aplaudat de toata lumea. Azi esti dat deoparte de cineva cu mai mult tupeu care umbla cu mijloace necinstite, dar minciuna are picioare scurte!



HOROSCOP VARSATOR – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Schimbul de cuvinte dulci, de declaratii de dragoste si de semnale de prietenie si simpatie e la cote maxime acum. Il simti pe cel drag pe aceeasi lungime de unda si iti raspunde cu aceeasi moneda la incercarile tale de apropiere.

Seductia este si ea favorizata, deci sa nu te miri ca, in mediul in care ajungi azi, descoperi priviri admirative indreptate spre tine. Si tu ai putea cuceri usor pe oricine, dar si altii au asupra ta un efect covarsitor, incat termini ziua indragostit.



HOROSCOP PESTI – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Ai ajuns la un nivel care iti inspira incredere si stabilitate in viata ta, poate o cariera bine conturata in care te simti in siguranta, poate o viata de familie tihnita si frumoasa, poate o afacere care merge constant si iti ofera satisfactie, deci, din orice punct ai privi spre cel care ai ajuns, au numai motive de mandrie si de optimism.

Daca vezi ca se poate ajunge la fericire, ai curajul sa speri si mai mult, deci merita sa-ti stabilesti mereu obiective din ce in ce mai inalte, pentru ca da, pot fi atinse prin forte proprii si eforturi sustinute. Totul e sa ai maxima incredere in tine si sa gandesti doar pozitiv!



Acest horoscop este oferit de acvaria.ro