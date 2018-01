HOROSCOP – Marți, 30 ianuarie 2018

HOROSCOP Nativii din taur trebuie să înțeleagă că nu trebuie să mai alerge după cai verzi pe pereți. Racii au norocul de a atrage alături de ei o persoană care le seamănă grozav, de parcă ar fi frați. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Banii sunt cea mai mare preocupare a acestei zile, pentru ca trebuie sa-i administrezi pe caprarii ca sa faci fata mai multor obligatii financiare. A venit scadenta ratelor, facturile isi asteapta randul si mai ai si o multime de alte lucruri de cumparat, dar trebuie sa le asezi dupa o anumita ordine.

Fii foarte atent, ca nu cumva sa cumperi azi vreun lucru pentru placerea ta cand ai alte datorii mai urgente de achitat, altfel strici echilibrul si asa fragil al bugetului propriu si nici de acel obiect nu te vei bucura prea mult cand vei da cu ochii de lista de plati in asteptare. Scapa mai intai de cele mai stringente plati!



HOROSCOP TAUR – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Nu mai alerga dupa cai verzi pe pereti! Vei auzi indemnul acesta din mai multe directii si cand mai multa lume iti spune ca visezi, poate ar fi bine sa te trezesti la realitate.

Poate mergi intr-o directie iluzorie, care nu duce acolo unde ar trebui, ci te afunda si mai mult in visare, de aceea tine cont de cel din preajma ta care iti prezinta adevarul in cea mai lucida si clara forma.

Ar fi culmea sa nu-l vezi si sa continui sa spui ca totul e roz si usor, ca in imaginatia ta. cand se vede de la o posta contrariul. Ca atare deschide ochii si urechile cat mai repede!



HOROSCOP GEMENI – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Adevarul poate fi intotdeauna privit din doua directii, caci fiecare sustine, in felul sau, ca dreptate e la el. Cineva trebuie sa intervina in aceasta lupta pentru a restabili echilibrul, ca atare s-ar putea ca tu sa fii cel care judeca la rece situatia si extrage o concluzie finala.

Niciodata nu poti multumi pe toata lumea, deci fii constient ca verdictul tau, desi va ajuta pe unul, va dezavantaja clar pe altul, iar tu esti la mijloc ca sa primesti reactiile lor.

Nu conteaza cine castiga si cine pierde in acest conflict, ci doar sentimentul ca s-a facuta lumina iar tu ai jucat rolul decisiv intr-o situatie cu doua directii de interpretare. Tu trebuie sa fii impacat cu alegerea facuta.

HOROSCOP RAC – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Ai norocul de a atrage alaturi de tine o persoana care iti seamana grozav, parca ati fi frati. Va completati perfect unul pe altul, pentru ca privesti la el ca intr-o oglinda. Gandeste ca tine, are aceeasi viziune in ceea ce faceti impreuna, aveti acelasi stil de a glumi, de a vorbi, de a relationa, incat e o placere sa lucrati in tandem.

Nici nu-ti vine a crede ca poti gasi un astfel de om, ca un geaman perfect in ceea ce ai de facut, dar el e proiectia gandurilor tale. Stati impreuna cat mai mult si lupta sa pastrezi aceasta armonie!

HOROSCOP LEU – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Socul vestii care pica azi brusc in calea ta e imens si te lasa fara directie, dar incearca sa nu iei decizii pe loc, sub imperiul emotiei intense. Lasa lucrurile sa se mai aseze, linisteste-te putin, pentru ca vei intelege altfel situatia dupa o vreme.

Acum ai impresia ca cerul cade pe umerii tai, ca sperantele tale sunt risipite, ca ceea ce asteptai sa apara nu mai exista, dar nu e deloc asa!

Ai aceasta atitudine fatalista si negativista din cauza efectului bomba a vestii sosite, dar desi pe moment situatia pare grava, dupa ce se vor reaseza apele in matca, vei descoperi si partea pozitiva a lucrurilor. Dupa furtuna, intotdeauna apare soarele! Asteapta-l!

HOROSCOP FECIOARA – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Trebuie sa faci ceva ca sa scapi de pasa proasta care-ti da tarcoale. Cauta-ti refugiul potrivit care sa-ti distraga atentia de la motivele de suparare. Se vede ca ceva nu-ti convine, ca nu esti in apele tale, dar, daca reusesti sa te concentrezi asupra sarcinilor de serviciu, de exemplu, nimic din ceea ce te ingrijora la inceput nu va mai conta.

Uita de griji, de probleme, de dezamagiri printr-o activitate solicitanta, oricare ar fi ea, dar nu te apropia totusi de acele proiecte care merg si ele prost, altfel generezi alta depresie. Fa sport, fa curatenie prin casa si ai sa-ti abati gandurile de la alte necazuri.



HOROSCOP BALANTA – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Nu stii ce sa apreciezi mai mult la persoana iubita: increderea si fidelitatea pe care ti le arata, sau frumoasele cuvinte de amor pe care le sopteste. Ai nevoie si de unele si de altele, pentru ca o relatie adevarata nu poate exista fara gesturi de afectiune, dar nici fara fapte concrete care sa sustina vorbele.

Daca partenerul spune lucruri frumoase si atat, nu e de ajuns pentru o relatie de succes, ca atare arata-i ce anume astepti de la el. Poate nici nu-si da seama ca tu privesti iubirea si dintr-un unghi ceva mai palpabil, dincolo de latura pur emotionala. Vrei din ambele cate putin si la fel oferi si tu: si fapte concrete, si vorbe dulci!



HOROSCOP SCORPION – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Nimic nu tine vesnic, mai ales ce e legat de sentimente, deci nu spera ca un lucru care te face fericit acum, va tine asa mult si bine. Pastreaza din tot ce simti acum doar ce te poate ajuta cu adevarat.

A ramane cramponat intr-o emotie, buna sau rea, se va dovedi a fi un dezavantaj, pentru ca vei avea tendinta de a privi lucrurile din acelasi unghi fara sa-ti dai seama ca mai sunt si alte aspecte pe margine.

Nu trata totul atat de radical – ca-i perfect sau ca-i oribil – pentru ca exista si situatii de mijloc, si zone de gri, si perioade in care nu se mai intampla nimic, dar trec toate!

HOROSCOP SAGETATOR – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Vestile bune vin din toate partile si cum sa nu te bucuri si tu de ceea ce auzi? Cei dragi au multe lucruri frumoase de transmis despre evenimentele din viata lor care ii fac acum atat de fericiti si simt nevoia sa impartaseasca si cu tine tot ce li se intampla.

Felicita-i, transmite-le numai ganduri bune si laude, pentru ca ii va ajuta enorm sustinerea celor dragi! Si tu ai face la fel in momentele tale de sarbatoare, pentru ca nimic nu aduna mai bine familia aproape decat la bucurie! Ba chiar se poate ivi si sansa unei petreceri ad-hoc: spune da imediat!

HOROSCOP CAPRICORN – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Mare grija la tranzactiile financiare ale acestei zile, pentru ca trece un oarecare risc prin portofelul tau.

Ori esti chiar tu pe cale sa inchei o afacere proasta, sa cumperi un obiect care, mai tarziu, se va strica, ori trebuie sa deturnezi o suma mai mare de bani intr-o directie neplacuta, cum ar fi o amenda, repararea unui obiect de care ai mare nevoie si care s-a defectat, o factura uitata.

Ai fi avut nevoie de acei bani pentru cu totul alte scopuri si cand acolo trebuie sa-i directionezi spre acest scop deloc placut. Surprizele de natura financiara au o tenta negativa, ca atare calculeaza fiecare banut cu prudenta.

HOROSCOP VARSATOR – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Nu e recomandabil azi sa lucrezi pe cont propriu, pentru ca ai ajuns intr-un punct in care conteaza enorm cooperarea, lucrul in echipa, comunicarea permanenta cu tovarasii tai. Fiecare are ceva de spus sau un rol de jucat in acest proiect, ca atare nu e momentul cel mai potrivit pentru a-ti recapata independenta sau pentru a face opinie separata.

Pune-ti si tu in joc energiile si cunostintele pentru acest scop comun, din care in final, are toata lumea de castigat. Vei fi sustinut, ajutat, completat perfect de oameni care au interese similare, deci dati-va mana pentru acel tel pe care il viseaza toata lumea.

HOROSCOP PESTI – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Primesti o veste atat de buna, incat nici nu mai ai rabdare pana la concretizarea evenimentului proaspat anuntat. Ai vrea sa sari peste cateva etape, sa ajungi direct la punctul maxim al acestui eveniment, dar nu trebuie sa te grabesti.

Chiar si asteptarea, drumul parcurs pas cu pas pana ce visul devine fapt, au si ele rolul lor, pentru ca fac ca lucrurile sa devina si mai interesante. Totul se va materializa intr-o forma promitatoare si ai din ce in ce mai mari emotii cu fiecare ora care te apropie de acel moment. Presimti ca va fi ceva special!

Acest horoscop este oferit de acvaria.com