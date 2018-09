HOROSCOP – Marti, 04 septembrie 2018

HOROSCOP Fecioarele au parte de o zi minunanata, in timp ce pentru scorpioni se anunta inceputul unor noi proiecte interesante. Afla si tu ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC

Iesi din mediile in care planeaza ostilitatea, agresivitatea de orice natura sau un spirit de competitie folosit gresit, pentru ca nu prea ii vei face fata! Fii cu mare bagare de seama in discutiile aprinse pe care le porti azi cu un adversar, pentru ca lucrurile ar putea ajunge intr-un punct critic, din care nu va iesi nimic bun. Ori scandalul ajunge la cote alarmante, ori descoperi, cu aceasta ocazie, cata invidie sau rautate este in celalalt, dar fa tot posibilul sa nu pici in capcana energiilor negative declansate de rivalul tau, pentru ca nervii nu vor scoate din tine ce ai mai bun, ci ii vei da apa la moara acestuia.

HOROSCOP TAUR

Iubirea poate fi, de cele mai multe ori, cel mai eficient tratament, ca atare daruieste din prea plinul tau de iubire celui care trece acum printr-un moment dureros. Fie ca e vorba de o boala a trupului, fie ca e vorba de o tulburare a psihicului, gesturile tale de maxima afectiune il pot ajuta pe cel fragil sa-si recapete tonusul. Il mangai cu iubirea ta, il acoperi cu afectiunea ta, ii oferi doze mari de iubire pura si aceasta ii readuce lui zambetul pe chip si sanatatea in suflet. Nu apela la alt gen de vindecare pentru ca ai cel mai bun medicament chiar la tine: inima ta mare!

HOROSCOP GEMENI

Parca se lupta doua personalitati diferite in sufletul tau, una indemnandu-te la actiune, la schimbare, la o exprimare mai clara a propriilor dorinte, in timp ce cealalta te trage inapoi, spunandu-ti sa stai in banca ta deocamdata. Lasa latura ta pozitiva si tonica sa iasa la iveala, nu accepta dominarea pesimismului, pentru ca nu e momentul pentru a ramane in umbra. Arata cine esti, ce poti, bucura-te de ceea ce reprezinti, pentru ca poate fi un moment bun sa te remarci. Daca te retragi in planul doi, dai dovada de o oarecare neincredere in calitatile tale si daca tu nu te placi asa cum esti, nici ceilalti nu te vor aprecia la justa valoare. Iubeste-te mai mult pe tine insuti!

HOROSCOP RAC

Esti la mijloc intre doua tabere adverse care se razboiesc cu ton agresiv, incercand, fiecare, sa-si impuna autoritatea in felul propriu. Tu nu stii ce sa faci: sa tii partea vreuneia din ele sau sa ramai impartial pana cand se va clarifica invingatorul. Parca nu ai avea incredere in niciunul si esti ca intre ciocan si nicovala, adeseori primind atacuri de ambele parti. Vina ta e ca te-ai bagat intre ei sperand ca un arbitru va face pace, dar nu devii decat calul lor de bataie, fara motiv. Retrage-te cat se mai poate!

HOROSCOP LEU

Te-ai tinut cu dintii de o stare de lucruri si totusi vezi cu ochii tai ca nu te mai ajuta. Chiar daca nu esti un mare amator de schimbare, chiar daca de cele mai multe ori ti-e frica sa pui punct si sa pornesti in alta directie, azi ajungi, cu maturitate si intelepciune, la concluzia ca e vremea pentru o schimbare de directie sau de atitudine din partea ta. Te-ai opus multa vreme, ai refuzat ocaziile de a o lua pe alta cale, dar de data aceasta nu mai poti ocoli momentul. E vremea sa iti iei ramas bun de la o etapa pe care ai tot alimentat-o si sa te pregatesti sa alegi alta cale. Nu te crampona de lucrurile cu care esti obisnuit, mai exista si alte variante, deci fii pregatit pentru nou!

HOROSCOP FECIOARA

Indiferent cum e vremea de afara, tu ai o atitudine senina, de parca toate ar evolua spre bine in viata ta. Pastreaza acest tonus optimist cat mai mult timp, pentru ca el va fi cheia tuturor reusitelor tale viitoare! Poate o problema, pe care o tot cari dupa tine de lunile trecute, isi gaseste azi rezolvarea, ceea ce iti inspira un sentiment de liniste si de calmare a spiritelor dupa o perioada extrem de agitata. Vezi ca a meritat sa astepti si, mai ales, sa speri ca totul se va rezolva? Realitatea iti arata concret ca nicio problema nu dureaza vesnic si, mai devreme sau mai tarziu, orizonturile se limpezesc!

Citeste si: Zodii periculoase care te vand pe la spate

HOROSCOP BALANTA

E foarte motivant sa vezi ca telul pentru care muncesti cu atata sarg este din ce in ce mai bine conturat la orizont. Nu mai e decat o chestiune de zile sau de saptamani pana vei ajunge acolo, dar nu renunta la lupta acum, cand esti atat de aproape. Interesul tau trebuie sa ramana ridicat, energia la cote maxime, deci nu deveni comod tocmai acum, cand esti pe ultima suta de metri! Daca micsorezi ritmul inainte de finish, s-ar putea ca rezultatele sa nu fie chiar cele scontate si ai putea da rasol, doar pentru ca ai obosit sau nu mai esti la fel de bine stimulat. Lupta, nu te lasa!

HOROSCOP SCORPION

Azi poti incepe niste proiecte extraordinare, iar succesul final depinde enorm de felul cum iei startul acum. Nu da drumul acestui plan pana nu simti ca ai adunat toate elementele propice unui progres continuu, ca sa nu te intorci din drum sau sa-ti pierzi elanul cand vei descoperi ca ai scapat ceva din vedere. Imagineaza-ti ca ai urcat in nacela si acum aprinzi focul care incalzeste aerul din balonul, dar balonul nu se ridica pana nu ajunge exact la capacitatea ideala pentru a zbura. Cam asa esti si tu acum: vei porni in tromba exact atunci cand toate detaliile de plecare vor fi asezate la locul potrivit si in forma ideala. Vezi cum aranjezi lucrurile inca de la sursa!

HOROSCOP SAGETATOR

Daca toata lumea cu care discuti azi iti da cam acelasi sfat, ar fi bine sa tii cont de el. Da, poate tu vrei sa te opui curentului si sa faci totul de-a-ndoaselea, dar de data asta chiar e mai bine sa asculti opinia colectiva. Semn ca ceilalti au trecut si ei prin situatii similare celei cu care te confrunti acum si au procedat intr-un mod care s-a dovedit a fi eficient. Daca tu ai incerca sa faci totul invers decat iti spune majoritatea, nu ar fi decat un consum inutil de timp si de energie, pentru ca, odata si-odata, tot la vorba lor vei ajunge. Nu te incapatana sa faci ceva impotriva tuturor!

HOROSCOP CAPRICORN

Daca nu primesti nici un fel de incurajare de la cei din jur, inseamna ca nu te afli in mediul adecvat pentru scopurile tale. Cauta alt grup de colaboratori, iesi din spatiul sumbru in care ai nimerit, pentru ca te-ar putea influenta negativ. Tu esti plin de energie, de pofta de miscare si de actiune, or acest anturaj ostil, impovarat de griji si probleme, s-ar putea sa te traga si pe tine inapoi. Ai putea deveni motorul de energie de care au nevoie astfel de oameni – tristi, pesimisti, lipsiti de directie – deci erijeaza-te in liderul lor si condu-i spre ceva care sa-i scoata din aceasta stare nefasta.

HOROSCOP VARSATOR

Nu fi copil, prea o faci pe suparatul de la un fleac. Poate esti jignit sau nemultumit, dar nu are rost sa te comporti ca si cum toata lumea ar avea ceva cu tine. Te porti de parca ai fi in stare sa-ti iei jucariile si sa pleci, cand problema aceasta poate fi depasita mult mai bine cu un dram de umor! Nu pune la suflet si nu te intrista pentru cine stie ce reactie agresiva din partea vreunui amic. Si tu esti irascibil, nu uita, iar acum esti mai sensibil ca oricand, asa e, dar chiar nu merita sa faci atata caz pentru o banala vorba aruncata in vant. Intoarce-i-o si tu celui care te-a atacat si ai sa te simti si mai bine!

HOROSCOP PESTI

Birocratia este cel mai mare inamic al planurilor tale de astazi, deoarece la toate usile la care bati ori ti se raspunde cu un refuz, ori nu gasesti pe nimeni. Inarmeaza-te cu multa rabdare si ambitie, pentru ca numai cei care nu se lasa cu una cu doua vor reusi sa-si duca intentia la indeplinire. Cauta alte variante, daca autoritatea in domeniu de care aveai nevoie nu e disponibila acum, pentru ca tocmai asta trebuie sa demonstrezi: ca stii sa te descurci in cazul in care planurile initiale cad. Sigur se iveste o solutie din alta parte decat cautai.

Acest horoscop este oferit de acvaria.com