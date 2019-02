HOROSCOP – Luni, 04 februarie 2019

HOROSCOP Balantele au parte de proiecte noi in viata lor si se bucura de un real succes. Afla si tu ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC

Nu ai incredere in colaboratorii pe care-i ai alaturi, poate unii chiar iti dau motive clare de suspiciune si preferi sa-i tii la distanta, ca sa nu depinzi cumva de interventia lor. Presimti ca in anturajul tau s-a infiltrat un fals prieten care priveste cu invidie si un dram de rautate ceea ce faci, deci, daca intuitia te trage de maneca, ar fi bine sa tii cont de ea si sa reduci la minimum confidentele sau dialogul cu un astfel de om. Primesti suficiente avertismente asupra adevaratului caracter al acelei persoane ca sa poti lua masuri din timp ca sa-l scoti, incetul cu incetul, din zona ta intima. Nu ai nevoie de asemenea prieteni!

HOROSCOP TAUR

Tu vrei sa faci parte dintr-o actiune colectiva, dar nu prea esti lasat sa-ti aduci contributia. Ori ai in jur doar persoane autoritare care vor doar ele sa conduca, ori rivali invidiosi care nu te lasa sa-ti expui punctul de vedere, ca nu cumva sa fii tu cel apreciat. Nu te lasa invins de acestia: daca ai ceva de spus, spune, dar trebuie sa-ti argumentezi foarte logic parerea ca nu cumva sa se trezeasca vreunul sa comenteze fara rost ce spui. Tu te bazezi pe fapte concrete, pe date si cifre exacte, deci ar fi un tupeu din partea cuiva sa comenteze ce ai tu de spus, deci bazeaza-te doar pe ceea ce esti suta la suta sigur ca e corect.

HOROSCOP GEMENI

Calculezi resursele de care dispui, iar rezultatul suna de-a dreptul promitator, incat ai curajul sa iesi la cumparaturi. Meriti un bonus, dupa cat de mult ai muncit, deci nu te zgarci si nici nu te gandi neaparat la facturile care urmeaza, caci le vei plati tu pe toate, pas cu pas, fara graba. Cand te dai peste cap pentru cine stie ce cheltuieli imense, intri in panica, dar azi ai o atitudine destul de relaxata fata de bani ce te ajuta sa faci putina ordine prin bugetul familiei. Gandeste pozitiv spre viitorul tau financiar, spune-ti ca poti fi prosper, ca vei castiga atat cat iti trebuie, ca vei primi de la Univers toate resursele de care ai nevoie, si vei vedea ca asa va fi! Evident, nu cere de la Univers sa-ti umple si camara: asta de tine depinde!

HOROSCOP RAC

Energia ta pur si simplu infloreste pe parca ceva o alimenteaza din umbra. Nimeni altcineva nu e responsabil de aceasta dispozitie excelenta, de acest elan creator, de cheful fantastic care te impinge de la spate decat propria ta minte. Tu esti cel care spune vreau mai mult, pot mai mult, merit mai mult, si simti ca totul se mareste ca un aluat pus la dospit. Ideile tale cresc, bucuria ta se extinde, tot ce ai mai bun in tine se largeste sub ochii tai si esti de-a dreptul entuziasmat de semne. Cu asemenea vant prielnic din spate, incearca sa tintesti spre lucruri cat mai importante, pentru ca vor evolua de minune!

HOROSCOP LEU

Esti un pic mai comod in plan sentimental si astepti doar sa fii rasfatat si sa ti se ofere pe tava iubire. Partenerul vede ca doar te lasi alintat de gesturile sale de afectiune, dar iti accepta atitudinea usor egoista. Consideri ca ai oferit si tu destul si acum doar te scalzi in gesturile de tandrete ale celui din fata ta, dar nu uita ca o relatie de succes implica doua persoane, doua directii, doi cai inhamati la aceeasi caruta. Daca tot ceri si iei, celalalt va ramane fara resurse si va incepe si el sa pretinda intr-o zi! Ofera si tu cat se poate inca de pe acum.

HOROSCOP FECIOARA

Nu ai nicio placere de a lucra alaturi de oameni care nu stiu altceva decat sa puna piedica celor care au ceva de spus. Ai in preajma colaboratori care spun nu la orice idee, care te opresc din elan, care trag in alta directie decat cea in care mergi tu, incat e normal sa nu resimti nici un progres in ceea ce faci. Mult mai bine te-ai descurca de unul singur, dar daca faci parte totusi dintr-o echipa, va fi un chin sa lucrezi alaturi de astfel de oameni. Incerci sa-ti reprimi comentariile, ca sa nu inceapa sa spuna ca tu esti Gica Contra, dar daca taci, tot nu ai spor. Mai bine stai pe loc!

HOROSCOP BALANTA

Joci un rol important acum, la inceputul unui proiect nou. Tu esti deschizatorul de drumuri, esti motorul care pune masinaria in functiune, dar felul in care ajungi la rezultate depinde si de contributia celor care ti se alatura. Ar fi bine sa fii tu liderul acestei actiuni, pentru ca ai toate calitatile necesare unui conducator de succes. Cine te are alaturi ca tovaras sau coleg de echipa, are numai de castigat, deoarece ai mereu de oferit un sfat bun, o incurajare adecvata. Reusesti sa-i mobilizezi si pe altii intr-un proiect important si nu refuzi nicio invitatie de a te alatura unei noi aventuri incitante.

HOROSCOP SCORPION

Daca vrei sa ai o zi productiva, fa echipa cu o persoana de sex opus dintr-o zodie activa, care sa-ti dea si tie mai mult chef de munca. Tu poate esti strategul, cel care ofera solutii practice sau care contribuie perfect cu mana de lucru, dar totusi ai nevoie de cineva alaturi care sa-ti insufle energia si motivatia care, momentan, sunt cam scazute, daca gasesti partenerul potrivit care sa compenseze ceea ce-ti lipseste tie, va fi o zi excelenta, in care veti ajunge, impreuna, la rezultate care sa va multumeasca pe deplin si pe unul si pe altul.

HOROSCOP SAGETATOR

Te afli intr-un mediu foarte pestrit si, cand se aduna la un loc oameni atat de diferiti, e greu de crezut ca gasesti un ton potrivit pentru a ta face placut in ochii tuturor. Te poti astepta ca multi sa te critice, sa te atace, sa se enerveze pe tine pentru cine stie ce nimicuri, dar intr-o atmosfera atat de tensionata, fa un efort sa ramai amabil si prietenos, rezervat si rational, pentru ca aceasta e atitudinea ideala pentru a-i dezarma chiar si pe cei mai nervosi. Nimeni nu te va putea certa la nesfarsit daca tu ii zambesti si-i vorbesti pasnic!

HOROSCOP CAPRICORN

Implica-te serios la treaba, pentru ca succesul proiectului inceput depinde de felul cum fiecare isi joaca rolul care i se potriveste. Te vei integra si tu perfect in aceasta piesa de teatru care se joaca sub ochii tai si in care si tu stii foarte bine ce ai de facut. Te simti bine in acest grup foarte bine inchegat, in care fiecare isi cunoaste rolul si nu deranjeaza pe nimeni in jur, incat e mai mare dragul sa iti aduci contributia si tu cu ce stii mai bine sa faci. Intervii exact la locul si momentul potrivit pentru a duce totul la capat cu brio. asta da colaborare eficienta!

HOROSCOP VARSATOR

Joci un rol cheie in rezolvarea unei probleme de serviciu cu care multa lume isi bate capul. Tu esti bine pregatit la nivel teoretic, ai acumulat deja informatiile necesare pentru solutionarea situatiei de fata, dar astepti sa ti se ceara parerea. Consideri ca, daca te bagi fara sa fii consultat, ar fi un semn de infatuare. Iti cunosti valoarea, si altii ti-o cunosc foarte bine, dar de data aceasta stai cuminte in banca ta pana cand colaboratorii ajunsi in impas vor ajunge la concluzia ca trebuie sa apeleze la tine. Abia dupa aceea orgoliul tau se va umfle in pene!

HOROSCOP PESTI

Ai norocul de a atrage alaturi de tine o persoana care iti seamana grozav, parca ati fi frati. Va completati perfect unul pe altul, pentru ca privesti la el ca intr-o oglinda. Gandeste ca tine, are aceeasi viziune in ceea ce faceti impreuna, aveti acelasi stil de a glumi, de a vorbi, de a relationa, incat e o placere sa lucrati in tandem. Nici nu-ti vine a crede ca poti gasi un astfel de om, ca un geaman perfect in ceea ce ai de facut, dar el e proiectia gandurilor tale. Stati impreuna cat mai mult si lupta sa pastrezi aceasta armonie!

