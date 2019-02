HOROSCOP – Luni, 25 februarie 2019

HOROSCOP Succesul este cuvantul de ordine pentru Fecioare, in tot ce se petrece azi in jurul lor. Afla si tu ce iti rezerva astrele pentru astazi.

HOROSCOP BERBEC

Desi tu ai impresia ca te-ai integrat bine intr-un colectiv foarte pestrit de persoane cu aceleasi interese, azi incep sa apara si primele contradictii, semn ca nu te-ai facut suficient de bine inteles. Nu ridica tonul, nu te certa, pentru ca aceste animozitati sunt semn ca dialogul scartaie pe undeva si e nevoie de o discutie lucida si sincera de fata cu toata lumea. Poate nu ti-ai expus foarte clar opinia si lumea considera ca nu te incadrezi in regulile grupului, dar nu te grabi sa intri in conflict cu nimeni. Esti ca si ei, ai aceleasi interese, dar azi nu gasesti cele mai potrivite cuvinte pentru a te face inteles. Ai rabdare sa va cunoasteti mai bine.

HOROSCOP TAUR

Te afli in compania unei personalitati stralucitoare, care monopolizeaza tata atentia, incat e firesc sa te retragi in banca ta si sa-l privesti in tacere. Simti ca tu nu mai ai nimic de zis in fata sclipirii sale orbitoare si preferi sa asculti ce are de spus si sa-i urmezi exemplul decat sa incerci sa mai faci si tu vreun gest. Oricum, nimeni nu vede pe altcineva decat pe acest personaj aparte, care merita, de data aceasta, toata atentia celor din jur. Incearca sa te conectezi la sursa sa de energie debordanta, pentru ca el poate fi foarte stimulativ pentru cei care-i stau prin preajma. Primeste de la el lumina, energia, curajul, inspiratia, pentru ca parca toate graviteaza in mod fericit in jurul lui.

HOROSCOP GEMENI

E o zi extrem de capricioasa: acum toate par sa se miste intr-o viteza uimitoare, acum parca toate au alunecat intr-o zona pasiva si nu se mai petrece nimic. Fii pregatit pentru mari schimbari de toane de la o clipa la alta, pentru ca nu reusesti sa-ti mentii tonusul la acelasi nivel pe parcursul zilei. Starea ta psihica e precum un zigzag, deoarece treci de la plus la minus si inapoi cat ai clipi. Vin vesti atat de contradictorii cu efect bomba, incat e si normal sa ai asemenea manifestari fluctuante. Nimic din ce te socheaza acum nu ramane la aceeasi intensitate prea mult timp, tot asa cum ceea ce pare linistit si tern acum, nu-si va pastra calmul prea mult timp. Esti ba sus, ba jos, ca barca pe valuri!

HOROSCOP RAC

Stai pe loc si asteapta cu rabdare cel mai potrivit moment pentru a-ti exprima punctul de vedere. Poate inca mai trebuie sa te informezi, sa te documentezi din surse sigure inainte de a deschide gura, pentru ca, odata exprimata parerea, nu o vei mai putea schimba. Cel mai bine e sa nu te grabesti sa dai azi raspunsuri definitive, sa nu sari la concluzii incomplete sau sa faci declaratii ca litera de lege, ca sa nu regreti aceasta graba. Rabdarea e cel mai intelept mijloc pentru a lua cea mai buna decizie in situatia de fata, deci stai si chibzuieste oricat e nevoie. Nu te zoreste nimeni sa spui pe loc ce gandesti!

HOROSCOP LEU

Priveste in jurul tau si descopera ce larga e lumea! Nu esti singur in acest univers si, mai ales, ai un rol major in viata celor pe care ii ai alaturi. Viata e un continuu schimb de idei, de energii, de daruri, ca atare bucura-te de ceea ce primesti de la ceilalti si ofera si tu inapoi inzecit. E imposibil doar sa dai, sigur primesti si tu in aceeasi masura! Fiecare cadou pe care il dai poate cladi o lume mai buna, deci nu te opri din procesul daruirii. Altruismul tau atrage alaturi de tine ca un magnet pe altii care au si ei ceva de oferit, caci schimbul de daruri e sincer! Daruieste si primeste, bucura-te de acest minunat schimb de daruri, pentru ca sigur tu ai ce are nevoie cel de langa tine iar el, la randu-ti, te va rasplati cu ce stie el mai bine.

HOROSCOP FECIOARA

Succes e cuvantul de ordine in tot ce se petrece azi in jurul tau, fie ca esti simplu participant la sarbatoarea altora, fie ca tu esti actor principal intr-o reusita de zile mari. E loc de petrecere, chiar, si aduni lumea in preajma ta pentru o zi de milioane, generatoare de zambete, de felicitari, de laude, de distractie. Daca altul e in centrul atentiei azi, ca cel care transmite lumii o veste minunata, fii darnic in vorbe bune, in complimente, descoperind ce miracole face o apreciere sincera. Stii cum se spune: vorba dulce mult aduce, deci foloseste-te de tonul cald pentru a ajunge la inima oricui. Replicile care se vor intoarce la tine vor fi de zece ori mai amabile!

Citeste si: Horoscop 2019. Zodiile care au cel mai bun an! Sunt sustinute de astre

HOROSCOP BALANTA

E aer de sarbatoare in jurul tau, de parca se pregatesc evenimente marete! Intri intr-o etapa noua a vietii tale, pe un nivel superior, ce implica, pe de o parte, curajul schimbarii, si pe de alta parte, asumarea de noi responsabilitati. Iti dai seama ca nu e un moment oarecare, deci fii pregatit sa inchizi o poarta in urma ta, pentru a urca la etajul urmator. Esti in plin proces de dezvoltare, de crestere, de ascensiune, iar acum esti abia la inceputul unui nou nivel, dar ceea ce se prefigureaza la orizont e motiv de maxima bucurie. Zambeste, celebreaza bucuria cu cei din jur, si mai ales fii tu exemplul de urmat pentru cei care inca isi mai cauta nesiguri calea. Tu ai atins un punct de reper al evolutiei tale prin viata, dar nu se opreste nimic aici: e startul catre nivelul urmator!

HOROSCOP SCORPION

Chiar daca ai fi tentat sa spui ca esti prins intr-un punct mort de la care nimic nu se mai misca, vei vedea ca zicala aceea cu toate la timpul lor se potriveste de minune situatiei de fata. Da, poate acum stai pe loc., dar e doar o perioada de platou care, desi nu aduce nimic nou, e ragazul ideal pentru un respiro, pentru a mai acumula energie, ca sa te pregatesti pentru ceea ce urmeaza. Vei vedea ca exista un plan undeva acolo sus in care era decis momentul cel mai potrivit pentru ce e mai bun in viata ta, ca atare ceea ce tu consideri acum a fi un blocaj, nu e decat linistea de dinaintea furtunii. Curand, totul va reporni in forta, descoperind ca timpul insusi e o energie si trebuie sa te folosesti de ea in mod constructiv. Stai pe loc, dar nu stai degeaba!

HOROSCOP SAGETATOR

Muncesti cu pasiune, pentru ca te ocupi de un proiect care are si implicatii financiare excelente, dar si un sentiment de satisfactie interioara. Cand lucrezi cu placere, e clar ca si rezultatele vor fi grozave, de aceea tragi tare, convins ca ceea ce te asteapta la final va aduce fericire in suflet, dar si bani in cont. Merita efortul, oricat de greu poate parea, si cum esti suficient de bine motivat, nu conteaza cat va mai dura pana se vor vedea efectele. Important e ca ai garantia ca la capat te asteapta ceva minunat!

HOROSCOP CAPRICORN

Accepta acest ritm alert de desfasurare a actiunii, pentru ca e o perioada cand toata lumea e agitata, stresata, pe fuga. Si tu esti la fel, deci nu ai de ce sa judeci pe altii pentru nervii pe care ii genereaza in jur. Parca toti ar fi intrat intr-un iures fantastic, dorind sa le rezolve pe toate pe loc, dar nu e buna aceasta agitatie. Viteza excesiva, in orice plan s-ar traduce ea, ca e pe sosea, ca e la munca sau in comunicarea cu ceilalti, naste stres inutil, deci calmeaza-te mai intai. Admite ca toata lumea se grabeste in aceste zile si nu mai turna si tu gaz pe foc cu nervi inutili. Priveste mai relaxat atmosfera aceasta un pic furtunoasa!

HOROSCOP VARSATOR

Ai la dispozitie cheia care da drumul la motorul de energie pozitiva de care ai nevoie pentru un nou proiect. La tine e scanteia, deci ce mai astepti? Aprinde flacara ce te va duce la un rezultat demn de lauda, la o reusita de toata frumusetea, care te va stimula si mai si! Priveste numai in sus si numai inainte, nu tine cont de cei care te mai trag uneori inapoi, care incearca sa-ti taie elanul, pentru ca nu ai nevoie de ei! Tu ai telurile tale inalte si posibil de atins si acolo trebuie sa-ti focalizezi acum toata atentia. Fa abstractie total de cei mediocri care nu stiu altceva decat sa taie aripile celor curajosi si ridica-te deasupra tuturor cu incredere si entuziasm.

HOROSCOP PESTI

Ai o discutie matura, serioasa, cu un efect fantastic asupra psihicului tau, de parca ai sta de vorba cu un preot, cu un psiholog, cu un profesor demn de tot respectul pentru ceea ce are sa-ti transmita. El devine sursa emotiilor tale de varf, dar sunt emotii constructive, datatoare de incredere, de siguranta, de stabilitate in viata ta. Vocea lui iti inspira liniste si securitate, sfaturile lui sunt generatoare de calm, deci e o reala placere sa-i fii alaturi cat timp ai atatea lectii utile de primit prin intermediul sau. Stai cu urechile palnie la tot ce are sa-ti transmita, pentru ca pot fi extraordinare lectii de viata, care iti pot schimba modul de a gandi si de a actiona in unele situatii cheie.

Acest horoscop este oferit de acvaria.com