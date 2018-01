HOROSCOP – Joi, 4 ianuarie 2018

HOROSCOP Gemenii descoperă că mai există și oameni care suferă, care au nevoie de ajutor, care habar n-au încotro să meargă. Nativii din leu își simt prietenii alături cu bucurie, și parcă au și azi un motiv de sărbătorit. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Esti invitat intr-o aventura. Poate fi efectiv o calatorie, o drumetie, o iesire din banal, sau doar o schimbare majora de directie prin care te arati dispus sa adopti alt stil de gandire, de viata, alta mentalitate sau atitudine, sau orice altceva consideri ca ar merta modificat la tine insuti.

Ajungi la concluzia ca nu mai merge ca pana cum ci e vremea unui alt sens de evolutie pentru tine. Nu pare sa fie ideea sau initiativa ta, ci sansa de a te alatura unui grup mai amplu de persoane, in care vei contribui si tu, alaturi de ei, cu ceva si de aici va iesi ceva demn de lauda pentru toti. Participa, asadar!

HOROSCOP TAUR

Desi nu esti o fire foarte indrazneata de felul tau, de data aceasta ti se ofera o sansa cu totul speciala pe care nu trebuie s-o ratezi stand pe ganduri. Esti invitat sa arati prompt ca esti pregatit de orice, ca vrei sa te implici trup si suflet, deci accepti cu incredere provocarea, oricat de dificila ar parea pentru altii.

Ai toate resursele sa-i faci fata, deci spune DA cu tarie, cu fermitate, cu tupeu, pentru ca de la acest pas pana la succes nu mai e cale lunga. Totul depinde deci de felul cum iei startul, deci hai, ia taurul de coarne, aer in piept si spune vreau, pot, reusesc. Si asa va fi!

HOROSCOP GEMENI

Descoperi ca mai exista si oameni care sufera, care au nevoie de ajutor, care habar n-au incotro sa mearga. Tu stii ce ar trebui facut si incerci sa te implici in povestea lor, pentru ca tu vezi lucrurile dintr-o perspectiva mult mai clara, mai realista, dincolo de iluzii sau basme.

Chiar daca stii ca i-ai trezi si pe ei din visul lor poate imposibill, esti macar multumit ca i-ai facut sa revina cu picioarele pe pamant. E spre binele lor sa le spui adevarul franc in fata decat sa-i lasi sa pluteasca la nesfarsit in iluzie. Spune-le ce vezi, pentru ca ei nu vad acelasi lucru!



HOROSCOP RAC

Ai marele noroc de a intelege exact pe ce pozitie te afli, pe ce nivel, si aceasta capacitate de a vedea lucrurile limpede te ajuta sa scapi de o serie de intrebari, de incertitudini, de o stare de fragilitate emotionala.

Te bazezi doar pe fapte, pe cifre, pe lucruri cat se poate de sigure, ceea ce e un mare avantaj sa mergi pe teren stabil, fara sa te mai temi de nimic. Adevarul scris negru pe alb este garantia ce te sustine sa faci pasi mari si siguri spre ceea ce vrei sa atingi, si, mai ales, sa te eliberezi de temeri si indoieli.



HOROSCOP LEU

Prietenii iti sunt alaturi cu bucurie, si parca aveti si azi un motiv de sarbatorit. Te distrezi, te simti bine, razi, glumesti, de parca ai uita ce varsta ai sau ce probleme porti pe umeri.

Aceasta atitudine relaxata se potriveste de minune cu anturajul in care te afli. Ai norocul de a atrage oameni la fel de bine dispusi, de tonici, de dornici de putina relaxare, ceea ce va apropie si mai mult. Exact cu acest zambet pe buze poti sa-ti maresti azi cercul de prieteni, langa care vei petrece monente superbe. Joaca-te, deci!

HOROSCOP FECIOARA

A visa pana departe e benefic oricui, dar, in afara de inspiratie si imaginatie, tu mai ai si norocul de a privi lucrurile cat se poate de matur, pentru ca nu te bazezi pe povesti sau iluzii, ci pe fapte concrete.

Ai si instrumentele potrivite pentru a transforma visul in realitate, ca atare da, lasa imaginatia sa ridice castele, si apoi pune mana pe unelte pentru a construi efectiv ceea ce mintea ta creeaza. Ai marea sansa de a-ti vedea un vis implinit, care s-a cladit in timp, pas cu pas, spre marea ta satisfactie. Tu esti arhitectul, tu esti inginerul, tu esti beneficiarul!



HOROSCOP BALANTA

Ai de unde alege idei, resurse, instrumente pentru a-ti implini niste vise marete! Intalnesti un maestru in domeniul in care ai si tu mari ambitii si aspiratii, deci ajunge doar sa stai in preajma sa cu urechile palnie, pentru ca vei afla de la el o multime de lucruri folositoare in beneficiul tau.

Esti castigat sa ai parte de asemenea colaborator, profesor sau mentor, deci tine minte tot ce are acesta sa-ti transmita, pentru ca, intr-o zi, vei vedea cat de mult te-ai imbogatit datorita sfaturilor sale pretioase. Pretuieste tot ce afli!

HOROSCOP SCORPION

Nimeni nu spune ca primesti totul pe tava, dar norocul tau e ca ai la purtator o baterie de energie incarcata suta la suta pe care merita s-o pui serios in functiune. Este o zi in care orice reusita vine prin lupta, deci nu te opri din mers, continua pe acelasi nviel de energie si combativitate, pentru ca poti fi printre cei favorizati, printre marii castigatori.

Un plan la care ai muncit mult pana nu demult poate trece la alt nivel, unul superior, unul mai bun, in care deja vei vedea roadele eforturilor depuse, deci nu iesi din ritm, pastreaza cadenta mai departe!



HOROSCOP SAGETATOR

Esti un exemplu de moralitate, de corectitudine, de seriozitate, incat, daca altii te-ar urma intocmai, daca ti-ar asculta sfaturile si ar face la fel ca tine, ar avea numai de castigat.

Ca ti se recunoaste deschis valoarea sau doar stii tu, in sinea ta, ca lumea te respecta si face ce-i spui, ai numai motive sa fii mandru de tine, de vreme ce tu faci totul ca la carte, fara a te abate niciun pas de la drumul cel bun.

Daca reusesti sa-i atragi si pe altii dupa tine, pe calea cea justa, vei avea marea satisfactie de a fi calauzit pe calea cea dreapta si pe altii, care vad in tine un model.

HOROSCOP CAPRICORN

Culmea e ca exact familia, exact cei care ar fi trebuit sa tina cu tine ti sa te aprobe, sunt cei care te trag de maneca si spun nu la propunerile tale. De dragul lor, renunti la propriile tale dorinte si pareri, dar a-ti reprima la nesfarsit, iar si iar, propriile idei, nu-ti face deloc bine.

Va veni o zi cand frustrarile vor rabufni si vor sari in aer, dar azi nu. Azi mai torni un pic de nisip peste valvataie, ca s-o stingi si doar pentru a-i face altcuiva pe plac. Nu te intreba daca ei ar face la fel, dar azi accepti inca un sacrificiu din multe altele doar pentru a fi liniste acasa.

HOROSCOP VARSATOR

Nu ai de ce te indoi de felul cum evolueaza unele proiecte la care iti aduci contributia pas cu pas. Ele infloresc sub ochii tai, progreseaza sub mainile tale si ai sperante din ce in ce mai mari ca esti pe calea cea buna iar roadele finale nu sunt departe.

Mai faci cativa pasi mari, clari, vizibili, spre succesul catre care ai pornit candva, si inchei ziua cu acel frumos sentiment de satisfactie ca ai mai pus o caramida la acel edificiu pe care tu singur il ridici zi de zi. Bucura-te de roadele muncii tale, caci esti intr-un progres neintrerupt spre recolta bogata pe care o visezi.

HOROSCOP PESTI

Rabdarea iti este pusa din greu la incercare si uneori te indoiesti ca ai fi pe drumul cel bun spre visul tau, de aceea ai dori niste garantii, oricat de mici, care sa te linisteasca si sa-ti spuna ca totul va fi bine. Ai noroc, descoperi azi o multime de indicii aparent neinsemnate, dar care pentru tine inseamna mult.

Ca e o pana in zbor, un banut pe strada sau orice alt semn infim, pentru tine inseamna ca cineva acolo sus te ajuta si iti netezeste drumul spre succesul visat. Observa toate aceste maruntisuri care iti educa rabdare, pentru ca ele iti spun ca aceasta este calea!

