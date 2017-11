HOROSCOP – Luni, 13 noiembrie 2017

HOROSCOP Gemenii trebuie să fie diplomați în afaceri, în tranzactii sau în orice acțiune care ar putea implica o anumită investiție financiară. Leii sunt un pic cam agitați și au tendința de a-i irita și pe alții cu modul lor ceva mai agresiv de comunicare. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

Nu incerca sa repari azi problema in care esti deja prins de ceva vreme, pentru ca azi nu detii toate resursele necesare unui succes deplin. In ciuda eforturilor depuse, lucrurile se complica si mai mult si practic consumi inutil energia investita intr-un plan fara prea multi sorti de izbanda.

Opreste-te un pic din acest film de actiune si permite-ti o zi de ragaz pentru a medita asupra lucrurilor. Daca nu insisti sa termini totul acum, vei incepe sa descoperi aspecte noi, care erau demult acolo, dar din cauza stresului, nu puteai sa le vezi. Esti obosit, deci mai degraba ti-ai lua o zi de vacanta, in care sa nu faci nimic, pentru ca oricum nu-ti prea iese.

Vrei o schimbare de decor si discuti cu ceilalti membri ai familiei despre ideile tale de renovare sau de improspatare a spatiului in care locuiti, candva, in perioada urmatoare. Cu ceva noroc, poate fi vorba chiar de mutare in casa noua, iar evenimentul va face pe toti si mai fericiti.

Este nevoie de initiative curajoase in familie, ceilalti asteapta de la tine cele mai importante verdicte, pentru ca, orice ai face, tu esti liderul tuturor. Depind de alegerile tale si stau cu sufletul la gura in asteptarea hotararii tale finale, deci iti dai seama ce rol dificil joci!

Fii diplomat in afaceri, in tranzactii, in orice actiune care ar putea implica o anumita investitie financiara. Ai mult de castigat de pe urma unei atitudini pozitive, politicoase, pentru ca, la urma urmei, ai un interes de atins si merita sa-ti pui in joc toate armele de seductie pentru a ajunge la el.

Fii amabil cu clientul care iti cumpara marfa, fii atent cu seful care te plateste, fii convingator cu cei cu care semnezi azi contracte de colaborare. Toate acestea fac parte dintr-un arsenal de cucerire a celui care detine azi banii pe care urmeaza sa ti-i ofere pentru diverse servicii sau produse pe care tu le poti face. Un zambet manierat si cald vinde bine.

Cu ceva timp in urma ai ajuns intr-un punct critic in care credeai ca singura solutie ar fi un final categoric. Nu te grabi sa-ti iei adio atat de repede de la tot ce ai construit, pentru ca sigur exista si o alta varianta, care poate restabili echilibrul firesc al situatiei.

Nu abandonul este calea in situatia de fata, deci detaseaza-te un pic si analizeaza la rece, pentru ca vei descoperi o idee mult mai buna, ce poate salva totul in ultimul moment. Nu renunta, doar modifica ceva, prin partile esentiale.

Esti un pic cam agitat si ai tendinta de a-i irita si pe altii cu modul tau ceva mai agresiv de comunicare. Poarta-te cu manusi cu cineva din preajma ta care e ca un butoi cu pulbere si abia asteapta cea mai mica scanteie de scandal ca sa sara in aer.

Tu poti deveni azi scanteia care al face sa explodeze, dar si stimulentul de care avea nevoie pentru a iesi dintr-o pasa proasta. In loc sa-l enervezi si sa-l faci sa sara la cearta, l-ai putea stimula sa-si canalizeze energia in exces spre o activitate cu adevarat benefica si lui si tie deopotriva.

Esti vesel si te bucuri de tot ceea ce vezi si iti incanta inima. Dragostea este una din preocuparile preferate ale acestei zile si faci tot posibilul sa fii mereu in compania persoanei iubite care te rasfata, pur si simplu, de atata afectiune.

Spiritul jucaus care inca te cuprinde are totusi si o latura superficiala, si anume te face sa te comporti ca un adolescent in relatia cu sexul opus, incat faci declaratii de dragoste fara consistenta, doar de dragul iubirii.

Tot ce primesti azi de la viata, de la oameni, de la cei dragi, de la evenimentele pe care le traiesti au o conotatie afectiva puternica, de parca ti-ar umple sufletul de o fericire maxima. Poate vine o veste ce te emotioneaza la maxim. Poate intalnesti o persoana care iti face inima sa tresalte.

Poate ti se face o declaratie ce iti confirma faptul ca joci un rol central in viata altcuiva de la care astepti chiar mai mult decat un simplu gest de afectiune. Ofera si tu aceeasi caldura, aceeasi emotie prin tot ceea ce faci si daruiesti, pentru ca schimbul de sentimente si vorbe calde e in centrul atentiei.

Nu sta sa tot treci in revista ce nu ai in acest moment, ci lasa-te dus de cursul firesc al vietii catre ceea ce vei primi de acum inainte.

Daca nu ai curaj sa ceri de la viata ceea ce nu detii, daca ceea ce ai primit nu te satisface, e clar ca nu vei fi multumit niciodata, ca atare e bine sa fii mai recunoscator pentru ceea ce ai obtinut deja, chiar daca nu e la nivelul maxim sperat.

Asteapta, mergi inainte si lupta pana ce si aceste goluri vor fi umplute, fara sa te cramponezi de lipsurile trecatoare. Sigur vei obtine tot ce vrei, dar pentru asta trebuie sa ai o atitudine optimista si pozitiva asupra vietii. Nu ai nimic, zici? Nu-i adevarat: ai multe si vor mai veni si altele, dar nu acum, pe loc!

Ai mare grija la gesturile tale, care ar putea contine o cantitate mult prea mare de energie, care poate deranja pe altii, mai sensibili din fire. Poate tie iti plac provocarile de acest gen, in care sa investesti tot ce ai, dar altii se cam tem de atitudinea ta un pic cam agresiva si o interpreteaza gresit.

Poarta-te cu manusi, pe cat posibil, cu acei oameni care stau cuminti in umbra si nu vor sa participe la propunerile tale, pentru ca nici macar stimulentele venite de la tine nu-i ajuta cu nimic, ci oricum spun nu la orice!

Suferi in sinea ta pentru o dezamagire de care nu te poti inca detasa, desi nu mai are nicio importanta in prezent. Nu e genul tau sa te tot refugiezi in trecut, in amintiri, in fostele tale experiente negative, ca atare numai de tine depinde sa inchizi acel capitol de odinioara odata pentru totdeauna si sa te concentrezi numai asupra prezentului.

Ce a fost a fost, nu merita sa tot scormonesti prin sipetul cu amintiri dupa cine stie ce lectii trecute, pentru ca ceea ce se petrece acum in viata ta are deja la baza lectiile deja intelese atunci. Din toate inveti, deci si acestea probleme de demult si-au lasat amprenta asupra omului care esti acum.

Partenerul de suflet cere mai multa implicare de la tine, sa-i demonstrezi ca esti capabil sa vii alaturi de el pentru a pune umarul la constructia unui proiect de cursa lunga.

Valori precum respect, fidelitate, corectitudine, seriozitate vor fi puse pe tapet in cel mai matur mod, pentru a demonstra ca ati depasit deja faza indragostirii, cu fluturi in stomac, si puteti trece deja la etapa urmatoare: la constructia unui cuplu de perspectiva.

Ceva iti spune ca te poti baza pe acest om, ca este persoana potrivita pentru o viata in doi stabila, deci merita sa investesti!

Se stie ca esti un visator prin definitie, dar uneori visele tale se mai si destrama. Privesti cu ochii tai cum se modifica proiectul pe care l-ai ridicat din atatea ganduri bune si, pe moment, esti derutat si trist.

Nu te crampona de un esec trecator, ci concentreaza-te imediat asupra unei iesiri din impas, dar fii totusi realist cand iti stabilesti noile obiective. A visa doar la lucruri intangibile nu e in avantajul tau, caci astfel vei aduna mereu doar insuccese. Revino cu picioarele pe pamant si construieste cu puterile tale!

