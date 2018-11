HOROSCOP – Marti, 27 noiembrie 2018

HOROSCOP Scorpionii au parte de ceva tensiuni in relatia de cuplu, in timp ce Gemenii ar trebui sa inteleaga ca nu pot controla toate lucrurile din viata lor. Afla si tu ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC

Cineva te impinge intr-o directie care tie nu ti se potriveste deloc, deci ai grija incotro te indrepti. Poate fi un sustinator fervent, te impinge de la spate si te incurajeaza galagios si convingator, dar nu cumva te influenteaza intr-un sens care numai pe el il avantajeaza, nu si interesele tale? Deschide bine ochii inainte de a continua acest drum, pune serios in balanta ce ai TU de castigat din acest efort, pentru ca e posibil ca tu sa nu obtii ceea ce celalalt promite cu entuziasm. El a simtit slabiciunea sau sensibilitatea ta si profita de asta: tu ai putea fi cel cu munca, si el cu victoria finala. Nu accepta sa fii condus in acest fel!

HOROSCOP TAUR

Te simti ciudat intr-un anturaj in care, altadata, erai ca acasa, dar de data aceasta te incearca o emotie greu de controlat. Parca ai presimti ca una din persoanele care iti tin companie are ceva de ascuns, de aceea preferi sa tii distanta si sa nu te deschizi prea mult in fata sa. Poate ar fi bine sa mai astepti o vreme, sa va cunoasteti mai bine, sa capatati incredere unii in altii, inainte de a incepe sa va expuneti fiecare detaliile cele mai personale. Unii abia asteapta sa afle ceva interesant despre tine si apoi sa spuna la toata lumea ce au aflat, deci discretia si respectarea intimitatii ar fi recomandabile.

HOROSCOP GEMENI

Sunt lucruri in viata pe care nu le poti controla, deci nu insista sa le stii tu pe toate in detaliu si nici sa le conduci tu dupa cum ai dori tu. De exemplu, norocul e ceva pur intamplator, tine de sansa, si nu ai cum sa il obtii cand vrei tu, sau cum vrei tu, mai lasa unele aspecte sa curga de la sine, in voia sortii, pentru ca surprizele ar putea fi mult mai frumoase decat daca ai incerca tu sa urmezi un program prestabilit pana in cele mai mici detalii. Nici iubirea nu poate fi controlata, nici norocul financiar nu vine programat, deci lasa hazardul sa contribuie la reusitele tale. Ai incredere in steaua ta norocoasa!

HOROSCOP RAC

Te afli in compania unei persoane de a carei moralitate te cam indoiesti, de aceea preferi sa pastrezi discretia in preajma ei. Nu ai vrea ca reputatia ta sa aiba de suferit din cauza eventualei asocieri cu astfel de oameni, de aceea stai in banca ta, retras, tacut, suspicios, asteptand sa scapi cat mai repede de aceasta tovarasie care nu te onoreaza. Cuvinte ca misoginism, rasism, discriminare, nu-ti sunt straine azi, si chiar daca nu e genul tau sa dai la o parte oameni care nu sunt perfecti, din punctul tau de vedere, nu te poti abtine sa nu-i tratezi un pic altfel decat pe restul lumii. Macar tii distanta (daca nu cumva ii excluzi de tot).

HOROSCOP LEU

Daca depasesti influenta nu tocmai placuta a celor care iti tin companie, ai ajunge usor la succes. Nu nimeresti in cel mai constructiv mediu, ci printre oameni pesimisti, tristi, care se tem de orice provocare si se plang intruna de ceea ce nu merge bine. Tu nu esti in aceeasi stare psihica, esti mai optimist, mai tonic, mai dornic de aventura, ca atare ori faci abstractie de asemenea tovarasie nefasta, ori incerci tu sa le ridici lor moralul. Poate au nevoie de o motivatie care sa-i scoata din apatie, iar acea motivatie poate veni de la unul ca tine, plin de energie si de chef!

HOROSCOP FECIOARA

Ia-ti inima in dinti si spune clar ce gandesti, pentru ca mai sunt si altii care doresc sa ajunga la aceleasi rezultate ca tine si care au mai mult tupeu. E o chestiune de vointa aici, de determinare si de curaj, nu ajunge doar sa vrei ceva. Fa un pas in fata si revendica-ti dreptul la replica, dand la o parte pe altii care doar vorbesc, nu si fac ceea ce promit. Cu siguranta ai si tu un as in maneca de care te poti folosi cu succes, totul e sa ai si indrazneala de a arata ce stii. Daca nu lupti, altul ti-o ia inainte!

HOROSCOP BALANTA

Nu te lasa doborat de banale dispute care se mai incing azi in jurul tau. Si tu ai face la fel daca cineva si-ar expune azi parerile sub aceeasi forma, deci, inainte de a te supara pe cei care ti se opun, gandeste-te cum ai reactiona tu in locul lor. Expui opinii pe care nu oricine le poate accepta, dar daca ai demonstra concret la ce sunt bune, poate i-ai convinge mai usor. Unii vor spune nu din start, fara sa se gandeasca la utilitatea parerilor tale, dar daca ai rabdare si le pui tu singur in aplicare, le-ai arata ca merita atentie.

HOROSCOP SCORPION

Suferintele din iubire te privesc si pe tine si pe partener, pentru ca azi nu prea stiti sa va purtati unul cu altul. Tu ai atitudini cam egoiste, esti pus pe critici si reprosuri, in timp ce persoana iubita tace si inventeaza tot felul de scenarii negative despre tine si intentiile tale. Fii mai deschis cand ii spui ceva jumatatii tale, ca sa nu lasi loc de suspiciuni la adresa ta. Daca incerci sa te ascunzi in spatele unei masti false, partenerul va banui lucruri total neadevarate despre tine. Spune ce simti!

HOROSCOP SAGETATOR

E greu sa-ti tii in frau energia debordanta azi, pentru ca ai avea multe de spus intr-o situatie in care altii nu prea au curaj sa intervina. Sa o faci tu, sa n-o faci, aceasta-i marea te dilema, pentru ca ti-e putin frica sa nu gresesti cumva cu atitudinea ta agresiva. Daca simti ca e sansa ta de afirmare, depaseste-ti toate temerile si complexele si fa un pas in fata. Daca altii nu se baga, ai putea profita tu de ocazie pentru a te remarca mult mai usor. Sigur ai tu un as in maneca!

HOROSCOP CAPRICORN

Ai tendinta de a intra in panica si a te comporta ciudat la fiecare incercare a celor din jur de a te motiva sau influenta sa pornesti intr-o directie. Ti-e frica de orice pas, vezi peste tot doar inamici si pericole, desi nu ai niciun motiv de ingrijorare. Daca tu nu ai forta de a da startul unei actiuni, alatura-te altora mai dinamici, mai indrazneti care sa-ti deschida drumul. Tu ai putea sta in umbra, fara sa-ti asumi cele mai grele responsabilitati, pentru ca ceilalti sunt de data aceasta motorul principal al acestei actiuni. Dac tot nu esti tu la carma acestei afaceri, nu-i influenta si pe ceilalti cu motive de teama, de stres, de suspiciune. Urmeaza-i fara sa-i impovarezi cu griji inutile.

HOROSCOP VARSATOR

Oricine are nevoie de un mentor care sa-i deschida o cale sau sa-l insoteasca pe drumul catre succes. Ai putea intalni azi o persoana care are asupra ta o influenta puternica: iti castiga respectul, increderea si admiratia si urmezi intocmai ce-ti zice. Poate deveni exemplul tau de urmat pentru ca ii recunosti valoarea si superioritatea intr-un domeniu in care tu inca te straduiesti sa acumulezi experienta. Daca ai sansa de a-i sta in preajma, ai fura de la el o multime de ponturi si informatii folositoare, deci fa tot posibilul sa fii printre cei alesi de el sa i se alature. Nu ai parte de asemenea onoare oricand!

HOROSCOP PESTI

Esti inspirat azi de o voce interioara care iti sopteste permanent ce sa spui, cum sa actionezi, ce e de facut in diverse situatii. Este intuitia ta care te sfatuieste de bine, deci merita sa o asculti cu respect si cu incredere. Sunt mii de ganduri care-ti trec prin minte azi, si din toate acestea trebuie sa le alegi pe cele care ti se potrivesc cel mai bine in situatia de fata. Nu deschide gura pana nu ai gandit de o suta de ori, deci faci o adevarata selectie de idei si de solutii din miile de variante care dau navala in mintea ta. Concluzia pe care o vei trage din acest proces de selectie va fi perfect adecvata tie! Chibzuieste si priveste in interiorul tau!

