HOROSCOP – Luni, 29 ianuarie 2018

HOROSCOP Pentru gemeni este o zi furtunoasă, cu multa agitație, cu replici tăioase, cu gesturi bruște. Nativii din rac nu trebuie să acționeze la furie sau la mânie, pentru că nu raționezi foarte limpede și riști să greșești. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Este o zi amuzanta in care ai chef de distractie si nu prea iei nimic in serios. Te cuprinde spiritul vacantelor si te comporti ca un copil pus pe sotii la orice.

E nevoie si de astfel de atitudini vesele, pentru ca nu are rost sa te impovarezi cu probleme si griji, fiindca orice piedica ar putea fi depasita mult mai usor daca o privesti cu zambetul pe buze si cu un dram de umor. Veselia ta va molipsi si pe altii si vei vedea ce bine se aseaza toate atunci cand ai o atitudine pozitiva orice ar fi.



HOROSCOP TAUR

Cariera ta depinde mult de decizia pe care o iei acum, ca atare nu te grabi sa dai un raspuns la primul impuls. Mai gandeste-te, mai informeaza-te, mai studiaza, pentru ca e un punct care va marca etapele viitoare ale unui proiect important.

Asculta sfaturile unui specialist care e acolo pentru a te ajuta si pentru a-ti deschide o cale. Merita sa pornesti in directia pe care ti-o arata, pentru ca el vorbeste dintr-o experienta deja verificata. Ca sa ajungi si tu la concluziile pe care el ti le da acum de-a gata, ai consuma energie si timp, or, asa, ai numai de castigat.



HOROSCOP GEMENI

Este o zi furtunoasa, cu multa agitatie, cu replici taioase, cu gesturi bruste. Nici tu nu le agreezi la altii, dar nici pe ale tale nu le poti controla eficient. Orice interactiune cu oamenii de aceeasi varsta se poate solda cu dispute pe marginea unor pareri extrem de variate.

In loc sa accepti ideea ca fiecare gandeste altfel, ca toti sunteti diferiti, incerci sa-ti argumentezi pozitia ceva mai agresiv decat de obicei, ripostand aspru la parerile adverse. Cineva trebuie sa se retraga din acest conflict, altfel totul poate denatura intr-un scandal ce poate duce la o relatie esuata.



HOROSCOP RAC

Nu actiona la furie sau la manie, pentru ca nu rationezi foarte limpede si risti sa gresesti. Stai si chibzuieste inainte de a face vreun pas mai departe, pentru ca tot ce faci la nervi nu e cea mai buna varianta.

Cere o perioada de gandire, chiar daca esti strans cu usa de termene limita, pentru ca numai cand ai timp berechet la dispozitie poti lua cea mai buna decizie. Nimeni nu te obliga sa dai un raspuns pe loc, ci ai timp suficient inainte de a alege o cale. Chibzuiesti profund, analizezi argumentele pro si contra si abia dupa aceea dai startul!



HOROSCOP LEU

Esti foarte ingrijorat pentru niste chestiuni de serviciu sau din cauza unei relatii care merge defectuos de la o vreme, dar nu cumva te stresezi degeaba?

Ai nevoie de putina relaxare, si stii de unde poti primi tu azi energia pozitiva care sa te remonteze cel mai rapid? De la animale! Da, de la vietatile cu patru labute si codite fericite care te primesc de fiecare data cu bucurie!

Cauta compania lor, pentru ca orice problema va disparea daca reusesti sa-ti readuci zambetul pe buze si lumina in priviri numai la vederea acestor ingerasi cu blanita! Ofera-le atentie iar ele te vor recompensa inzecit iar suferintele umane dispar ca prin farmec!

HOROSCOP FECIOARA

Primesti o veste buna cu efect mobilizator asupra ta. Iti da alt chef de actiune, mai mult curaj sa iesi in fata si sa spui ce stii si cand vezi ce bine evolueaza lucrurile, esti din ce in ce mai sigur pe reusita finala spre care te indrepti.

Rareori esti atat de motivat de ceva ce se prefigureaza la orizont, de aceea trebuie sa profiti de vantul prielnic pentru a face pasi mari spre tinta propusa. Cand esti impins de la spate asa, vezi cum te apropii din ce in ce mai repede de implinirea unui vis care iti da aripi.



HOROSCOP BALANTA

Gata, ce ai semanat in ogorul fertil e deja acolo, asteapta sa incolteasca, deci nu mai ai ce schimba. De acum tu doar trebuie sa ingrijesti acest sol cu rabdare, cu tot ce este necesar viitoarei recolte, dar ce a fost mai important, primul pas, ideea, decizia, samanta primordiala, e deja plantata.

Lasa lucrurile sa evolueze de la sine, ce a depins de tine ai facut cu succes, dar roadele abia de acum inainte se vor arata.

Priveste-ti viitoarea recolta cu incredere si speranta, investeste doar ganduri bune si energii pozitive in ceea ce se ridica acum lent sub ochii tai, dar nu mai incerca sa controlezi lucrurile. Recolta se ridica singura, tu doar trebuie s-o uzi si s-o plivesti!



HOROSCOP SCORPION

Esti persoana cea mai potrivita sa preia fraiele unei actiuni pentru ca ai real talent de lider. Ceilalti te vor urma orbeste, dand dovada de maxima incredere fata de sensul pe care tu il arati. Stii ce spui, ai curajul de a lua decizii si pentru altii, deci ai toate calitatile adecvate unui conducator!

Iti dai seama cat de important e acest rol, pentru ca vezi ochii tuturor indreptati spre tine cu speranta, vezi cum cei dragi asteapta ca tu sa iei decizii si pentru ei, dar nu trebuie sa te sperie aceasta postura.

Ai de partea ta, de cateva zile, un profesor suprem, pe Saturn, care te va ajuta sa-ti consolidezi si mai bine pozitia care se prefigureaza acum in fata: cea de capitan de echipa!



HOROSCOP SAGETATOR

Vindecarea trupului si a sufletului depinde de… minte! De acolo, din modul tau de a gandi, se ivesc cele mai bune tratamente pentru starea ta actuala, ca atare, pentru a te simti din nou in forma si a-ti recapata energia, trebuie doar sa iei o decizie limpede si clara.

Descopera cat se poate de lucid ce nu e in regula in modul tau de a gandi, vezi unde s-au strecurat ganduri negative sau cuvinte cu tenta pesimista si elimina-le din mintea ta chiar acum.

Uita de negatii, abandoneaza frica si nesiguranta, deschide-te complet spre o totala purificare interioara de orice urma de gand negativ, fie ca e adus acolo chiar de tine sau a fost trimis de altii. Iti poti recapata sanatatea trupului si a sufletului daca mai intai te lecuiesti de gandurile care-ti fac rau: sunt ale tale, tu trebuie sa le schimbi polaritatea!



HOROSCOP CAPRICORN

Te supara mult atitudinea recalcitranta a unui prieten care e pus pe harta si ridica tonul la oricine. Nu meriti tu asemenea tratament, cand te porti cu el calm si prietenos, dar din pacate nu ai parte de tovarasi de discutie prea amabili.

Nervozitatea se resimte in orice gest, in orice cuvant, incat presimti ca se vor declansa animozitati grave, ca atare cel mai bine ar fi sa nu torni gaz pe foc, ci sa incerci sa taci si sa suporti pe cat posibil, chiar daca nu esti genul, cu speranta ca tacerea ta va dezamorsa bomba!



HOROSCOP VARSATOR

Desi esti una din zodiile cele mai sociabile si mai comunicative, azi parca nu-ti mai gasesti cuvintele pentru a te face inteles.

Te afli intr-un anturaj numeros cu care nu prea ai multe in comun, fiind ori persoane complet necunoscute, ori oameni cu care nu ai prea multe de impartit de aceea preferi sa ramai in banca ta, decat sa faci eforturi pentru a te integra in colectiv.

Poate exista cineva in acest mediu care te priveste cu oarecare ostilitate, cu raceala, ceea ce ingreuiaza dialogul, preferand sa taci sau sa astepti sa iesi cat mai repede din acel loc.

HOROSCOP PESTI

Ai un real talent de consilier, de sfatuitor sau chiar de psiholog, deci cine te are astazi prin preajma se poate nimic fericit pentru tot ce primeste de la tine. Dai dovada de multa toleranta, empatie, stii sa asculti si sa dai sfaturi, deci, daca tu simti ceva special in legatura cu problemele celor din fata ta, spune-le parerea ta cu sinceritate si curaj.

Cu cat adevarul e mai dur, cu atat reactia lor poate fi mai agresiva, dar tu macar ai constiinta impacata ca ai spus sincer ce ai avut de spus, fara sa te ascunzi dupa vorbe false. Intr-o zi, iti vor multumi pentru sinceritate, pentru ca vezi lucrurile altfel decat ei. Unii chiar se vor intreba: de unde stii tu atatea?

