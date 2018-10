HOROSCOP – Luni, 06 octombrie 2018

HOROSCOP Sagetatorii vor profita de aceasta zi pentru a face putina ordine in viata lor. Afla si tu ce iti rezerva astrele pentru astazi.

HOROSCOP BERBEC

Unde apari tu, lucrurile se linistesc ca prin farmec, de aceea vei vedea in ochii multora un soi de bucurie sau de relaxare atunci cand te vad. Esti factorul de echilibru in medii tensionate, esti garantia ca lucrurile vor merge intr-o directie buna imediat ce vei pune si tu umarul la actiunile care va tin laolalta. Esti apreciat pentru ceea ce stii sa faci, pentru ceea ce esti, si cum sa nu te simti bine intr-un spatiu in care toata lumea te priveste cu simpatie, recunoscandu-ti astfel valoarea.

HOROSCOP TAUR

Ai in fata ta o persoana care inspira respect, prestanta, superioritate si incerci cumva sa-i calci pe urme. E un exemplu pentru tine, un model de moralitate si seriozitate, si de fapt chiar ii semeni in mare masura. Si el se comporta exemplar, ca si tine, si el lupta pentru adevar, ca si tine, si el se bazeaza numai pe mijloacele cele mai corecte pentru a-si demonstra valoarea, ca si tine, deci ai de ce sa fii mandru, de vreme ce observi in cel din fata toate calitatile tale. E o oglinda vie a propriilor tale insusiri, deci motivele tale de satisfactie ar trebui sa creasca: nu esti cu nimic mai prejos fata de omul demn de toata lauda din fata ta.

HOROSCOP GEMENI

Vorbesti cu cei din familie despre unele schimbari pe care ai dori sa le faci si de care vor beneficia cu totii, daca vor contribui cu aceeasi pasiune. Tie iti place cum suna perspectivele spre care iti indrepti acum energia si reusesti sa-i motivezi si pe cei dragi in egala masura ca sa participati cu totii, cot la cot, la succesul visat. E un proces de durata, rezultatele nu se vor arata peste noapte, ca atare conteaza fiecare decizie, fiecare pas, fiecare etapa in care tu si ceilalti membri ai familiei va implicati cu incredere deplina. Claditi pas cu pas, laolalta, un drum nou de-a dreptul promitator, dar deloc simplu.

HOROSCOP RAC

Te simteai blocat intr-o stare de lucruri care nu mai aducea nimic nou. Interesul tau scazuse simtitor si nu mai depuneai nici un efort pentru a depasi acel hop. Dar iata ca surprizele bune apar de unde nici nu te astepti si-ti reaprind dorinta de a trece la pasul urmator. Chiar daca unele lucruri bat pasul pe loc si nu dau semne ca ar mai duce intr-o directie buna, nu renunta si continua sa lupti. Conditiile nu sunt intotdeauna favorabile unui progres continuu, ci mai vin si perioade de platou in care totul treneaza. Dar o scanteie tot apare de undeva si reaprinde focul ce pune iar in functiune masinaria.

HOROSCOP LEU

Nu poti sta degeaba azi, ai multe de facut si ai si starea necesara pentru a te concentra eficient la o activitate cu un consum mare de efort intelectual. Nu te sperie nici cartile cu sute de pagini, nici cantitatile uriase de informatie de acumulat peste noapte, pentru ca ai o capacitate de invatare de invidiat, numai ca de data aceasta esti prins intr-un moment de epuizare nervoasa cand randamentul tau e ceva mai scazut, de aceea si efortul tau e mai mare pentru a tine minte cifre, date, informatii complexe.

HOROSCOP FECIOARA

Nu poti trece peste o situatie neplacuta care te-a afectat in ultima vreme si pe care, vrei – nu vrei, o tot readuci la lumina desi credeai ca e deja de domeniul trecutului. Poate nu ar fi bine sa zgandaresti rani ce s-au inchis sau sa treci in revista doar esecurile recente, ci sa faci un efort sa inchizi acel sipet cu amintiri neplacute. Bilantul de acum trebuie sa cuprinda doar reusitele cu care te mandresti, pentru ca de sacrificii si nemultumiri e timp si altadata.

HOROSCOP BALANTA

Nu poti controla fiecare moment al vietii tale cu atata minutiozitate, ci mai trebuie sa te lasi si un pic in voia curentului, sa te duca unde vrea el. Oricat de dornic ai fi sa treci totul prin prisma ratiunii, sa organizezi totul in detaliu, tot sunt momente in care nu ai aceasta putere, ci destinul este mai puternic decat tine. Azi ai putea trece printr-un eveniment in care simti major amprenta destinului care te conduce in directia dictata de sus, si nu in cea pe care ai fi dorit-o tu. Ai sa descoperi, la urma urmei, ca undeva acolo sus lucrurile sunt mult mai bine aranjate decat le-ai fi programat tu.

HOROSCOP SCORPION

Nu porni ziua cu nu in brate, dimpotriva, incearca azi sa eviti acest cuvant, sa transpui fiecare fraza intr-o afirmatie, fugind de orice tip de negatie. Ai sa vezi ca se rearanjeaza totul in viata ta daca ocolesti negatiile in tot ce ai de spus si cladesti noi planuri intr-o nota pozitiva. Priveste spre viitor ca la o scoala a vietii la care urmeaza sa afli o multime de pilde importante, vei primi raspunsuri capitale, poate chiar vei extrage unele concluzii cu privire la cel care ai devenit pana in acest moment, tocmai de aceea trebuie sa iei startul cu mintea limpede, cu inima incarcata de tot ce e mai frumos si cu dorinta imensa de a deveni mai bun.

HOROSCOP SAGETATOR

Profita de aceasta zi pentru a face putina ordine in viata ta. E un moment bun sa arunci o privire inapoi si sa descoperi cu alti ochi ca nu a mers totul chiar perfect, dar poti depasi acest sentiment printr-un proces personal de purificare. Pornesti pe un drum care iti va aduce nenumarate sanse de succes, dar e bine sa dai startul acestui nou capitol din viata ta pe un teren complet nou, purificat, curatat de amintiri si regrete. Gandeste-te la un ogor complet nou pe cere poti incepe sa insamantezi viitoarea recolta, deci conteaza enorm ca pamantul sa fie eliberat de buruieni si daunatori, orice i-ar putea incetini dezvoltarea. Curata deci locul: inima, mintea, spatiul!

HOROSCOP CAPRICORN

Nu lasa amintirile neplacute sau resentimentele sa te copleseasca. Iarta, uita, inchide acele capitole dureroase si deschide-te spre altceva. Ce a fost a fost, trebuie sa mergi mai departe cu inima noua si cu energie pozitiva. Purifica-te asa cum stii tu si lasa trecutul in urma. Te asteapta evenimente speciale si nu le poti primi in viata ta daca tu ai inima si mintea impovarate de amintiri triste. Curata locul, pentru ca acolo vor veni numai evenimente minunate!

HOROSCOP VARSATOR

Familia este foarte importanta pentru tine si o incluzi si pe ea, foarte serios, in marile tale planuri de viitor. Unele din dorintele tale cele mai intense se indreapta spre confortul familial – de exemplu sa va mutati intr-o locuinta mai spatioasa – sau poate spre marirea familiei in curand, pentru ca e foarte posibil sa devii parinte (din nou, eventual). Ai sperante si ambitii mari, nu doar pentru propria persoana, ci armonia familiei este acum in centrul atentiei.

HOROSCOP PESTI

Nu ai curaj, azi, sa-ti exprimi eficient opinia, pentru ca nu ai incredere in ceea ce vrei sa spui. De fapt, nu ai incredere in capacitatea ta de a te face corect inteles, dar ai uitat ca tu esti un expert in tot ce tine de comunicare! Lasa pesimismul deoparte, spune ca da, poti, stii, ai toate calitatile sa exprimi clar ceea ce ai pe suflet sau in minte, fara teama de a fi gresit inteles sau interpretat in fel si chip. Doar un pic sa dai la o parte frica de a vorbi in public sau de a-ti expune parerea in fata unor oameni care nu sunt intru totul de acord cu tine, si ai sa vezi ca discutia va curge de la sine, atingandu-ti usor scopurile. Deschide gura, tu ai ce spune si, mai ales, stii s-o spui!

Acest horoscop este oferit de acvaria.com