HOROSCOP – Joi, 9 noiembrie 2017

HOROSCOP Taurii au multe de făcut pe parcursul zilei și trebuie să se împartă între mai multe treburi banale într-un timp scurt. Leii trăiesc o perioadă de așteptare, fiind cuprinși de o stare în care simt că urmează să se întample ceva deosebit. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC – Gravare, decupare, personalizare laser

Incepi si tu sa te indoiesti ca planul la care muncesti cu sarg are sorti de izbanda cand atata lume se opune ideilor tale. Nu te lua dupa orice disputa care se naste, ci asculta mai intai argumentele contra. Unii nu stiu decat sa contrazica, sa critice, sa puna bete in roate, fara a oferi solutii viabile in schimb.

Cel care ti se opune azi cu atata incapatanare nu are o idee mai buna, ci asa ii place lui sa comenteze tot ce aude de la altii. Daca ar avea un sfat, ar merita ascultat, dar daca e doar un refuz si atat, fara nimic care sa-i sustina punctul de vedere, mai bine nu-i dai nicio atentie.



HOROSCOP TAUR – Gravare, decupare, personalizare laser

Ai multe de facut pe parcursul zilei, trebuie sa te imparti intre mai multe treburi banale in timp scurt. Prima ta preocupare ramane familia, pentru ca aici au loc unele aspecte care necesita atentie sporita, cum ar fi treburile gospodaresti, temele cu copiii, cumparaturile saptamanale sau o vizita la parinti.

Vei reusi sa le faci pe toate cu succes, pentru ca pui suflet si ai si motive de satisfactie ori de cate ori intri in legatura cu oamenii pe care ii indragesti. De dragul lor, gasesti in tine resurse fantastice de energie.

HOROSCOP GEMENI – Gravare, decupare, personalizare laser

Ai grija la decizia pe care esti gata s-o iei pentru ca, desi pe tine poate te avantajeaza, pe altul il trimite intr-o zona cam sumbra. Asa e viata, trebuie sa spui, cand unul castiga, altul pierde, dar nici sa-l sacrifici total pe cel de langa tine pentru fericirea ta nu e bine.

Cauta o solutie de mijloc, prin care si unul si altul sa iasa multumit din aceasta impartire. E normal sa alegi ceva in beneficiul personal, dar pune-te, macar o clipa, si in pielea celui care te priveste de pe margine.

HOROSCOP RAC – Cauti cadouri aparte? Intra pe Kadoris.ro?

Cea mai mare bucurie a zilei este sa socializezi, sa treci prin locuri pe unde ai ocazia sa te intalnesti cu amicii tai sau de a face noi cunostinte. Dialogul merge ca uns peste tot, pentru ca ai un talent aparte de a te adapta oricarui mediu si oricaror subiecte de conversatie.

Esti primit cu bratele deschise de un grup de persoane pe care abia acum le cunosti, dar unde lasi o impresie excelenta, ceea ce iti va asigura o integrare rapida in noul mediu.



HOROSCOP LEU – Cauti cadouri aparte? Intra pe Kadoris.ro?

E ca o perioada de asteptare in plan sentimental, fiind cuprins de o stare in care parca ai simti ca urmeaza sa se intample ceva deosebit.

Te poti confrunta cu tot felul de piedici si amanari in relatia cu persoana iubita, multe planuri pot fi date azi peste cap, altele pot fi contramandate, deci va fi o zi plina de surprize, dar care au rolul de a amplifica si mai mult starea ciudata care te cuprinde, cea in care presimti ca se va schimba ceva major in viata personala.

Stai ca pe ghimpi, nestiind ce te asteapta, de aceea nici nu stii cum sa interpretezi aceste probe.

Citește și: HOROSCOP complet pentru noiembrie 2017

HOROSCOP FECIOARA – Iubesti cristalele? Intra pe Kristale.ro

Lucrurile bune si rele se repeta ciclic in viata oricui, ca atare ai parte de un eveniment pe care l-ai mai intalnit de cateva ori inainte, dar nu ai stiut sa profiti suficient de bine atunci. Acum iti dai seama ca norocul nu te mai asteapta ci, daca nu pui imediat mana pe el, pleaca sau este castigat de altul mai spontan in reactii.

Merita sa profiti din plin de sansa care ti se ofera pentru a cata oara, deci nu mai sta pe ganduri sa te intrebi ce se ascunde in spatele acestui moment de varf. Nimic altceva decat un motiv de bucurie pe care trebuie sa-l traiesti la intensitate maxima acum!



HOROSCOP BALANTA – Iubesti cristalele? Intra pe Kristale.ro

Nu primesti reactii pozitive ori de cate ori vorbesti despre planurile tale de viitor, ba dimpotriva, unii, mai critici din fire, incep sa comenteze tot ce ai tu de spus, cu riscul de a te influenta negativ cu atitudinea lor pesimista.

Daca tu crezi ca marile tale planuri sunt posibile – cata vreme depind numai de ambitia ta – nu are rost sa pleci urechea la comentariile lor malitioase.

Unii nu stiu altceva decat sa-i dezarmeze pe cei care au curaj sa viseze, ca atare continua sa-ti cladesti propriile vise, fara a te lasa oprit din elan de invidii ieftine. Tu stii mai bine ce-ti doresti si ce poti face!

HOROSCOP SCORPION – Iubesti cristalele? Intra pe Kristale.ro

Interventia nefasta a unui inamic iti strica tie tot cheful de a duce mai departe ce ai inceput. Descoperi, poate prea tarziu ca sa mai poti repara, urmarile unor gesturi incorecte, ale unor dezinformari rau-intentionate, ale unor inselaciuni ascunse in spatele unor aparente gesturi de prietenie, si esti dezamagit sa vezi de ce au fost altii in stare pentru a te face sa gresesti.

E o lectie buna pentru tine si o vei tine minte multa vreme, ca nu cumva sa te mai increzi altadata in astfel de oameni. Pareau de incredere, dar iata care era adevarata lor fata!

HOROSCOP SAGETATOR – Iubesti cristalele? Intra pe Kristale.ro

Viitorul arata foarte bine, pentru ca ai o discutie cu o persoana care a trecut prin situatii similare celor care te asteapta pe tine. Sfaturile pe care ti le ofera cu draga inima, solutiile sale pe care le poti folosi ca pe o reteta sigura de succes, sunt cheia problemelor de acum.

Vei vedea ce simplu e sa treci peste un moment dificil daca urmezi sfaturile celui de langa tine. Ai multe de invatat de la cei cu care intri azi in contact, dar tine minte informatiile pe care le ofera acestia. Intr-o zi le vei transmite si tu mai departe celor care au nevoie de ele.

HOROSCOP CAPRICORN – Pasionat de handmade? Intra pe Kitzibu

Nu te crampona de fleacurile care te tin pe loc, pentru ca nu merita atata atentie. Se vor rezolva mai repede si mai usor decat ai crede daca nu ai cauta nod in papura si nu te-ai critica intruna! Mai treci peste unele aspecte minore, fa-te ca nu le vezi, deoarece sunt maruntisuri care chiar nu merita atata incrancenare si consum energetic.

Cu un dram de umor, ceea ce ai din belsug, si cu putina superficialitate, vei vedea ca ceea ce pana mai ieri parea de nerezolvat, azi isi pierde complet semnificatia si pare banal. Aceasta e atitudinea justa: ignora!

HOROSCOP VARSATOR – Pasionat de handmade? Intra pe Kitzibu

Ceva drag tie se apropie de sfarsit deci trebuie sa te obisnuiesti cu ideea ca nu te vei mai bucura de aceasta senzatie placuta multa vreme. Tot ce-i frumos se incheie, la un moment dat, vei ramane cu amintirile placute, cu trairile acumulate, dar trebuie totusi sa te detasezi si sa treci mai departe fara a te crampona de senzatii.

Nimic nu-i vesnic: nici iubirea, nici fericirea, nici vacanta, deci de maine te vei gandi la aceste placeri cu jind, cu dor, cu nostalgie, dar multumit ca ai avut parte de ele.

HOROSCOP PESTI – Pasionat de handmade? Intra pe Kitzibu

Ai o suma de bani la dispozitie, dar nu o poti canaliza intr-o singura directie ca sa scapi de o plata mai consistenta, ci trebuie s-o dramuiesti in asa fel incat sa acoperi mai multe puncte de pe lista de datorii a acestei perioade.

Daca e vorba de sosirea unor bani care ti se cuvin, si acestia vin cu taraita, nu toti deodata ca sa poti simti ceva de pe urma lor. Venind putin cate putin, practic se si duc imediat. Ideal ar fi daca gasesti o noua sursa de venit pentru ca se poate intampla chiar azi o asemenea minune!

Acest horoscop este oferit de acvaria.ro