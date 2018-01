HOROSCOP – Luni, 8 ianuarie 2018

HOROSCOP Nativii din fecioară au nevoie azi de pauză, de o rupere totală de ceea ce îi preocupau până mai ieri. Săgetătorii sunt într-o formă excelentă și ar fi bine să folosească energia de care dispun azi la cote maxime. Iată ce e-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC – Cauti cadouri aparte? Intra pe Kadoris.ro?

Nu te lasa influentat de colegii din jur care au tendinta de a trata o problema ca pe o bagatela, pentru ca se va dovedi a fi cu mult mai serioasa decat cred ei. Nu glumi pe seama lucrurilor importante, ci priveste cu atentie fiecare detaliu.

Daca ignori cine stie ce aspect, cu gandul ca e nesemnificativ pentru ceea ce faci acum, va veni o zi cand exact acel lucru banal va iesi la lumina si va cere de la tine un bagaj de experiente pe care nu l-ai acumulat la vremea potrivita pentru ca ai crezut ca nu va fi niciodata necesar.

HOROSCOP TAUR – Cauti cadouri aparte? Intra pe Kadoris.ro?

Vestile bune vin de la oamenii la care tii cel mai mult, care te rasfata cu vorbe dulci, cu incurajari si aprecieri care iti fac bine. Descoperi cat de important e sa ai pe cineva drag aproape care sa-ti ridice moralul atunci cand esti mai obosit.

In astfel de momente sensibile din punct de vedere emotional, poti numara cati prieteni adevarati mai ai, care sunt alaturi de tine neconditionat si cred in tine, exact atunci cand tu te indoiesti cel mai mult de propria valoare. Vorbele lor frumoase au efect miraculos asupra psihicului tau, pentru ca te readuc pe linia de plutire.



HOROSCOP GEMENI – Cauti cadouri aparte? Intra pe Kadoris.ro?

S-a intamplat ceva care ti-a mai calmat energia si ai un ciudat sentiment de teama, ca nu cumva sa te avanti in directii cu un oarecare factor de risc.

Nu-i rau sa pornesti ceva nou sub influenta prudentei si a calmului, pe care va trebui incet-incet sa le inveti, dar e ciudata atitudinea ta atat de retrasa si de tacuta, cand toata lumea te stie mult mai pasional.

Ai nevoie de ceva care sa te motiveze, sa te stimuleze, sa-ti reaprinda flacara pasiunii, dar deocamdata sufli si-n iaurt, cu o atitudine de-a dreptul precauta pentru o fire dinamica si tonica, asa ca tine!



HOROSCOP RAC – Iubesti cristalele? Intra pe Kristale.ro

Nu esti sigur pe fortele tale sau, daca ai totusi incredere in fortele proprii, atunci nu ai toate motivele si conditiile exterioare pentru a fi convins ca te indrepti intr-o directie favorabila unei evolutii bune in plan profesional.

Ti-e frica de un esec, poate pentru ca ai mai trait candva un moment similar cand nu te-ai descurcat prea bine si de aceea esti atat de nervos si capricios, fara a reusi sa iti mentii dispozitia de la o ora la alta.

Ai frecvente modificari de atitudine, nu esti consecvent in comportament si idei si asta nu te pune intr-o lumina buna, ceilalti neavand incredere in cei care acum spun una, maine alta. Esti foarte tacut, inchis, rezervat la serviciu, de aceea comunicarea e defectuoasa, generatoare de mari neintelegeri intre colegi.

HOROSCOP LEU – Iubesti cristalele? Intra pe Kristale.ro

Participi la o intrevedere din care ar putea iesi mai tarziu niste bani, fiind obligat sa-ti pui in joc toata puterea de convingere pentru a atrage succesul financiar de partea ta.

Pot aparea conflicte legate de bani, neintelegeri si confruntari aprinse din aceasta cauza, de parca e timpul sa-ti ceri drepturile in cazul in care cineva uita sa te plateasca sau sa-ti returneze vreo datorie.

Se simte o stare tensionata in jurul bugetului, dar vei face tot posibilul sa faci rost de banii necesari, chiar si cu riscul unor dispute aprinse in care fiecare emite opinii adverse. Nu te lua dupa nici unul, caci fiecare are modul propriu de a-si administra si castiga banii.



Citeste si: Trei nativi care vor avea noroc cat pentru o viata in 2018! Ele vor fi vedetele anului



HOROSCOP FECIOARA – Iubesti cristalele? Intra pe Kristale.ro

Azi ai nevoie de pauza, de o rupere totala de ceea ce te preocupa pana mai ieri. Nici cariera nu mai trebuie sa-ti incarce mintea cu probleme, nici banii nu mai trebuie sa fie o obsesie, ci incearca sa mergi intr-un loc care inseamna pace si odihna pentru sufletul tau si sa te relaxezi.

Ca iesi pe undeva sau ramai acasa, simti ca-ti incarci bateriile cu o energie noua, chiar daca nu s-ar spune ca faci ceva special. Chiar si o ora in plus de somn sau putina lene in propriul tau camin au efecte benefice asupra psihicului si fizicului, pentru ca aceasta pasivitate te ajuta sa redevii tu insuti.



HOROSCOP BALANTA – Pasionat de handmade? Intra pe Kitzibu

Visele tale cele mai frumoase sunt legate de viata de familie, de relatia ta cu oamenii pe care-i indragesti cel mai mult. Cand discuti cu ei despre ceea ce vrei de la perioada care vine, descoperi ca si ei au aceleasi asteptari, deci va puteti combina fortele pentru a ajunge la acelasi rezultat care sa va satisfaca pe toti deopotriva.

Esti un visator, asa e, dar incurajarile care vin de la cei dragi te fac sa tintesti si mai sus, sa speri si mai mult de la ziua de maine, tocmai pentru ca stii ca te vor sprijini si ei.

HOROSCOP SCORPION – Pasionat de handmade? Intra pe Kitzibu

Rutina pare a fi cel mai mare inamic al planurilor tale, pentru ca nu-ti place sa te impotmolesti in cele mai banale detalii. Ai vrea ca toate sa mearga direct la tinta, fara sa consumi timp pretios pe etape pe care le consideri nesemnificative.

Nu poti scapa insa de elementele intermediare, ca atare nu le trata cu indiferenta, pentru ca exact acestea pot sta la baza unui esec cand ti-e lumea mai draga. Nu le ignora, pentru ca ele exista!

HOROSCOP SAGETATOR – Pasionat de handmade? Intra pe Kitzibu

Esti intr-o forma excelenta si ar fi bine sa folosesti energia de care dispui azi la cote maxime. Ar fi pacat sa o lasi sa se stinga ocupandu-te de activitati minore, sedentare, confortabile prin jurul casei.

Ce-i drept, daca nu ai cu cine face echipa pentru a te apuca de ceva interesant, e firesc sa pierzi elanul si sa aluneci spre o stare de dolce far niente, asa cum iti dicteaza anturajul. Ai in preajma oameni care nu au chef de miscare sau de aventura si te trag si pe tine alaturi de ei, cand tu ai fi putut azi sa urci si Everestul!



HOROSCOP CAPRICORN – Gravare, decupare, personalizare laser

Bucura-te din plin de aceasta zi, pentru ca vine la pachet cu o multime de motive de fericire! Cele mai deosebite momente le poti trai in relatie cu persoana iubita, care te aseaza pe un piedestal de unde te simti important, rasfatat mai mult ca oricand, ceea ce ca iti place grozav.

Ofera-i si tu aceeasi atentie, pentru ca o relatie de succes inseamna reciprocitate, un schimb permanent de ganduri bune si gesturi de afectiune, deci nu astepta doar de la celalalt! Daca iti place tie, si lui ii place la fel!



HOROSCOP VARSATOR – Gravare, decupare, personalizare laser

Azi nu poti face ce vrei, din cauza unor persoane care au grija sa-ti atraga de fiecare data atentia ca nu esti decat un simplu executant, un pion pe tabla altuia de sah, stand la cheremul celor mai puternici. Nu esti lasat sa te exprimi in voie, si stai in banca ta din cauza acelor conditii ostile care te reduc la tacere.

Te afli intr-un mediu marcat de restrictii, de reguli severe, de o oarecare rigiditate in care nu te poti simti in largul tau, chiar daca esti genul de om care isi accept usor pozitia de subaltern.



HOROSCOP PESTI – Gravare, decupare, personalizare laser

O veste cu tenta oficiala iti cam da peste cap unele planuri, de parca ti se interzice sa duci mai departe ce ai inceput in felul in care ti l-ai propus inainte. Esti nevoit sa te supui unor reguli mai stricte, cu care nu ai fi de acord in mod normal, dar pentru ca ordinul vine de sus, de la cei mai puternici decat tine, nu poti face altceva decat sa spui da.

Daca nu te supui acestui ordin, consecintele ar fi mai grave, deci mai bine taci si faci cum ti se spune decat sa atragi critici sau sanctiuni.



Acest horoscop este oferit de acvaria.com