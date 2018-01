HOROSCOP – Marți, 16 ianuarie 2018

HOROSCOP În cazul nativilor din taur se vorbește astăzi despre reguli încălcate sau abateri de la legi, cu riscul unor sancțiuni severe. Gemenii nu trebuie să pună la suflet replicile dure pe care unii li le mai aruncă în față. Iată ce au rezervat astrele și pentru celelalte zodii!

Nu ai incredere in colaboratorii pe care-i ai alaturi, poate unii chiar iti dau motive clare de suspiciune si preferi sa-i tii la distanta, ca sa nu depinzi cumva de interventia lor.

Presimti ca in anturajul tau s-a infiltrat un fals prieten care priveste cu invidie si un dram de rautate ceea ce faci, deci, daca intuitia te trage de maneca, ar fi bine sa tii cont de ea si sa reduci la minimum confidentele sau dialogul cu un astfel de om.

Primesti suficiente avertismente asupra adevaratului caracter al acelei persoane ca sa poti lua masuri din timp ca sa-l scoti, incetul cu incetul, din zona ta intima. Nu ai nevoie de asemenea prieteni!



Se vorbeste despre reguli incalcate sau abateri de la legi, cu riscul unor sanctiuni severe. Daca esti supus unei judecati, s-ar putea sa ti se arunce in carca o multime de erori de care te faci sau nu vinovat, dar trebuie sa gasesti imediat dovezile care te pot scoate din impas.

Unii s-ar putea sa-ti descopere pe undeva un punct sensibil, gata sa te amendeze pentru asta, dar e posibil sa ai o explicatie forte la cele intamplate, ca sa scapi de eventuale urmari nedorite. Lupta pentru adevar dar daca esti totusi vinovat, recunoaste si repara de urgenta!



Nu pune la suflet replicile dure pe care ti le mai arunca unii in fata. Ei nu stiu sa se comporte, asta e tot, dar s-ar putea ca mesajul lor sa aiba sens si chiar sa-ti fie de folos, daca treci peste tonul agresiv cu care ti se adreseaza.

O discutie in contradictoriu inceputa azi, desi poate atinge si cote alarmante, se va dovedi a fi scanteia perfecta pentru a lua masuri mai drastice in viata ta: sa renunti la un obicei, sa opresti un drum care nu-si mai are rostul sau sa accepti din mers o alta opinie decat cea proprie.

Chiar daca ideile pe care le auzi sunt complet diferite de ale tale, nu inseamna ca trebuie sa le ignori.



Muncesti cu placere, pentru ca ai ocazia de a-ti pune mai bine in valoare calitatile si talentele in domeniul in care lucrezi. Cu atat mai placut devine efortul cu cat rezultatele muncii tale sunt apreciate si aduc o stare de bucurie pe chipul sau in inima celor carora te dedici.

Ca e vorba si de ceva veleitati artistice puse in joc sau reusesti sa combini perfect utilul cu placutul in ceea ce faci, sentimentul final al acestei zile este unul de totala implinire, de parca ai reusit sa duci la capat tot ce ti-ai propus si ai facut si pe altii fericiti cu produsul muncii tale.



Esti implicat intr-o actiune dificila, ce necesita un consum imens de energie si concentrare, dar desi sursa de efort esti tu, capul acestei actiuni trebuie sa fie altcineva.

Tu nu esti foarte atent la detalii, nu ai o strategie bine pusa la punct, de aceea ai fi foarte incantat daca ai juca doar rolul de simplu executant, de muncitor, de subaltern, asteptand indrumari de la altul mai bine pregatit. Te supui cuminte, fara sa spui nimic, unui sef a caruia valoare o recunosti, dar nu la fel de simplu ti-ar fi sa asculti de un lider de fatada.



Un mare noroc apare in calea ta prin intermediul unei informatii salvatoare. Nu numai ca iti rezolva ca prin farmec una din marile tale probleme actuale, dar deschide o perspectiva complet noua asupra viitorului unor actiuni care te preocupa.

Porneste pe calea cea noua fara teama, optimist si increzator in reusita, pentru ca totul va fi ocrotit de undeva de sus de o stea norocoasa ce te va duce repede spre un succes de toata frumusetea. Daca iti era teama sa dai startul unui sens mai indraznet, fa-o acum! Momentul e favorabil noilor inceputuri.



Nu ai parte de tovarasi cooperanti prin preajma. Propunerile tale raman fara ecou, parca ai vorbi la pereti, dar totusi insista sa-ti exprimi punctul de vedere in fata tuturor, in ciuda ostilitatilor la care esti supus. Pana la urma tot vei convinge pe cineva sa te asculte si sa nu mai respinga orice idee care vine de la tine.

Prin exemplu personal, poti atrage atentia asupra ideilor tale, ca atare trebuie sa ai mai multa rabdare cu ceilalti, pentru ca unii asteapta mai intai dovezi palpabile inainte de a crede. Nu te supara asa de tare pe cei care resping dialogul.



Astepti de undeva scanteia care sa-ti dea impulsul sa pornesti o actiune noua, de la care ai mari sperante. Doar de atat mai ai nevoie: de start, pentru a construi apoi totul cu succes, etapa cu etapa.

Vestea poate sosi chiar acum, dupa care lucrurile vor evolua ca la carte, cu sansa de a ajunge la roadele visate mult mai repede decat ai fi sperat, semn ca prinzi un vant bun la pupa care te propulseaza direct la tinta finala.

Uneori ai nevoie de atat de putin pentru a schimba macazul! De o idee, ca atare aici trebuie sa depui cele mai mari eforturi: in gasirea solutiei cele mai bune pentru tine.



Banii de care dispui sau cei care urmeaza sa apara in perioada imediat urmatoare te indeamna sa visezi la bunastare. Te poti baza pe acele venituri, esti sigur ca vor ajunge la tine mai devreme sau mai tarziu si faci tot felul de planuri.

Desi te-ai fript de multe ori din cauza planurilor care nu ajung la indeplinire, acum esti atat de sigur ca acestea au sorti de izbanda, incat nimeni nu te poate opri sa visezi frumos. Probabil primesti o garantie extrem de convingatoare ca acei bani sunt in drum spre tine, de aceea ai curajul de a-i planifica totul deja pe caprarii.



Esti una din zodiile care se bucura cel mai mult azi, desi, de obicei, ai o cu totul alta atitudine: mai rezervata, mai pesimista, mai rationala. Nu, de data aceasta esti cuprins de o pasiune noua, interesat de un scop care te atrage ca un magnet, convins ca ceea ce visezi sa gasesti deschide o etapa noua in viata ta.

Intri intr-o etapa plina de noutati si vesti bune, dar reusita depinde enorm de energia pe care o investesti in telurile propuse. Cat timp iti mentii interesul viu, energia si entuziasmul la cote maxime, totul va merge excelent, deci spune cu tarie azi: orice se poate!



Birocratia este cel mai mare inamic al planurilor tale de astazi, deoarece la toate usile la care bati ori ti se raspunde cu un refuz, ori nu gasesti pe nimeni. Inarmeaza-te cu multa rabdare si ambitie, pentru ca numai cei care nu se lasa cu una cu doua vor reusi sa-si duca intentia la indeplinire.

Cauta alte variante, daca autoritatea in domeniu de care aveai nevoie nu e disponibila acum, pentru ca tocmai asta trebuie sa demonstrezi: ca stii sa te descurci in cazul in care planurile initiale cad. Sigur se iveste o solutie din alta parte decat cautai.

Doar indiferenta te-ar putea scapa azi de o situatie neplacuta pe care ai putea-o considera generatoare de haos. Nu te baga asadar in nicio actiune cu factor de risc oricat de mic, pentru ca nu esti pregatit sa faci fata unei surprize care ar putea strica si mai rau.

Cu cat ramai mai rece la tot ce se petrece in jur, cu atat sansele de a nu fi atins de efecte negative creste, dar e greu de crezut ca vei putea sta deoparte fara sa te implici cat de cat, de parca pericolul te-ar atrage ca un magnet.



