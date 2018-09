HOROSCOP – Marti, 11 septembrie 2018

HOROSCOP Gemenii au parte de o veste excelenta, in timp ce Scorpionii au parte de o provocare interesanta. Afla si tu ce -ti rezerva astrele pentru astazi.

HOROSCOP BERBEC

Tu esti centrul universului azi, deci onoreaza-te mai mult pe tine insuti. Iubeste-te asa cum esti, rasfata-te cu tot ce e mai bun si mai frumos, dedica-ti o zi doar pentru bucuria ta. Imagineaza-ti ca esti un rege sau o regina care primeste azi daruri de mare pret. Lasa modestia la o parte si ia-le cu inima deschisa, pentru ca le meriti! Este o zi in care vin catre tine o multime de semnale de afectiune, de pretuire, de lauda, si toate acestea te motiveaza la maxim. Altfel te simti cand descoperi in jur atatea motive de bucurie, pentru ca ele iti dau garantia ca esti apreciat si iubit, asa cum esti!

HOROSCOP TAUR

Trebuie sa faci ceva ca sa scapi de pasa proasta care-ti da tarcoale. Cauta-ti refugiul potrivit care sa-ti distraga atentia de la motivele de suparare. Se vede ca ceva nu-ti convine, ca nu esti in apele tale, dar, daca reusesti sa te concentrezi asupra sarcinilor de serviciu, de exemplu, nimic din ceea ce te ingrijora la inceput nu va mai conta. Uita de griji, de probleme, de dezamagiri printr-o activitate solicitanta, oricare ar fi ea, dar nu te apropia totusi de acele proiecte care merg si ele prost, altfel generezi alta depresie. Fa sport, lucreaza in gradina, fa curatenie prin casa si ai sa-ti abati gandurile de la alte necazuri.

HOROSCOP GEMENI

Primesti o veste atat de buna, incat nici nu mai ai rabdare pana la concretizarea evenimentului proaspat anuntat. Ai vrea sa sari peste cateva etape, sa ajungi direct la punctul maxim al acestui eveniment, dar nu trebuie sa te grabesti. Chiar si asteptarea, drumul parcurs pas cu pas pana ce visul devine fapt, au si ele rolul lor, pentru ca fac ca lucrurile sa devina si mai interesante. Totul se va materializa intr-o forma promitatoare si ai din ce in ce mai mari emotii cu fiecare ora care te apropie de acel moment. Presimti ca va fi ceva special!

HOROSCOP RAC

Nu te rupe de restul lumii, nu face opinie separata, pentru ca esti si tu parte dintr-un intreg. Trebuie sa te raportezi permanent la cei din jurul tau, pentru ca nu esti nici exclus, asa cum ti se pare, dar nici mai special:, esti la fel ca toata lumea. Azi vei intelege altfel apartenenta ta la acest cadru mai larg de persoane, pentru ca descoperi ca esti ca oricine altcineva, gandesti ca ei, reactionezi ca ei, deci esti si tu unul ca oricare. Adapteaza-te acestui mediu fara nici un fel de rezerve, si incearca sa legi mai bine relatiile cu cei din jur, aratandu-le ca nu va diferentiaza absolut nimic: nici varsta, nici rangul social, nici averea, nici sexul. Din parti atat de diverse se formeaza intregul.

HOROSCOP LEU

Esti intr-un moment de rascruce in plan personal, cand simti ca ar trebui sa faci o schimbare majora de directie, dar ti-e putin frica. Lasi in urma o stare de lucruri care nu-ti mai ofera nimic bun, doar amintiri triste sau un sentiment de gol interior, in timp ce noua cale ofera perspective minunate, care iti rasfata sufletul. Nici nu e greu sa alegi, de vreme ce te indrepti acum spre ceva mult mai frumos si mai bun, deci nu te teme sa pui punct ca s-o iei in alta directie. Sunt momente in viata cand trebuie sa-ti urmezi pasiunea sau iubirea, sa faci lucrurile asa cum te indeamna inima, si intr-un astfel de punct esti si tu acum.

HOROSCOP FECIOARA

Cel mai greu e atunci cand trebuie sa te imparti intre doua planuri pe care le iubesti la fel de mult. Ca e vorba de doua locuri in care te simti bine, ca sunt doua persoane la fel de importante pentru inima ta sau doua pasiuni care iti provoaca aceeasi bucurie, daca ai fi nevoit sa alegi intre ele, ti-ar fi ingrozitor de greu. Vei incerca sa le impaci pe amandoua pe cat posibil, dar va veni totusi o zi cand va trebui sa te decizi. Simti ca ti se rupe sufletul cand te gandesti ca trebuie sa alegi doar una.

Citeste si: Zodii care s-au nascut pentru a avea succes

HOROSCOP BALANTA

Cand cineva are succes sau ii merg lucrurile ca pe roate, fii sigur ca apar de peste tot si inamicii, criticii, rautaciosii invidiosi care incearca sa demoleze succesul acestuia. In aceeasi situatie esti si tu, caci reusitele tale nasc rautatile unora care nu pot ajunge acolo unde ai ajuns tu. Incearca sa nu pleci urechea la astfel de comentarii nemeritate, ci vezi-ti de treaba cu incredere deplina in tine. Unii arunca sageti otravite doar pentru ca asa le e caracterul, pentru ca nu stiu sa aprecieze ce fac altii, deci tu trebuie sa fii cel care devine imun la judecati dure si face abstractie de astfel de atitudini negative. Prefa-te ca nici nu auzi comentariile de pe margine.

HOROSCOP SCORPION

Treci printr-o provocare interesanta care cere de la tine o investitie masiva de resurse, dar le ai pe toate la dispozitia ta! Trebuie sa te ridici pentru drepturile tale, daca simti ca sunt incalcate, si sa faci tot posibilul sa-ti impui principiile in care crezi cu tarie, mai ales daca e vorba de adevar incontestabil. Oricat de dura ar fi lupta pentru a recastiga ceea ce iti apartine de drept, merita sa faci tot ce-ti sta in putinta, pentru ca ai toate sansele sa reusesti. Alege-ti cu intelepciune si grija armele forte pe care sa le investesti in acest conflict, pentru ca nu toate se potrivesc in situatia de fata. Fa totul ca la carte, corect, cinstit, ambitios!

HOROSCOP SAGETATOR

Mergi mai departe pe drumul pe care l-ai ales candva, pentru ca visul tau se contureaza din ce in ce mai bine cu fiecare pas pe care il faci. Nu te astepta la miracole, pentru ca tu insuti construiesti marele edificiu de la final, dar trebuie sa fii constient ca e un drum lung pana acolo. Pe parcurs, mai ai multe de invatat, mai apar si probe de trecut, mai intervin si alte persoane in aventura ta, dar fii sigur ca in tot acest demers esti protejat de undeva de sus, dar, mai ales, esti indrumat pe tot felul de cai subtile incotro e mai bine sa mergi. Asculta tot ce vine catre tine prin intuitie sau vise, prin coincidente sau vesti, pentru ca toate converg acolo unde doresti.

HOROSCOP CAPRICORN

Daca vezi ca lucrurile nu se repara daca mergi pe aceeasi linie ca inainte, e semn ca ai epuizat toate metodele si ar fi bine sa te gandesti la o noua viziune. E vremea unei atitudini noi in fata vechiului, pentru ca lumea evolueaza, metodele se actualizeaza, si nu e bine sa ramai blocat in chestiuni pe care le stii demult, dar nu mai sunt valabile. Recunoaste ca nici tie nu-ti mai place varianta veche pe care o tot pui in aplicare cu incapatanare, deci, vrei, nu vrei, trebuie sa preiei din mers alta idee. Ca sa ajungi la altceva, e nevoie de studiu, de o upgradare a informatiilor, pentru ca cele pe care te-ai bazat sunt demodate si ti-au demonstrat deja ca sunt depasite.

HOROSCOP VARSATOR

Nu consuma tot entuziasmul de inceput in prima etapa a unui proiect, pentru ca s-ar putea sa-l mai pierzi cand vor incepe sa apara si piedicile. Porneste in noua actiune echilibrat, rezervat, gestionandu-ti corect fortele. Nici sa risti totul pe-o carte, dar nici sa stai pasiv in expectativa, asteptand sa vezi ce fac altii, nu e corect, ci e nevoie de o implicare rationala, dand exact atat cat trebuie la momentul potrivit. Cu prudenta de rigoare, cu o analiza limpede a investitiei care depinde de tine, vei ajunge la rezultate de care vei fi mandru, dar nu pretinde roade iesite din comun din prima!

HOROSCOP PESTI

Incearca sa asculti parerile diferite care se vehiculeaza in jurul tau, sa le cantaresti cu atentie, sa nu ignori pe vreuna doar pentru ca pare ca se bate cap in cap cu alta, pentru ca cel mai bun verdict il vei da numai dupa ce cunosti situatia privita din mai multe unghiuri. Intr-un final, intuitia te va ajuta sa extragi o concluzie buna, dar nu te grabi sa-ti spui ultimul cuvant inca. E nevoie de o analiza aprofundata pe indelete si indelungata, pana intelegi cum stau lucrurile, de vreme ce apar informatii atat de contradictorii care, aparent, nu se leaga. Se vor lega la un moment dat dupa ce vei reusi sa sondezi suficient de adanc in miezul problemei.

Acest horoscop este oferit de acvaria.com