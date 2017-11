HOROSCOP – Luni, 20 noiembrie 2017

HOROSCOP Taurii își du seama că cele mai bune sfaturi vin de pretutindeni și că ar fi bine să asculte cu atentie ce au ceilalți să le spună. Pentru lei apare o problemă din cauza intervenției nefaste a unei alte persoane în treburile lor. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Reusesti sa te remarci prin maturitate, intelepciune, seriozitate, pentru ca simpla ta aparitie impune respect si prestanta. Esti cu ceva mai presus decat cei in fata carora te prezinti si admiratia pe care o poti citi in ochii lor te stimuleaza si te motiveaza sa faci totul perfect, pentru a nu-i dezamagi.

Ai sansa de a atinge un apogeu intr-un proiect de lunga durata in care ai investit tot ce ai mai bun in tine, si vei putea sa te mentii, dupa aceea, multa vreme pe un nivel promitator, demn de lauda si mandrie personala.

HOROSCOP TAUR

Cele mai bune sfaturi vin de pretutindeni, deci asculta cu atentie ce au ceilalti sa-ti spuna. Nu din anturajul tau cel mai apropiat apar azi cele mai interesante sfaturi, ci din zone mult mai indepartate.

Mesajele care ajung azi la urechile tale prin internet, prin telefon, de la televizor sau citind vreo carte legata de culturi de prin alte zone ale lumii, dar toate au acest rol: de a-ti deschide tie mintea. E ca o revelatie pentru ca de acolo soseste vestea salvatoare pentru problema care te framanta si esti multumit ca ai fost pe faza exact atunci cand informatia venea catre tine.

HOROSCOP GEMENI

Prezenta ta e benefica unor persoane care trec prin momente dificile. Tu reusesti sa le inspiri incredere, siguranta, de parca garantiile pe care le oferi le alunga lor starea de teama care i-a coplesit. Probabil participi concret la rezolvarea problemelor lor actuale, ceea ce le da lor curajul de a se lupta in continuare cu piedicile care ii tot tin pe loc.

Cu tine alaturi, parca nu mai sunt la fel de neputinciosi, deci ofera-le sfaturi si sustinere cu toata fiinta ta, pentru ca tu devii punctul lor de sprijin intr-o mare de nesiguranta.

HOROSCOP RAC

Uneori, solutiile cele mai bune nu vin chiar in forma pe care o doreai, dar asta nu inseamna ca trebuie sa le respingi. Pastreaza-le acolo, la indemana, pentru ca va veni o zi cand iti vei da seama ca se potrivesc de minune problemei in care te afli.

E posibil ca cel mai bun lucru pentru tine sa arate exact invers decat ai sperat, dar uneori sabloanele asteptarilor noastre nu coincid cu ceea ce ne ofera realmente viata. Te poti adapta din mers si sa accepti si alte variante, chiar daca nu esti foarte incantat de ele. De multe ori, reusita vine ambalata in alta culoare decat cea preferata, de aceea e bine sa nu te opresti la aparente.

HOROSCOP LEU

Apare o problema din cauza interventiei nefaste a unei alte persoane in treburile tale. Stai pe loc doar din cauza lui, pentru ca s-a bagat unde nu-i fierbe oala iar acum trebuie sa repari prostiile sale.

Nu te enerva, pentru ca risti sa strici si mai mult daca iti pierzi cumpatul, ca atare lasa un pic lucrurile sa se aseze inainte de a interveni sa redresezi situatia. Nu e momentul sa faci ceva concret, ci doar sa-l lasi pe inamicul respectiv sa termine, si abia dupa aceea, cu calm si cu rabdare, sa readuci totul pe fagasul normal. Acum ia si o pauza.

HOROSCOP FECIOARA

Daca vezi ca atmosfera se tensioneaza in jurul tau din cauza unui amic ce isi elibereaza nervii pe oricine, mai bine iesi din acel mediu. Nu turna gaz pe foc, pentru ca valvataia e gata sa izbucneasca.

Sunt momente cand a ignora, a te face ca nu auzi, a trece mai departe ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat sunt cele mai bune reactii in cazul momentelor critice. Taci si suporta situatia, chiar daca nu-i convine, pentru ca numai asa poti dezamorsa mai repede bomba!

HOROSCOP BALANTA

Nu esti in apele tale, se vede ca te macina niste griji carora nu le mai dai de capat, dar daca ai fi atent, ai primi de la cineva drag din preajma ta exact sfatul de care ai nevoie.

Daca esti incapatanat si iti tot plangi singur de mila, s-ar putea sa respingi exact cele mai de pret indrumari care vin de la oameni care au trecut prin situatii similare si stiu exact ce trebuie facut in problema in care acum esti tu implicat. Ridica privirea din pamant si priveste cu incredere la cel care este acolo sa te sustina!

HOROSCOP SCORPION

Modul unora ceva mai jucaus si mai superficial de a trata lucrurile te cam debusoleaza, pentru ca nu stii foarte bine cum sa tratezi impasul de fata. Ei iau in gluma astfel de momente, le fac sa para mai simple decat sunt in realitate. Ignora riscurile si piedicile si vor sa te influenteze si pe tine sa le privesti la fel, ca si cum ar fi floare la ureche.

Poate chiar merita sa abordezi aceasta atitudine lejera, semn ca intotdeauna gandirea pozitiva te scoate din impas! Ce rost sa vezi numai probleme la tot pasul cand cu un zambet poti trece peste toate?

HOROSCOP SAGETATOR

Ai o directie clar stabilita de mers, dar nu-ti convine. Parca ai dori altceva sau poate cineva din jur iti propune o alta idee care ti se pare mult mai interesanta. Nu renunta la prima varianta, incearc-o sa vezi unde duce, si doar dupa ce vei da piept cu cine stie ce piedici sa te gandesti si la planul de rezerva.

Nu e solutia cea mai buna sa abandonezi un drum deja inceput doar pentru ca te atrage altul, ci te poti ocupa, cumva, de amandoua, succesiv. Dupa prima incercare, poate vei descoperi daca merita sau nu sa incerci si a doua varianta.



HOROSCOP CAPRICORN

Un amic te-a ranit profund cu ceva timp in urma, dar, dintr-o marinimie pe care nici tu nu o intelegi prea bine, te arati dispus sa-l ierti si sa-i acorzi o sansa de impacare.

Daca si pe asta o strica, ar fi bine sa inchizi complet acest capitol, dar nu pica in plasa lui, pentru ca s-ar putea sa doreasca de la tine o reactie agresiva, pe care sa ti-o arunce mai apoi in carca, drept principalul motiv pentru care te-a jignit altadata, ceva de genul: vezi, acesta e cusurul tau! Fii tui cel bland, cel intelegator, cel impaciuitor, si nu-l lasa sa te enerveze si mai tare! Daca e destept, va accepta impacarea!



HOROSCOP VARSATOR

Nu ajunge doar sa visezi cu ochii deschisi la un anumit tel la care vrei sa ajungi, ci sa incepi sa si faci ceva concret in directia aceasta. Detii toate mijloacele concrete pentru a-ti vedea planurile materializate, dar pentru aceasta, trebuie sa crezi si tu cu tarie ca poti.

Lasa orice atitudine pesimista deoparte, nu te mai teme sa incerci, ci pune mana pe unelte si incepe sa construiesti ceea ce vrei sa obtii. Nu face nimeni minuni in locul tau, ci tu esti singurul proiectant, constructor si beneficiar al acestui edificiu pe care il ridici pas cu pas. Esti pe drumul care duce acolo unde visezi, dar inca ti se mai cere rabdare!

HOROSCOP PESTI

Daca primesti sustinerea potrivita de la cei din jur, esti capabil de succese de rasunet, deci cel mai greu e sa-ti alegi tovarasii potriviti. Esti in fata unei provocari interesante cu mari sorti de izbanda, dar cu atat mai bune vor fi rezultatele cu cat reusesti sa atragi si pe altii alaturi de tine.

Vei aduna un grup mai larg de persoane si veti vasli impreuna in acelasi sens. Ei devin motorul secundar pentru tine, pentru ca altfel evoluezi cand stii ca ai pe cineva alaturi care tine cu tine, te incurajeaza si crede in ceea ce doresti sa faci!

Acest horoscop este oferit de acvaria.ro