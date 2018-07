HOROSCOP – Luni, 16 iulie 2018

HOROSCOP Fecioarele intampina probleme financiare, insa este bine sa nu abandoneze scopul lor. Pentru Raci este o zi buna de organizare.

HOROSCOP BERBEC

Daca unii au inceput sa se indoiasca asupra sensului de mers al proiectului la care lucrati impreuna, probabil e deja un semn ca va apropiati de un esec, si nicidecum de o reusita. Modul lor de a critica tot ce spui sau faci, atitudinea lor rezervata fata de ceea ce mai e de facut, nu e deloc benefica succesului, pentru ca nu poti avea parte de reusita daca ai alaturi de tine oameni care resping orice propunere. Auzi doar cuvinte negative – nu se poate, imposibil, nu merge, nu e bine – si e normal ca totul sa bata pasul pe loc intr-o astfel de atmosfera. Nu e mediul cel mai constructiv in care puteai nimeri.

HOROSCOP TAUR

Ocupa-te mai mult de sufletul tau, pentru ca ai nevoie e o zi de liniste in care sa-ti reincarci bateriile. Orice activitate tihnita, placuta, care inspira armonie si pace, sunt potrivite pentru tine acum, ca atare adu-ti aminte de tot ceea ce iti face tie placere si nu iti poti permite prea des. Relaxare totala, muzica in surdina, lumanari aprinse, un foc in semineu, o carte buna si un ceai fierbinte s-ar potrivi de minune atmosferei tihnite de azi, iar daca in acest decor apare si iubirea, atunci poate fi o seara romantica ce are efect vindecator asupra ta. Dragostea e un fel de medicament, pentru ca si tu, si jumatatea ta va simtiti ca noi dupa cateva ore petrecute in doi.

HOROSCOP GEMENI

Este o zi a darniciei, deci toate gesturile pe care le indrepti azi spre cei din jurul tau au rolul de a le aduce un zambet pe chip si speranta mai puternica in suflet. Daca DARURILE tale sunt materiale, nici nu te uiti la bani daca stii ca efectul lor e de natura afectiva, si restabileste bucuria in inima celui din fata ta. Stii ca vrei fi rasplatit inzecit prin fericirea din ochii sai sau ca vei primi si tu inapoi ceva similar exact atunci cand vei avea nevoie de un sprijin, un sfat, o vorba buna. Cu oricine te intalnesti azi – si e posibil sa fie o zi cu multa agitatie prin preajma – ai ceva de oferit cu inima deschisa: ca e un dar palpabil sau doar un compliment, efectul e acelasi!

HOROSCOP RAC

Azi dai dovada de o buna organizare pe mai multe planuri simultan, incat ai putea fi la fel de eficient si pe un plan, si pe altul, fara sa aluneci spre superficialitate sau neglijenta. E ca si cum ai juca doua roluri in acelasi timp si le duci cu brio la capat fara probleme. Probabil esti la mijloc intre doua echipe, intre doua activitati diferite si reusesti sa te concentrezi imediat si la una si la alta cu succes. Aceasta e o buna distributivitate a fortelor, pentru ca numai tu poti sa le faci pe toate atat de bine in acelasi timp! Ba, pe o agenda deja incarcata, te trezesti si cu sarcini in plus, ca te miri si tu ce bine iti iese!

HOROSCOP LEU

Treci printr-un moment riscant care, daca nu e gestionat cu calm si cu rabdare, poate sta la originea unui mare esec ce-ti va da batai de cap multa vreme. Dar daca nu te bagi singur in gura lupului, daca nu risti nimic si nici nu strici ceea ce ai deja, totul va reveni intr-un final la normal. Tentatia de a face un gest incorect, cu gandul ca te scoate din impas, e mare, dar tocmai aceasta e pericolul cel mai mare in acest caz. Poti depasi impasul doar prin mijloace corecte, urmand doar calea cea dreapta, altfel ispita rea de a calca stramb te va costa scump. Prudenta maxima, deci!

HOROSCOP FECIOARA

Banii se fac cu greu si azi vei da piept cu un nou blocaj financiar in planurile tale, dar nu abandona directia spre care te indrepti. Astfel de greutati sunt absolut normale, dar nu trebuie sa iti taie elanul. Nu esti departe de prosperitate, de profit, de succes financiar, dar pana acolo mai ai cateva lectii de invatat si cateva hopuri de depasit cu prudenta. Nu te mai uita la curtea vecinului, ca are casa mai frumoasa si masina mai scumpa, nu asta conteaza acum, pentru ca fiecare cu norocul lui, la urma urmei. Tu poti atinge acelasi nivel prin multa munca, deci hai, la treaba, pas cu pas!

HOROSCOP BALANTA

Gaseste-ti ceva timp, astazi, si pentru sufletul tau, iesind undeva in natura sau macar intr-un loc unde isi poti permite sa inspiri aer curat si sa vezi cerul de deasupra capului. E ca o reconectare la sursa ta primordiala de energie, pe care nu o poti gasi in mijlocul orasului, intr-un bloc de beton sau intre cei patru pereti de la serviciu. Oricat de obosit ai fi dupa o zi de lucru, gaseste-ti timp sa iesi cu copiii la locul lor preferat de joaca sau sa umbli fara tinta cateva minute prin parc. Vei vedea ce efecte fantastice are o astfel de evadare din mediul inchis in care ai stat toata ziua. Deschide ferestrele si incarca-te de elementele naturii prin toate simturile!

HOROSCOP SCORPION

Ai ajuns intr-un punct al planurilor tale in care iti poti permite sa te apleci asupra celor din jurul tau. Nu mai esti la fel de preocupat doar de propria persoana, doar de dorintele tale, ci ai starea necesara de a darui, de a da sfaturi, de a te pune in slujba celor care au nevoie de tine. Se presupune ca tu ai acumulat deja atata experienta de viata incat esti in stare sa inveti si pe altii, ca atare uiti azi de tine, de timpul tau, de proiectele tale, si vezi cum poti fi de ajutor celor care nu stiu incotro sa mearga. Altruismul acesta te reprezinta de obicei, dar azi il duci la cote maxime, sacrificandu-te complet pe tine doar pentru a le arata altora o cale.

HOROSCOP SAGETATOR

Nu cumva nu te uiti in directia potrivita pentru scopurile tale actuale? Ti-ai fixat atentia spre o anumita directie care te atrage, dar s-ar putea ca cea care ti se potriveste tie sa nu fie aceasta, ci o alta, paralela, pe care nici macar nu ai remarcat-o. Posibil sa primesti o multime de semne de avertizare ca nu esti pe drumul cel mai bun, si te intalnesti iar si iar cu ocaziile de a porni pe calea cealalta, deci fii atent la aceste semnale, pentru ca s-ar putea sa fie atat de evidente si de insistente, incat sa nu le mai poti ocoli la nesfarsit. E ca si cum te intalnesti iar si iar cu acelasi lucru incat incepi sa te gandesti mult mai serios de ce oare se tot repeta. Pentru ca are ceva sa-ti spuna: cauta-i semnificatia!

HOROSCOP CAPRICORN

Nu te crampona de un banal hop, pentru ca si astfel de momente sunt absolut firesti in procesul in care esti implicat. Chiar daca acum nimic nu mai inainteaza, vei descoperi ca pana si aceste momente de repaus aveau rostul lor, pentru a-ti mai trage putin sufletul, pentru a privi lucrurile mai detasat de pe margine. Permite-ti acest ragaz binevenit si bucura-te de liniste, chiar daca ai fi dorit sa ajungi mai repede la anumite rezultate. Proiectul pe care il dezvolti tu acum e ca orarul de la scoala: ai o ora, apoi o pauza, inca o ora, apoi o alta pauza. Acum esti in pauza, revizuieste materia si pregateste-te pentru ora urmatoare!

HOROSCOP VARSATOR

Este o zi cu mari sanse de succes in tot ce tine de scoala, de cariera, de relatia cu institutiile importante, de parca ai primi exact raspunsul de care aveai nevoie pentru a putea spune, finalmente, ca ai atins pucntul de apogeu al eforturilor tale. E o zi in care esti apreciat sincer pentru ceea ce faci, primesti o nota buna cu care te poti mandri la toata lumea, gasesti solutia optima la problema care te preocupa sau pui punct final in succes deplin la un proiect caruia ii acorzi o importanta cu totul deosebita. Imaginea, reputatia, pozitia si renumele tau au numai de castigat in urma rezultatelor de top.

HOROSCOP PESTI

Nu te crampona doar de ideile preconcepute pe care le duci dupa tine de multa vreme si care au devenit principii ferme de viata. Totul se poate schimba, chiar si conceptiile invechite, chiar si ideile fixe, ca atare fii mai maleabil atunci cand auzi idei noi. Chiar daca pe moment esti tentat sa le respingi, dupa o vreme vei ajunge la concluzia ca sunt mult mai bune si ar merita puse in aplicare. E nevoie de o revizuire rapida a unor planuri pe care le-ai cladit pana aici sau o analiza retrospectiva a unor pasi parcursi, pentru ca sigur exista si o alta perspectiva, care se contureaza azi din ce in ce mai clar la orizont. Credeai ca nu se poate altfel? Ba da, si azi vine si dovada!

