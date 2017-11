HOROSCOP – Luni, 27 noiembrie. Iată ce v-au rezervat astrele!

HOROSCOP Racii ar trebui să realizeze că primul pas pentru a porni cu succes într-o direcție nouă e să fie ei sută la sută convinși că e calea cea bună. Pentru săgetători stresul s-a acumulat și au tendința de a raspunde agresiv la orice afront. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalți nativi din horoscop!

HOROSCOP BERBEC

A da vina unii pe altii nu e o idee prea constructiva ca atare un prim pas spre rezolvarea unui conflict ar fi sa accepti care a fost rolul tau in situatia de fata. Admite sincer ca ai gresit si tu si nu mai pasa vina pe umerii altora.

Probabil nici nu exista o vina, ci fiecare a avut un rol in problema care te tine acum pe loc, dar toate au un rost, la urma urmei. Chiar si greselile sau marile esecuri contin o lectie din care fiecare are de invatat, ca atare priveste cu maturitate ce ai facut si unde s-a gresit pentru a invata ce e bun si util din asta!

HOROSCOP TAUR

Totul graviteaza azi in jurul inimii tale: daruiesti si primesti iubire, te dedici celor dragi iar ei te inconjoara cu fericire. Tot ce se naste din iubire te implineste, te face sa stralucesti, ca atare bucura-te de toate formele sub care acest sentiment se poate manifesta azi in lumea ta.

Indiferent spre ce iti indrepti sentimentele, ca e vorba de oameni, de preocupari, de obiecte sau de locuri, tot ce este legat de tinta iubirii tale este trait la intensitate maxima si cu satisfactii majore. Esti fericit datorita senzatiilor frumoase si vii cuibarite in inima ta, iar azi poti sa spui cu entuziasm si incredere ca iubirea este tot ce ai mai de pret pe lume.



HOROSCOP GEMENI

Te lasi invins mult prea usor de o stare de apatie care, de obicei, nu te reprezinta, dar azi nu ai nimic interesant de care sa-ti agati interesul pentru a iesi din rutina. Pierzi timpul fara sa faci nimic special, dintr-o mare nevoie de odihna si liniste, numai ca, daca nu ai fi fost atat de coplesit de comoditate, in acest timp ai fi facut lucruri mult mai interesante.

Poate esti influentat si de cineva din anturaj care te trage in jos, in starea lui negativa, si, in loc sa lupti cu energia pe care o degaja, te molipsesti de la el fara sa te mai opui. Din lene, din indiferenta, din plictiseala, din lipsa de motivatie sau chef, te lasi dominat de stari pasive care nu construiesc nimic bun.

HOROSCOP RAC

Primul pas pentru a porni cu succes intr-o directie noua e sa fii tu suta la suta convins ca e calea cea buna pentru tine. Dupa un astfel de proces de auto-convingere, vei descoperi in tine toate resursele necesare unui progres rapid catre scopul pe care ti l-ai propus.

Nu-ti mai gasi defecte si lipsuri, nu te mai privi in oglinda cu ochi critic, ca pe cel mai mare inamic al tau, ci incepe sa te apreciezi mai mult, sa-ti scoti in lumina calitatile, pentru ca sunt net superioare si merita valorificate din plin. Accepta-te asa cum esti, si fa un pas in fata, cu incredere deplina in ceea ce esti, crezand cu tarie ca esti cel mai bun, cel mai frumos, cel mai grozav! Da, esti!



HOROSCOP LEU

Esti intr-un moment de cumpana cand pui foarte serios in balanta etapele anterioare ale unei actiuni si sensul spre care trebuie sa mergi de acum inainte.

Esti la mijloc intre trecut si viitor, dar ai starea potrivita sa intelegi situatia cat se poate de obiectiv si de limpede, fara a te lasa influentat de nimic, nici de ce a fost, nici de ce iti spun altii ca se poate intampla de acum inainte. Singur vei lua decizia finala, deci nu pleca urechea la cei care incearca sa te impresioneze.

Ai invatat din trecut, te poti elibera cu intelepciune de cele traite, ca sa nu cari dupa tine un balast emotional de care nu mai ai nevoie.

HOROSCOP FECIOARA

Mai bine taci si faci, fara sa spui tuturor ce intentii ai, ca nu cumva sa generezi in jurul tau critici care ti-ar putea taia elanul.

Sunt momente in care e mai bine sa pastrezi pentru tine planurile pe care vrei sa le ridici, ori din superstitie, dupa ideea ca daca spui ce doresti, nu se mai indeplineste, ori ca sa nu atragi in calea ta o serie de hopuri puse de invidiosi, rautaciosi, inamici care nu vor sa te lase sa ajungi acolo unde ti-ai propus.

In situatia de fata, cel mai bine e sa stai in banca ta, sa-ti vezi de ceea ce ai inceput sa construiesti si sa te lauzi cu reusita ta abia dupa ce ai dus-o complet la capat. Pastreaza discretia si urmeaza-ti visul!



HOROSCOP BALANTA

Felul in care te privesti pe tine insuti depinde de comportamentul celor din jur fata de tine. Daca lumea te inconjoara cu bucurie, si tu te simti mai bine in pielea ta, pentru ca vezi in ochii lor o oglinda care te prezinta pe tine.

Daca insa observi cea mai mica urma de negativism, de suspiciune sau de critica la adresa ta, incepi sa-ti pui tot felul de intrebari si sa te supui unui proces sever de constiinta cu privire la valoarea ta. Nu meriti asemenea tratament, pentru ca nu ai cum sa fii placut in ochii tuturor, oricat te-ai stradui, deci iubeste-te asa cum esti, fara sa asculti parerile altora.

HOROSCOP SCORPION

A o lua de la capat, uneori, e cel mai bun lucru care ti se poate intampla. Azi ai ocazia sa te intorci inapoi de unde ai plecat si sa iei startul din nou. Da, faci acelasi lucru, dar a doua oara va iesi de minune.

Nu te teme sa desiri tot ce ai tricotat pana acum ca sa refaci tesatura de la zero, pentru ca a merge mai departe dupa un model gresit sau dupa o dimensiune nepotrivita, ar insemna sa consumi timpul si energia inutil.

Intoarce-te de la punctul de start, revezi toate conditiile impuse si mai porneste odata, cu incredere si mai ales cu convingerea ca acum stii mai bine ce e de facut.



HOROSCOP SAGETATOR

Stresul s-a acumulat si ai tendinta de a raspunde agresiv la orice afront, dar aceasta atitudine nu face bine nimanui. Nici tu nu te simti prea bine ca esti nevoit sa vorbesti pe acest ton si nici interlocutorii tai nu-ti vor agrea prea mult compania daca esti mereu pus pe harta.

Incearca sa tii cont de starea celor din jur care nu e tocmai buna si chiar si cea mai banala replica ii poate deranja. Daca amicii tai trec prin momente dificile, nu mai veni si tu cu nervi si critici odata in plus, pentru ca si asa le merge prost!



HOROSCOP CAPRICORN

Nu are rost sa tii cu dintii de o situatie din care stii si tu prea bine ca nu mai ai nimic de invatat sau de castigat. Chiar daca uneori te opui schimbarii, vine vremea cand trebuie sa spui: pana aici! Un astfel de moment a venit acum, pentru ca te trezesti singur dintr-o stare de amortire si iti dai seama ca numai de tine depinde schimbarea.

E timpul sa iesi din acest punct inert, e timpul sa alegi tu o noua directie spre care sa mergi, deci rupe-te de ceea ce te tine pe loc. Nu comoditatea sau obisnuinta, nici pasivitatea sau teama sunt resursele care trebuie sa te conduca acum, ci curajul de a aprinde scanteia din care sa se nasca mai apoi actiunea. Acum dai startul: succes!



HOROSCOP VARSATOR

Legea isi lasa amprenta chiar si pe cele mai marunte situatii, ca atare sa nu crezi ca un fleac nelalocul lui va ramane nedescoperit. Chiar daca e vorba de sanctiuni marunte, ele totusi exista, suficient cat sa-ti aduca aminte ca nu ai voie sa calci stramb niciodata.

Chiar daca tu crezi ca o banala gafa poate fi trecuta cu vederea, va veni o zi cand vei vedea ca pana si aceasta ti-a fost pusa la index si ti se va cere socoteala pentru ea. Fii corect, chiar daca ti se pare neimportant, caci nu lucrurile bune sunt cele care ies n evidenta, ci cele care nu urmeaza calea justa!



HOROSCOP PESTI

Nu poti colabora la fel de bine cu cei care iti sunt alaturi, chiar daca unii promit marea cu sarea pentru a te convinge, ai unele indoieli cu privire la capacitatea unora de a-si duce promisiunile la indeplinire, pentru ca ti-au oferit si altadata ocazia de a te indoi de calitatile lor.

S-ar putea ca adevaratul ajutor sa vina din cu totul alta directie decat ai avea la indemana, deci nu te multumi cu cei pe care-i ai aproape. Treci dincolo de limitele grupului tau obisnuit de prieteni, pentru ca exista si alte persoane cu care poti lucra foarte eficient.



Acest horoscop este oferit de acvaria.ro