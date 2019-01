HOROSCOP – Marti, 29 ianuarie 2019

#HOROSCOP Leii au o stare contradictorie, de bucurie si tristete in acelasi timp. Acestia sunt sfatuiti sa fie optimisti. Afla si tu ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC

Se incing dispute aprinse in mediul in care, de obicei, aveai relatii armonioase cu toata lumea. De data aceasta esti cam nervos si refuzi dialogul pasnic, pentru ca ai impresia ca tu detii solutii la problemele tuturor. Daca ceilalti nu-ti dau dreptate, ai tendinta de a riposta agresiv, ceea ce tensioneaza atmosfera pe oriunde ai trece. Poate ca aceasta atitudine ofensiva este totusi benefica, dar numai in acele spatii in care treneaza rutina si plictiseala, pentru ca mai vii tu cu un dram de energie.

HOROSCOP TAUR

Energia pe care o investesti cu entuziasm in proiectul in desfasurare va da rezultate excelente, deci merita sa continui in acelasi ritm, pentru ca nu mai e mult pana la rezultate. Ai convingerea ca totul va iesi excelent datorita acestei implicari totale, si daca mai ai si norocul de a gasi tovarasii potriviti, la fel de implicati, de motivati si de dornici de succes, finalul nu e departe! Nu te opri din elan, e directia cea buna, ca atare merita sa investesti tot ce ai mai bun in tine, caci ambitia de acum va genera dorinta de a trece la un nivel superior, poate si mai atractiv decat cel actual. Insista, totul evolueaza perfect spre telul tau cel mare!

HOROSCOP GEMENI

Discutiile pe care le poti cu partenerul de viata au un efect pozitiv asupra voastra, in cuplu, iar respectul si increderea reciproca se amplifica. La tot ce propui tu, din partea celuilalt vin doar cuvinte de incurajare si intentii sincere de a participa trup si suflet, tot asa cum si tu spui imediat da la tot ce are partenerul de spus. Reusiti sa conlucrati excelent, punand fiecare in joc calitatile care i se cer pentru o relatie minunata: unul investeste suflet, celalalt ratiune, unul deschide drumul, celalalt urmeaza.

HOROSCOP RAC

Presimti ca se apropie un eveniment care iti inspira o oarecare teama dar, in loc sa folosesti timpul ce te desparte de acesta intr-un mod constructiv, stai si-ti torni singur cenusa in cap, lamentandu-te intruna. Lucrurile ar putea fi gestionate cu bine, chiar daca nu e vorba de un eveniment fericit, si aceasta tocmai pentru ca ai fost avertizat si ai timp sa le aranjezi pe toate in asa fel incat sa nu te afecteze urmarile neplacute. Zi mersi ca mai ai cateva zile la dispozitie pentru a te pregati sufleteste ca sa treci cu brio peste acel hop.

HOROSCOP LEU

Ai parte si de veselie si de suparare in acelasi loc, de parca s-ar fi adunat in preajma ta si o serie de amici pusi pe distractie, dar si unii cu tot felul de probleme care simt nevoia sa discute cu tine. Poate e norocul lor ca esti tu de fata, pentru ca ai un tonus pozitiv si vei reusi sa ridici moralul celor posomorati, fara sa te molipsesti de tristetea de pe chipul lor, reusind sa te integrezi perfect in grupul cel vesel. Poate ai un dar aparte de a readuce zambetul pe chipul celor pesimisti si a tine, totodata, companie cu entuziasm si veselie, celor care au ceva excelent de sarbatorit. Esti la mijloc intre cele doua tabere, reusind sa ramai optimist si entuziast, indiferent de discutiile care se leaga.

HOROSCOP FECIOARA

Faci totul ca la carte, chiar daca cei din jur te ispitesc sa incalci unele reguli. Intuitia ta iti spune ca e mai bine sa urmezi caile drepte decat sa obtii ceva apeland la tertipuri necinstite. Esti constient ca adevarul iese intotdeauna la iveala si, cand ceilalti se vor cai si vor suferi consecintele propriilor abateri, tu vei avea curajul sa iesi in fata si sa spui cu mandrie ca ai urmat caile cele bune. Cineva este acolo sa judece lucrurile la modul cel mai sever si tu poti iesi cel mai bine din aceasta analiza la sange, tocmai pentru ca nu te-ai abatut de la lege.

HOROSCOP BALANTA

Daca pleci la drum, va fi o calatorie fructuoasa, in care ai ocazia de a intalni exact oamenii de care ai nevoie intr-un proiect important. Faci cunostinte noi, primesti idei sau solutii interesante ce merita puse in aplicare, iar succesul oricarei colaborari este asigurat. Daca vrei sa ai o zi de succes, ia legatura cu oameni din alte orase sau alte tari, pentru ca cele mai profitabile roade apar din colaborarile la distanta. Un telefon, un mesaj primit de departe sau o deplasare in plan geografic se pot solda cu rezultate demne de mandrie.

HOROSCOP SCORPION

Ti-ai facut iluzii cu privire la interventia salvatoare a unui amic intr-un plan in care chiar aveai nevoie de ajutor. Din exces de zel, intr-un moment de infatuare, ti-a promis marea cu sarea si tu te-ai bazat pe angajamentele sale, iar acum, cand ar fi momentul sa participe efectiv in modul in care a promis, il vezi ca intoarce spatele si-si incalca astfel cuvantul dat. E o lectie buna de viata sa nu te mai increzi in oricine, mai bine zis sa inveti sa te descurci singur, fara a visa miracole de la altii care nu fac altceva decat sa promita.

HOROSCOP SAGETATOR

Informatia gresita pe care ti-o trimite cu rea intentie un amic care nu merita increderea ta, te poate trimite pe o pista falsa, cu riscul de a consuma inutil timp si energie pentru ceva ce nu va ajunge acolo unde speri, afla din mai multe surse incotro te indrepti sau pe ce te bazezi, pentru ca ai pitea fi indus in eroare si vei regreta mai apoi ca nu ai fost mai atent la avertismente. Primesti suficiente semnale de alarma la tot pasul ca sa te pun pe ganduri cu privire la adevaratele intentii ale celui care te abureste acum cu tot felul de minciuni.

HOROSCOP CAPRICORN

Tu ai rezolvare la orice problema, pentru ca analizezi lucrurile lucid si cu seriozitate. Ba chiar ai putea avea sfaturi practice si pentru altii care-si bat capul cu tot felul de intrebari, deci ofera-te sa le fii alaturi la nevoie. Mai greu e cu cei orgoliosi care nu ti-ar recunoaste pentru nimic in lume ca nu stiu cum sa iasa din impas si ar fi in stare sa-ti refuze sprijinul care le-ar fi de ajutor. Nu incerca sa ajuti pe cineva cu forta, ci doar daca isi va calca pe mandrie sa te solicite! Un ajutor e benefic doar atunci cand cel care-l primeste chiar are nevoie de el!

HOROSCOP VARSATOR

Primesti o veste care anunta un eveniment viitor caruia ii acorzi o semnificatie cu totul speciala. Emotia creste cu fiecare ora care te apropie mai mult de acel moment si se vede ca stai ca pe ghimpi. E o asteptare placuta totusi, deoarece iti legi toate sperantele entuziaste de acea clipa la care vei ajunge curand. Ba chiar ai dori sa sari deja peste unele etape ca sa vezi deja acel punct atins. Nu te grabi, chiar si aceasta asteptare are rolul ei, pentru ca te face sa privesti cu si mai multa bucurie evenimentul ce te va face fericit.

HOROSCOP PESTI

Pleci la drum plin de elan, dornic sa rezolvi dintr-un foc toate sarcinile pe care le ai in plan. Iti place sa fii toata ziua pe drumuri, pentru ca toate dorintele tale sunt astfel implinite: dorinta de socializare, dorinta de a vedea lucruri noi, dorinta de a face noi cunostinte, iar la intoarcere vei putea spune foarte multumit ca ti-ai indeplinit cu succes misiunea. Nu ti se pare obositor cand mai schimbi si tu un pic decorul si preocuparile, ca atare ar fi bine sa gasesti o cale de a evada din mediul tau obisnuit, macar pentru o ora.

