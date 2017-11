HOROSCOP – Marți, 14 noiembrie 2017

HOROSCOP Gemenii suportă condițiile ceva mai austere în care nimeresc azi, pentru că o eventuală reacție din partea lor ar putea crea tensiuni și mai mari. Nativii din balanță luptă pentru principiile în care cred și pentru șansa lor de a-și demonstra valoarea. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Nimic nu poate fi mai placut decat sa ti se dea, finalmente, dreptate dupa ce tu ti-ai batut gura zile intregi cu privire la un lucru pe care il considerai adevarat. Mult le-a mai trebuit celor din jur sa ajunga la aceeasi concluzie, dar esti multumit ca macar au ajuns la acest moment, sa fie de acord cu tine.

Jubilezi acum, dar nu o faci cu ton malitios de genul “v-am spus eu”, ci cu un sentiment de toleranta si intelegere ca sa le arati ca ai avut rabdare sa ajunga si ei la aceeasi opinie. Acum ca s-a ajuns la un consens, se clarifica situatia.

HOROSCOP TAUR – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Poate fi o zi dedicata iubirii, cu promisiuni frumoase, cu declaratii pompoase, cu planuri de viitor facute impreuna, pentru ca ai mare incredere in omul de langa tine si astepti mult de la ziua de maine.

Daca abia azi cunosti pe cineva, atractia poate fi instantanee iar idila voastra poate evolua foarte repede, ajungand la un nivel la care poti spune ca te face fericit, ba chiar ca ti-ai gasit jumatatea potrivita! Privesti spre o viata in doi cu mult entuziasm si abia astepti etapele urmatoare!

HOROSCOP GEMENI – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Suporta, pe cat posibil, conditiile ceva mai austere in care nimeresti azi, pentru ca o eventuala reactie din partea ta ar putea crea tensiuni si mai mari.

Dovedeste tuturor ca esti mai intelept tocmai prin capacitatea ta de a te abtine de la replici dure sau critici severe, chiar daca ai avea tu multe de spus, pentru ca cei care sunt in preajma ta pot fi in toane si mai negative, generand animozitati greu de tinut sub control. Taci si suporta, e atitudinea cea mai potrivita de azi, pentru ca doar asa se vor dezamorsa cel mai usor conflictele care mocnesc.

HOROSCOP RAC – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Visele tale de a evada din cotidian se vor implini curand, pentru ca incepi sa pregatesti de pe acum terenul pentru un astfel de eveniment fericit.

Te gandesti la vacante, la concedii, la calatorii care vor avea ca scop eliberarea de stres. Poate chiar pleci azi la drum iar ceea ce vei gasi pe parcurs are un efect benefic asupra psihicului tau, pentru ca te intorci acasa cu bateriile incarcate. O iesire undeva cu prietenii este binevenita, deci mobilizeaza-ti amicii si iesiti impreuna la un ceai!

HOROSCOP LEU – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

La atitudinea ta optimista si pozitiva, numai un anturaj impovarat de griji si probleme nu ti-ar trebui, ca atare fa tot posibilul sa fugi din acele locuri in care se vorbeste doar despre ce e mai urat si mai dificil in viata.

Iesi afara, in natura, inconjoara-te numai de oameni veseli ca tine, pentru ca aceasta e atitudinea care te reprezinta cel mai bine azi. Daca te lasi coplesit de problemele celor din jur, iti vei strica toata buna dispozitie care ar putea fi azi la cote maxime doar daca refuzi sa-i asculti pe cei tristi.



Citește și: HOROSCOP complet pentru noiembrie 2017

HOROSCOP FECIOARA – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Trebuie sa ceri informatii si din alte surse, in afara de cea pe care o ai azi la dispozitie, pentru ca ai putea fi indus in eroare de o persoana care inspira incredere, la prima vedere, dar daca te iei dupa sfaturile sale, te vei trezi in fata unui impas.

Poate stie el ceva, dar nu suficient de multe pentru ceea ce ai avea tu nevoie, ca atare incearca sa afli ce e mai bine pentru tine si de la altii. Poate intentiile sale nu sunt negative, ci el chiar crede ca le stie pe toate, dar ii poti demonstra ca se inseala si ca ii inseala si pe altii cu nestiinta sa.

HOROSCOP BALANTA – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Lupta pentru principiile in care crezi si pentru sansa ta de a-ti demonstra valoarea. Azi poti fi printre invingatori daca iti pui in joc toate fortele, pentru ca e totusi o competitie aici., sunt si altii la fel de bine pregatiti, la fel de ambitiosi si dornici de succes, deci sa nu crezi ca va fi simpla confruntarea.

Ai toate atuurile pentru a iesi invingator din aceasta comparare de forte, experiente sau cunostinte. E un concurs in care trebuie sa arati ca esti cel mai bun, ca nu te lasi intimidat nici macar de cei a caror valoare o recunosti si o admiri. Orice competitie de idei sau de forte te poate propulsa in frunte pentru ca esti printre cei mai buni!

HOROSCOP SCORPION – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Te afli la cheremul altora mai puternici decat tine care abuzeaza de pozitia lor. Desi nu le recunosti superioritatea intru totul, te supui totusi in fata autoritatii lor, pentru ca esti constient ca se pot folosi de dreptul lor de a sanctiona pe cei care nu fac precum li se ordona.

Esti un simplu pion pe o tabla de sah unde altii detin fraiele jocului, dar asta nu inseamna ca le aprobi deciziile umil. E vremea lor, dar, intr-o zi, vei avea si tu dreptul la replica si te vei folosi de el cu incredere.

HOROSCOP SAGETATOR – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Nu te lasa controlat de cel care ti se infiltreaza astazi in preajma, deoarece intentiile sale nu sunt deloc pozitive. Urmareste el ceva, si nu e deloc in beneficiul tau. Poarta o masca pe fata si te poate induce in eroare caci te-ar putea ghida pe o pista falsa.

Nu crede tot ce ti se spune azi, nici macar ordinele care ti se dau. Mai bine te indoiesti la tot ce auzi, pentru ca nu par sa fie sfaturi in avantajul tau, ci doar al celui care incearca astfel sa te manipuleze. Sub aparenta amabilitate sau sub falsa autoritate se pot ascunde intentii egoiste ale cuiva care asteapta sa-ti pui energia in slujba sa.

HOROSCOP CAPRICORN – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Privesti la persoana iubita ca intr-o oglinda pentru ca el iti seamana in multe privinte. Ceea ce vezi la el, ai si tu, ce ii lipseste lui, iti lipseste si tie, pentru ca cine se aseamana se aduna. Il iubesti tocmai pentru ca are ceva din tine, si el e o proiectie a propriilor tale calitati si defecte.

A-l judeca, a-l critica, a-i reprosa cine stie ce aspecte ar fi de fapt o auto-critica, pentru ca, recunoaste, si tu faci la fel in situatii similare. Fii indulgent cu jumatatea ta cand greseste, pentru ca nu merita nici ton agresiv, nici comentarii malitioase. Trateaza-l cu mai multa iubire si bunatate, pentru ca si el ar face la fel cu tine.

HOROSCOP VARSATOR – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Nu te ingrijora mai mult decat e cazul daca dai azi piept cu o situatie neplacuta. Pastreaza-ti calmul si nu incepe sa vezi in jur doar pericole si dusmani, pentru ca acestea sunt numai in imaginatia ta. Ai putea exagera fara motiv gravitatea unei situatii doar pentru ca lasi gandirea negativa sa te domine.

Nu lua decizii transante pe care nu le vei putea schimba dupa aceea, pentru ca nimic nu e atat de grav pe cat ti se pare acum, pe moment. Lasa norul de furtuna sa treaca si dupa aceea vei lua decizii. Acum, sub socul evenimentului, ai putea face o alegere gresita, avand impresia ca totul e groaznic, desi nu e!

HOROSCOP PESTI – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Ti se pare ca numai pe umerii tai apasa cele mai neplacute conditii, cele mai grele sarcini sau ca esti mereu dezavantajat de altii. Faci sacrificii peste sacrificii, dar nu te simti deloc bine cand vezi ca acestea nu au efectele scontate. Dai mult de la tine, treci mereu cu vederea, taci si inghiti, dar ai inceput sa te intrebi daca merita.

Ce ai de castigat de pe urma acestor compromisuri? Mai nimic, deci insatisfactia creste, ca atare gandeste-te serios daca merita sa le tolerezi in continuare. Poate e timpul sa intorci foaia!

Acest horoscop este oferit de acvaria.ro