HOROSCOP – Marti, 14 august 2018

HOROSCOP Leii au parte de o zi proasta si nu se simt deloc in largul lor. Pestii trebuie sa puna umarul la materializarea unui vis.

HOROSCOP BERBEC

Primesti o veste cu tenta oficiala care deschide o etapa noua in cariera ta. Daca asteptai un raspuns important, daca aveai nevoie de o aprobare sau de un document, azi pot sosi pe o cale legala si iti alunga starea de nesiguranta si stres care te coplesise. De acum vei merge pe un drum mult mai sigur, stii pe ce te bazezi, nu mai experimentezi si nici nu mai bati la usi inchise. Te poti baza intru totul pe actul primit sau pe garantia sosita ca sa iti cladesti proiectele de care depind reputatia, imaginea ta profesionala, viitorul!

HOROSCOP TAUR

Atmosfera de la serviciu e cam sumbra, de parca ai lucra sub presiune, sub tensiune, sub supravegherea deloc prietenoasa a unui superior care pandeste greselile oricui. Daca te simti cu musca pe caciula cu ceva, fa tot posibilul sa repari acel aspect, pentru ca supraveghetorul aspru abia asteapta sa-ti descopere punctul sensibil si sa te sanctioneze. Nu lucrezi cu placere intr-o atmosfera atat de apasatoare, si abia astepti sa scapi cat mai repede. Vei termina ziua cu un puternic sentiment de vina, de nemultumire, de esec, doar din cauza celor care te critica sever.

HOROSCOP GEMENI

Discutia pe care o ai azi cu ceilalti membri ai familiei are darul de face lumina asupra unor perspective de care nu erai prea sigur. Acum aveti cu totii starea necesara si timpul potrivit pentru a discuta despre ceea ce urmeaza sa se intample si va mai clarificati aspectele incerte. De acum inainte vei primi mult mai obiectiv sensul spre care va indreptati si veti fi recunoscatori acestei zile care v-a asezat fata in fata cu sinceritate pentru a va prezenta fiecare intentiile si asteptarile. Era nevoie de aceste lamuriri!

HOROSCOP RAC

Joci un rol major in colectivul din care faci parte, pentru ca lumea iti recunoaste suprematia in anumite domenii si asteapta de la tine o decizie. Tu vezi lucrurile dintr-un alt unghi decat restul lumii, esti bine documentat, ai mintea limpede, dar mai ales detii informatiile necesare pentru a extrage concluzia potrivita. Ai experienta bogata in acest sens, deci esti cel mai in masura sa-si dea cu parerea. Multi asteapta de la tine decizia finala, pentru ca toti sunt convinsi ca tu vezi lucrurile clar, matur, rational, si vei oferi tuturor cel mai bun sfat! Multi au de invatat din siguranta de sine de care dai dovada, din seriozitatea cu care tratezi lucrurile si maturitatea pe care o inspiri.

HOROSCOP LEU

Nu-ti place deloc atmosfera acestei zile, care pare sa se intunece din ce in ce mai mult. Ai tendinta de a vedea in jur numai inamici si obstacole si, in loc sa lupti cu starea aceasta negativa care te copleseste, parca torni si mai mult gaz pe foc. Nimeresti intr-un mediu ostil in care e si normal sa vezi peste tot numai partile neplacute, dar nu cumva exagerezi si tu cu pesimismul? Nimic nu e atat de grav pe cat vezi tu, ca atare numai de atitudinea ta depinde sa respingi ceea ce nu-ti convine in jur. Ignora vestile proaste, inamicii, criticii, rautaciosii si invidiosii care stau la panda si implica-te cu mai multa pasiune in ceea ce iti place. Ceea ce nu-ti face placere nici nu exista!

HOROSCOP FECIOARA

Ai nevoie de un ajutor pentru a putea trece la etapele urmatoare ale unui proiect in care esti direct implicat. Sfatul pe care il primesti astazi se va dovedi a fi extrem de util, salvator pentru tine, deoarece ai multe de invatat de pe urma celor tocmai aflate. Cineva a trecut deja printr-o situatie similara si s-a lovit de probleme similare, ca atare ai numai de castigat daca asculti ce-ti impartaseste din experientele sale. Vei putea aplica usor ceva din indrumarile sale, astfel incat sa nu pierzi vremea cu aceleasi hopuri ca si el. Ofera solutii deja testate.

Citeste si: Zodii care s-au nascut pentru a avea succes

HOROSCOP BALANTA

Cand erai gata sa renunti la un plan care ajunsese intr-un punct sensibil, iata ca apare si neasteptatul salt inainte care te readuce in cursa. E semn ca niciodata nu trebuie sa renunti, pentru ca nici nu stii cum abandonul tau survine cu o clipa inainte de a aparea vestea succesului. Continua sa speri, sa tragi tare, sa lupti cu piedicile de pe parcurs, convins ca te indrepti in directia cea mai buna. Da, poate acum totul pare sa evolueze mult mai lent si mai greu, dar toate aceste eforturi se vor lega la un moment dat intr-o reusita demna de toata lauda. Insista, deci, oricat de lung ar mai parea drumul!

HOROSCOP SCORPION

Fa ceva sa te debarasezi odata de acea amintire urata care iti tot revine in minte iar si iar! Nu iti prieste, are numai efecte negative asupra ta si practic te tine blocat in trecut intr-o zona nefasta. De tine depinde sa stergi acea restanta, fie ca e vorba de o relatie esuata pe care trebuie s-o scoti din viata ta, de o eroare de demult care inca iti strica imaginea sau de un conflict care revine in actualitate din cand in cand, atat cat sa ti se ridice tensiunea. Cu un efort de vointa, poti scapa de acea ghiulea pe care o tot tragi dupa tine!

HOROSCOP SAGETATOR

Cel mai bine ar fi sa pleci cat mai departe de casa, pentru ca surprizele zilei vin de la distanta. Calatoreste, umbla unde vezi cu ochii, ia legatura cu persoane de departe, pentru ca de acolo vor sosi azi vestile excelente care au un rol pozitiv asupra ta. Chiar daca pleci la drum cu oarecare teama, nestiind ce te asteapta la destinatie, pe parcurs starea ta se va ameliora si vei reusi sa descoperi si placerea calatoriei, pentru ca intalnesti peste tot doar oameni amabili, comunicativi, care te primesc cu bratele deschise.

HOROSCOP CAPRICORN

S-a terminat o etapa din viata familiei tale si a venit vremea sa va luati ramas bun de la tot ce a fost. Ati invatat ceva din cele traite, dar nu mai are rost sa duceti mai departe capitolul tocmai incheiat. Este un moment excelent pentru a trasa o noua directie impreuna cu cei dragi tie, trecutul fiind de acum inainte doar o amintire sau sursa unor invataturi intelepte. Priveste spre viitor de acum, nu te mai intoarce inapoi decat pentru a accesa, din cand in cand, atunci cand ai nevoie, cate o idee, cate o lectie acumulata, cate o informatie de demult. Concentreaza-te spre ce va fi!

HOROSCOP VARSATOR

Tu esti implicat de obicei in ce se petrece in jurul tau, dar azi alegi o atitudine mult mai rezervata, convins ca numai asa vei depasi cu bine o situatie dezechilibrata. Ramai rece, distant, oarecum dezinteresat de sensul in care merg lucrurile, si asa vei vedea ca efectele eventualelor hopuri nu vor mai fi la fel de mari. Nu e genul tau sa tratezi de pe margine sau cu indiferenta lucrurile care se intampla in calea ta, dar de data aceasta e mult mai bine sa stai pe loc si sa nu te bagi. Furtuna va trece mult mai usor daca o lasi sa treaca pe langa tine, fara a interveni in vreo directie. Un pic pasiv, un pic comod, vei trece peste toate mult mai usor!

HOROSCOP PESTI

Trebuie sa pui serios umarul la materializarea unui mare vis, pentru ca detii toate resursele unui succes deplin in acest sens. Astepti mult si de la ceilalti care joaca un rol in atingerea acestui tel, dar cea mai mare parte a eforturilor tine de tine! Nu pretinde doar de la ceilalti implicare, energie si pasiune, ci ai putea sa-i mobilizezi tu mai bine pentru a contribui cu totii cu ceea ce tine de fiecare. Tu le poti stimula dorinta de a ajunge la acel scop, iar ei vor face tot ce le sta in putinta. In fond, fiecare are ceva de castigat de pe urma acestui proiect colectiv, deci… la treaba!

Acest horoscop este oferit de acvaria.com