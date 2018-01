HOROSCOP – Marți, 2 ianuarie 2018

HOROSCOP Taurii sunt preocupați de o direcție nouă spre care vor să pornească în perioada următoare. Nativii din rac sunt niște prieteni de nădejde care sar imediat în ajutor dacă sunt solicitați. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Orele petrecute cu cei dragi au efect excelent asupra psihicului! Viata de cuplu si cea de familie sunt placute, sunt locul celor mai frumoase evenimente.

Ca participi la o reuniune de familie in care devii centrul atentiei sau ca esti doar figurant in reusita cuiva drag, fiindu-i alaturi cu bucurie, se poate spune ca e o zi care iti ofera suficiente motive de relaxare si veselie.

Parca faci pace cu tine insuti si cu ceilalti deopotriva si va oferiti unii altora exact acele resurse potrivite pentru o astfel de zi: calm, liniste, blandete, armonie, intelegere, afectiune.



HOROSCOP TAUR

Esti preocupat de o directie noua spre care vrei sa pornesti in perioada urmatoare si nu poti sta degeaba nici azi. Vrei sa mai adaugi o caramida cat de mica la edificiul pe care il vei construi pas cu pas, dar ceea ce ajunge azi la urechile tale poate sa schimbe cumva sensul spre care ai pornit initial.

Asculta de cei cu mai multa experienta, intreaba, citeste, informeaza-te, cere sfaturi autorizate, pentru ca din toate directiile vor veni tot felul de detalii ce se vor dovedi a fi importante in ceea ce vrei sa faci de acum inainte.



HOROSCOP GEMENI

Azi te simti complet in largul tau, liber, poti pluti incotro doresti, fara sa tii cont, nicio clipa, de ceea ce se petrece in jur. Chiar daca se mai nasc tensiuni prin preajma, chiar daca mai auzi pe unii ca ridica tonul si abia asteapta motiv de cearta, tu esti atat de linistit si de netulburat ca un lac de munte…

Nimic agresiv nu te poate atinge. Dai dovada de o fantastica flexibilitate, ca apa care se scurge printre pietre, esti o forma de energie care nu poate fi nici tinuta pe loc, nici blocata, nici capturata, in continua scurgere lina.

HOROSCOP RAC

Esti un prieten de nadejde care sare imediat in ajutor daca este solicitat. Cineva are nevoie de tine si nu stie cum sa te abordeze, dar tu simti ca nu stie ce e de facut intr-o anumita situatie si incerci, prin exemplu personal, sa-i oferi o solutie.

Nu ajunge doar sa-i spui teoretic ce e de facut, ci pui si umarul la rezolvarea acelei probleme, convins ca va intelege mai bine cum sta problema daca ii arati concret cum se rezolva. Esti si un bun prieten, dar si un bun profesor in fata cuiva care chiar are multe de invatat de la tine.

HOROSCOP LEU

Pentru a putea trece la etapa urmatoare a planurilor tale, trebuie mai intai sa arunci o privire inapoi, sa vezi de unde ai pornit, cum ai ajuns aici si ce ar trebui sa faci in continuare.

E vremea unei treceri in revista a pasilor parcursi pana aici sau sa apelezi la vechile amintiri pe care le credeai uitate, dar care pot oferi acum, dupa atata vreme, solutia ideala la ceea ce te preocupa in prezent. Viitorul depinde foarte mult de ceea ce ai trait inainte, deci nu ezita sa rascolesti prin vechituri, prin amintiri, prin cunostintele de altadata.

HOROSCOP FECIOARA

Nu vrei nimic altceva decat sa te bucuri de linistea casei tale. Preferi sa-ti petreci ziua in familie, in mediul cu care esti obisnuit, fara a visa la nimic care ti-ar putea strica pacea care te copleseste. Chiar daca sunt aceleasi lucruri de zi cu zi pe care le stii pe din afara si care te plictisesc, preferi sa te ocupi de ele, din putina comoditate.

Daca ar aparea altceva mai interesant, ai respinge din start oferta, pentru ca nu dai semne ca ai avea chef de ceva. Orice activitate statica, sedentara, pasiva, iti e pe plac, de parca nu ai vrea sa te deranjeze nimeni si nimic din lenea instalata. Meriti si tu o zi de totala detasare!

HOROSCOP BALANTA

Daca ai nevoie de un sfat avizat, cauta pe cineva cu mai multa experienta de viata, care e acolo sa-ti deschida mintea si inima.

Ca e un duhovnic cu care ai o relatie speciala, ca e un parinte care te-a inteles intotdeauna corect, ca e un consilier care te asculta si apoi iti ofera indrumare, norocul tau e ca ai la cine apela chiar si in cele mai tulburi momente.

El vede lucrurile dintr-o alta perspectiva, ca atare, daca tu te simti ratacit si nu gasesti calea, cere ajutorul! Daca nu gasesti ajutorul intr-o forma umana, vorbeste direct cu divinul din tine si vei vedea ce repede se risipeste ceata! Nu ezita, deci, sa bati la usa potrivita!



HOROSCOP SCORPION

E aer de sarbatoare in jurul tau, de parca se pregatesc evenimente marete! Intri intr-o etapa noua a vietii tale, pe un nivel superior, ce implica, pe de o parte, curajul schimbarii, si pe de alta parte, asumarea de noi responsabilitati. Iti dai seama ca nu e un moment oarecare, deci fii pregatit sa inchizi o poarta in urma ta, pentru a urca la etajul urmator.

Esti in plin proces de dezvoltare, de crestere, de ascensiune, iar acum esti abia la inceputul unui nou nivel, dar ceea ce se prefigureaza la orizont e motiv de maxima bucurie.

Zambeste, celebreaza bucuria cu cei din jur, si mai ales fii tu exemplul de urmat pentru cei care inca isi mai cauta nesiguri calea. Tu ai atins un punct de reper al evolutiei tale prin viata, dar nu se opreste nimic aici: e startul catre nivelul urmator!



HOROSCOP SAGETATOR

Ziua poate fi una extrem de placuta si relaxanta daca te inconjori de oamenii potriviti, ca atare cauta anturajuri de oameni tineri in care se discuta si despre altceva decat despre problemele cotidiene.

Ai nevoie de detasare de orice, ca atare o vizita la rude sau cateva ore de joaca alaturi de cei mici vor avea un efect deconectant incredibil asupra ta. Prezenta ta este dorita de ceilalti tocmai pentru ca si tu esti intr-o pasa buna, deci va puteti distra de minune unii cu ceilalti, departe de orice griji.

HOROSCOP CAPRICORN

Ai mare grija cum te comporti cu o persoana care nu se afla deloc in apele sale. E cam trist, pesimist, ranit, si daca mai vii si tu odata in plus cu vesti proaste sau critici la adresa sa, il vei impinge pe buza prapastiei care-l trimite spre depresie.

Poarta-te cu manusi, pune-te un pic in pielea sa si gandeste-te cum te-ai simti tu sa te bata toti la cap numai cu probleme cand le ai si tu pe ale tale cat casa! Ziua e riscanta pentru cei panditi de angoase si temeri, pentru ca totul poate deveni parea mai apasator si mai urat.

HOROSCOP VARSATOR

Sperai sa fie o zi linistita, dar in loc de odihna si activitati de placere, ai parte cu o situatie neprevazuta care strica atmosfera. Parca te-ai trezit in mijlocul unei furtuni, desi cerul parea complet senin inainte, deci o surpriza pe care nimic nu o prevestea ca se apropie.

Toate planurile pentru azi sunt date peste cap si, in loc sa dormi, sa te relaxezi, sa te ocupi de ceea ce-ti face tie placere, trebuie sa schimbi totul din mers, avand parte de o zi stresanta si obositoare. Nu-ti face asadar planuri prea stricte, pentru ca pot fi date peste cap si nu vei sti cum sa te adaptezi noii situatii.



HOROSCOP PESTI

E o bucurie sa intri in contact azi cu multa lume, pentru ca si tu esti mult mai vorbaret si dornic de comunicare, si dai si peste persoane la fel de volubile si deschise la dialog. Fiecare are ceva de castigat de pe urma discutiilor care se leaga extrem de usor pe oriunde treci, ca atare spune ce ai de spus dar asculta si parerile altora.

Va completati perfect unii pe altii, si, daca puneti cu totii cap la cap ideile vehiculate in aceste conversatii animate si interesante, s-ar putea naste un plan de care sa beneficieze si unii si altii cu succes. Nu face nimic singur, ci intinde o mana spre cooperare.

