HOROSCOP – Marți, 28 noiembrie. Iată ce v-au rezervat astrele!

HOROSCOP – Marți, 28 noiembrie.

HOROSCOP Nativii din rac sunt pregatiți pentru o provocare în plan profesional. Fecioarele primesc azi un raspuns carepoate fi interpretat în mai multe feluri. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

E placuta linistea de acasa, chiar daca nu aduce nimic nou in peisaj, fiind exact aceeasi atmosfera de rutina, monotona si banala, cu care esti obisnuit. Esti o fire care iubeste noutatea, dar vei descoperi si in monotonia casnica ceva relaxant, tocmai pentru ca nu se iveste nimic care sa te scoata din comoditate.

Totusi, lenea nu e buna pentru o viata de familie reusita, pentru ca parintii sau partenerul de viata ti-ar putea reprosa dezinteresul fata de sarcinile care iti revin.



HOROSCOP TAUR

Nu sta singur intr-o astfel de zi, pentru ca izolarea chiar nu-ti face bine! Poate ca ai tendinta sa spui ca esti obosit si ca nu ai chef de nimeni in preajma ta, dar vei vedea ca linistea pe care, eventual, o alegi de buna voie, nu e chiar ceea ce doreai.

Altadata poate e buna linistea, dar nu si azi, deoarece putina agitatie si galagie in jurul tau nu te lasa sa te gandesti la lucruri care nu-ti plac. Ai cu cine vorbi, ai cu cine iesi la un ceai, la o adica, ai cu cine discuta cu orele la telefon, si daca nu respingi aceste ocazii, vei vedea ca ziua va fi mult mai tonica si mai buna decat daca ai sta doar cu propriile tale ganduri. Socializeaza, converseaza, relationeaza!

HOROSCOP GEMENI

Iubirea e ca un joc adolescentin care te face sa te simti bine, eliberat de orice griji si inhibitii. Un vis dulce se naste in cuplul vostru si va apropie si mai mult. Surprizele de ordin sentimental pot aparea de oriunde, dar, pentru a avea parte de ele, trebuie sa profiti de orice ocazie de a cunoaste oameni si de a socializa.

Nici nu stii de unde descoperi privirea unei persoane atragatoare indreptata catre tine in cel mai neasteptat loc, totul e sa fii deschis sa incerci. Atmosfera idilica de azi este prielnica unei noi iubiri.



HOROSCOP RAC

Esti pregatit pentru o provocare in plan profesional. Desi nu esti, de felul tau, atat de aventuros, de data aceasta spui da chiar si unei situatii cu un oarecare grad de risc, pentru ca te-ai saturat de rutina.

Vrei sa iesi din monotonie, din obisnuinta, ca atare vei spune imediat da noii situatii, chiar daca ai fi dorit sa detii controlul si sa urmezi o strategie foarte bine pusa la punct. Nu ai parte de asemenea organizare riguroasa, ci lucrurile merg un pic haotic, dupa cum bate vantul.

Ai rabdare sa se mai aseze apele, sa se mai clarifice situatia, si atunci vei putea incepe sa-ti impui propriile reguli menite sa restaureze ordinea. Deocamdata te lasi dus de val.

HOROSCOP LEU

Esti nevoit sa iti iei ramas bun de la un loc sau o stare de lucruri de care te-ai atasat si ti-e foarte greu sa spui adio. Inca te mai tii cu dintii de acel lucru, inca mai tragi de el, cu speranta ca nu vei fi nevoit sa-l abandonezi total, dar totusi e un sacrificiu obligatoriu.

Nu poti trece mai departe spre scopurile tale inalte cat timp te cramponezi de un nivel care iti inspira un anume confort, dar e doar obisnuinta! Fii pregatit sa abandonezi aici balastul de care nu mai ai nevoie, pentru ca el e cel care nu te lasa sa te inalti spre un alt nivel, mult mai bun.

Din teama de schimbare, prefera si te multumesti cu ceea ce ai sau stii deja, dar unde e spiritul tau de aventurier care accepta provocarea?

HOROSCOP FECIOARA

Primesti azi un raspuns care face pace intr-o situatie cu mai multe directii diferite de interpretare. Chiar daca nu e un verdict pe deplin asteptat, tot e bine, pentru ca restabileste adevarul intr-o situatie din care ai avut ceva de suferit.

Verdictul respectiv contine si unele conditii, nu primesti ceva pe gratis, si la primul impuls esti tentat sa spui ca nu-ti convine ce ai de oferit in schimb, dar vei vedea ca merita efortul.

Accepta situatia cu incredere ca va fi spre binele tau, dar fii constient ca pacea nu se poate restabili fara sa dai si tu ceva de la tine. E un tribut pe care fiecare din tabere implicate il va da pentru a se ajunge la o rezolvare!

HOROSCOP BALANTA

Se incing tot felul de dispute in mediul tau obisnuit, dar vei incerca sa le aplanezi cu un dram de umor sau de amabilitate. Desi iti place provocarea, de data aceasta ar trebui sa apelezi la duhul blandetii, pentru ca, la originea acestor conflicte, nu se afla totusi opinii majore.

Sunt neintelegeri de la fleacuri dar care, daca nu sunt tinute sub control, pot declansa adevarate scandaluri. Cineva trebuie sa se retraga la timp din aceasta cearta, dar e greu de crezut ca vei fi tu acela…

HOROSCOP SCORPION

Ai ajuns la capatul unui proiect si poti culege roadele, dar nu te grabi sa tragi tot succesul doar pe turta ta, pentru ca ati lucrat mai multi umar la umar pentru aceasta reusita. A venit vremea sa sarbatoriti impreuna victoria, sa va recunoasteti unii altora contributia, sa va aduceti reciproc felicitari si multumiri.

Nu uita cat de important e un multumesc sau un gest de recunostinta pentru ca, hai, admite, nu ai fi ajuns aici de unul singur. Ai fost sustinut, completat, ajutat in permanenta, deci acum poti sa aduci elogii celor care au avut o contributia salvatoare la motivul tau de bucurie!



HOROSCOP SAGETATOR

Priveste azi cu deschidere in jurul tau, pentru ca poti intalni o persoana ce se va dovedi a fi cel mai de incredere ghid intr-un moment de deruta. Datorita sfaturilor pe care ti le ofera cu inima deschisa, datorita experientei sale de viata pe care ti-o impartaseste cu sinceritate, ai multe de invatat.

Foloseste-te de indrumarile sale, pentru ca stie ce spune, sunt retete de succes deja verificate si informatii bine documentate, deci nu are rost nici sa intrebi din alte surse daca e bine asa si nici sa-l privesti cu suspiciune. Va veni o zi cand, privind inapoi, iti vei da seama cate lucruri bune au aparut in viata ta din clipa in care ai inceput sa-i asculti sfaturile!



HOROSCOP CAPRICORN

Te afli intr-un mediu populat cu foarte multa lume si acolo unde e aglomeratie, sunt si personalitati foarte diverse cu care trebuie sa comunici tolerant si cu multa rabdare. Fa un efort sa te adaptezi tu acestui mediu, nu invers, pentru ca nu-i poti face tu pe ceilalti sa fie de acord cu tine.

Majoritatea primeaza aici, ca atare trebuie sa mai renunti tu la principii sau la pretentii ca sa fii acceptat printre ceilalti. Esti doar o rotita intr-un angrenaj, dar efectul creat prin unirea tuturor e fantastic.

HOROSCOP VARSATOR

Ai sansa de a pleca spre un loc de care te leaga amintiri placute, incat abia astepti sa ajungi la destinatie. Poate te vei intalni cu oameni de care iti era dor, poate ai ocazia de a reinvia un moment emotionant din trecut, de aceea rasfoiesti printre amintiri cu un sentiment de nostalgie.

Acolo unde scoti la iveala aspecte din trecut, pot aparea la suprafata si regrete, si resentimente, dar poate e acum vremea de a le repara. Intoarce-te in trecut cu curaj, sa dai piept cu istoria ta personala. Unele lucruri s-au uitat, altele nu.



HOROSCOP PESTI

Gluma unui amic nimereste ca nuca in perete si te deranjeaza enorm. Reactionezi dur la ceea ce spune si culmea, tot el se supara, pentru ca el considera ca a facut o poanta buna. Spune-i ce anume te-a deranjat, ca sa nu ramana cu ideea ca tu ai gresit in felul in care i-ai dat replica.

Daca i-ai raspunde cu aceeasi moneda, ai descoperi ca se imbufneaza imediat, semn ca intr-adevar a folosit o metoda nepotrivita, fara sa se gandeasca la consecinte. Unele glume nu sunt binevenite chiar in orice moment.

Acest horoscop este oferit de acvaria.ro