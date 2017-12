HOROSCOP – Luni, 11 decembrie 2017

HOROSCOP Capricornii sunt plini de energie la serviciu, poate datorită unui stimulent care îi determină să dea tot ce au mai bun din ei. Vestea care ajunge azi la vărsători îi cam întristează, deoarece are la bază un neadevăr. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

Nu te gandeai ca si animalele au nevoie de atata grija, dar iata ca azi sufletelul tau cu patru labute are nevoie de tine. Dedica-i mai mult timp si energie, ori pentru ca l-ai cam neglijat in ultima vreme. ori pentru ca e bolnav.

De fapt, vei vedea ca nu numai el are de castigat de pe urma ocrotirii pe care i-o oferi azi cu inima deschisa, dar si tu iti extragi energia pozitiva din alintarile lui, din joaca lui, din momentele de tandrete pe care le petreceti impreuna.

Ca stai acasa cu pisicuta ta sau scoti catelul la plimbare, inima ta se umple de o fericire aparte, pe care – hai recunoaste – niciun om nu ti-o poate darui la asemenea intensitate!



In compania potrivita, vei avea parte de rezultate excelente, ca atare cauta tovarasii compatibili scopurilor tale. Nu te alatura celor nepriceputi, celor care se lauda de ceea ce pot face, care nu prea au demonstrat acest lucru, ca atare e nevoie de colaboratori de incredere care ti-au aratat si cu alte ocazii ca te poti baza pe ei.

Un sfat bine documentat, un umar de sprijin la greu si o idee concreta vor veni mai ales de la persoane mai mature. Cei tineri mai mult vor incerca sa profite de munca ta, fara sa participe concret. Doar gura e de ei!

Preferi sa te retragi un pic in lumea ta pentru ca ai cate ceva de lucru. Fie e doar nevoia de a avea putina liniste in singuratate pentru a-ti face ordine in ganduri si emotii, fie e dorinta ta de a oferi celor dragi atentie maxima, azi pui accent pe odihna, somn, relaxare, pe izolare, si te retragi din iuresul cotidian intr-o lume intima ceva mai linistita in care ai starea si timpul necesare pentru a aranja unele lucruri date peste cap in ultima perioada.

Nu apare nimic care sa-ti distraga atentia de la ceea ce ti-ai propus, deci, cu un pic de efort, poti restabili echilibrul in multe planuri personale.



Viata sentimentala nu e neaparat spatiul celor mai fulminante evenimente, nici a celor mai pompoase declaratii, ci iubire se numeste si cel mai banal semn de afectiune.

Poti sa-i arati celui drag cat de mult inseamna pentru tine si prin cel mai mic detaliu cotidian: sa mergeti impreuna la piata, sa faceti curatenie prin casa, sa stati degeaba ore in sir in fata televizorului, dar tot impreuna.

Nu pretinde deci evenimente iesite din comun sau daruri exceptionale pentru a te convinge ca esti iubit, pentru ca nici tu nu ai ceva extraordinar de oferit celui drag de langa tine. Respirati alaturi, taceti laolalta si va ocupati, in doi, de cele mai banale sarcini de acasa, si asta e tot ce conteaza acum pentru voi!

Ai stat ca pe ghimpi in asteptarea unui eveniment demult anuntat care acum iata, se deschide in fata ta ca o noua provocare interesanta. Tocmai pentru ca stiai ca va avea loc, te-ai pregatit suficient de bine si teoretic, si sufleteste, ca sa-i faci fata cu brio. te implici trup si suflet in acest episod palpitant si isi place ceea ce se prefigureaza la orizont.

Esti constient ca e cale lunga pana la rezultatele visate, dar ceea ce ai inceput e precum constructia unei case: acum ai turnat temelia si apoi incepi sa zidesti totul caramida dupa caramida pana ajungi la scopul cel mare. Va dura, dar va iesi bine!

Cineva intervine in bucuria ta si strica atmosfera armonioasa si vesela in care te afli. E un musafir nepoftit, o surpriza neplacuta, o situatie care da peste cap niste planuri pe care le priveai cu mult entuziasm.

In loc sa te distrezi si sa te bucuri de o zi relaxanta intr-un grup de prieteni, trebuie sa-ti deturnezi repede toate planurile ca sa te ocupi de ceea ce apare azi ca din senin.

Nu iti strica toata ziua, poate doar cateva ore din program, ca atare ocupa-te repede de sarcina care apare pe nepusa masa ca sa te eliberezi si sa te intorci la treburile amuzante pe care le aveai in agenda pentru azi.



Esti in fata unei situatii in care e nevoie de viteza, de reactii prompte. Nu ai voie nici sa prelungesti lucrurile mai mult, nici sa dai totul peste cap intrand in panica. E nevoie de o interventie rapida din partea ta, deci fii pregatit pentru o schimbare majora in program.

Ai toate resursele pentru a reusi, pentru ca, atunci cand esti un pic strans cu usa, nu-ti pierzi cumpatul, ci iti pui si mai bine ambitia la treaba pentru a actiona cum trebuie. Asa faci si azi si vei fi mandru de interventia ta rapida, care iti va deschide pe neasteptate o directie noua de mers.



Ai la cine apela azi pentru o informatie extrem de eficienta. Ca e vorba de un specialist care iti ofera, contra unui onorariu, o rezolvare legala la problemele care te preocupa, sau doar un sfat bine documentat din partea unui coleg cu mai multa experienta, simti ca totul se aranjeaza de acum pe un fagas mai sigur si totul doar datorita inspiratiei tale de a bate la usa acelei persoane.

Trebuie sa recunosti ca nu ai de unde sa le stii tu chiar pe toate, tocmai de aceea exista atatea profesiuni si meserii, ca sa apelezi la practicantii lor avizati, la nevoie.



Esti tras in prea multe parti si, cand incerci sa multumesti atatea planuri simultan, risti sa scapi din vedere detalii importante si sa generezi gafe.

Chiar daca vei incerca sa scapi de efectele propriilor neglijente cu un dram de umor, totusi va veni un moment cand vei fi coplesit de atatea chestiuni pe cap si vei incepe sa uiti, sa gresesti, sa sari peste aspecte importante.

Ar fi mai bine sa alegi, din toate cate ai pe lista de urgente, un singur plan asupra caruia sa te concentrezi, dar probabil sefii si colaboratorii iti arunca prea multe pe umeri si nu-i poti refuza, ceea ce te obliga sa iei mai mult decat poti duce.



Esti plin de energie la serviciu, poate datorita unui stimulent care te determina sa dai tot ce ai mai bun din tine. Cu asemenea motor la turatie maxima, toate ar trebui sa mearga ca pe roate, pentru ca ai convingerea ca tot ce faci e de succes.

Ar fi bine sa pornesti ceva nou astazi, pentru ca detii toate resursele pozitive pentru a duce la capat repede si bine acest nou proiect. Ziua e potrivita initiativelor indraznete, tintind cat mai sus.

Mai mult decat atat: sunt mari sanse sa faci un pas inainte in cariera, o ocazie rara de promovare, de avansare profesionala sau de atingere a unui apogeu mult visat. Tinteste sus, pentru ca poti!



Vestea care ajunge azi la tine te cam intristeaza, deoarece are la baza un neadevar. Cineva are de suferit de pe urma unei decizii defavorabile venite de sus, poate chiar cu tenta oficiala, si suferi alaturi de cel infrant de un verdict. Nu sta in puterea ta sa-l ajuti sa indrepte lucrurile, ci ajunge doar sa-i ridici moralul ca sa depaseasca socul initial.

Uneori, justitia nu e chiar atat de justa cum ar trebui sa fie, ci se mai castiga victorii si pe suferinta altora, si e normal sa fii revoltat alaturi de cel care are astazi de pierdut din pricina altora nu la fel de corecti.



Ce zi frumoasa se anunta la orizont, in care bucuria, buna dispozitie, distractia vor fi la ele acasa. Inconjoara-te de oameni veseli si optimisti care te vor atrage in bucuria lor, intr-o actiune colectiva de-a dreptul amuzanta.

A lucra intr-o atmosfera atat de destinsa, de luminoasa si, de ce nu, distractiva, va fi in beneficiul rezultatelor finale, pentru ca o gluma buna, un ton jucaus si o relatie tonica de prietenie vor sta la baza unui succes de zile mari de care fiecare va beneficia in felul sau. In asemenea anturaj vesel, e posibil sa fie loc si de gesturi de iubire!

