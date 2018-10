HOROSCOP – Luni, 15 octombrie 2018

HOROSCOP Pentru Fecioare este o perioada excelenta si ar trebui sa profite cat mai mult de oportunitatile aparute. Afla si tu ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC

Ai curaj sa visezi, sa trasezi o directie de evolutie a planurilor tale, pe cateva zile sau luni de acum inainte, pentru ca esti intr-un moment in care imaginatia da roade. Nu sunt doar vise frumoase, dar imposibile, ci chiar planuri palpabile, care inainteaza pas cu pas spre ceea ce va deveni intr-o zi realitate. Primul pas in acest joc de constructie e sa-i dai voie creativitatii sa ridice tot ceea ce vrei sa obtii. Nu-ti incorseta inspiratia, nu pune piedici nici macar celor mai indraznete ganduri, pentru ca ele sunt totusi posibile. Elibereaza-te de limite, de interdictii impuse de altii sau de tine insuti si zbori usor catre varful spre care inaintezi cu elan.

HOROSCOP TAUR

Constiinta nu te lasa sa faci un lucru cu care nu poti fi de acord, si bine faci, altfel ai regreta mai tarziu ca nu te-ai oprit la timp. Iti dai seama ca acel lucru face cuiva rau, ori tie, ori altuia, ca nu e ceva corect, legal sau moral, ca incalca unele reguli scrise sau nescrise, deci cel mai bine ar fi sa spui nu oricarei ispite. Doar lucrurile deja verificate, bine documentate, care au fost deja aplicate in practica merita puse in valoare azi, ca atare nu emite pareri daca nu ai la baza si date certe, nu te apuca de ceva fara sa ai informatii despre evenimente similare de succes. Ai grija mai ales la tranzactiile care nu au contracte la baza.

HOROSCOP GEMENI

Totul se invata, nu devii specialist peste noapte, ca atare nu pretinde de la tine performanta fara sa exersezi suficient! Esti abia la inceputul unui proiect care evolueaza promitator, dar incearca sa-ti domolesti nerabdarea, pentru ca e cale lunga pana la apogeul visat. Important e ca in fiecare zi care te duce spre acel tel mai inveti ceva important, mai pui o caramida la edificiul pe care il ridici, intr-un antrenament riguros si ambitios catre succes. Nu te opri din aceasta evolutie, chiar daca e lenta, dar important e ca tot ce acumulezi se aduna intr-un tot unitar de care esti mandru. Iti place cum te formezi, constient ca totul se cladeste pas cu pas, prin practica.

HOROSCOP RAC

Schimbul de informatii ca de la maestru la elev se face de cateva ori pe parcursul zilei: ba esti profesor, ba esti elev. Treci prin situatii foarte contradictorii, cand ori arati lumii cat de priceput esti intr-un anumit domeniu, in timp ce, pe alte planuri, parca abia acum faci primii pasi. Totul e sa-ti recunosti nivelul cu demnitate: acolo unde esti experimentat si ai in spate un bagaj bogat de cunostinte, vorbeste cu incredere si impartaseste si altora tot ceea ce stii. Dar acolo unde nu stii nimic, nu incerca sa ascunzi acest lucru, ci admite cu un zambet pe buze ca esti novice si astepti lectii de la altii.

HOROSCOP LEU

Asa cum ii vezi tu pe colaboratorii tai, la fel te privesc si ei pe tine, semn ca ti-ai gasit niste companioni buni cu care esti pe aceeasi lungime de unda. Va apreciati la fel de mult unii pe altii, va ascultati reciproc parerile si criticile, si din unirea fortelor voastre se naste un proiect care va multumi pe toata lumea. Rareori poti avea asemenea noroc de a gasi oameni care sa-ti semene si care sa te completeze atat de bine, ca atare profita de aceasta perfecta armonizare de idei, de energii, de fapte, pentru a face pasi mari inainte spre un succes comun.

HOROSCOP FECIOARA

Te simti bine in lumea larga, chiar si printre oameni complet necunoscuti, pentru ca ceilalti iti inspira deplina siguranta. Vorbesti extrem de usor cu oricine, cunosti oameni pe care ii placi si ii admiri, oameni care iti insufla o personalitate puternica demna de admiratie si respect. Rareori ai asa noroc de a intalni oameni de asemenea calibru, tocmai de aceea vei profita de fiecare moment in care stai in preajma lor. Parca te incarca si pe tine de incredere, de putere, de curaj si, datorita exemplului lor, esti pregatit de orice confruntare de forte.

Citeste si:

HOROSCOP BALANTA

Daca vezi ca planurile tale au ajuns intr-un punct critic, nu are rost sa le duci in acelasi stil mai departe, pentru ca risipesti energia fara a ajunge la roadele visate. Piedicile de acum, starea aceasta ne deruta si neputinta care te incearca sunt de fapt un semnal de alarma ca trebuie sa schimbi ceva in planurile tale. O cat de mica modificare de directie, de ritm, de optica, poate genera mai apoi un val intreg de rezultate pozitive. Chiar daca schimbarea pare acum minora, aproape insesizabila, dupa o vreme va genera alte si alte schimbari de sens ca intr-un final sa descoperi ca ai evoluat pe un cu totul alt drum decat credeai la inceput. Schimba doar o cifra, doar un gand, doar un pas mai intr-o parte…

HOROSCOP SCORPION

Viata e o scoala continua de la care ai ocazia sa inveti noi si noi lucruri interesante. Nu se vor termina niciodata lectiile de viata, deci fii mereu deschis spre povete intelepte de la cei inteligenti, de sfaturi practice de la cei batrani, de idei salvatoare din carti si manuale. Nu te opri deci din studiu! Azi insa a venit vremea ca si tu sa predai altora ceva din experienta ta, pentru ca inspiri maturitate, seriozitate, prestanta, incredere si multa lume va bate la usa ta cautand o indrumare. O vei oferi cu draga inima, pentru ca ai cunostinte solide, bogate, bine documentate din domeniul in care esti consultat.

HOROSCOP SAGETATOR

Iti sunt recunoscute talentele in domeniul comunicarii, dar azi poti excela in tot ce este legat de scris. Nimeni nu te intrece cand te asezi la computer si scrii rapid texte din orice domeniu, dar azi parca ti se sufla in casca ce sa scrii! E o inspiratie divina care nici tu nu stii de ce este alimentata, dar cuvintele vin cu o usurinta incredibila. Ai putea avea succes maxim daca munca ta implica acest gen de comunicare, deci pune mana si scrie acel mesaj care te poate pune mai bine in valoare. De exemplu o lucrare scrisa sau publicata prin care te remarci in fata lumii, sau pur si simplu depui undeva o cerere scrisa care se va solutiona mult mai repede, semn ca ai turnat in acele cuvinte un dram de noroc. Foloseste acest talent!

HOROSCOP CAPRICORN

Esti impulsionat de un gand nou, incitant, atractiv, care devine mistuitor pentru o fire patimasa ca tine. Nu te lasi pana nu-i dai startul si nu-l pui pe o linie ascendenta ca apoi sa-l alimentezi cu multa energie pozitiva ca sa evolueze repede spre scopul propus. Nerabdarea creste tocmai pentru ca ai maxima incredere in acest tel si esti foarte convins ca vei ajunge acolo prin forte proprii. Nimeni nu te poate opri acum din avant, esti mult prea montat in aceasta directie si nu te mai poti opri pana nu ajungi la capat, la implinirea marelui tau vis care te atrage ca un magnet irezistibil. E perfecta atitudinea aceasta de invingator convins ca poate orice isi pune in cap!

HOROSCOP VARSATOR

Iubirea nu inseamna a-i cere celuilalt sa se schimbe pentru a fi asa cum iti doresti tu, ci sa-l iubesti asa cum e, fara a incerca sa-l transformi intr-o marioneta. Vei intelege asta si azi, printr-un moment care te sfatuieste sa renunti la vise, la anumite asteptari, poate imposibile, la un anumit standard si sa te multumesti sincer cu ceea ce primesti. Iubirea cere de multe ori renuntari si compromisuri, dand dovada de flexibilitate si capacitate de adaptare la realitate. Vei vedea ca vei primi mai mult decat te astepti daca nu ridici stacheta prea sus!

HOROSCOP PESTI

Lupta cu starea de apatie si oboseala care te-a coplesit. Nu te simti in apele tale, asa e, te apasa emotii negative, vini sau suparari peste care nu poti trece, de aceea ai nevoie de ceva care sa te scoata din aceasta pasa, iar miracolul… chiar apare! Totul e ca si tu sa profiti de sansa care ti se ofera si care iti poate abate imediat gandurile de la ceea ce te framanta. Nu sta singur in aceasta zi si, daca nimeni nu te invita la o aventura, fii tu cel care mobilizeaza gasca de prieteni sau familia la ceva palpitant care sa va dea tuturor chef de viata si de distractie.

