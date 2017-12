HOROSCOP – Marți, 12 decembrie 2017

HOROSCOP Gemenii parcă revin brusc cu picioarele pe pământ după o veste bombă. Nativii din scorpion își dau seama că drumul lor spre un scop propus cândva este compus din două etape distincte. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Ai grija cum incerci sa distragi unui prieten atentia de la suferinta sa. Umorul tau, desi e binevenit cu alte ocazii, s-ar putea sa-l irite si mai tare, semn ca nu ti-ai ales cele mai potrivite glume. Nu trebuie sa razi pe seama necazurilor altora, chiar daca scopul tau e nobil, de a-i abate atentia de la durerea sa.

El mai degraba are nevoie de compatimire, sa plangi alaturi de el sa-i tii hangul in nefericirea sa, pentru ca a incerca sa-l scoti din tristete ar fi trata ca gest de impolitete fata de ceea ce simte el. Poarta-te cu manusi cu cei care trec prin momente sensibile, pentru ca orice ai spune, greu de crezut ca-l vei face sa zambeasca. Pune-te in pielea lui!



HOROSCOP TAUR – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Ai mare grija la ceea ce faci, pentru ca esti in fata unei ispite care iti poate cauza mari prejudicii de imagine sau de moralitate. Chiar daca tu esti, din fire, un om cinstit, care nu urmeaza decat caile corecte, azi ai putea fi impins de la spate de un inamic care te prinde intr-un moment sensibil si te convinge sa faci ceva impotriva principiilor tale morale.

Nici tie nu-ti vine a crede cum de i-ai putut pica in plasa, facand ceva ce altadata ai fi respins cu fermitate. Tocmai pentru ca stii ca ceea ce te pune acesta sa faci e contrar eticii sau deontologiei tale, nu te abate de la calea cea dreapta si fa totul cum se cade, luand masuri si impotriva celui care te indeamna sa calci stramb.

HOROSCOP GEMENI – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Parca revii brusc cu picioarele pe pamant printr-o veste bomba. Uneori e mai bine sa repari o situatie asa, brusc, fara anestezie, decat s-o tot duci dupa tine fara sa ai curajul de a lua masuri radicale. Acum dai dovada si de curaj, dar si de maturitate, pentru ca numai un om cu scaun la cap s-ar fi pliat atat de bine pe aceasta schimbare rapida de directie.

Arati ca stii sa te adaptezi imediat noutatii aparute din senin si nu te pierzi cu firea, ceea ce e un atu in favoarea ta. Altii ar fi clacat si s-ar fi oprit ca sa se planga de situatia aparuta din cer, dar nu si tu. Iei repede taurul de coarne si treci mai departe cu lectia asumata din mers.



HOROSCOP RAC – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Nu privi piedicile care se mai ivesc pe parcurs cu atata incrancenare, ca si cum ar fi o povara, ci trateaza-le cu un dram de detasare, de umor chiar.

Nu merita sa le privesti ca pe cel mai groaznic lucru, ci asteapta cu incredere deplina ca apele sa se mai sedimenteze si ai sa vezi ca ceea ce parea a fi un hop, era de fapt o lectie excelenta prin care ai ocazia sa te maturizezi.

Bucura-te de lucrurile frumoase pe care le intalnesti pe parcursul acestei aventuri, pentru ca a te concentra doar la ceea ce nu merge bine, te face sa pierzi din vedere aspectele pozitive, care exista in numar mare.

HOROSCOP LEU – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Nu te simti bine in medii foarte aglomerate, foarte pestrite, pentru ca nu stai prea bine la capitolul comunicare. Esti un pic deprimat sau trist si nu te poti adapta mediului in care te afli.

Ceilalti nici nu observa ca se intampla ceva cu tine si tu poate tocmai asta ai fi dorit: sa fii luat in seama, intrebat ce e cu tine, or anturajul strain in care te afli nu da semne de prea multa compasiune.

Ai prefera sa stai singur cu gandurile tale, dar nu face asta: nu de izolare sau de liniste ai tu nevoie acum, ci exact de agitatia aceasta din jurul tau care nu te lasa sa aluneci pe panta depresiei. Accepta galagia din jur si integreaza-te in acest mediu, chiar daca nu e pe placul tau pe de-a-ntregul. Iti poate ridica moralul!

Citeste si: Horoscop financiar complet pentru decembrie 2017 si inceputul lui 2018



HOROSCOP FECIOARA – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Ai mare grija la decizia pe care esti gata sa o iei astazi, deoarece desi, pentru tine, ar putea avea conotatii pozitive, pentru altul poate genera o criza. Cantareste atent avantajele si dezavantajele, fara a privi totul doar din prisma propriilor interese, ci pune-te un pic si in pielea celui care ar putea avea de suferit de pe urma alegerilor facute.

Esti tentat sa apelezi la razbunari, la gesturi agresive impotriva celor pe care nu ii agreezi, din dorinta de a demonstra ca esti mai puternic.



HOROSCOP BALANTA – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Greu de spus daca situatia care te vizeaza astazi direct e un noroc sau un ghinion, de parca ar coexista ambele in acelasi loc.

Un eveniment trist contine si o nota optimista sau. invers, o mare reusita are si un pret de platit, ca atare e o zi in care poti cunoaste ambele fete ale medaliei alternativ sau simultan: si binele – si raul, si bucuria – si tristetea, si succesul – si esecul, fara a se exclude unele pe altele.

Semn ca tot ce incepe rau se poate transforma in ceva bun, pe nepusa masa, dar si reciproca este valabila: ceea ce te face acum sa zambesti, te poate face mai tarziu sa plangi, deci trateaza situatia moderat!

HOROSCOP SCORPION – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Drumul tau spre un scop propus candva este compus din doua etape distincte. Prima dintre ele se poate spune ca s-a incheiat deja si ai extras o concluzie benefica ce te va stimula sa pornesti si in a doua etapa a acestei strategii.

Azi ai putea avea surpriza sa descoperi ca sari deja peste cea de-a doua etapa direct la rezultatul visat, la succesul final, de parca s-a comprimat timpul si nu mai e nevoie de inca un efort.

Filmul tau format din doua parti se incheie dupa primul episod intr-un mod spectaculos, pentru ca norocul apare in calea ta si te trimite mult mai repede la capat. Accepta aceasta crestere a ritmului si adapteaza-te din mers acestui salt!



HOROSCOP SAGETATOR – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Ai stat ca pe ghimpi in asteptarea acestui moment de la care ai mari sperante, de parca ti-ai lega toate visele de el! Il consideri aplanarea unei stari tensionate, impacarea mult asteptata in cazul unui conflict, raspunsul aducator de liniste dupa stres, un telefon de la omul de la care visai un semn.

Ceea ce asteptai de ceva vreme dar, din diverse motive, intarzia sa ajunga la tine, iata ca bate azi la poarta ta si te face sa te simti implinit, descoperind ca toata asteptarea a meritat.

HOROSCOP CAPRICORN – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Planurile pe care le discuti cu familia au toate sansele sa devina realitate, deci aduna-ti pe toti in jurul tau pentru a stabili rolul fiecaruia in acest proiect de viitor. Tu esti liderul oricarei actiuni de familie, pentru ca tu trebuie sa le spui si celor dragi ce au de facut.

Ei te vor urma orbeste, convinsi ca ai dreptate, deci foloseste-ti calitatile de conducator pentru a trasa directia comuna pentru perioada urmatoare. Impreuna sunteti o forta, dar succesul depinde de felul cum va concentrati toti spre scopul comun.



HOROSCOP VARSATOR – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Simti ca te apropii cu pasi repezi de un mare succes, pentru care ai depus mari eforturi pana acum. Nu mai e mult si vei trage linie finala si vei culege roadele cele mai bune, dar tocmai pentru ca esti pe ultima suta de metri, simti ca si stresul creste, si nerabdarea se amplifica, de parca ai intrat in mijlocul furtunii si finalul e cel mai agitat moment al cursei.

Nu micsora ritmul tocmai acum, cand esti atat de aproape de marele tel, deci trage tare, chiar daca simti ca devine din ce in ce mai greu. Ar fi culmea sa abandonezi tocmai acum, inainte de ultima turnanta, deci hai, insista, se vede linia de finish deja!



HOROSCOP PESTI – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Nu esti deloc in apele tale si, pentru ca nu ai curajul sa te exprimi liber, din cauza unor inhibitii sau a emotivitatii excesive, nu lasi o impresie prea buna. Esti timid, greu te urnesti pentru a te apuca de treaba, pentru ca esti influentat negativ de griji care nu te lasa sa te manifesti in voie.

Posibil ca anturajul sa fie vinovat de starile tale emotionale neplacute, pentru ca te afli in compania unor persoane pesimiste care discuta numai despre necazuri, lipsuri si un viitor sumbru. Nu te poti elibera de acest mediu si incepi sa gandesti la fel…



Acest horoscop este oferit de acvaria.com