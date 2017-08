HOROSCOP – Marti, 22 august. Ce ti-au rezervat astrele pentru astazi!

Zi plina de energii pozitive si de un elan contructiv. Aceasta perioada este ideala pentru abordarea diverselor activitati si proiecte dificile, care necesita concentrare si efort sustinut. Unele zodii trebuie să fie mai precaute cu cheltuirea banilor pe diverse lucruri care se vor dovedi a fi inutile intr-un viitor foarte apropiat.

Cat timp urmezi strategia pe care ti-ai propus-o cat mai relaxat, fara stres si fara incrancenare, vei ajunge la visul tau cel mare cu bucurie. Victoria nu e departe, dar nu trebuie sa dezechilibrezi nimic in urcusul tau: nici sa sari peste etape, nici sa te stresezi mai mult decat e cazul, nici sa te dai peste cap pentru a ajunge mai repede acolo. Lucrurile pot evolua lent, armonios si bine, incat nici tie nu-ti vine a crede ce frumos se aseaza toate, si asta numai datorita capacitatii tale de a-ti pastra calmul pana la capat. Nu te enerva pentru nimic in lume, ci ramai zen orice ar fi, si ai sa vezi imediat efectele acestei atitudini!

Nu te juca asa cu banii pe care ii ai la dispozitie! Esti tentat sa faci cumparaturi doar de dragul de a colinda prin magazine, dar ai putea face multe investitii care nu sunt chiar acum necesare sau urgente. Dramuieste bine banii de care dispui, ca nu cumva sa-i canalizezi intr-o directie incomplet analizata si, mai devreme sau mai tarziu, sa-ti dai seama ca nu era momentul pentru asa ceva. Nu da banii pe haine, pe lucruri care te atrag pe moment, caci moda trece si nu vei purta ceea ce azi zici ca-ti trebuie musai. Chiar nu-ti trebuie, ai sa vezi ca peste o luna nici nu-ti mai place!

Emotiile tale cresc la cote maxime pentru ca traiesti un eveniment intim care are un efect major asupra starii tale psihice. Spui ca parca un vis ti s-a implinit, ca rugaciunile ti-au fost ascultate, ca cineva acolo sus te-a auzit, pentru ca este exact ceea ce inima ta dorea si sufletul tau astepta. Bucura-te de aceste momente superbe in care inima ta e rasfatata cu senzatii atat de placute, dar nu le impartasi inca nimanui. E nevoie de un pic de discretie, tine-le doar pentru tine, ca sa fii si tu sigur ca ceea ce simti acum e real si are viitor. Daca incepi sa spui la toata lumea, magia se risipeste!

Ai rolul de a impaciui pe oricine, de a gasi o vorba buna chiar si pentru cei nervosi, pesimisti sau revoltati de tot ce misca. Faci tu ce faci si reusesti sa restabilesti buna intelegere chiar si in cele mai tensionate medii, de parca ai aseza la masa tratativelor pe toti cei care nu mai reusesc sa ajunga la un consens. Nu oricine are acest talent, de negociator, de arbitru, ca atare foloseste-te de aceste calitati ale tale pentru ca ai putea deveni eroul salvator al unui cuplu care nu se mai intelege, al unor prieteni care nu isi mai vorbesc, al unor colegi care s-au ranit unul pe altul. Pune-i fata in fata, sa discute calm!

Atitudinea ta tonica, optimista, increzatoare e un exemplu demn de urmat de cei apatici si pesimisti. Tu faci un pas in fata si arati tuturor ca nimic nu e atat de greu incat sa nu poata fi rezolvat, nimic nu e atat de trist incat sa merite sa-ti torni cenusa in cap, si prin aceasta atitudine atat de luminoasa, poti trage si pe altii dupa tine, in sus. Sunt cateva persoane in preajma ta care l-au luat pe nu in brate si se plang intruna, dar au noroc de o prezenta ca a ta care le readuce si lor zambetul pe buze si speranta in suflet. Mobilizeaza-i, ridica-le moralul, pentru ca iti vor fi recunoscatori pentru energia pe care le-o insufli!

Se apropie un eveniment care poate deveni un punct de referinta in destin, deci pregateste-te sufleteste! Privesti spre viitor cu un soi de nerabdare si entuziasm, cu elan si chef de actiune, pentru ca ceea ce se prefigureaza la orizont, in fata ochilor tai, suna foarte bine! Implica-te trup si suflet, cu incredere deplina in rezultatele finale, atata doar ca trebuie sa fii constient ca nu vei ajunge repede acolo. Asteapta-te la o evolutie lenta, de lunga durata, dar ai garantii foarte certe ca ceea ce acum visezi sa primesti la destinatie, este posibil, palpabil, nu doar o promisiune.

Exagerezi cu auto-critica, pentru ca modul in care arati lumii ca nu-ti convin o multime de lucruri la tine insuti nu face decat sa-ti stirbeasca imaginea in ochii lor, dar mai ales in ochii tai! Dai dovada astfel ca nu ai incredere in tine, ca orice ai face, mereu gasesti ceva care nu-ti place la tine, si daca scoti in evidenta doar lipsurile, si cei din jurul tau vor incepe sa te vada doar ce NU esti tu de fapt, nu cum ai fi in realitate. Daca spui ca nu ai una, nu stii alta, nu esti asa si pe dincolo, e clar ca iti faci o caracterizare din lipsuri si defecte, cand ai o lista intreaga de insusiri mult mai frumoase despre tine. Ce-ar fi sa folosesti un ton mai optimist cand vorbesti despre tine?

Ai grija cum iti manifesti azi agresivitatea, pentru ca ai putea abuza de pozitia ta superioara, de energia ta coplesitoare, poate si de instrumentele de manipulare pe care le ai la dispozitie, alunecand usor spre infatuare, orgoliu, ba chiar si spre o anumita atitudine autoritara periculoasa. Nu te bucura atat de mult ca te afli pe o pozitie superioara, care iti da atatea drepturi, pentru ca nu poti face chiar orice. Cineva ar putea avea de suferit de pe urma puterii pe care o exerciti si poate intoarce armele, candva, si mai agresiv!

Scoate din mintea ta acel ghimpe de gandire negativa care chiar nu are ce cauta acolo! Nu esti tu genul care se lasa coplesit de temeri, de barfe, de presimtiri ciudate, ci dimpotriva, tu esti capabil sa extragi din ele tot ce iti este mai folositor pentru a trece peste toate cu lectia invatata si cu solutii concrete gata de utilizat in avantajul propriu. Ai rolul de a-i ridica si pe altii inapoi la lumina, pentru ca prezenta ta inspira incredere, securitate emotionala, de parca, intr-o lume gri – ba chiar o lume neagra pentru unii – tu poti fi luminita alba care ii cheama spre echilibru si speranta. Foloseste toate instrumentele pozitive de care dispui, pentru a-ti face tie o minune, dar pentru a o darui si altuia!

Ai un rol salvator in viata unor persoane care trec prin momente dificile. Poate nici nu-ti dai seama cat de important esti, pentru ca ai tendinta sa te vezi ca un om absolut normal, care nu are nimic special pentru a influenta major destinul altora, dar nu e deloc asa! Ai venit pe lume cu o misiune personala, de care nu esti intotdeauna constient, ba chiar te mai intrebi uneori care este, dar azi poti primi o confirmare interesanta cu privire la aceasta mare dilema existentiala. Ceea ce ai de oferit unui sarman, sfatul pe care il dai unui debusolat, simpla ta companie pentru un insingurat, fac parte din misiunea ta pe pamant, deci nu te astepta ca misiunea sa fie una stralucitoare, eroica. Rolul tau poate fi banal pentru tine, dar esential pentru altul!

Ocupa-te mai mult de corpul tau, de toate nivelurile organismului tau, pornind din interior catre exterior. Daca ai unele dubii cu privire la starea ta de sanatate, ar fi bine sa-ti scoti aceste temeri din minte si ori sa te duci la un medic si sa vezi ca esti ok, ori sa-ti schimbi regimul de viata incepand de acum; alimentatia, medicatia, ritmul de viata, si, mai presus de orice, psihicul! Totul porneste de la sanatatea corpului tau fizic, si daca acesta e in deplin echilibru, si restul corpurilor tale – mental, emotional, spiritual, astral – vor avea numai de castigat. Te-ai gandit in ultima vreme la un proces de curatare si detoxifiere? Informeaza-te mai mult in acest sens si porneste-l cat mai curand, pentru ca te vei simti mai bine!

O noua iubire se poate contura frumos la orizont si e normal sa te cuprinda emotia, nerabdarea, dorinta de a face pasi mari inainte, spre o urmatoare etapa fireasca in relatia voastra. Iesi in lume, imbraca-te bine, pune accent pe felul cum arati, cum vorbesti, cum te comporti, pentru ca nici nu stii de unde sare iepurele si cineva este cu ochii pe tine. Poate avea loc o intalnire interesanta cu o persoana care are efecte excelente asupra psihicului tau, descoperind cat de sensibil poti fi in unele momente. Nu te multumi doar sa primesti gesturile de admiratie, de afectiune, de rasfat, ci ofera si tu in aceeasi masura!

Horoscop oferit de www.acvaria.com