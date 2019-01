HOROSCOP – Joi, 31 ianuarie 2019

#HOROSCOP Pentru Fecioare se anunta o perioada excelenta pe plan profesional. Afla si tu ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC

Priveste la cei din jur care au ajuns la un nivel catre care tu inca te chinui sa urci si ia-i pe acestia ca exemplu de reusita. Daca ei au ajuns acolo, inseamna ca nu este un drum imposibil, ci poti si tu, dar inainte de a ajunge la varf, e nevoie de o atitudine noua, care, momentan, iti lipseste. Aceasta ar implica mai multa incredere in fortele proprii si mai ales in rezultatele finale, dar si un dram de infatuare! Prea iti gasesti defecte la tot pasul si, in acest caz, nu trebuie sa-ti vezi doar punctele slabe, ci sa scoti mai mult in valoare atuurile cu care esti inzestrat din plin!

HOROSCOP TAUR

Fii cinstit cu tine insuti si analizeaza mai atent daca esti in stare sa duci mai departe planul inceput. Daca ai ajuns intr-un impas, cauta atent unde se afla greseala si recunoaste-o, pentru ca n-are rost sa ascunzi gunoiul sub pres. Om esti si tu si a gresi e omeneste, deci accepta-ti slabiciunile si limitele asa cum sunt ele, fara a o face pe grozavul. La fel ca orice om mai calci alaturi, mai faci gafe infantile, dar pe care le poti repara imediat. Primul pas e sa privesti adevarul in fata cu realism, sa nu-l mai respingi cu atata vehementa. Tu ai comis-o, deci recunoaste-ti vina si pune mana pe unelte ca sa redresezi situatia prin forte proprii.

HOROSCOP GEMENI

Stii cum se zice: cere si ti se va da! A te chinui singur sa rezolvi o problema nu e chiar in avantajul tau, pentru ca uneori ajunge doar sa recunosti ca ai nevoie de ajutor si acesta vine in cantitati uriase. Exista atatia oameni care detin cheia la problema care te framanta, dar ori din orgoliu, ori din rusine, nu ai curaj sa apelezi la ei. Ia-ti inima in dinti si suna un prieten: este acolo sa sara in ajutorul tau cu bucurie, pentru ca asa isi intoarce serviciile pe care si tu le-ai facut altadata pentru el. Nu e deloc motiv de jena sa ceri, deci fa-o cu incredere ca cei care vor fi alaturi de tine sunt persoanele potrivite.

HOROSCOP RAC

Desi nu-ti place ceea ce primesti, nu ai incotro si trebuie sa te multumesti cu atat. E bine sa ai vise marete, sa ridici standardele cat mai sus, dar daca nu ajungi la ele, ai putea aluneca spre deceptie si nu ai nevoie de asta. Azi e bine sa accepti ceea ce ai, ceea ce ti se ofera, si sa lupti mai departe sa obtii ceea ce inima ta isi doreste atat de mult. Sunt sacrificii trecatoare care te ajuta sa treci peste momente in care chiar nu poti obtine ceva mai bun de atat, dar continua sa mergi mai departe concentrat la scopul cel mai inalt pe care, odata si-odata, esti convins ca il vei ajunge. Dar nu azi: acum esti multumit cu mai putin.

HOROSCOP LEU

Vestile care vin azi de departe au un efect ciudat asupra ta, de parca ti-ar turna in suflet doar temeri si obsesii. Exagerezi cu aceasta atitudine, semn ca esti cam obosit si vezi peste tot numai pericole sau dusmani. Daca poti, evita orice contacte, fie la telefon, fie fata in fata, cu oameni din alt mediu decat cel cu care esti obisnuit, pentru ca iti va fi greu sa ii intelegi si sa-i accepti. Ai senzatia ca ai nimerit dintr-o data intr-un spatiu plin de rivali care au ceva cu tine, desi e doar o senzatie gresita. Fii mai relaxat cand discuti cu necunoscutii: nimeni n-are absolut nimic cu tine!

HOROSCOP FECIOARA

Joci un rol cheie in rezolvarea unei probleme de serviciu cu care multa lume isi bate capul. Tu esti bine pregatit la nivel teoretic, ai acumulat deja informatiile necesare pentru solutionarea situatiei de fata, dar astepti sa ti se ceara parerea. Consideri ca, daca te bagi fara sa fii consultat, ar fi un semn de infatuare. Iti cunosti valoarea, si altii ti-o cunosc foarte bine, dar de data aceasta stai cuminte in banca ta pana cand colaboratorii ajunsi in impas vor ajunge la concluzia ca trebuie sa apeleze la tine. Abia dupa aceea orgoliul tau se va umfle in pene!

HOROSCOP BALANTA

Ti-e frica de judecata aspra a celor din jur si, ca sa nu intri in gura lupului, preferi sa ramai tacut si anonim pe margine. Poate criticile sunt corecte si meritate, poate te-ar ajuta sa indrepti o situatie de care te faci vinovat, dar azi nu te simti in stare sa faci fata unui tir de atacuri. Esti mai sensibil, incat o vorba dura te-ar dobori cu totul, de aceea ori faci tot posibilul sa repari problema inainte ca ea sa devina subiect de critica, ori te retragi departe de cei care te-ar putea lua in vizor, macar pana se calmeaza atmosfera.

HOROSCOP SCORPION

Te-ai opus mai demult unei schimbari de directie si credeai ca, daca a trecut momentul, nu vei mai fi pus in aceeasi situatie, dar te-ai inselat. Dupa o vreme, revii in acelasi punct in care esti nevoit sa iei o decizie: vrei sau nu sa pornesti pe aceasta cale? Pentru ca ti-e putin frica de sensuri complet noi si necunoscute, esti tentat sa spui nu si de data aceasta, dar e totusi o schimbare obligatorie care tot se va produce mai devreme sau mai tarziu. Mai bine o accepti acum, nu mai tergiversa lucrurile, pentru ca oricum vei ajunge aici odata. De unele schimbari nu poti fugi!

HOROSCOP SAGETATOR

Azi ai o sansa cu totul speciala de a te remarca, de a atrage toate privirile asupra ta, pentru ca esti, de departe, cel mai bun intr-o confruntare. Increderea deplina care ti se citeste pe chip te ajuta sa iesi in evidenta si astfel toata lumea sa-ti remarce suprematia si calitatile. Lumea va vorbi despre tine azi in termeni elogiosi, semn ca ti se recunoaste valoarea si unicitatea intr-un anumit domeniu, ca atare fa un pas in fata si arata lumii mai clar la ce esti tu cel mai bun. Orice examen, orice confruntare de forte, orice comparatie cu restul lumii te aseaza pe tine in prim plan, pentru ca meriti toate laudele prin ceea ce reprezinti. Ai motive sa fii mandru de tine!

HOROSCOP CAPRICORN

Azi poti sa te joci un pic de-a lista de dorinte, pentru ca numai asa ai curajul sa treci pe aceasta lista idei cat mai multe, cat mai marunte, cat mai variate. Din joaca iti dai seama cat de multe lucruri ti-ai dori de la viata, deci ajunge sa le arunci una cate una in univers, pentru a se materializa. Fii sigur ca cineva acolo sus te asculta, deci cere, fa-o cu incredere, cu bucurie, cu optimism, ca un copil aflat in fata unei vitrine cu jucarii si vrea si una, si cealalta, si mai vrea ceva si tot asa. La fel trebuie sa sune si jocul sperantelor tale de viitor!

HOROSCOP VARSATOR

Te afli intr-un mediu aglomerat in care ai ocazia sa intri in contact cu tot felul de oameni. Capacitatea ta de adaptare la orice tipologie umana e de invidiat, pentru ca stii de fiecare data cum sa-ti exprimi punctul de vedere in functie de interlocutorul din fata ta. Esti un exemplu de socializare si comunicare, deoarece tu gasesti intotdeauna stilul potrivit de a te apropia de oameni, subiectele comune de conversatie cu oricine, chiar si cu cei necunoscuti, iar calitatile pe care le implici te pun bine in valoare, devenind o prezenta agreabila si cautata de multa lume.

HOROSCOP PESTI

Vii obosit acasa iar acasa te iau copiii in primire si scot untul din tine! Vei face tot posibilul sa nu-i dezamagesti, sa nu te pierzi cu firea, oricat de extenuat ai fi, ba chiar ai putea trata timpul petrecut in compania celor mici ca cel mai bun remediu dupa o zi epuizanta. Totul e sa nu-ti eliberezi nervii pe ei, pentru ca nu ai avea o reactie prea placuta. Asuma-ti rolul de parinte si coboara-te la nivelul lor, pentru ca si ei au nevoie de tine, chiar daca esti frant de oboseala dupa o zi de lucru. Distreaza-te un pic cu ei, razi cu ei, joaca-te cu ei, pentru ca si asupra ta ar avea un efect benefic!

Acest horoscop este oferit de acvaria.com