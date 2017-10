HOROSCOP–Marti, 31 octombrie 2017. Ce ți-au rezervat astrele!

HOROSCOP Nativii din balanță trebuie să aibă mare grijă la cele mai banale tranzacții financiare ale acestei zile. Vărsătorii nu se pot detașa de o emoție din trecut care are încă influență asupra ta. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

Tii in tine un sentiment si nu-l lasi sa se manifeste. Il inabusi tot mai mult pana ce dispare pe tot. Acum depinde din ce zona e sentimentul pe care il sufoci in fasa: daca e un sentiment pozitiv, care ti-ar putea amplifica motivatia si curajul, e pacat sa-l reprimi asa si sa il reduci complet la tacere, pentru ca ti-ar fi fost de ajutor.

Dar daca e vorba de temeri, de nesiguranta, de depresie, de gelozie sau altele cu aceeasi tonalitate sumbra, bine faci ca le tii sub control si le zdrobesti pana nu mai au nicio putere. Ca atare alege cu grija ce emotii merita distruse si care merita amplificate!

Timpul se dovedeste a fi cel mai mare inamic al tau, pentru ca trece incredibil de greu. Ai vrea sa treci deja la etapa urmatoare, dar nu poti inca, pentru ca mai ai de rezolvat cate ceva pe nivelul pe care esti acum si de care simti ca nu mai scapi.

De felul tau esti mai rapid, mai dinamic, or aceasta lentoare in care esti blocat nu-ti prieste deloc, nu-ti place, te face sa fii ineficient si sa bati pasul pe loc. Fa un efort sa te supui ritmului in care evolueaza lucrurile, fara sa-ti pierzi rabdarea si interesul pentru ceea ce se ridica atat de greu.

Contactul cu autoritatile are un efect stimulator asupra ta, de parca ti-ar mari vointa de a demonstra ca ai dreptate in ciuda criticilor care vin de la acestea.

Conflictele la varf pot fi aprinse, dar detii toate resursele pentru a-ti sustine punctul de vedere si chiar a repurta o victorie de rasunet in fata celor care, prin functie sau rang, cred ca au dreptul sa faca sau sa spuna orice.

Nu e asa si le vei demonstra ca, de pe pozitia ta, poti avea ultimul cuvant apeland la alte argumente decat forta, aroganta sau superioritate.

Daca vrei sa ai o zi productiva, fa echipa cu o persoana de sex opus dintr-o zodie activa, care sa-ti dea si tie mai mult chef de munca.

Tu poate esti strategul, cel care ofera solutii practice sau care contribuie perfect cu mana de lucru, dar totusi ai nevoie de cineva alaturi care sa-ti insufle energia si motivatia care, momentan, sunt cam scazute, daca gasesti partenerul potrivit care sa compenseze ceea ce-ti lipseste tie, va fi o zi excelenta, in care veti ajunge, impreuna, la rezultate care sa va multumeasca pe deplin si pe unul si pe altul.

Desi erai foarte concentrat la un proiect ce parea sa mearga bine, azi apare o alta varianta la fel de tentanta care-ti da peste cap toata organizarea initiala. Esti foarte derutat, pentru ca acum nu mai stii pe ce cale sa mergi, de vreme ce ambele optiuni merita atentie.

Ar fi perfect daca ai duce totul la capat in varianta de pornire, lasand al doilea plan in asteptare. Nici nu stii cum, din ambele idei, se pot naste succese complet diferite si separate, de aceea e bine sa pastrezi in minte alternativa tocmai aparuta ca sa o pui in practica altadata.

Nu esti de acord cu raspunsul pe care il primesti la o solicitare legala pe care ai facut-o la o institutie abilitata, dar unde-i lege nu-i tocmeala si nu prea mai poti face nimic decat sa te supui ei.

Asta nu inseamna ca nu vei profita de ocazie atunci cand se va ivi pentru a-ti lua revansa si a scoate adevarul la iveala, pentru ca tu consideri ca ai dreptate.

Esti frustrat sa accepti niste conditii clar defavorabile tie, dar ambitia ta creste si mai mult la gandul ca vei milita in continuare pentru a avea in final tot tu ultimul cuvant. Nu abandona lupta pentru dreptate!

Ai mare grija la cele mai banale tranzactii financiare ale acestei zile, pentru ca planeaza un oarecare pericol peste portofelul tau.

Poate nici nu-ti dai seama de riscuri, pentru ca exista o persoana care se ascunde in spatele unei masti false si se preface a-ti fi prieten sau partener cu intentii serioase, dar mai devreme sau mai tarziu vei afla ce intentioneaza si te va deceptiona.

Fii deci mult mai prudent cand vine vorba de cheltuieli si plati sau de contracte care par mult prea frumoase ca sa fie adevarate, pentru ca se ascunde si ceva urat in spatele aparentelor inselatoare.â

Nu te speria de micile hopuri care se mai ivesc in afacerile tale! Nu poti merge continuu pe un trend ascendent, ci mai apar si perioade in care nimic nu se mai misca, ba chiar bati si un pic in retragere.

Ai rabdare, oricum esti pe drumul cel bun care duce la prosperitate, dar in acest moment e unul din acele hopuri care te fac sa-ti pierzi increderea in succes.

Nu incepe sa spui despre tine ca n-ai noroc, ca nu ai ba una, ba alta. Ba le ai pe toate, dar nu le vezi chiar in fiecare zi. Hopul de azi are si el un rol: acela de a te face sa apreciezi mai mult ceea ce ai, nu sa tot scoti in evidenta ce nu ai!

Fii discret in privinta planurilor tale viitoare, invaluie-le intr-o unda de mister, ca nu cumva sa ti le fure altul mai iute in reactii. Ai idei foarte bune, planuri excelente in minte, dar ai si inamici puternici prin preajma care abia asteapta sa prinda un pont si sa profite de el.

Uneori e mai bine sa taci si sa faci, si abia dupa ce atingi rezultatele dorite sa incepi sa povestesti lumii ce ai realizat. Asa se petrece si azi, pentru ca daca nu te poti abtine sa nu spui lumii ce ai de gand, vei suferi o mare dezamagire, afland ca altul a pus deja in practica ideile tale.

Iubirea cere corectitudine, deci azi vei discuta cu persoana iubita despre acele valori esentiale pentru ca relatia voastra sa evolueze pe un teren bun.

E vorba aici de moralitate, de fidelitate, de cinste, de adevar, deci, daca te simti cu musca pe caciula pe undeva, fa tot posibilul sa repari repede eroarea si mai apoi sa-i demonstrezi si celui drag ca esti ireprosabil.

Si tu astepti de la el aceleasi gesturi de angajament deplin, pentru ca, daca exista deja urme fragile de indoiala si falsitate intre voi, e semn ca relatia voastra a alunecat intr-o zona periculoasa si trebuie sa restabiliti ordinea!

Nu te poti detasa de o emotie din trecut care are inca influenta asupra ta. Te napadesc regretele, nostalgiile, amintirile nu tocmai placute si retraiesti aproape identic un eveniment din trecut cu un impact emotional maxim asupra ta.

Doare inca, nu poti uita sau ierta ceva, dar merita sa treci in revista cele intamplate pentru a intelege, dupa atata timp, cu alti ochi unde ai gresit. Daca se intampla si a doua oara acelasi lucru, e semn ori ca ti se mai acorda o sansa de a face totul bine, ori mai ai niste lectii de invatat de aici.

Te apuci serios de o activitate care necesita un efort sustinut, dar nu ajunge doar sa te concentrezi la ce ai de facut, ci sa fii atent si la instructiuni, la sfaturi, la indrumarile benefice care vin de pe margine. Da, forta de lucru esti tu, efortul e al tau, dar totusi informatiile pe care te bazezi pot veni acum de la altii intr-o forma foarte buna!

In timp ce lucrezi, stai cu urechile palnie la ceea ce se aude in jur: ca e o conversatie prinsa din zbor, o stire de la radio sau o indrumare directionata chiar spre tine, se va dovedi a fi informatia esentiala pentru a-ti duce sarcina la capat cu brio.

