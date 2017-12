HOROSCOP – Luni, 4 decembrie 2017

HOROSCOP Nativii din scorpion trebuie să aibă grijă la tonul pe care îl folosesc azi, mai ales față de cei dragi, din familie. Capricornilor le apare în cale o persoană care impune respect numai prin simpla sa prezență. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii din horoscop!

HOROSCOP BERBEC – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Stai si cantaresti o situatie cu mai multe directii de interpretare, dar nu te grabesti sa extragi concluzia. Astepti sa apara toate detaliile necesare pentru a intelege exact situatia, deci tergiverseaza si tu cumva lucrurile pana cand esti convins ca ai aflat toate aspectele, si pro, si contra.

Decizia pe care o vei lua la final va fi in totala cunostinta de cauza, dupa ce ai analizat situatia pe toate fetele. Ai incredere in rationamentele tale, in modul in care analizezi situatia, pentru ca vei intelege exact cum stau lucrurile pentru a-ti spune ultimul cuvant cu luciditate si maturitate. Nu te juca, nu te grabi, nu glumi cu deciziile tale!

HOROSCOP TAUR – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Ai ocazia de a sta in compania unei persoane care iti inspira virtuozitate, maiestrie, perfectiune! Iti este net superior si onoarea de a-i sta alaturi e in beneficiul tau, primesti de la el informatii valoroase, sfaturi utile, deci tine-le minte, pentru ca le vei folosi candva.

Ca e un expert intr-un domeniu pe care tu abia acum il studiezi, ca e un nume de rasunet sau o celebritate, il privesti cu un sentiment de extaz, de beatitudine, de admiratie sincera, de parca nu-ti vine a crede ca ai asemenea sansa. Foloseste din plin acest prilej unic de a invata mai mult, mai sus, mai bine!



HOROSCOP GEMENI – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Esti pus pe distractie, deci vei profita de aceasta zi pentru a sarbatori din toata inima! Ca ai sau nu motiv de celebrat, tot gasesti tu ceva care sa-ti ofere sansa de a bea un pahar de vin, de a dansa sau a asculta muzica.

Pentru ca da, muzica are acum un efect revigorant asupra ta, pentru ca leaga mai usor prieteniile, te ajuta pe tine sa te manifesti liber, sa te comporti ca si cum n-ai avea nicio grija. Un loc in care canta muzica este, pentru tine, un spatiu de relaxare si de veselie, uiti de varsta pe care o ai si lasi melodiile sa-ti umple inima si mintea.

Pentru o zi spornica si dinamica, incearca s insotesti toate activitatile acestei zile de muzica, pentru ca vei remarca mai usor efectele sale miraculoase. Parca toate merg mai bine!



HOROSCOP RAC – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Unii nu reusesc sa se apropie de tine, pentru ca esti intr-o pasa mult prea sensibila din punct de vedere emotional si orice cuvant indreptat spre tine suna taios si cinic.

Nu exagera gravitatea replicilor, pentru ca unii iti transmit chiar lucruri adevarate si sincere, nicidecum replici severe pe care nu le-ai merita, dar tu ai tendinta de a pune la suflet tot ce auzi.

Linisteste-te inainte de a spune si tu, la randu-ti, ce parere ai, pentru ca, din cauza fragilitatii tale psihice, ai putea interpreta gresit si ai putea avea o reactie nelalocul ei. Mai bine te abtii!



HOROSCOP LEU – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Visezi sa fii acceptat intr-un mediu pe care tu il privesti cu profund respect si admiratie, dar inca nu intrunesti toate conditiile pentru a fi admis.

Ca e vorba de intrarea la un anumit liceu sau la o facultate, ca e vorba de o firma in care ai dori sa lucrezi candva, nu-ti pierde speranta si foloseste timpul pe care il ai la dispozitie pentru a-ti pregati intrarea asa cum se cuvine.

Ai toate sansele sa fii primit acolo unde doresti, ba chiar cu succes deplin, dar pana atunci mai ai de lucru, mai ai de studiat, pentru ca intrarea va necesita si o examinare. Vei face fata cu brio, daca te apuci inca de acum de invatat si ceri sfaturi de la altii cu experienta.

Citeste si: Horoscop financiar complet pentru decembrie 2017 si inceputul lui 2018



HOROSCOP FECIOARA – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Tu iti vezi serios de treaba, dar se baga altii unde nu le fierbe oala si risca sa strice si ceea ce ai cladit tu. Nu te baza pe cei care se bat cu pumnul in piept ca ar fi cei mai buni sau ca au avut succese grozave inainte, pentru ca nu se potrivesc si situatiei de fata.

Tu te concentrezi la ceea ce ai de facut si iti asumi fiecare sarcina cu multa maturitate, or ceilalti nu sunt foarte atenti la ceea ce fac. Ei gresesc, fac mici gafe pe parcurs, nu vad eventualele riscuri si pot da peste cap chiar si cele mai bine construite planuri, de aceea ar fi de preferat sa nu lucrezi alaturi de ei. Te descurci mai bine singur.



HOROSCOP BALANTA – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Ai alaturi de tine oameni care au deplina incredere in tine si care te sustin in ceea ce faci, iar sprijinul acestora este foarte stimulativ pentru a da tot ce ai mai bun in tine.

E cu totul altceva sa faci echipa cu persoane mature, serioase, care, cand promit ceva, chiar duc la indeplinire, si ca sa nu-i dezamagesti incerci sa te comporti si tu ireprosabil.

Sunteti cu totii implicati intr-un proiect cu miza mare, din care se poate castiga ceva important – faima, bani, pozitie, recunoastere – deci nu trebuie sa faci nimic la voia intamplarii, ci cu maxim simt de raspundere!



HOROSCOP SCORPION – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Ai grija la tonul pe care il folosesti azi, mai ales fata de cei dragi, din familie. Chiar daca cineva din casa se intoarce nervos dupa o zi agitata, fii tu balsamul de care are nevoie pentru a se detasa de toate motivele sale de iritare. familia este spatiul ideal care aduna toate energiile pozitive ca sa va impartasiti unii altora tot ce s-a intamplat frumos peste zi.

Incearca si tu, si ceilalti, sa lasati la usa motivele de enervare cu care v-ati confruntat, astfel incat atmosfera de acasa sa fie luminoasa, armonioasa, calda! Iti face bine prezenta celor dragi, iar tu, la randu-ti, aduci bucurie pe chipul acestora.



HOROSCOP SAGETATOR – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Ti-ai luat pe umeri niste responsabilitati care s-ar putea sa te depaseasca in acest moment. Te-ai crezut mai matur si mai bine pregatit pentru o situatie foarte serioasa, cand tu inca mai cauti, inca mai inveti, inca mai experimentezi…

Ar fi bine sa-ti recunosti limitele cu sinceritate si, acolo unde nu stii ce sa faci, sa-ti accepti pozitia de novice si sa ceri sfaturi de la cei care detin deja cunostintele din respectivele domenii.

Nu le stii tu chiar pe toate, dar sansa ta minunata de azi e ca ai ocazia de a invata ceea ce nu stii. Iti iei caietelul cu notite si incerci sa prinzi din experienta celor mai maturi tot ce pot acestia sa-ti transmita, si asa devii si tu mai intelept!

HOROSCOP CAPRICORN – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Azi iti apare in cale o persoana care impune respect numai prin simpla sa prezenta. O admiri sincer, vezi la ea calitati pe care nimeni nu la are, e un exemplu demn de urmat, deci stai cu urechile palnie la tot ce are sa-ti spuna.

Ai enorm de invatat de la el, il poti numi profesorul tau cel mai bun din acest moment al vietii, pentru ca iti este mult superior din multe puncte de vedere. S-ar putea ca viziunea sa sa fie una total atipica, pentru ca iti deschide calea spre alte dimensiuni ale cunoasterii.

Nu e doar un expert, ci e un adevarat magician, care stie sa uluiasca prin tot ce spune si ce face. O multime de intrebari se nasc acum in mintea ta, dar tot el ti le poate lamuri, deci stai prin preajma sa ca un burete gata sa absoarba informatie.



HOROSCOP VARSATOR – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Daca pleci la drum, asigura-te ca ai luat tot ce ai nevoie, pentru ca exista riscul sa fii un pic mai neglijent sau cu capul in nori si sa uiti acasa cel mai important lucru. Verifica-ti tot bagajul inainte de a pleca.

Daca scapi ceva din vedere sau ignori odata cu pregatirea calatoriei, s-ar putea ca exact acel lucru sa te intoarca din drum sau sa-ti strice placerea deplasarii in sine, ca atare fa tot posibilul sa mai treci o data in revista toate detaliile: traficul, starea masinii, benzina din rezervor, valabilitatea biletelor, tot ce te poate duce cu bine la destinatie.

Nu va fi chiar cea mai placuta calatorie pe care ai facut-o vreodata, dar nu o poti amana.

HOROSCOP PESTI – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Uneori traiesti din amintiri pe care le consideri mult mai pretioase decat ceea ce iti ofera prezentul, dar fiind atat de concentrat la ce frumoasa era viata ta candva, s-ar putea sa pierzi din vedere sanse excelente care apar chiar azi n calea ta.

Da, trecutul tau e frumos, merita sa il folosesti ca pe o resursa de energie pozitiva, ca sa-ti aduci aminte cat de multe lucruri minunate ai invatat pana acum, dar de data aceasta inchide acel capitol si priveste atent la ceea ce ai chiar aici si acum la dispozitie.

Prezentul e mult mai valoros si are pentru tine un dar de mare pret, asupra caruia merita sa-ti concentrezi toata atentia.



Acest horoscop este oferit de acvaria.com