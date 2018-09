HOROSCOP – Luni, 10 septembrie 2018

HOROSCOP Pentru Fecioare se anunta o zi prospera, in timp ce Varsatorii ar trebui sa invete sa-si cunoasca limitele. Afla si tu ce iti rezerva astrele pentru ziua de astazi.

HOROSCOP BERBEC

Asculta sfaturile foarte bune care vin azi de la o persoana care se ocupa de frumusetea sau sanatatea corpului. Mergi la cosmetica, la sala de fitness, la spa, sau daca e nevoie, la un medic, pentru ca informatiile pe care le vei primi au darul de a te face sa te simti mult mai bine. Te apleci cu mai multa grija asupra organismului tau si ii acorzi atentie sporita, descoperind cat de rar iti oferi asemenea momente de rasfat sau iubire. Iubeste-ti mai mult corpul, el e casa in care traiesti si trebuie sa fie in deplina ordine si curatenie, ca atare informeaza-te pe toate caile cum sa-ti faci aceasta casa mai frumoasa si mai luminoasa. Deciziile pe care le iei cu privire la regimul tau de viata vor aduce sanatate si confort interior.

HOROSCOP TAUR

Lucrurile au capatat un ritm foarte alert care te ia si pe tine prin surprindere, de aceea trebuie sa te adaptezi repede vitezei! Fa schimbarile rapid, nu mai astepta, reactioneaza spontan, pentru ca acum conteaza sa fii cat mai prompt in decizii si miscari. Daca ceri timp de gandire, daca amani sau incepi sa te indoiesti, s-ar putea sa-ti ia altul norocul de sub nas, tocmai de aceea e bine sa fii pe faza! Aceasta viteza cu care se desfasoara evenimentele te ajuta sa ajungi mult mai repede la un tel propus, chiar daca la un moment dat, s-ar putea sa vina mai multe deodata, ceea ce te poate coplesi.

HOROSCOP GEMENI

A amana la nesfarsit sa duci la capat o actiune nu e in avantajul tau. Lucrurile mergeau bine, se acumulau noi si noi informatii utile in acest sens, dar tu mai ai unele retineri si nu ai curaj sa continui. Ai impresia ca nu e bine ceea ce se cladeste sub ochii tai, si dintr-o nevoie imensa de perfectiune, preferi sa mai muncesti, sa mai repari cate ceva pe ici, pe colo, pe parcurs. Interesant e ca aceasta erai pe calea cea buna, dar faci ocoluri mari, de teama de a nu-i pune punct inainte de a fi la maxim la care poti ajunge. Nu mai tergiversa lucrurile: ai ajuns la o concluzie, gata, asuma-ti-o si fa-o publica drept final al acestui proiect. E perfect asa cum e!

HOROSCOP RAC

Nu a mai ramas nimic dintr-o stare de lucruri care a contat enorm pentru tine, iar acest gol ramas in urma te debusoleaza. Inca nu te poti elibera de ceea ce ai avut iar acum, ca nu mai e nimic, nu stii de ce sa te agati. Incearca sa nu ramai cramponat sau obsedat de acea stare de lucruri, de amintiri din trecut, de o fosta relatie care nu mai exista, de vremuri bune care s-au scurs demult. Revino in prezent si concentreaza-te pe ceea ce poti face de acum inainte, deoarece nu mai ai cum sa readuci la lumina ceva demult incheiat sau pierdut. Ce a fost a fost, accepta situatia si rupe-te de trecut, pentru ca, recunoaste si tu, nu mai poti avea ce era atunci.

HOROSCOP LEU

Esti prins intr-o situatie care genereaza emotii puternice, dar nu dintre cele mai placute. Sunt unele temeri ciudate cu privire la directia in care merge relatia ta sentimentala cu o persoana care iti ridica unele semne de intrebare. Te-a cuprins un pesimism care nu te reprezinta si vezi in jur doar pericole, motive de indoiala sau incertitudini ce te faca sa-ti cam pierzi speranta ca relatia voastra merge spre bine. Lasa temerile deoparte, hopurile sunt firesti in orice iubire, dar nu trebuie sa le dai mai multa importanta decat merita. Nu turna gaz pe foc la o banala cearta si nici nu face din tantar armasar! Valurile vin si trec!

HOROSCOP FECIOARA

Este o zi prospera, care iti inspira un puternic sentiment de siguranta materiala, de implinire, de satisfactie in cariera. Se pare ca ti-ai atins unele teluri care acum te incarca de bucurie si de un puternic sentiment de valoare personala. Esti mandru de tine, pastreaza acest sentiment si mergi mai deoparte, la etapa urmatoare a planurilor tale. Si banii sunt pe un teren mult mai bun, pentru ca ai putea incheia niste afaceri profitabile sau ai putea intra in posesia unor sume de bani exact cand ai mai mare nevoie de ei pentru unele investitii majore. Ai curaj sa faci planuri pe termen lung cu banii tai, ori pentru a-i face sa creasca, ori pentru a le da plus valoare.

HOROSCOP BALANTA

Cand cineva are succes sau ii merg lucrurile ca pe roate, fii sigur ca apar de peste tot si inamicii, criticii, rautaciosii invidiosi care incearca sa demoleze succesul acestuia. In aceeasi situatie esti si tu, caci reusitele tale nasc rautatile unora care nu pot ajunge acolo unde ai ajuns tu. Incearca sa nu pleci urechea la astfel de comentarii nemeritate, ci vezi-ti de treaba cu incredere deplina in tine. Unii arunca sageti otravite doar pentru ca asa le e caracterul, pentru ca nu stiu sa aprecieze ce fac altii, deci tu trebuie sa fii cel care devine imun la judecati dure si face abstractie de astfel de atitudini negative. Prefa-te ca nici nu auzi comentariile de pe margine.

HOROSCOP SCORPION

Treci printr-o provocare interesanta care cere de la tine o investitie masiva de resurse, dar le ai pe toate la dispozitia ta! Trebuie sa te ridici pentru drepturile tale, daca simti ca sunt incalcate, si sa faci tot posibilul sa-ti impui principiile in care crezi cu tarie, mai ales daca e vorba de adevar incontestabil. Oricat de dura ar fi lupta pentru a recastiga ceea ce iti apartine de drept, merita sa faci tot ce-ti sta in putinta, pentru ca ai toate sansele sa reusesti. Alege-ti cu intelepciune si grija armele forte pe care sa le investesti in acest conflict, pentru ca nu toate se potrivesc in situatia de fata. Fa totul ca la carte, corect, cinstit, ambitios!

HOROSCOP SAGETATOR

Ai curaj sa visezi, sa creezi din propria ta imaginatie lumi frumoase, pentru ca esti intr-un moment de creativitate maxima. Tot ce se naste acum in inima sau in mintea ta are mari sanse sa devina realitate foarte curand, pentru ca prinzi un val ascendent care te propulseaza in varf mult mai repede. De fapt, esti foarte motivat de acest vis si, pentru ca vrei sa ajungi mai repede la rezultatele dorite, tragi tare, insisti, depui forturi pentru ca nu ai rabdare pana acolo. Pastreaza acest elan cat mai mult timp, pedaleaza repede! Vizualizeaza sau verbalizeaza ceea ce speri sa primesti, caci primul pas spre concretizarea unui scop e sa ti-l stabilesti tu foarte clar in minte.

HOROSCOP CAPRICORN

Daca vezi ca lucrurile nu se repara daca mergi pe aceeasi linie ca inainte, e semn ca ai epuizat toate metodele si ar fi bine sa te gandesti la o noua viziune. E vremea unei atitudini noi in fata vechiului, pentru ca lumea evolueaza, metodele se actualizeaza, si nu e bine sa ramai blocat in chestiuni pe care le stii demult, dar nu mai sunt valabile. Recunoaste ca nici tie nu-ti mai place varianta veche pe care o tot pui in aplicare cu incapatanare, deci, vrei, nu vrei, trebuie sa preiei din mers alta idee. Ca sa ajungi la altceva, e nevoie de studiu, de o upgradare a informatiilor, pentru ca cele pe care te-ai bazat sunt demodate si ti-au demonstrat deja ca sunt depasite.

HOROSCOP VARSATOR

Ti-e putin jena sa recunosti ca nu te pricepi la un anumit lucru de aceea stai in banca ta ca un elev care nu si-a facut tema si spera sa nu fie descoperit de profesor. Nu aceasta e atitudinea potrivita in situatia de fata, ci trebuie sa ai curaj sa intrebi cand nu stii sa faci un lucru. A nu-ti recunoaste limitele genereaza o serie intreaga de lacune care, intr-o zi, isi vor arata efectele si te vei trezi in fata unui hop fara sa ai cunostintele necesare pentru a-l depasi. Daca ai pe cine intreba sau daca ai surse de informare la dispozitie, foloseste-le cu incredere: vei termina ziua cu un pic mai invatat!

HOROSCOP PESTI

Banii pe care ii ai vor lua o directie foarte placuta sufletului tau, dar nu pentru ca ai avea tu personal de castigat de pe urma acelor investitii, ci pentru ca ii dedici cu bucurie celor la care tii. Consideri ca banii sunt facuti sa aduca fericire oamenilor dragi, de aceea nici nu te uiti cat cheltui sau cat costa daca aduci zambetul pe buzele copiilor sau ale partenerului de suflet. Cat timp ii vezi pe ei fericiti, deschizi portofelul cu drag! Posibil ca unele sume de bani sa ia calea pregatirii unor evenimente deosebite, cum ar fi un concediu, o petrecere sau… cat mai multe jucarii pentru cei mici, deci toate sunt motiv de veselie!

