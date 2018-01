HOROSCOP – Luni, 22 ianuarie 2018

HOROSCOP Balanțele îți vor da seama că dragostea nu e doar un joc frumos, ci și o construcție serioasă în doi. Dacă pleacă la drum, mativii din pești trebuie să se înarmeze cu mult calm și enormă răbdare, deoarece tensiunile se pot ivi la orice pas. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Nu le poti avea intotdeauna pe toate asa cum visezi, ci mai dai piept si cu realitati dureroase. Azi are loc un eveniment in care ti-ai pus mari sperante, inima ta batea mai tare numai cand te gandeai ce se va intampla, dar din pacate asteptarile tale sunt zadarnice.

Nu se petrece conform viselor tale, ci aluneci de sus, din vis direct intr-o realitate care nu-ti convine. Nimeni nu este scutit de tristete, de dezamagiri si de suferinte, iar azi se pare ca tu esti cel care trebuie sa le treaca in revista si pe acestea.



HOROSCOP TAUR

Nu esti multumit de ceea ce primesti de la ceilalti. Tu ai fost mai generos, ai daruit tot ce ai putut, ai fost alaturi de ei si ai raspuns prezent la orice solicitare, dar azi, cand ai si tu nevoie de un sprijin sau de un sfat, e cam gol in jurul tau.

Poate ai fost tu exagerat de darnic, fara sa te gandesti daca ceilalti ar fi capabili sa ofere la fel, deci ai pretentii prea mari de la oamenii. Unii nu au nimic de oferit, ci doar profita de ceea ce ai tu de dat, deci nu da vina pe ei, ci pe tine, ca ai facut abuz de bunavointa cu cine nu merita.

HOROSCOP GEMENI

Iesi din mediile in care planeaza ostilitatea, agresivitatea de orice natura sau un spirit de competitie folosit gresit, pentru ca nu prea ii vei face fata! Fii cu mare bagare de seama in discutiile aprinse pe care le porti azi cu un adversar, pentru ca lucrurile ar putea ajunge intr-un punct critic, din care nu va iesi nimic bun.

Ori scandalul ajunge la cote alarmante, ori descoperi, cu aceasta ocazie, cata invidie sau rautate este in celalalt, dar fa tot posibilul sa nu pici in capcana energiilor negative declansate de rivalul tau, pentru ca nervii nu vor scoate din tine ce ai mai bun, ci ii vei da apa la moara acestuia.



HOROSCOP RAC

Ai facut candva un mare sacrificiu de dragul unei persoane si ii aduci aminte, subtil, de ce ai facut pentru ea. A venit vremea sa iti intoarca serviciile si sa faca si el ceva similar pentru tine, dar te dezamageste profund.

Chiar daca esti genul de persoana care e capabil de orice pentru a-i face cuiva drag pe plac, iata ca unii uita sa iti multumeasca sau sa iti aprecieze gesturile de prietenie. Ba chiar iti pot raspunde agresiv, cum nu ai merita…

E o lectie buna sa nu te mai dedici altora, sa nu preiei pe umerii tai sarcini care nu te privesc, pentru ca unii doar vor profita de bunatatea ta si atat.



HOROSCOP LEU

Daca nu primesti nici un fel de incurajare de la cei din jur, inseamna ca nu te afli in mediul adecvat pentru scopurile tale. Cauta alt grup de colaboratori, iesi din spatiul sumbru in care ai nimerit, pentru ca te-ar putea influenta negativ.

Tu esti plin de energie, de pofta de miscare si de actiune, or acest anturaj ostil, impovarat de griji si probleme, s-ar putea sa te traga si pe tine inapoi. Ai putea deveni motorul de energie de care au nevoie astfel de oameni – tristi, pesimisti, lipsiti de directie – deci erijeaza-te in liderul lor si condu-i spre ceva care sa-i scoata din aceasta stare nefasta.



HOROSCOP FECIOARA

Calmul si banalul acestei zile sunt exact ceea ce iti doreai cel mai mult intr-o astfel de zi. Pentru ca nu apare nimic care sa te scoata din ale tale, te poti concentra eficient la activitati personale de care nu ai avut timp pana acum.

Le-ai amanat, din lipsa de timp, dar azi te poti ocupa cu succes de restante neimportante, dar care isi cer si ele dreptul sa fie aduse la zi. Faci ordine prin sertare, triezi obiectele care nu-ti sunt utile, treci in revista hartogaraia si corespondenta, activitati marunte perfecte pentru o duminica fara un program special.

HOROSCOP BALANTA

Dragostea nu e doar un joc frumos, ci si o constructie serioasa in doi. Daca nu vezi de la cel drag mai multa implicare si dorinta de a cladi ceva serios impreuna, incepi sa te indoiesti de intentiile sale.

Nu de vorbe dulci si declaratii ai nevoie tu acum, ci de angajamente solide care sa-ti garanteze faptul ca puteti merge umar la umar o viata. Prin ceea ce face cel drag pentru tine, prin faptele sale, poti descoperi concret ce vrea de la viitor, de aceea trebuie sa fii atent la ce face, nu la ce spune!



HOROSCOP SCORPION

Ai tendinta de a te comporta nepoliticos cu oameni mai in varsta care, numai prin superioritatea anilor lor, ar merita mai multa consideratie din partea ta.

Parintii, profesorii, sefii maturi ar putea sa te acuze ca esti lipsit de maniere, ca ai uitat de respect, ca nu e un comportament corect, deci revizuieste-ti atitudinea fata de acestia, pentru ca tu nu esti asa de obicei.

Parca ai face echipa cu alti tineri de varsta ta si, impreuna, deveniti o forta prin care vreti sa aratati celor mari ca sunteti independenti si ca nu acceptati sfaturi. Daca tot te revolti, fa-o in gluma, ca sa nu aluneci spre… obraznicie.



HOROSCOP SAGETATOR

La toate gesturile tale de generozitate si de prietenie ti se raspunde sub asteptari, incat nici nu ar mai merita sa fii atat de darnic. Fii un pic mai egoist, nu-ti mai oferi tot sprijinul unei persoane care oricum va uita sa multumeasca pentru ceea ce faci tu in avantajul sau, ba chiar va incepe sa si comenteze calitatea serviciilor tale.

Consideri ca, daca tot ai un raspuns la nelamuririle sale, merita sa-l impartasesti cu el, dar acesta nu va face decat sa profite de sprijinul tau, uitand sa-si arate la final recunostinta. Gandeste-te de doua ori inainte de a te dedica altora.



HOROSCOP CAPRICORN

Cineva te stimuleaza sa te implici intr-o activitate noua, care merita atentie, numai ca interesul tau s-ar putea sa se stinga repede, descoperind ca roadele nu sunt chiar atat de interesante. Mai gandeste-te inainte de a investi timp si energie in aceasta directie, ca sa nu fie doar un foc de paie.

Totusi, la cheful de noutate care te cuprinde azi, nu poti sta degeaba, ci sigur te apuci de o activitate noua, dinamica, palpitanta, care iti pune bine in valoare spiritul de initiativa. Mobilizeaza-i si pe altii in acest proiect, ca sa poata evolua ca la carte.



HOROSCOP VARSATOR

HOROSCOP PESTI

Daca pleci la drum, inarmeaza-te cu mult calm si enorma rabdare, deoarece tensiunile se pot ivi la orice pas. Traficul poate fi motiv de stres, discutiile cu tovarasii de drum ating cote alarmante, iar la destinatie te asteapta alte surprize care te irita la maximum.

Orice relatie pe care o ai cu persoane de departe, se va desfasura de pe pozitii de forta, pentru ca pot aparea reclamatii de la clienti din alta zona a tarii, conversatii agresive prin telefon sau mesaje trimise pe diverse cai de comunicatie care folosesc un ton autoritar si sever.