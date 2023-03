Horoscop 7 martie 2023. Ce rezerva astrele fiecarei zodii. Nativii care isi schimba viata

Horoscop 7 martie 2023. Vezi ce te asteapta in aceasta zi pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o zi intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Esti curioasa sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Horoscop 7 martie 2023. Ce rezerva astrele fiecarei zodii

Berbec – Iti vei incepe saptamana gandindu-te la lucruri mai putin obisnuite, insa vei gasi astazi pe cineva care va imparti aceleasi curiozitati ca si tine. Nu te sfii sa vorbeste despre ce-ti trece prin cap. Persoana cu care vei discuta s-ar putea sa-ti devina prieten foarte bun si de aici sa porniti spre o multitudine de amintiri. Nu uita ca mai ai cateva responsabilitati!

Taur – Ziua de luni vine cu cateva provocari, asa ca nu inhiba liderul din tine. S-ar putea sa vii cu propuneri foarte bune si sa iesi pozitiv in evidenta astazi in fata colegilor si a prietenilor. Fie ca vorbim de un proiect nou sau, pur si simplu, de stabilirea unui team-building, tu vei avea astazi sansa sa arati ca ai capacitatile necesare de a fi un bun coordonator.

Gemeni – Te framanta foarte multe ganduri si treci prin diferite stari emotionale astazi. Te gandesti sa renunti la pozitia executiva pe care ai avut-o pana acum intr-un proiect, insa nu trebuie sa te lasi acaparata de negativism sau delasare. Esti capabila sa duci lucrurile la capat cu brio, asa ca inarmeaza-te cu incredere si mergi inainte!

Rac – Deciziile pe care le ai de luat nu sunt chiar atat de grele pe cat le faci tu sa para. Nu te mai ingrijora atat de mult pentru ca tu deja ai o viziune prestabilita, asa ca stii cum sa procedezi ca sa iasa totul bine. Stresul pe care ti-l induci singura, nu-ti face deloc bine, asa ca mai bine poti cere de la cineva apropiat o parere.

Leu – Incearca ca in acest inceput de saptamana sa privesti lucrurile mai mult dintr-o perspectiva filosofica pentru ca in ultima vreme ai trecut prin foarte multe stari emotionale intense. Tinzi sa faci din tantar armasar si chiar nu e nevoie sa te chinui singura atat de mult. S-ar putea sa-ti fie de ajutor si prietenii in rezolvarea acestei chestiuni.

Fecioara – Desi e luni, astazi tu vei fi plina de energie si bunavointa. Cativa prieteni s-ar putea sa aiba nevoie de ajutorul sau sfatul tau, asa ca vei oferi cele mai bune solutii. Toti se vor bucura de vorbele tale, dar nu uita ca nu trebuie sa-ti epuizezi toata energia ta pe altii. Fii atenta si cu tine, chiar daca ti se va parea ca esti un pic egoista. E cel mai bine.

Nativii care isi schimba viata

Balanta – Chiar daca astazi e un nou inceput de saptamana, tu meriti sa te rasfeti pentru toate lucrurile bune pe care le-ai facut pentru altii in ultima vreme. Nu mai incerca sa te fortezi astazi si sa-ti dedici tot timpul pentru a-i ajuta pe altii. Gaseste-ti timp pentru tine si trateaza-te ca o regina. Vei avea nevoie de odihna pentru viitoarele provocari.

Scorpion – Astazi trebuie sa-ti gasesti intelepciunea ta nativa si sa o pui la munca. Cunostintele pe care le-ai acumulat pana acum trebuie puse in practica, asa ca nu te lasa invatata de altii pentru ca s-ar putea sa te dea la o parte sau sa nu-ti acorde tot meritul pentru munca ta. Sunt cateva oportunitati interesante la orizont pentru tine!

Sagetator – Sa te bucuri de tot ce-ti vrea inima este excelent, insa trebuie sa fii un pic mai precauta. Nu iti mai cheltui toti banii intr-acelasi loc si pe aceeasi chestie. Ai putea sa incerci ceva nou, care sa nu iti goleasca portofelul de fiecare data. Incearca sa-ti gasesti un hobby sau o activitatea care nu necesita investitii atat de mari. Poti sa te apuci de sport, spre exemplu.

Capricorn – Astazi esti pusa pe treaba si le vei arata tuturor ca esti capabila de a pune lucrurile la punct, fara a apela la ajutorul altcuiva. Foloseste energia asta pozitiva si da-i bataie. Vei vedea ca vei castiga foarte rapid aprecierea superiorilor tai si respectul colegilor. Nu ezita sa-i ajuta pe ce-i care-ti cer o mana de ajutor. S-ar putea sa-ti intoarca acest favor cand vei avea nevoie.

Varsator – Iti incepi saptamana cu gandul la aventura si nu ai deloc liniste. Esti agitata si vrei sa pleci undeva, dar ceva te retine. S-ar putea sa fie vorba despre situatia ta financiara sau despre responsabilitati pe care le ai de facut zilnic, insa nu renunta la a-ti planifica o vacanta de weekend intr-un loc placut si linistit cu cativa prieteni. Iti va face bine.

Pesti – Nu-ti va placea aceasta zi de luni foarte mult pentru ca la prima ora ai o intalnire cu cineva pe care nu-l agreezi in mod special. Nu iti ingreuna viata gandindu-te foarte mult la acest aspect. In schimb, apeleaza la bunatatea ta din interior si incearca sa ai o atitudine profesionista. Vei avea doar de castigat, daca adopti aceasta metoda!

