HOROSCOP – Luni, 15 ianuarie 2018

HOROSCOP Nativii din rac își vor da seama azi că totul se învață, inclusiv comunicarea și relaționarea cu cei din jur. Vărsătorii vor munci cu sârg, concentrați la un proiect ce necesită un consum imens de energie și de atenție. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

Esti implicat intr-un proces de lunga durata care necesita mari cantitati de rabdare din partea ta, ceea ce, se stie, nu prea detii. Ai de invatat enorm din aceasta lenta evolutie. Pas cu pas, se cladeste sub ochii tai viitorul succes la care visezi, deci nu ai incotro ci trebuie sa accepti acest ritm de inaintare.

Daca te-ai grabi, ai sari peste unele etape intermediare, considerandu-le nesemnificative, si la final ai putea descoperi ca si acelea ar fi avut un rost, de aceea cel mai bine e sa te supui acestui curs lent al lucrurilor, convins ca la capat te asteapta exact ceea ce doreai. Incetul cu incetul se face otetul: de ce atata graba?



Acasa, totul evolueaza foarte bine pentru ca reusesti sa aduni in jurul tau si pe ceilalti membri ai familiei pentru un plan comun interesant. Tu esti capul acestei actiuni, ceilalti doar isi vor aduce contributia cu ceea ce pot si stiu sa faca mai bine, dar ii motiveaza sustinerea ta, capacitatea ta de a-i stimula si de a le canaliza energiile intr-un sens pozitiv.

Stati de vorba si discutati cu aplomb de noile voastre proiecte, dar parca toti asteapta de la tine o cale. Ofera-le-o pentru ca esti persoana cea mai potrivita in rolul de lider!



Inima ta plange in tacere si nu doresti sa spui nimanui ce se intampla in interiorul tau ca nu cumva sa lasi impresia unui om slab. Ar fi mai bine sa spui ce simti, sa te destainui unui prieten intim, pentru ca exista cineva special alaturi de tine care va sti sa-ti alune suferinta si sa-ti readuca speranta in suflet.

Mama, o sora, o prietena buna poate avea efecte incredibile pentru psihicul tau, ca atare nu tine in tine ceea ce te doare. Chiar daca altcineva important pentru inima ta nu este aproape, exista cineva care-i poate tine foarte bine locul.



Totul se invata, inclusiv comunicarea si relationarea cu cei din jur. Azi primesti o lectie buna despre amabilitate, despre politete, despre cum sa te comporti ireprosabil. Intalnesti o persoana educata, care se poarta minunat in relatie cu oricine si astfel poti afla si tu cum e mai bine sa tratezi oamenii din jurul tau.

Esti pe drumul cel bun catre perfectiunea spre care tinzi, deci nu te opri din invatat, chiar daca ai uneori impresia ca unii iti predau aceste lectii cu un soi de superioritate. Ei sunt modele demne de urmat, deci comporta-te ca ei si intr-o zi vei fi si tu un exemplu in ochii altora! Nimeni nu s-a nascut invatat.



Te preocupa soarta unor investitii, a unei afaceri, si stai si chibzuiesti atent la pasii urmatori, ca sa fii sigur ca nu faci nicio greseala sau nici un abuz. Esti atent la cele mai mici cheltuieli, te gandesti chiar si la eventuale plati neprevazute, vrei sa stabilesti o strategie bine pusa la punct ca sa nu te ia nimic prin surprindere.

Prudenta de acum, spiritul econom care te cuprinde in acest moment, capacitatea de planificare in detaliu se vor dovedi a fi cei mai buni prieteni in curand, cand roadele strategiei tale de acum se vor arata, profitabile.



Esti deceptionat de faptul ca descoperi, poate cam tarziu, minciunile unui colaborator in care ti-ai pus toata increderea. Observi ca totul a fost doar praf in ochi si nu gasesti in tine forta de a te rupe de esec. Esti blocat intr-o zona sumbra in care ai tendinta de a le vedea pe toate in negru, pentru ca dezamagirea e mare.

Nu te asteptai la asemenea tradare, dar trebuie sa recunosti ca ai fost credul si ai asteptat ceva ce nu puteai primi. Deschide bine ochii ca sa nu te inseli si altadata si nu crede chiar tot ce ti se promite!



Vrei sa fii lasat sa decizi singur ce ai de facut, de aceea esti pregatit sufleteste sa dai startul unei actiuni noi in care vei investi tot ce ai mai bun in tine. Inteligenta, curaj, idei, creativitate, energie, chef de munca, toate acestea vor conduce la un succes de zile mari.

Cu atat mai mare va fi mandria ta cu cat vei sti ca tot ce ai realizat e numai si numai contributie proprie. Preferi actiunile independente in care nimeni nu-ti spune ce trebuie sa faci, ci poti sa alegi singur ce e mai bine. Doar asa vei da randament maxim.



Trebuie sa te implici intr-o competitie care are ca scop obtinerea unui renume, a unui succes, care poate se numara si in bani, dar ai alaturi de tine concurenti redutabili. Nu esti cu nimic mai prejos, esti la fel de bine pregatit, dar emotiile negative nu te lasa sa arati de ce esti in stare.

Iti aduci aminte de esecuri din trecut si ti-e teama sa nu le repeti si acum. Nu ai motive sa te indoiesti de valoarea ta, deci intra in lupta cu capul sus, amintindu-ti nu de insuccesele de altadata ci dimpotriva, de lunga lista de reusite cu care te poti mandri si azi!



Visezi de multa vreme la o veste buna sosita de sus, la un telefon de la o persoana anume, sa intalnesti un om pe care il privesti ca pe marele salvator al acestei perioade si ai noroc: sunt mari sanse ca visul tau sa devina realitate si omul de la care aveai atatea sperante sa stea in fata ta, gata sa te asculte, sa te ajute, sa te indrume.

Uneori ajunge doar sa-ti doresti, sa chemi cu gandul sa apara acel cineva in calea ta, deci ce astepti? Invita pe cel de la care astepti acel miracol, fie el om, fie el entitate astrala, pentru ca asteapta invitatia ta, atat!



Te temi de o situatie care abia acum da semne timide si, influentat cumva de un anturaj nefast, in loc sa iei taurul de coarne si sa vezi incotro merg lucrurile, aluneci spre o usoara depresie si neputinta care nu te reprezinta de obicei.

Nu-i asculta pe cei care se plang intruna in preajma ta, pentru ca te-ar putea trage in jos si pe tine, ci profita de cea mai mica sursa de speranta, de cel mai mic lucru bun care se intrevede la orizont si profita chiar si de cea mai fragila cale ce te-ar putea scoate din acest impas.

Cu un pic de curaj de a ignora influentele negative, lucrurile ar recapata culoare, energie si lumina!



Muncesti cu sarg, concentrat la un proiect ce necesita un consum imens de energie si de atentie. Esti constient ca numai de implicarea ta depind, la final, si rezultatele, de aceea te apleci cu interes maxim asupra celor incepute.

Esti multumit cum evolueaza, dar si mai fericit ai fi daca ai vedea ca si ceilalti direct implicati privesc la fel de serios aceasta munca.

Ar fi obositor sa duci in spate tot greul, de aceea cel mai dificil e sa atragi alaturi de tine oameni care iti seamana, la fel de interesati de roadele finale ale acestui efort. Nu merita sa muncesti doar tu, dar nici sa pasezi totul altora.



Contactul cu autoritatile sau cu reprezentantii unei institutii de la care astepti un anumit raspuns merge defectuos, si se poarta cu tine de parca te-ar scoate la tabla, gata sa-ti dea nota proasta.

Tu nu te simti cu musca pe caciula, tocmai de aceea va trebui sa lupti pentru pozitia ta si sa nu te lasi coplesit de o functie superioara sau de un ton ridicat fara motiv.

Unii nu stiu decat s-o faca pe durii si, daca te prind intr-un moment sensibil, ar putea avea influenta asupra ta. Ridica-ti capul, lasa teama sau umilinta la o parte si lupta pentru drepturile tale. Nu iti sunt cu nimic mai presus!



