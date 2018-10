HOROSCOP – Luni, 22 octombrie 2018

HOROSCOP Taurii primesc vesti bune, iar acestea vor avea un rol pozitiv asupra lor. Pe de alta parte, Balantele sunt pe punctul de a atinge apogeul pe plan profesional.

HOROSCOP BERBEC

O problema de sanatate iti cam strica planurile de azi. In loc sa te concentrezi la ce aveai de facut, umbli prin farmacii, pe la medici, sau esti consemnat la domiciliu, ceea ce devine frustrant pentru tine, in cazul in care aveai un program arhiincarcat. Astfel de momente au si ele rolul lor: acela de a te mai opri un pic din elan, cand depasesti limitele propriei tale fiinte, pentru ca ce-i prea mult strica: ori alimentatia gresita, ori stres prea mare, ori munca prea multa. O pauza ti-ar fi benefica, in care sa acorzi si tu mai multa atentiei organismului tau.

HOROSCOP TAUR

Vestile care sosesc de departe au un rol pozitiv asupra ta, de parca ai afla ca s-au rezolvat cu bine mai multe probleme care te-au ingrijorat in ultima perioada si pentru care ar fui trebuit sa te deplasezi personal la fata locului. Nici nu mai e nevoie sa pleci tu personal la drum pentru a vedea ce se petrece acolo, in alta localitate, semn ca orice problema poate fi rezolvata si prin telefon. Tot de departe se pot ivi azi si sume de bani, exact cand aveai mai mare nevoie, bani pe care deja ii aranjezi pe caprarii ca sa fii sigur ca ai acoperit cele mai importante plati ale acestei perioade.

HOROSCOP GEMENI

Orice lucru minunat are la baza un sacrificiu, si merita sa faci si tu astfel de gesturi ca sa poti duce mai departe ce ai inceput. Azi traiesti, la nivel personal, ceva din balada mesterului Manole, pentru ca sacrifici ceva pentru visul tau cel mare. Nu te gandi la ce renunti sau la ce pierzi acum, ci doar la ceea ce vei obtine la capatul acestor eforturi. Merita, deci nu mai analiza tributul ce se cere platit, pentru ca recompensa pe care o vei obtine la final e un puternic sentiment de satisfactie, de implinire, care contrabalanseaza perfect toate aceste emotii negative trecatoare. Nu conteaza suferinta de acum fata de bucuria de la capat!

HOROSCOP RAC

Integreaza-te in mediul care se deschide in fata ta, pentru ca te vei simti excelent printre acei oameni. Vei vedea cat de multe ai in comun cu ei, cat de usoara e comunicarea, de parca ati fi cu totii din aceeasi familie. Poate nici acasa nu esti atat de bine inteles, cum esti astazi de aceste persoane atat de diferite, si totusi atat de asemanatoare. Azi ai un puternic sentiment de apartenenta la un grup, la un colectiv bine inchegat, care te primeste cu bratele deschise ca pe unul de-al lor. De tine depinde sa te faci placut de acestia, deci fii amabil, comunicativ, pozitiv, ca sa te adaptezi de minune!

HOROSCOP LEU

Atitudinea pe care o ai pe parcursul acestei zile sta la baza rezultatelor excelente cu care vei fi rasplatit, ca atare lupta din rasputeri cu incercarile celor din jur de a te intrista, de a te impovara cu necazuri, de a te trage inapoi in oala suferintelor care nici macar nu-ti apartin. Pastreaza-ti zambetul pe buze si increderea in mai bine, orice ar fi! Daca vrei o zi excelenta, inconjoara-te de oameni optimisti si tonici, conform starii tale de bine de azi! Daca atragi aproape doar pe cei tristi, care se plang intruna de problemele vietii, iti strici si tu tot cheful.

HOROSCOP FECIOARA

Modul in care analizezi o situatie arata cat de matur privesti lucrurile. Reusesti sa privesti situatia in care te afli din mai multe unghiuri, si bine faci, pentru ca numai asa vei putea intelege perfect situatia. Vezi si argumentele pro, si argumentele contra, si latura luminoasa si latura intunecata, si aceasta capacitatea a ta de a vedea lucrurile lucid, exact asa cum sunt, te ajuta sa iei decizii dintre cele mai bune. Nimeni nu te intrece cand vine vorba de sinteze si analize, fie ca iei la bani marunti o chestiune minora, de zi cu zi, fie ca te ocupi de cel mai important proiect al momentului. Cine iti cere azi parerea, are numai de castigat pentru ca tu ii oferi o opinie dintr-un alt unghi decat cel in care privesc ei situatia.

HOROSCOP BALANTA

Ai nevoie de mult studiu, ca atare propune-ti sa cauti, sa descoperi si sa explorezi serios acel domeniu care te va face sa te simti implinit. Esti pe drumul cel bun spre un apogeu personal, fie ca e vorba de un proces de dezvoltare spirituala inceput cu incredere, pentru ca vrei sa devii mai bun, mai matur, mai intelept, fie ca e un continuu studiu pentru a urca mai sus pe scara ierarhica. Te preocupa mult reputatia ta, renumele tau de bun profesionist, imaginea ta in cariera si ceea ce decizi azi poate avea efecte dintre cele mai bune si pe termen lung. Nu te astepta la rezultate imediate, e un drum lung si greu, dar plin de satisfactii atunci cand vei ajunge la capat. Ai curaj, deci, sa iei o decizie de zile mari privind drumul pe care vrei sa evoluezi in viata!

HOROSCOP SCORPION

Ti se pare mult prea greu un plan la care ai depus mari eforturi, dar simti ca deja te depaseste. Ar trebui sa privesti un pic inapoi, nu la ce faci azi si nici la ce ai facut ieri, ci la felul cum ai pornit acest plan, atunci, la inceput. Problema se afla chiar la sursa, pentru ca nu ai pornit cu dreptul, ci de acolo s-au dat toate peste cap. Ia-o inapoi cu calm si atentie pe firul actiunii pana la punctul de inceput si repara totul, pentru ca ai acum ocazia de a o lua de la capat, cu alt tonus si cu solutii mult mai bune. E ca si cum ai tricotat un fular pana la un punct, dar descoperi ca nu ai urmat modelul corect chiar de la primele randuri, deci esti nevoit s-o iei de la inceput. Fa-o fara retinere!

HOROSCOP SAGETATOR

O binefacatoare gura de aer proaspat apare datorita unei sume de bani care intra azi in posesia ta. Parca te mai linistesti si tu, scapi de un stres care te apasa pe suflet, si chiar ai curajul sa faci planuri cu acei bani, pentru ca vin exact cand aveai mai mare nevoie de ei. Fii totusi cumpatat in administrarea banilor, pentru ca ai de ales intre a-i canalizezi pe toti intr-o singura directie sau spre mai multe, mai mici, care ar putea fi echilibrate dintr-un foc. Cantareste atent incotro e mai bine sa investesti acum acesti bani.

HOROSCOP CAPRICORN

Nu privi la cei din jur care nu-si vad capul de treburi si griji si-ti spun mereu cat sunt nefericiti. Tu nu esti asa, deci nu te raporta la necazurile lor, la stresul vietii lor cotidiene. Totul este bine in lumea ta si aceasta atitudine deschisa, tonica, optimista te va ajuta sa treci peste toate cu succes. In timp ce altii se lupta in continuare cu piedicile pe care singuri si le pun din cauza gandirii negative, tu vei fi cu un pas inainte si cu un cap deasupra privind detasat la ei. Pastreaza aceasta atitudine: e reteta succesului!

HOROSCOP VARSATOR

Ai impresia ca toate belelele s-au adunat azi in calea ta si ai numai relatii tensionate cu oricine. Problema nu pare sa fie la tine, ci la cei din jurul tau, de parca ai ghinionul de a atrage alaturi doar oameni nervosi, stresati, artagosi, si, in asemenea anturaj, nici nu se pune problema de spor si eficienta. La tot ce propui tu, se trezeste unul sa critice si sa spuna nu, iar altii sar si mai agresiv la bataie, cu argumente impotriva tuturor. Ai rabdare, nu aluneca si tu in capcana nervilor, ca altfel va iesi un razboi pe cinste. Lasa-i pe ei sa se linisteasca, mai intai.

HOROSCOP PESTI

Fii mai atent la cheltuieli, trece-ti in revista bugetul, ca sa fii sigur ca iei cele mai prudente decizii. Esti intr-o pasa cam risipitoare si dai cu bani in stanga si-n dreapta mult prea usor. Ai avea nevoie de un sfat experimentat, de la o persoana mai chibzuita in privinta banilor, care sa-ti arate ca banii nu trebuie aruncasi la primul impuls, ci esti la un inceput de an nou in care fiecare leu conteaza. Ai sa inveti tu pana la urma cat de important e sa-ti administrezi banii cu cap, pentru ca banii se duc usor, dar se fac extrem de greu, gandeste-te la lunga lista de cheltuieli care te asteapta si mai inchide si tu robinetul!

Acest horoscop este oferit de acvaria.com