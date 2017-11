HOROSCOP – Joi, 30 noiembrie 2017

HOROSCOP Planurile pe care gemenii și le-au făcut par să fie date peste cap de o intervenție neprevazută. Nativii din scorpion nu sunt în apele lor, dar nu pentru că ar avea ei ceva, ci pentru că sunt impresionabili la problemele și necazurile altora. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Nu te poti detasa de un eveniment din trecut caruia ii acorzi prea multa importanta, poate pentru ca a devenit un punct de referinta in viata ta. Nu e un reper pozitiv, mereu compari prezentul cu ceea ce a fost atunci si privesti cu ostilitate efectele.

E o amintire neplacuta care ti s-a infiltrat in minte si nu te mai poti rupe de ea, pentru ca iti dai seama ca atunci a inceput totul. Etapele care au urmat acelui moment se pare ca nu au reparat efectele, de aceea, cand te gandesti la trecut, te intorci mereu in acelasi moment sensibil.



HOROSCOP TAUR

Stai ce stai in umbra, dar si cand iesi in fata si iti exprimi punctul de vedere te remarci intr-o aura cu totul speciala, pentru ca emiti o idee stralucita ce merita ascultata de toata lumea cu respect.

Poti fi primul in orice confruntare intelectuala, iar competitiile nu te sperie deloc pentru ca te simti bine pregatit si ai incredere in fortele proprii. Stapanirea de sine si siguranta ca ceea ce spui e de valoare te vor propulsa direct in frunte, iar meritele iti vor fi recunoscute pe deplin.



HOROSCOP GEMENI

Hodoronc-tronc, planurile pe care ti le-ai facut par sa fie date peste cap de o interventie neprevazuta. Totul se schimba peste noapte, ceea ce ieri credeai ca e solutia cea mai buna, azi deja cere o modificare de sens, de aceea trebuie sa fii spontan si sa nu te cramponezi de un unic sens, de care ti-ai legat toate asteptarile.

Uneori pot aparea surprize ca cele de acum, pe nepusa masa, cu efecte mai bune decat toate planurile facute anterior, deci numai de tine depinde cat de repede schimbi macazul, fara a te lamenta ca nu ti-a iesit prima varianta. Ai o alternativa!



HOROSCOP RAC

Apare un intrus in mediul in care iti desfasori activitatea, dar care nu face nici un efort sa se integreze el in anturaj, ci parca tot opinie separata face. Tu poti fi un bun liant relational chiar si pentru cel care abia acum intra in acel spatiu si-l vei invita sa ti se alature, sa devina parte integranta din colectiv, si nu sa traga pe altii dupa el, in afara grupului.

Dai un exemplu excelent de socializare si relationare, pentru ca arati ce bine ar fi sa se adapteze mediului in care a intrat si sa nu incerce sa dezbine grupul. Ar fi acceptat usor daca ar face unele eforturi de adaptare si nu ar incerca sa fac opinie separata ca un rebel.



HOROSCOP LEU

Vestile care vin de la lume te intristeaza, poate nu pentru ca te privesc pe tine personal, ci pentru ca pui suflet in problemele altora. Devii o ureche buna de ascultat, un umar bun de plans pentru altii care trec prin situatii nefericite, si vei descoperi cat de mult bine le face prezenta ta alaturi de ei.

Iti sacrifici linistea proprie doar pentru a fi alaturi de cel suparat, tocmai pentru ca stii ce mult conteaza sa existe cine alaturi care sa te asculte si sa-ti ridice moralul. Asta faci tu azi pentru oameni dragi tie ce iti vor multumi.



HOROSCOP FECIOARA

Daca nu te simti in largul tau in mediul in care nimeresti astazi, mai bine te detasezi de acest loc si cauti unul banal, chiar unul in care nu se intampla nimic nou. Chiar ai nevoie de liniste, de rutina, de anonimat, ca atare profita de sansa ta de a te retrage in umbra si de a nu atrage atentia asupra ta cu nimic.

Azi nu ai nevoie sa fii vazut, cautat, intrebat, pentru ca e ceva in mediul acela care te face sa te simti ciudat si preferi sa fii absent sau invizibil. Nu vrei nimic care sa te oboseasca sau care sa te tot tina blocat intr-o zona neplacuta, ci vrei un refugiu.



HOROSCOP BALANTA

Cand erai gata sa renunti la un plan care ajunsese intr-un punct sensibil, iata ca apare si neasteptatul salt inainte care te readuce in cursa. E semn ca niciodata nu trebuie sa renunti, pentru ca nici nu stii cum abandonul tau survine cu o clipa inainte de a aparea vestea succesului.

Continua sa speri, sa tragi tare, sa lupti cu piedicile de pe parcurs, convins ca te indrepti in directia cea mai buna. Da, poate acum totul pare sa evolueze mult mai lent si mai greu, dar toate aceste eforturi se vor lega la un moment dat intr-o reusita demna de toata lauda. Insista, deci, oricat de lung ar mai parea drumul!



HOROSCOP SCORPION

Nu esti in apele tale, dar nu pentru ca ai avea tu ceva, ci pentru ca esti impresionabil la problemele si necazurile altora. Nimeresti intr-un mediu tensionat, in care planeaza saracia, boala sau tristetea si, in loc sa le ridici tu moralul celor de fata cu o gluma, te trag ei pe tine inapoi si te fac sa te simti ciudat.

Nu ai cu ce sa-i ajuti, ca atare nu-ti turna cenusa in cap si nu plange alaturi de ei, pentru ca nu sunt problemele tale si nici nu trebuie sa le pui la suflet. Sa ai spirit umanitar, da, e nobil, dar pana la o limita: binele tau!



HOROSCOP SAGETATOR

Ai asteptat multa vreme acest eveniment caruia ii acorzi o importanta cu totul speciala, de parca ar fi un miracol! Esti atat de aproape de el, incat aproape ca il poti atinge, dar nu trebuie sa te culci inca pe laurii victoriei, sigur pe reusita.

Ti se mai cer unele eforturi, inca mai ai de muncit, pentru ca da, e o sansa excelenta si foarte clara, dar nu ti se ofera pe tava. Esti pe ultima suta de metri, cand pui toate detaliile la locul lor inainte de a extrage o concluzie ce va genera ulterior rezultatul mult asteptat care te va face fericit.



HOROSCOP CAPRICORN

Nu te gandi neaparat de unde vii sau unde te indrepti, pentru ca tu inveti cu fiecare clipa a existentei tale. Asa e viata ta de acum, o scoala la care, zi de zi, mai ai ceva de acumulat. Asa te maturizezi, prin fiecare lectie invatata, deci fii mandru ca ai ocazia sa traiesti tot ce ti se preda de maestrul divin.

Nimic nu e greu, nimic nu e rau, ci totul face parte din cursul la care participi ca un invatacel dornic sa se dezvolte. Azi poti vedea cat de mult ai evoluat, deci fii recunoscator pentru examenele vietii – bune, grele – dar prin care ai trecut cu brio!



HOROSCOP VARSATOR

Muncesti mult, dar parca fara niciun rezultat, ca intr-o lupta cu morile de vant. Atata timp cat si tu te indoiesti de succesul eforturilor tale, aproape ca nu mai are rost sa continui.

Ori vei lucra fara niciun chef, iar randamentul va fi zero, ori propriile suspiciuni se vor transmite si catre cei care iti stau alaturi si vor incepe si ei sa se indoiasca de ceea ce faci. Mai bine mai amani cateva zile, pentru ca un ragaz te va ajuta sa vezi altfel lucrurile, decat acum cand esti direct implicat.



HOROSCOP PESTI

Lasa-te dus de propria ta creatie, ai incredere totala in ceea ce iese din mintea sau din mainile tale, pentru ca nimeni nu te intrece cand ai ceva de facut. Creativitatea ta e fara margini si roadele muncii tale se vad. Te simti bine asa, purtat de propria imaginatie, pas cu pas, catre apogeul creatiei.

Tu esti un creator de bine, de frumusete, de succes, si te arunci pur si simplu, in deplina siguranta, pe aripile lucrurilor pe care tu singur le cladesti. Detii toate instrumentele necesare succesului, deci continua sa ridici mai departe cu entuziasm, cu elan, cu bucurie de a crea. Poti fi creator al unei lumi de care vei fi mandru!



