HOROSCOP – Luni, 01 octombrie 2018

HOROSCOP Balantele primesc o veste buna legata de un proiect, in timp ce Leii planifica o calatorie. Afla si tu ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC

Imaginatia poate fi motorul care sa te motiveze sa-ti transformi visele in realitate. Nu te lua dupa cei care te trag de maneca si-ti spun ca visezi frumos, dar imposibil de atins, pentru ca numai tu stii cum sa-ti transpui in realitate gandurile si ideile. Apuca-te de treaba, dar in tot acest timp lasa mintea sa zburde libera, pentru a gasi noi si noi idei curajoase. Daca ai gasi si cateva persoane care sa gandeasca la fel ca tine, care sa participe alaturi de tine, ar fi ideal, dar daca nu ai in preajma ta oameni care sa creada in ceea ce par a fi simple iluzii, continua sa crezi in ele si sa lupti ca sa le transformi in fapte. Le vei arata ca se poate!

HOROSCOP TAUR

Faci o cunostinta noua si ai convingerea ca din acest moment incepe o frumoasa prietenie. Aveti multe de povestit, multe puncte in comun si conversatia merge extrem de usor, incat poti spune ca ai gasit in sfarsit un om cu care te simti pe aceeasi lungime de unda. Nu simti niciun efort in discutii, ci totul vine de la sine. Daca mai sunt si unele sentimente la mijloc, cu atat esti mai norocos, pentru ca da, exista si o astfel de sansa: de a te indragosti.

HOROSCOP GEMENI

Trebuie sa fii spontan in reactii si sa dai repede raspunsurile care ti se cer. Nu risti nimic, pentru ca nu e vorba nici de graba, nici de impulsivitate aici, ci doar de reactii rapide care demonstreaza ca stii bine ce vrei. Daca ti se pune o intrebare neasteptata, vei sti imediat ce sa spui, spre uimirea multora care ar fi avut nevoie de mai mult timp de gandire. Ai mintea limpede si rationamentele merg brici, ca dupa manual.

HOROSCOP RAC

Ia-ti tot timpul necesar pentru a face lucrurile perfecte! Nu te grabi la rezultate imediate, pentru ca nu se vor ridica la nivelul inalt al viselor tale, ca atare implica-te in proiecte de anvergura pe termen lung, pentru ca e nevoie de zile, de luni, de ani, pentru a le duce pe toate la desavarsire. Nimic nu se construieste peste noapte sau ce se ridica repede nu dureaza sau nu are valoare, ca atare tu esti acum implicat intr-o actiune de durata care te va implini pe de-a-ntregul. Continua-ti procesul de imbunatatire a vietii, de auto-perfectionare, pentru a deveni din ce in ce mai bun: ai toate sansele de reusita!

HOROSCOP LEU

Ti-e dor de prieteni de departe si comunicarea prin mijloacele pe care le ai la dispozitie parca nu e de ajuns. Te gandesti din ce in ce mai serios la o calatorie pentru a ajunge acolo unde te cheama inima, dar e posibil sa nu iti poti permite prea curand aceasta deplasare. Nu esti liber sa pleci oricand vrei, ci te supui unor reguli stricte care adeseori iti blocheaza orice vis. Multumeste-te cu telefonul sau internetul, ce pot inlocui cu succes prezenta reala a acelor persoane de departe.

HOROSCOP FECIOARA

Nu obtii rezultatele pe care le-ai dorit, desi ai investit tot ce ai avut mai bun in tine pentru a ajunge la un rezultat visat, dar se pare ca nu a prea meritat efortul. Nu renunta inca, poate se mai schimba ceva, poate nu ai participat pe de-a-ntregul, ci s-ar fi cerut o implicare totala, poate mai apar unele aspecte pe parcurs care sa deturneze actiunea intr-o directie pozitiva, dar daca ti-ai pierdut interesul si motivatia catre acel scop, e si normal sa bati incet-incet in retragere. Multumeste-te deocamdata cu mai putin, mergand mai departe cu rabdare, pentru ca e nevoie si de unele sacrificii pana ajungi la capat.

HOROSCOP BALANTA

Esti in fata unui proiect nou ce te entuziasmeaza la maximum, de aceea investesti toate resursele tale de inspiratie si de creativitate doar in aceasta directie. La asemenea investitie de energie, e si normal sa apara repede si rezultatele foarte bune, ca atare te implici trup si suflet si maresti pasul, pe cat posibil, ca sa primesti deja laudele visate. Poate fi vorba si de o sansa rara de afirmare in fata unor persoane care, de acum inainte, te pot privi cu alti ochi, vorbind despre tine in termeni elogiosi. Meriti felicitari pentru ceea ce faci!

HOROSCOP SCORPION

Nimeresti intr-un mediu foarte violent, in care se spun lucruri dure, se apeleaza la nervi, ceea ce tensioneaza relatiile cu cei care iti apar in cale. La asemenea tratament sever, ar fi bine sa-ti tii si tu sub control nervii, pentru ca atmosfera creata poate fi de fapt scanteia unui scandal si mai mare, pentru ca si tu esti iritabil si-ti sare tandara imediat. E nevoie de o imensa toleranta din partea ta, desi ti se vorbeste urat, dar decat sa torni si tu gaz pe foc, mai bine te retragi cat timp este inca liniste.

HOROSCOP SAGETATOR

Nimic nu inainteaza conform planurilor. Piedicile care se ivesc acum nu au legatura cu tine, de aceea devine frustrant ca trebuie sa bati pasul pe loc din cauza altora care fac tot posibilul sa-ti taie tie elanul. Insista, lupta cu cei care ti se opun azi cu incapatanare, pentru ca ai ghinionul de a atrage alaturi de tine doar oameni pesimisti, negativisti, neputinciosi, care, la toate propunerile tale, spun doar ca nu se poate. Fii tu un exemplu demne de urmat, pentru a le demonstra suspiciosilor ca da, se poate, daca vrei cu adevarat si daca si lupti pentru asta!

HOROSCOP CAPRICORN

Afli un lucru foarte important, dar esti constient ca nu e in avantajul tau daca incepi sa-l spui si altora. Mai bine il tii secret, doar pentru tine, deoarece altii abia asteapta sa se foloseasca de norocul tau. Uneori, este mult mai bine sa taci pana cand evenimentele au ajuns la un nivel sigur, ca abia dupa aceea sa te lauzi tuturor cu realizarile tale. E greu sa tii in tine asemenea veste, dar ai patit-o si in trecut sa bati toba si sa pierzi sansa din cauza laudei de sine!

HOROSCOP VARSATOR

Nu exagera cu pretentiile si cu autoritatea, pentru ca unii s-ar putea sa spuna ca ai depasit limitele. E bine sa ridici stacheta sus, dar unii nu au cum sa ajunga nici la jumatate din ceea ce ceri tu si ori ii faci pe ei sa se simta prost, ori tu aluneci spre o zona depresiva generalizand ca oamenii sunt mult sub asteptarile tale. Fii tu mai modest si priveste oamenii asa cum sunt, fara sa ceri de la ei imposibilul. Pune-te in pielea lor si vezi daca tu ai putea corespunde standardelor impuse de tine. Descoperi chiar tu ca, in unele situatii, ai depasit cu mult ceea ce omeneste e posibil. Pentru tine e motiv de evolutie, pentru altii e motiv de abandon.

HOROSCOP PESTI

Lucrurile o iau razna in jurul tau si intri cumva in panica. E normal sa-ti pierzi cumpatul cand vezi ca toate se dau peste cap si nu mai stii cum sa le tii sub control, dar nu cumva iti asumi vini mai mari decat ar trebui? Nu esti tu singurul responsabil de situatia aceasta, au mai participat si altii care au stricat tot, ca atare nu te incarca tu de unul singur cu toata povara! O discutie sincera fata in fata ar ajuta la gasirea celor mai bune solutii, dar daca faci atata caz pe seama acestei furtuni, lucrurile vor parea mai grave decat ar fi cazul. Ar fi nevoie de o interventie prompta si categorica, dar nu ai curaj, ca nu cumva sa strici si mai tare!

Acest horoscop este oferit de acvaria.com