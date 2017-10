HOROSCOP – Luni, 30 octombrie 2017. Ce ți-au rezervat astrele!

HOROSCOP Nativii din fecioară trebuie să accepte acest ritm alert de desfășurare a acțiunii, pentru că e o perioada când toata lumea e stresată. Scorpionii sunt cam superficiali și au impresia că, dacă au mai multe variante la dispoziție, se pot juca cu ele. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

Tu esti capul tuturor deciziilor importante in mediul in care te afli, pentru ca toata lumea asteapta parerea ta. Ti se recunoaste astfel valoarea, superioritatea, experienta in diverse domenii.

Simti greutatea deciziei tale, iti dai seama cat de mult asteapta ceilalti de la ceea ce ai de spus si nu ai vrea sa faci vreo alegere gresita si sa dezamagesti pe cei care stau cu ochii pe tine ca la salvatorul lor.

Esti convins ca orice decizie ai lua, toti vor fi de acord cu tine si vor imbratisa alegerea facuta, dar nu poti spune ultimul cuvant inainte de a analiza situatia cu atentie.

E frustrant pentru tine sa stai pe loc acum, cand esti prins intr-un proiect important care iti acaparase toata atentia. Daca ar fi dupa tine, ai munci peste program, nu poti sta degeaba si mai arunci macar o privire peste etapele parcurse pana acum.

Ai putea descoperi cateva puncte slabe care ar putea fi reparate in cel mai scurt timp. Vezi ce important e sa faci uneori o pauza si sa privesti lucrurile detasat, fara sa fii stresat de termene limita? De pe margine, vezi exact ce ar mai trebui facut si ce nu a mers ca la carte.

Cineva se joaca prea mult cu sentimentele tale si tu il crezi, ceea ce e riscant in cazul in care e vorba de iubire. Te-ai putea indragosti de cineva care joaca pe doua fronturi, care apeleaza la tot arsenalul sau de seductie si tu risti sa pici in capcana vorbelor sale mestesugite, dar neadevarate.

Ia-o si tu ca pe o gluma, ca pe un flirt nevinovat, fara sa te aprinzi atat de repede, pentru ca daca te vei trezi din acest vis, vei suferi ca te-ai inselat amarnic. Celalalt stie sa manipuleze pe oricine cu o atitudine jucausa, amuzanta, dar vei descoperi intr-o zi ca prin ipocrizie el si-a atins doar scopurile.

Timpul are o conotatie cu totul speciala acum pentru tine, deoarece simti, mai mult ca oricand, lentoarea cu care trec orele pe langa tine. Totul e cumplit de lung, minutele par ore si, cand te simti blocat intr-un punct mort, e si normal sa incepi sa vezi in jur numai semne rele.

Linisteste-te, redu ritmul de inaintare spre ceea ce ti-ai propus, ba chiar ia-ti si o pauza de cateva zile, pentru ca acum nimic nu mai merge conform planurilor. Ai ceva de invatat din acest ritm extrem de lent de evolutie, semn ca lucrurile solide se cladesc mai greu. Noroc ca tu ai suficienta rabdare si tenacitate pentru a continua.

Orice efort da roade, fii sigur de asta, chiar daca uneori ai impresia ca pedalezi in gol. Continua in acelasi ritm, nu renunta la proiectul inceput pentru ca nu ai de unde sa stii care e momentul in care se vor vedea si roadele. Merita sa tragi tare mai departe, convins ca exista un termen bine stabilit acolo sus pentru toate.

De tine depinde doar sa dai startul, sa urmezi acest sens cu incredere, oricat ar dura, si sa astepti cu interes ce te asteapta la final. De data aceasta chiar nu poti tu controla rezultatele, trebuie doar sa le astepti convins ca vor veni la timpul potrivit!

Accepta acest ritm alert de desfasurare a actiunii, pentru ca e o perioada cand toata lumea e agitata, stresata, pe fuga. Si tu esti la fel, deci nu ai de ce sa judeci pe altii pentru nervii pe care ii genereaza in jur. Parca toti ar fi intrat intr-un iures fantastic, dorind sa le rezolve pe toate pe loc, dar nu e buna aceasta agitatie.

Viteza excesiva, in orice plan s-ar traduce ea, ca e pe sosea, ca e la munca sau in comunicarea cu ceilalti, naste stres inutil, deci calmeaza-te mai intai. Admite ca toata lumea se grabeste in aceste zile si nu mai turna si tu gaz pe foc cu nervi inutili. Priveste mai relaxat atmosfera aceasta un pic furtunoasa!

Lasa comentariile in situatia de fata, pentru ca acest vacarm chiar nu-si are rostul. Chiar daca esti o fire mai sonora care, atunci cand are ceva de spus, iese in fata si vorbeste raspicat, de data aceasta cea mai buna solutie e… tacerea! Stii cum se spune: daca taceai filosof ramaneai!

Cam asta vei trai si tu astazi, pentru ca situatia prin care treci nu merita atat de intens judecata, analizata, comentata pe toate partile. Se va rezolva de la sine cu un dram de discretie. Lasa discutiile nervoase pe altadata, pune-te in pielea celuilalt si gandeste-te daca ai chef azi de atata zgomot!

Se resimte o buna cooperare intre generatii. Cel tanar asculta cu respect de cel mai in varsta iar acesta, la randul sau, tine cont in permanenta de parerile celui aflat la mare distanta de ani.

Se naste un schimb reciproc avantajos de pareri, de idei, de sfaturi, pentru ca fiecare are acces la informatii din cu totul alt plan al domeniului in care isi unesc acum fortele.

Fa echipa, asadar, cu o persoana din alta generatie decat tine, pentru ca fiecare are de castigat din aceasta excelenta cooperare. Nimeni nu trebuie s-o faca pe atotcunoscatorul sau pe seful, pentru ca la orice varsta e ceva de invatat.

Esti cam superficial si ai impresia ca, daca ai mai multe variante la dispozitie, te poti juca cu ele. Nu e adevarat! Daca ai mai multe optiuni, nu inseamna ca poti face ce vrei, ci trebuie sa le cantaresti foarte atent ca sa o alegi pe cea mai buna.

Daca pornesti intr-o directie cu gandul ca, daca nu iese, vei porni imediat spre cealalta, te inseli, pentru ca, odata aleasa, aceea va fi solutia finala, ca atare analizeaza argumentele pro si contra si fa o alegere in deplina cunostinta de cauza. Nu vei avea a doua sansa!



Pleci la drum cu un sentiment neplacut, de parca nu e o calatorie pe care doreai s-o faci sau nu te indrepti spre o destinatie draga tie. O consideri o obligatie, doar ca sa-i faci altuia pe plac, si ramai cu sentimentul ca, in acelasi timp, ai fi avut atatea alte lucruri mai interesante de facut.

Tocmai pentru ca pleci fara nicio tragere de inima, nimic nu-ti convine, toate te irita, toate par sa mearga pe dos, incat te intorci acasa un pachet de nervi, complet nemultumit de felul cum s-au desfasurat etapele calatoriei. Daca ai putea amana pe altadata, ai fi mult mai fericit.

Atitudinea pe care o ai pe parcursul acestei zile sta la baza rezultatelor excelente cu care vei fi rasplatit, ca atare lupta din rasputeri cu incercarile celor din jur de a te intrista, de a te impovara cu necazuri, de a te trage inapoi in oala suferintelor care nici macar nu-ti apartin.

Pastreaza-ti zambetul pe buze si increderea in mai bine, orice ar fi! Daca vrei o zi excelenta, inconjoara-te de oameni optimisti si tonici, conform starii tale de bine de azi! Daca atragi aproape doar pe cei tristi, care se plang intruna de problemele vietii, iti strici si tu tot cheful.

Muncesti cu sarg, dar fara prea multe satisfactii din cauza unora care comenteaza acid eforturile tale. E ca si cum ai da doar peste clienti carcotasi care cauta nod in papura, peste sefi pe care nu-i poti multumi nici daca te-ai da peste cap sau peste colaboratori care-l iau pe nu in brate si resping toate opiniile tale ca si cum ar fi imposibil de pus in aplicare.

Vezi-ti mai departe de activitatea inceputa fara sa pui la suflet rautatile sau criticile care vor sosi din toate partile, pentru ca rezultatele finale vor vorbi de la sine si ii vor convinge chiar si pe cei mai negativisti.

