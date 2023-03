Horoscop 28 martie. Zodia Gemeni are parte de discutii la locul de munca, in timp ce zodia Leu face schimbari in casa

Zi de marti speciala pentru fiecare nativ al zodiacului, mai ales in dragoste.

Berbec – Munca la proiecte care-ti vor solicita un nivel maxim de imaginatie si creativitate, va fi aproape epuizanta astazi. Incearca sa dai tot ce ai mai bun si nu renunta la a te afirma atunci cand stii ca ai dreptate. E foarte important sa-ti impui punctul de vedere pentru a-i lasa pe cei din jurul tau sa intelegea ca stii despre ce vorbesti si esti buna in domeniul tau.

Taur – Este o zi magica pentru tine, intrucat nici nu vei fi atenta la munca. Schimbul de replici si mesaje dragute pe care il ai cu partenerul tau astazi, iti va acoperi toata ziua intr-o mantie a fericirii. Visezi frumos si iti dai seama cat esti de fericita, alaturi de aceasta persoana. Va trebui totusi sa mai fii si atenta la taskurile pe care le ai.

Gemeni – Ziua de astazi iti va fi marcata de discutii ce vor ridica multe intrebari in domeniul in care lucrezi. Nu vorbim de intrebari cu raspunsuri negative, ci de faptul ca lumea va veni la tine pentru raspunsuri. Nu incerca sa dai raspunsuri precise, ci mai degraba incearca sa abordezi o latura filosofica, intrucat colegii tai vor veni la tine mai mult pentru idei care sa-i ajute sa treaca anumite hopuri.

Rac – Te-ai gandit in ultima vreme ca ar fi bine sa te apuci sa scrii cateva din lucrurile care ti se intampla zilnic? Ei bine, astazi ar trebui sa faci acest pas. Este o zi prolifica pentru mintea si imaginatia ta, asa ca nu ezita sa iei un pix si o foaie in mana si sa iti las simtul de autor sa curga pe foaie. Daca esti o fire mai pasionata de tehnologie, atunci poti folosi laptopul sau tableta. Orice ar fi, scrie.

Leu – Te simti pregatita sa faci cateva schimbari in casa ta astazi. Nu te gandi de doua ori daca va merita efortul. Esti foarte creativa astazi, asa ca tot ceea ce vei face se va transforma in ceva care iti va crea placere si confort pentru urmatoarea perioada.

Fecioara – Vei avea de facut cercetare pentru un proiect sau o tema care te intereseaza de ceva vreme. Nu ar trebui sa te bazezi doar pe ceea ce gasesti pe internet, ci ar trebui sa iti faci curaj sa dai iama intr-o biblioteca, intrucat vei putea gasi acolo informatiile de care ai nevoie mai detaliat si, pe langa asta, vei avea parte de liniste corespunzatoare.

Balanta – Nu te baza pe un simtamant practic astazi. Te vei afla intr-o stare incredibil de buna, insa asta nu se va reflecta si in munca ta pe care o ai de facut zilnic. Vei fi atrasa de alte teme mai interesante, pe care le-ai ignorat pana acum datorita jobului. Nu inhiba dorintele de explorare pe care le ai. Incearca sa-ti raspunzi la intrebari pentru a-ti gasi linistea.

Scorpion – Vei fi intr-o pozitie de lider astazi, asa ca va trebuie sa vezi ce poti face pentru a ii inspira pe cei din jurul tau. Asigura-te ca ii asculti pe toti pentru a nu crea disensiuni intre colegi si ajuta-i cu experienta ta de lucru de pana acum. Nu ezita sa vezi si cum se manifesta procesul de inchegare al acestei formatiuni pe care tocmai ai primit-o in administrare.

Sagetator – Nici nu vrei sa auzi de iubire astazi, intrucat esti foarte concentrata pe a-ti pune la punct cariera. Ai avansat un pic fata de unde ai inceput, insa nu esti multumita. Iti doresti un post mai bun, cu un salariu mai bun, iar asta nu te va face decat sa muncesti mai mult. Profita de aceasta zi pentru a face progres in viata ta profesionala, insa dupa-amiaza relaxaeaza-te alaturi de cineva drag.

Capricorn – Este o zi propice activitatilor de natura spirituala. Nu ai niciun chef de munca si nici nu vei avea mare lucru de facut, asa ca ai putea sa cauti raspunsuri la intrebarile care te macinau de mai mult timp. Chiar daca nu vei gasi ceea ce-ti doresti, macar ai incercat si-ti vei linisti pentru o scurta perioada simtul de explorator.

Varsator – Contemplezi la calea pe care vrei sa o urmezi in cariera pe care ti-ai ales-o si nu stii pe ce sa te axezi. Sunt atat de multe lucruri pe care le poti face, insa tu nu stii unde sa mergi pentru ca ai cam vrea sa le faci pe toate. Ia-ti o zi in care sa faci o lista cu pro si anti pentru a vedea care cantareste mai mult in favoarea ta.

Pesti – Esti foarte ganditoare astazi si-ti faci griji in privinta partenerului tau. Chiar daca ti se pare ca e mai distant, asta nu trebuie sa te supere sau sa te faca sa-ti petreci toata ziua sub semnul indoielii. Mai bine asteapta ca sa treaca aceasta perioada tumultoasa, arata-i ca esti acolo pentru el si vei vedea cum lucrurile vor reveni la normal in momentul in care se deschide fata de tine.