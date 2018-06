HOROSCOP – Luni, 18 iunie 2018

HOROSCOP Taurii trebuie sa lase supararile de o parte si sa devina din nou tonici si plini de viata. In timp ce Racii ar trebui sa nu se lase coplesiti de stres. Trebuie sa tina cont de faptul ca exista leac pentru orice suparare.

HOROSCOP BERBEC

Un noroc de zile mari vizeaza situatia ta materiala, dar asta nu inseamna ca trebuie sa dai buzna in prima agentie loto si sa dai tot ce ai pe un loz. Norocul apare sub o alta forma, ca o idee practica foarte buna care, daca va fi folosita eficient, va atrage bani in plus in viitor. Actiunile de durata in care esti implicat de ceva vreme pot fi rezolvate acum extrem de usor, printr-o idee geniala ce face ca totul sa ajunga mai repede la ce ti-ai propus. Sansa apare sub forma unei iesiri neasteptate dintr-o zona in care nimic nu se mai urnea.

HOROSCOP TAUR

Daca stai inchis in tine si analizezi pe toate fetele cine stie ce problema care te obsedeaza, fii sigur ca va fi o zi posomorata. Ai in preajma ta persoane mult mai tonice si mai vesele care te invita in aventura lor, dar daca tu refuzi orice ocazie de a te simti bine, cum ai vrea sa depasesti acea stare? Iesi din casa, din spatiul trist in are te-ai retras de unul singur impovarat de griji care nu-si au rostul. Apar suficiente motive de distractie in preajma ta pe care merita sa le valorifici, deci spune da la orice activitate de care nu ai parte chiar in fiecare zi: o invitatie la plimbare o iesire in natura, o discutie la telefon. Chiar daca nu ai chef la prima vedere, pofta vine mancand!

HOROSCOP GEMENI

Cu cat pastrezi discutia pe un ton mai bland si mai pasnic, cu atat sansele de a aplana orice problemele de cuplu sunt mai mari. Discuta cu jumatatea ta cu multa toleranta si diplomatie, tine-ti sub control nervii sau furia, si adu-ti aminte ca intotdeauna exista o solutie chiar si la cele mai neplacute conflicte. Stati de vorba, va ascultati reciproc opiniile si pozitia, si vei vedea ca orice disputa se poate aplana ca prin farmec. Chiar si vechi neintelegeri sentimentale pot cunoaste acum o echilibrare, fiind o zi buna pentru impacari, reconcilieri sau reluarea unor relatii ajunse in impas. Fiecare tabara vrea asta!

HOROSCOP RAC

Nu te lasa coplesit de stres, pentru ca ai leac la orice motiv de enervare. Unii abia asteapta sa-ti pierzi cumpatul, pentru ca asa te pot invinge mai usor, dar nu le da satisfactie. Controleaza-ti reactiile, lupta cu irascibilitatea care-ti da tarcoale si, la nevoie, cere si ajutor autorizat. Un psiholog, un medic, un terapeut ar putea face minuni cu tine, daca ai bate la usa lor, ca atare nu incerca de unul singur sa-ti tratezi anxietatea sau nervozitatea, pentru ca torni si mai tare gaz pe foc. Citeste o carte, asculta muzica, vezi un film, toate acestea sunt remedii perfecte pentru stresul acumulat care te face sa sari in sus la orice impuls.

HOROSCOP LEU

Fii intransigent si nu permite nimanui sa se abata de la reguli, ca nu cumva sa ai tu de suferit de pe urma eventualelor lor erori. Ia legea in mana si fa-o pe justitiarul acolo unde e nevoie, pentru ca azi adevarul e de partea ta. Poti demasca pe cei care nu respecta legile, pe cei care au mintit sau ti-au inselat increderea, dar numai tu decizi daca masurile pe care le iei sunt categorice sau incerci sa fii mai bland. Unde-i lege nu-i tocmeala, si la fel te comporti si tu cu cei pe care-i consideri vinovati.

HOROSCOP FECIOARA

Vorbesti despre viitor cu mult entuziasm, convins ca totul va iesi foarte bine in ceea ce priveste planul la care iti aduci contributia. Cand esti atat de optimist, lumea chiar te crede si castigi tot mai multi adepti alaturi de tine. Daca va uniti cu totii fortele, puteti construi un proiect de succes, fie ca e vorba de o actiune comuna in familie, fie ca e un plan de anvergura care te va tine ocupat luni de zile de acum inainte. Merita tot efortul, pentru ca rezultatele vor fi foarte bune, doar ca mai e cale lunga pana la ele…

HOROSCOP BALANTA

Participi la un razboi intre generatii si trebuie sa gasesti o cale sa faci pace. Cei tineri nu sunt de acord cu cei batrani, iar diferentele de varsta isi spun major cuvantul, incat se poate ajunge la o scindare a colectivelor in care exista reprezentanti din ambele tabere. Elevii sunt greu de potolit de profesori, copiii se ridica impotriva parintilor iar angajatii foarte tineri nu vor fi de acord cu strategiile propuse de sefii mai batrani. In asemenea atmosfera tensionata, mai e doar loc de o scanteie pentru a se ajunge la acuze dure.

HOROSCOP SCORPION

De ce ti-e frica nu scapi, spune o zicala, si cam acelasi lucru se intampla si cu tine. Ai vorbit intruna numai de lucrurile care nu-ti plac, de lucrurile care iti provoaca nesiguranta, si cu cat ai vorbit mai mult de ele, cu atat le-ai atras mai repede in viata ta. Nu te mai gandi la aspectele negative care oricum exista in jurul tau, ci ignora-le cu buna stiinta, spunandu-ti ca, orice ar fi, pentru tine va iesi totul foarte bine. Evita sa aduci aminte de lucrurile care nu te incanta, prefa-te ca nu le vezi, ca nici nu exista, pentru ca atunci cand le ignori, le scoti practic in afara lumii tale si, incetul cu incetul, dispar de tot!

HOROSCOP SAGETATOR

In mediul tau apropiat se sarbatoreste un eveniment fericit si bucuria va aduna pe toti la un loc. Totusi, in acest mediu se infiltreaza si un invitat nepoftit care strica atmosfera cu atitudinea sa agresiva, negativista, pusa mereu pe harta. Fa tot posibilul sa elimini acest intrus, pentru ca ar fi pacat sa va strice tuturor buna dispozitie cu tot felul de subiecte care pe voi nu va intereseaza. Parca ar fi invidios pe succesul sau bucuria voastra si face tot posibilul sa va aminteasca in permanenta doar de lucruri triste. Fa abstractie, ca si cum nici nu l-ai auzi!

HOROSCOP CAPRICORN

Efortul depus de tine mai demult incepe sa-si arate efectele, semn ca a fost nevoie de o perioada de asteptare, de sedimentare a lucrurilor inainte de a se vedea urmarile. E o lectie buna sa nu pretinzi rezultate imediate, pentru ca orice succes cere timp! Munca ta de acum e ca in agricultura, deci imagineaza-ti ca investitia ta de resurse seamana cu pregatirea unei viitoare recolte. Mai intai ari terenul, il sadesti, il uzi, il ingrijesti si, candva, in anotimpul potrivit, vine si vremea culegerii recoltei. Ai rabdare si concentreaza-te asupra telurilor propuse, fara a pretinde efecte rapide, altfel nu ai mai fi multumit de ceea ce obtii.

HOROSCOP VARSATOR

Energia ta poate fi coplesitoare pentru cei obositi, stresati, care isi fac griji din orice, ca atare, daca vrei o zi perfecta, inconjoara-te de oameni la fel de entuziasti ca si tine. Daca ai sta in preajma unor pesimisti, acestia ar putea considera atitudinea ta tonica si luminoasa ca o forma de infatuare, or tu nu ai nici cea mai mica intentie de a afisa o bunastare vadita. Tu te simti bine si ai vrea ca si altii sa se simta la fel, de aceea arunci in jur razele tale de buna dispozitie si energie pozitiva, numai ca nu toata lumea e in starea potrivita pentru a le primi. Unii devin si mai apatici cand te vad pe tine atat de fericit, deci mai bine iti vezi doar de propria stare de bine!

HOROSCOP PESTI

Atmosfera este animata, tonica, plina de veselie in preajma ta, ca intr-o zi de sarbatoare. Aduni pe toti cei dragi alaturi de tine si traiti cu totii evenimente deosebite, ce va incarca pe toti de fericire. Mai rar ai parte de o atmosfera atat de placuta, in centrul atentiei fiind iubirea si copiii. Cat timp iti imparti timpul si energia intre aceste puncte centrale ale vietii tale, totul merge de minune, ca atare apleaca-te asupra celor mici, joaca-te cu ei, fa lectiile cu ei, coboara-te la nivelul lor sau petrece cat mai mult timp intr-o atmosfera romantica, ce te indeamna la exprimarea emotiilor si sentimentelor la cote maxime. Poate chiar acum te indragostesti, pentru ca iubirea pluteste in aer. Daca esti pregatit, primeste-o cu inima deschisa!

