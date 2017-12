HOROSCOP – Luni, 25 decembrie 2017

HOROSCOP Gemenii sunt extrem de emotionați înaintea unui eveniment cu un impact major asupra lor. Pentru nativii din balanță urmează o zi foarte contradictorie, pentru că au parte și de soare și de nori pe parcursul aceleiasi zile. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

Daca tot ai parte de o zi linistita in care nu apare nimic care sa te streseze, elibereaza-ti mintea de griji! Orice tehnica de care dispui si care iti poate linisti mintea si inima ar fi recomandabila, ca atare foloseste somnul, meditatia, rugaciunea, lectura, orice altceva iti poate distrage gandul de la preocuparile obositoare ale ultimei perioade.

O discutie cu o persoana in varsta, cu mai multa experienta de viata, poate avea un asemenea rol vindecator, de parca vocea lui te alina, sfaturile sale te vindeca, si simti ca, datorita lui, ti se ridica de pe umeri o mare povara de griji si ganduri negative. Asculta-l si urmeaza-i indrumarile!



Abandoneaza povara de ganduri si emotii pe care o tot cari dupa tine de ceva vreme si incearca sa descoperi bucuria din jur! Sunt multe lucruri in preajma ta care pot sterge starea de agitatie care te-a coplesit, dar totul e sa vrei si tu sa dai jos aceasta haina grea a grijilor.

Singur ai imbracat-o, nu te-a obligat nimeni s-o porti pe umeri si ai tot incarcat-o si ai incarcat-o pana ce a ajuns sa te copleseasca. Lasa balastul emotional chiar acum jos, la picioarele tale, si umple spatiul de atmosfera vesela si pozitiva care pluteste in jur.

Vin sarbatorile, deschide-ti inima si mintea, si picura in ele speranta, veselie, distractie, vise frumoase! Ai sa vezi ce repede dispare povara!

Esti extrem de emotionat inaintea unui eveniment cu un impact emotional major asupra ta. Simti ca nu te mai poti controla, ca trairile tale devin din ce in ce mai intense si se schimba de la o ora la alta, ca valurile: ba sus, ba jos. Acum esti bine si zambesti, peste o ora deja aluneci spre nesiguranta.

E un trac din ce in ce mai puternic ce pune stapanire pe tine, la fel cum simte actorul inaintea premierei. Nu stii sigur ce aduce viitorul pentru tine, de aceea stai ca pe ghimpi si tremuri ascuns cu fiecare clipa care te apropie mai mult de punctul culminant. Va fi bine, nu te mai perpeli atata!

Ai nevoie de o zi de totala detasare, sa iti recapeti o binefacatoare stare de zen, de armonie interioara, de echilibru pe toate planurile corpului tau, pe care numai singuratatea ti le-ar putea oferi.

Nu e o singuratate apasatoare, ci una acceptata de buna voie, constient ca numai asa iti vei aseza mai atent sufletul in prim plan, dedicandu-te mai mult nevoilor sale. Lasa-i pe toti ceilalti la o parte, preocupa-te de propria ta persoana, ascultand ce-ti transmite inima.

Poate vin de acolo semnale bune, de fericire, multumit de nivelul la care ai ajuns, dar pot veni si alarme cum ca inima ta e neimplinita si ar avea nevoie de ceva anume, ceva ce nu i-ai oferit indeajuns. Descopera acel gol din inima ta si umple-l!



Iubirea nu vine intotdeauna cu lucruri palpitante, cu evenimente stralucitoare, cu momente de top, ci tot iubire se numeste si cand taci alaturi de cel drag.

Te simti bine in compania sa fara sa fie nevoie sa trancaniti intruna, pentru ca apreciezi mai mult comunicarea din priviri, dialogul telepatic, comunicarea prin taceri, pentru ca asa va respectati reciproc nevoia de liniste.

Iti ajunge sa-l ai pe cel drag alaturi, fara sa spuna nimic, pentru ca tu primesti energie pozitiva din iubirea sa, chiar daca nu e permanent transpusa in cuvinte sau gesturi concrete. Amprenta lui energetica e mai importanta!



Iti aduci aminte de vremurile cand erai copil si erai liber sa faci ce vrei. Acelasi lucru il vei prefera si astazi, o aventura ca pe vremuri, cand umblai unde te chema inima, cand aveai curaj sa te aventurezi in orice directie, fara sa te gandesti la consecinte sau la pericole.

Ai acum sansa de a redescoperi o placere din acele timpuri, poate de pe vremea cand erai copil, pentru ca simti nevoia unei eliberari totale, dar tu nu te simti liber decat in acele spatii de care esti atasat sentimental, unde te simti ocrotit.

Ca atare o vizita prin locurile natale sau la bunici, iti ofera tie ocazia de a fi liber si a te manifesta asa cum iti place, facand lucruri pe care le faceai demult si care te-au ajutat sa te dezvolti.



E o zi foarte contradictorie, pentru ca ai parte si de soare si de nori pe parcursul aceleiasi zile. Sunt momente cand te bucuri din tot sufletul ca lucrurile merg bine, esti vesel si optimist, ca mai apoi, brusc, sa intalnesti o persoana care trece prin momente dificile si, din cauza sa, aluneci pe panta pesimismului.

Fa un efort sa te mentii sus, in zona optimista, caci, daca reusesti sa-ti pastrezi acest tonus pozitiv, vei trage si pe altii la lumina, cumva. Zambeste, razi, spune o gluma, spera, si trage-l si pe cel de langa tine in sus, dupa tine!



Fii deschis spre dialog, spre discutii sincere, pentru ca se naste un schimb excelent de opinii din care fiecare are ceva de castigat. Nu-ti impune doar tu propriile pareri, pentru ca ai putea primi de la ceilalti suficiente solutii interesante la intrebarile care te framanta.

Daca fiecare isi expune punctul de vedere cu argumente logice, cu luciditate si claritate, vei vedea ca orice situatie dezechilibrata isi va gasi mult mai repede rezolvarea, pentru ca din acest dialog ies la iveala idei stralucite.

Si tu ai ceva in minte, si cel din fata ta, la fel si va puneti ideile laolalta spre un rezultat reciproc avantajos. Primesti si dai solutii excelente!



Este o zi lejera, in care trebuie sa iesi din casa sa privesti cerul, daca ai norocul sa fie senin, sa umbli pe unde vezi cu ochii pentru a te aerisi, sau daca mai ai si sansa de a te afla in mijlocul naturii, atunci cu atat mai bine iti merg toate.

Ai multa energie ce se cere consumata in mod constructiv, de aceea jocul cu copiii, o zi petrecuta in aer liber sau o plimbare s-ar potrivi de minune.

Ai mare nevoie si de miscare, si de aer proaspat, ca atare cauta sa ajungi intr-un loc unde aceste doua nevoi principale ti-ar fi pe deplin si in mod fericit satisfacute. La ski de exemplu!



Sunt momente cand trebuie sa mai lasi de la tine unele principii, pentru a face pe placul prietenilor sau rudelor. In aceeasi situatie te afli si astazi, pentru ca dai dreptate amicului tau, desi nu esti de acord cu ceea ce spune, dar totusi faci cum spune el.

Sacrificiile sunt necesare, din cand in cand, pentru ca nu te poti tine doar de propriile idei, dar se pare ca aceste compromisuri de pe parcurs sunt pretul care se cere platit pentru a putea trece la etapa urmatoare a colaborarii voastre.

Daca tu spui nu, celalalt va spune ca esti incapatanat si nu esti cooperant, dar daca spui ca el, esti cel mai bun prieten!



Totul are rezolvare pe lume, deci nu privi lucrurile fatalist, ca si cum, o eventuala greseala e finalul eforturilor tale. Ai gresit, nu-i nimic, toata lumea greseste, dar poti invata ceva util din asta ca sa nu se repete greseala si altadata. Ia imediat masuri, recunoaste-ti contributia si repara de urgenta.

O greseala recunoscuta este pe jumatate iertata, ba chiar ai putea primi din jur atat de multe sfaturi incat ceea ce parea a fi o gafa colosala se va dovedi a fi cea mai grozava provocare pentru a demonstra cat de capabil esti sa treci de fapt peste astfel de hopuri.

Totul se reaseaza pe fagasul normal, dar primul lucru pe care trebuie e un mic proces de constiinta ca sa privesti cu luciditate situatia. Fa-ti mea culpa cu inima deschisa, deci nu da praful sub pres!



Daca tot nu ai starea necesara pentru a te ocupa de planurile de care erai interesat pana mai ieri, ia-ti si tu o pauza doar sa stai pe loc. Da, chiar sa lenevesti acasa, fara sa faci nimic special, pentru ca ai si tu nevoie de asa ceva.

Tocmai pentru ca reusesti sa te detasezi de toate si sa nu te mai gandesti la probleme, descoperi alte variante care ar putea duce la rezultatele pe care le doresti.

Nu te enerva ca trebuie sa bati pasul pe loc, pentru ca un astfel de ragaz nu e deloc in defavoarea ta. Fara altceva care sa te irite, parca intelegi altfel lucrurile si gasesti mai usor portite de iesire din impas. Permite-ti o zi de total repaus!



