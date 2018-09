HOROSCOP – Luni, 24 septembrie 2018

HOROSCOP Pentru Capricorni se anunta o zi excelenta, in timp Gemenii primesc o veste proasta. Afla si tu ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC

Cu ajutorul potrivit, totul iti merge de minune, deci aici trebuie sa faci cele mai mari eforturi, de a gasi tovarasii cei mai buni pentru situatia in care te afli, sa le castigi simpatia si dorinta de a-ti sari in ajutor. Apeleaza la tot arsenalul tau de cucerire, pentru ca ai nevoie de prieteni care sa participe la problema in care esti implicat. Ai multe de invatat de la ceilalti, ca atare nu insista sa te descurci singur, pentru ca lucrurile vor evolua mult mai repede si mai simplu daca faci echipa cu oameni pregatiti in domeniu. Nu e o rusine sa ceri ajutorul, nici sa bati la usa unui om a carui meserie este aceea de a-ti rezolva tie problema.

HOROSCOP TAUR

Nici tie nu-ti vine a crede ce bine merge un proiect la care iti aduci contributia cu trup si suflet! Succesul lui depinde de felul cum ai luat startul acestui proiect, pentru ca ai ales bine momentul pentru a face primul pas, mijloacele de a ajunge la telul dorit, precum si echipa potrivita care sa te completeze. Singur, nu ai fi ajuns la aceleasi rezultate, dar gasesti, pe parcurs, exact resursele cele mai bune pentru ceea ce ti-ai propus. Daca tu esti cel care detine fraiele acestei afaceri, cu atat mai bine va evolua totul, pentru ca dai randament maxim mai ales daca tu esti cel care traseaza directia si ceilalti te urmeaza, jucandu-si fiecare rolul asumat.

HOROSCOP GEMENI

Calmul care se lasase peste un plan este dat peste cap de o surpriza neplacuta care arunca in aer tot ce ai construit pana acum. Tie iti plac lucrurile clare, bine stabilite, or, o situatie ca aceasta te destabilizeaza complet. Va fi greu pentru tine sa-ti recapeti calmul, oricata rabdare si toleranta ai avea, pentru ca vestea picata din senin e greu de acceptat si mai ales greu de tinut sub control. Fii pregatit si pentru rasturnari majore de situatie, pentru ca acestea pot aparea chiar si in cele mai organizate si stabile proiecte, obligandu-te sa intervii prompt pentru a reechilibra totul.

HOROSCOP RAC

Nu te crampona de fleacurile care nu-ti convin, pentru ca de acestea nu scapi niciodata. Abordeaza o atitudine vesela, indiferenta la ceea ce altadata te-ar fi suparat. Prefa-te ca nu vezi sau nu auzi nimic din ceea ce te-ar putea deranja, pentru ca aceasta e atitudinea perfecta pentru a face din aceasta zi una excelenta. Daca stai si diseci firul in patru, descoperind ceea ce nu-ti place, vei bate pasul pe loc, fara sa simti ca trece ziua. Or, un zambet pe buze si o gluma te ajuta sa te bucuri de orice.

HOROSCOP LEU

Nu te arunca asa, la prima vedere, spre noua directie care se prefigureaza acum la orizont. Cel putin nu fara a-ti calcula bine resursele de care dispui! Ai putea fi tentat sa investesti toata energia pe o carte, fara sa iti dai seama, acum, daca o vei putea dramui pana la capat. Ai nevoie, mai intai, de o analiza la rece, a pretului cerut in acest proiect, ca nu cumva sa spui da si mai apoi sa-ti dai seama ca nu-i poti face fata. Daca esti sigur ca detii tot ce ti se cere, accepta si implica-te, dar nu uita de moderatie, de echilibru, de prudenta. Excesele te vor costa mult!

HOROSCOP FECIOARA

Ai impresia ca lumea nu te intelege, ca interpreteaza gresit tot ce spui, dar nu cumva exagerezi un pic si tu cu supararea? O faci pe bosumflatul, te enervezi pe oricine, in loc sa explici mai clar ce e in mintea ta. Daca tu esti laconic in comunicare si vrei ca lumea sa inteleaga din zbor ceea ce doresti sa le transmiti, fii sigur ca se vor naste mari dispute pe seama ideilor tale. Tine cont de multele intrebari care vin acum catre tine, pentru ca daca lumea te bombardeaza acum cu intrebari, e semn ca nu te-ai exprimat coerent si ar fi bine s-o iei pas cu pas cu detalii mai multe pana ce mesajul tu ajunge corect la tinta.

HOROSCOP BALANTA

Chiar daca toate pareau sa evolueze ca la carte, nu fi chiar atat de sigur ca se va mentine aceeasi linie constanta pana la capat. Azi te poti trezi cu un obstacol fulgerator picat din senin in fata caruia trebuie sa te adaptezi rapid. Nu ai timp de gandire, ti se cere o reactie spontana, pe loc, care sa repare totul repede. Te vei descurca, totul e sa fii deschis la alternative, la solutii ad-hoc, deci sa nu insisti sa urmezi neaparat un anumit tipar dinainte prestabilit. Sunt momente cand se cere sa fii original, creativ, sa prinzi din zbor si alte idei, ca atare lupta cu teama de schimbare, cu rigiditatea ta sau a altora, cu diversele conditii stricte care nu te lasa sa te misti in voie.

HOROSCOP SCORPION

Intuitia ta e ascutita, multa lume o apreciaza, deoarece reusesti sa presimti imediat daca in spatele unui aspect se afla pericole, riscuri sau minciuni. Esti pus si azi in fata unei situatii cu doua fete si reusesti sa descoperi la timp ce se ascunde in spatele unor aparente inselatoare, astfel incat sa nu cazi in plasa nimanui. Treci ca prin urechile acului de o situatie cu grad mare de risc: o persoana cu caracter cel putin dubios incearca sa te atraga. Ai noroc cu aceasta voce interioara care te trage de maneca la timp!

HOROSCOP SAGETATOR

Cum sa nu-ti sara tandara daca, la orice usa ai bate, ti se raspunde agresiv, nepoliticos, fara sa gasesti nicaieri de un dram de amabilitate si intelegere. Daca ai de a face azi cu institutiile statului, birocratia te va aduce pe marginea exasperarii, pentru ca nu gasesti nicaieri persoane care sa te asculte si sa iti inteleaga doleantele. Multe usi ti se inchid in nas, esti trimis la plimbare cu un ton superior si termini ziua cu un sentiment de iritare ori de cate ori te gandesti la relatiile defectuoase ale acestei zile. Nici tu nu esti mai amabil, recunoaste, dar reactia e fireasca cand esti tratat asa.

HOROSCOP CAPRICORN

Daca primesti sustinerea potrivita de la cei din jur, esti capabil de succese de rasunet, deci cel mai greu e sa-ti alegi tovarasii potriviti. Esti in fata unei provocari interesante cu mari sorti de izbanda, dar cu atat mai bune vor fi rezultatele cu cat reusesti sa atragi si pe altii alaturi de tine. Vei aduna un grup mai larg de persoane si veti vasli impreuna in acelasi sens. Ei devin motorul secundar pentru tine, pentru ca altfel evoluezi cand stii ca ai pe cineva alaturi care tine cu tine, te incurajeaza si crede in ceea ce doresti sa faci!

HOROSCOP VARSATOR

Pornesti intr-o noua aventura, dar trebuie sa faci acest pas cu un dram de maturitate, ca sa n-o iei in gluma. Nu e o joaca, desi la inceput pare doar o tatonare, dar dupa primii pasi vei vedea ca se complica lucrurile si nu ai voie sa te distrezi pe seama drumului tocmai inceput. Ar fi perfect daca ai avea si o strategie foarte bine pusa la punct, pe etape clare, sa nu faci nimic la voia intamplarii, si sa te gandesti la acest demers pana departe, pana la ultimele capitole. Chiar daca acum vezi doar etapa aceasta sau pe cea imediat urmatoare, gandeste-te ca orice gest facut acum va avea efecte pe termen lung de acum incolo.

HOROSCOP PESTI

Ar fi trebuit sa pleci azi la drum, dar esti nevoit sa renunti in ultima clipa, ori pentru ca apare altceva mai important de facut, ori pentru ca acea calatorie nu-si mai are rostul. Daca nu este obligatoriu sa pleci acum la drum, ci poti rezolva problema cu un simplu telefon, ar fi bine sa faci acel lucru, pentru ca ar fi alte lucruri mult mai interesante de facut in acelasi timp. Ceva nu va iesi conform planurilor pe parcursul calatoriei, si te intorci acasa cu sentimentul ca ai pierdut inutil ziua la drumuri. Amana eventualele deplasari, daca nu sunt tocmai urgente! Mai pot astepta.

