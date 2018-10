HOROSCOP – Luni, 08 octombrie 2018

HOROSCOP Varsatorii au mari sanse sa-si indeplineasca un vis. Afla si tu ce iti rezerva astrele pentru ziua de astazi.

HOROSCOP BERBEC

Te afli intr-un punct greu al unui proiect profesional, dar nu trebuie sa scazi ritmul ci sa tragi tare, mai departe, pentru ca de efortul depus acum depinde impresia pe care o lasi celor din jurul tau. Nu trebuie sa spui nu la nicio provocare, sa nu te eschivezi de sarcini, sa nu pasezi altora, ci sa-ti asumi totul cu responsabilitate. Fii sigur ca tot acest efort merita si conteaza la final, cand vei culege roadele muncii tale. Acum da, poate e mai greu, poate te streseaza la maximum, dar vei vedea ca fiecare gest de acum mai pune o caramida la cariera ta viitoare, la imaginea ta de profesionist catre care te indrepti.

HOROSCOP TAUR

Te cheama departarile, lumea larga, destinatiile nedescoperite, ca atare iti vei concentra atentia asupra locurilor pe unde ti-ai dori sa ajungi cat mai curand. Faci planuri de concediu, rezervari la avion si la hotel, tot felul de idei de evadare din cotidian in spatii cat mai indepartate de casa. Daca nu poti pleca si azi la drum, ajunge doar sa treci in revista fotografiile din ultimele tale calatorii ca sa ti se faca iar un doc de duca… Cu siguranta inchei ziua cu o idee pe care o vei pune curand in aplicare si abia astepti sa pleci!

HOROSCOP GEMENI

Stai pe loc, nu mai face nimic in directia acelui plan pe care il pretuiesti cel mai mult. Eventualele tale stradanii nu ar face decat sa complice si mai mult lucrurile, ca atare permite-ti un ragaz pasiv, in care sa lasi acel plan sa evolueze de la sine, singur, fara alte stimulente de pe margine. Bucura-te ca l-ai pornit, ca i-ai imprimat un ritm de evolutie si acum stai si asteapta, privind ca la teatru cum se ridica totul pe fagasul cel bun. Uneori nu e nevoie sa faci altceva decat sa apesi butonul de start si sa privesti desfasurarea filmului cu incredere si optimism ca finalul va fi unul fericit.

HOROSCOP RAC

Dragostea cere si un dram de luciditate, nu ajung doar visele frumoase si declaratiile pompoase in doi. Incearca sa revii cu picioarele pe pamant dupa o perioada in care ai plutit confuz printre nori. A venit vremea sa si construiesti ceva, nu doar sa visezi la ingerasi roz si fluturasi multicolori. Trebuie sa arati ca iubesti prin gesturi vizibile si clare. Chiar daca te simti bine acolo sus, aerian si indragostit lulea, trebuie sa transpui iubirea si in proiecte la care sa pui umarul pentru a le consolida si ridica prin eforturi concrete alaturi de cel drag. Vrea fapte, nu vorbe!

HOROSCOP LEU

Esti un visator care iubeste pe oricine si uita de sine cand trebuie sa daruiasca! Ei, nu exagera, nu merita sa dai si camasa de pe tine de dragul cuiva, altfel te vei trezi intr-o zi fara nimic din tot ce ai oferit cu atata generozitate, fara a primi nimic in schimb. Unii te vad ca pe un spirit altruist dus la extrem care isi pune viata, banii, timpul in slujba altora: a animalelor fara stapan, a oamenilor bolnavi, a copiilor abandonati, a conservarii naturii. E bine sa lupti pentru o cauza atat de nobila, dar vezi sa nu fie doar o lupta cu morile de vant. Alege cu mai multa grija catre ce sau cine iti canalizezi energia si iubirea fara margini, pentru ca unii pot profita de asta!

HOROSCOP FECIOARA

Vezi sub ochii tai ce bine evolueaza un proiect in care investesti toate resursele tale de energie si gandire pozitiva. Desi nu ajungi prea repede la rezultatele visate, primesti garantii certe ca esti pe drumul cel bun si trebuie sa mai ai rabdare. Imagineaza-ti ca ceea ce faci tu acum e ca recolta viitoarei toamne: acum te plimbi prin vie si vezi ca strugurii se coc, dar va mai trece ceva pana cand vei putea sa-i si culegi. Dar ceea ce vezi te stimuleaza, iti ofera satisfactii si, pentru ca vezi deja roadele conturate, esti dispus sa astepti momentul potrivit pentru viitoarea recolta bogata. Metaforic vorbind, vremea e perfecta pentru a se coace fructele!

HOROSCOP BALANTA

Tii chiar in mainile tale cele mai eficiente instrumente pentru a-ti construi singur ceea ce doresti sa obtii. Nu astepta de la altii miracole, cand sursa fericirii esti tu! Pune in aplicare ceea ce se naste acum in mintea ta, treci la fapte cu optimism si entuziasm, convins ca pornesti pe un drum care duce la succes deplin. Adu-ti aminte si de multe alte reusite trecute in care ti-ai pus talentele la treaba si ai ajuns la un nivel demn de lauda si mandrie. Fii sigur ca ceea ce pornesti acum, ceea ce cladesti prin forte proprii dupa propriile idei va merge de minune, pentru ca altfel dai randament cand faci ceva care se naste chiar in tine.

HOROSCOP SCORPION

Nu te tine cu dintii de o stare de lucruri doar pentru ca te-ai obisnuit cu ea. Nu-ti fie frica de schimbare si, mai ales, e bine sa accepti ideea ca lucrurile se mai modifica in timp. Si tu te schimbi, si oamenii din jur se schimba, ca atare, daca ai pornit pe un drum cu anumite principii foarte bine batute in cuie, nu inseamna ca trebuie sa respingi alte directii. Fii deschis spre alte pareri, accepta idei din afara, pentru ca vine spre tine un val imens de noutati si informatii, care, daca le respingi doar pentru ca esti obisnuit cu ceea ce stiai deja, ar putea duce la ratarea unor ocazii excelente. Nu spune nu noului!

HOROSCOP SAGETATOR

Esti multumit de spatiul in care evoluezi, fie ca e vorba de propria ta locuinta, fie ca e vorba de locul de munca, de spatiul unde te duci in fiecare dimineata. Se resimte o atmosfera pozitiva in jurul tau, ceea ce te ajuta sa lucrezi cu pasiune, cu placere, cu spor, si daca mai atragi alaturi de tine si alte persoane cu acelasi chef de munca si cu aceleasi interese, succesul este din ce in ce mai aproape. Dar atentie: multe din reusitele acestei zile depind de spatiul in care te afli, ca atare arunca o privire in jurul tau sa vezi daca toate sunt in regula. Lumina e potrivita? Aerul e proaspat? Sunetele care se aud sunt la volumul sau tonalitatea adecvata? Biroul e confortabil? Da, toate aceste detalii vor avea un rol in reusita planurilor incepute, deci nu le neglija!

HOROSCOP CAPRICORN

Esti la mijloc intre doua directii, dar nu stii foarte bine, deocamdata, careia sa i te dedici. Daca ai putea, o vreme ai merge pe ambele planuri simultan, lucru pe care cineva ca tine il poate face cu succes, dar tot va veni un moment in care va trebui sa alegi doar una din aceste variante, deocamdata lasa-te dus de val incotro vrea el, fara a te decide, pentru ca in tot acest timp mai acumulezi informatii si detalii care te vor ajuta, intr-un final, sa iei o decizie. Nu te grabi sa extragi o concluzie, pentru ca aceste doua proiecte deocamdata merg bine in paralel.

HOROSCOP VARSATOR

Ai toate sansele sa-ti vezi un mare vis implinit, dar primul pas catre acest scop e sa-l vezi cu ochii mintii deja materializat. Construieste in gand, in inima, in suflet ceea ce ai dori sa existe aievea in viata ta, pentru ca asa transmiti Universului ce iti doresti cu adevarat. Ai putea intalni azi pe cineva care ii impartaseste visul, care a reusit sa si-l implineasca pe al lui, candva, si acum ofera sfaturi concrete pentru a te ajuta sa-l indeplinesti si pe al tau cat mai repede. Urmeaza-i indrumarile, pentru ca el vorbeste din proprie experienta. Ofera o reteta de succes ca sa nu mai ratacesti si tu pe cai laturalnice in drumul tau spre visul cel mare.

HOROSCOP PESTI

Iti faci serioase procese de constiinta pentru ca te afli intr-un punct in care nu ai voie sa faci greseli, nici sa te joci, nici sa te abati de la reguli. Ti se cere concentrare si atentie, probabil avand in fata ta documente importante, cifre sau alte detalii foarte riguroase pe care trebuie sa le respecti intocmai. Acum poti arata cat de serios ti-ai facut temele si cat de atent le-ai rezolvat pe toate inainte, deoarece esti intr-un moment in care se vad rezultatele muncii tale depuse pana acum. Lasi o impresie foarte buna oriunde te-ai prezenta prin functia ta oficiala, lumea te apreciaza pentru modul matur in care iti onorezi indatoririle, si e firesc sa fii din ce in ce mai multumit de tine cand vezi ca bine se aranjeaza toate pe fagasul normal. Mergi mai departe in acelasi fel: asa e just, legal, perfect pentru tine.

