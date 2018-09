HOROSCOP – Joi, 27 septembrie 2018

HOROSCOP Scorpionii au nevoie de o pauza, acestia resimt oboseala si e momentul sa o lase mai usor. Iata ce ti-au pregatit astrele pentru joi.

HOROSCOP BERBEC

A ramas ceva neterminat de zilele trecute care iti cere de urgenta atentie. Nu te eschiva, intoarce-te acolo unde ai lasat totul si du la capat ce ai inceput. Te vei simti mult mai liber dupa aceea, altfel aceasta va deveni o restanta care te va trage mereu inapoi. Vei vedea ca va veni o zi cand efectele acestui proiect, pe care il tot lasi pe planul doi, vor fi esentiale si atunci tot te vei intoarce la acest nivel. Nu lasa trecutul in dezechilibru, ca sa nu pierzi altadata timp pretios ca sa te achiti de datorii.

HOROSCOP TAUR

Nici tu nu stii cum sa te imparti mai bine intre atatea aspecte aparent minore cu care dai piept azi. Numai de tine depinde sa te organizezi eficient, sa acorzi prioritate acelor planuri care sunt cu adevarat importante in acest moment si sa nu incerci sa le faci pe toate in acelasi timp. Cand incerci sa lucrezi pe doua planuri simultan, risti sa nu-l duci pe niciunul la capat, ca atare reusita planurilor tale depinde de capacitatea ta de a analiza rapid resursele de care dispui si pe cele de care ai nevoie ca sa alegi exact proiectul pe care il poti duce la capat cu brio.

HOROSCOP GEMENI

De dragul prietenilor faci de multe ori concesii si la fel esti nevoit sa faci si azi daca nu vrei sa-l pierzi pe cel de langa tine. Desi ai si tu orgoliul tau si nu suporti sa fie calcat in picioare, esti totusi nevoit sa lasi garda jos azi si sa-l lasi pe celalalt sa invinga. Nu e nicio competitie intre voi, dar ajungeti intr-un punct in care nimeni nu vrea sa cedeze si sa-i dea celuilalt dreptate, ca atare, vrei, nu vrei, fii tu cel care renunta la mandrie. Daca te tii si tu tare pe pozitie iar celalalt nu vrea nici el sa indulceasca tonul, situatia poate denatura spre o despartire pe care amandoi o veti regreta.

HOROSCOP RAC

Privesti spre etapele urmatoare ale unui proiect tocmai inceput si te cam ia cu ameteala. Vezi ca nu e deloc usor sa ajungi acolo unde ti-ai propus, dar daca iti gestionezi bine fortele si resursele, succesul va fi sigur. Acum, la primii pasi, e si normal sa para totul mai dificil, cu atat mai mult cu cat e un demers de lunga durata, dar profita de entuziasmul initial si pastreaza-l cu tine cat mai mult timp posibil, pentru ca de energia pe care o investesti acum depinde in final si rezultatul. Vei ajunge acolo, oricat de lung ar fi drumul, totul e sa nu incepi sa cauti singur nod in papura si sa spui nu pot. Ba se poate!

HOROSCOP LEU

Esti dinamizat de o persoana care are incredere in tine si ti-o arata pe fata. Cum sa nu faci tot ce-ti sta in putinta cand citesti in ochii lui ce asteptari imense are de la tine? Te motiveaza energia lui debordanta, iti da mai mult chef de actiune si, fie ca faci totul de unul singur stimulat de acesta, fie va uniti fortele intr-un sens comun, toate merg ca pe roate si rezultatele incep sa apara. Singur ti-ar fi fost mai greu, fara sa ai pe cineva alaturi care sa te impinga de la spate, deci profita de incurajarile celui de langa tine care e convins ca esti capabil de o mare reusita.

HOROSCOP FECIOARA

Se incing tot felul de dispute in mediul tau obisnuit, dar vei incerca sa le aplanezi cu un dram de umor sau de amabilitate. Desi iti place provocarea, de data aceasta ar trebui sa apelezi la duhul blandetii, pentru ca, la originea acestor conflicte, nu se afla totusi opinii majore. Sunt neintelegeri de la fleacuri dar care, daca nu sunt tinute sub control, pot declansa adevarate scandaluri. Cineva trebuie sa se retraga la timp din aceasta cearta, dar e greu de crezut ca vei fi tu acela…

Citeste si: Zodii care au noroc cu carul! Afla daca te numeri printre ele

HOROSCOP BALANTA

Nimic nu te mulţumeşte, ai pretenţii prea mari de la cei pe care-i iubeşti – copii, partener de viaţă, prieteni – şi strâmbi din nas la orice. Atitudinea ta dă dovadă de un dram de egoism, pentru că îţi pui doar propriile dorinţe în prim plan, fără să ţii cont de cât de multe încearcă cel drag să facă pentru tine. Renunţă la această ostilitate pe care o afişezi, pentru că s-ar putea să-l deranjeze pe omul de lângă tine care se face luntre şi punte doar pentru un zâmbet din partea ta, dar fără prea mulţi sorţi de izbândă. S-ar putea a doua oară să nu mai încerce!

HOROSCOP SCORPION

Oboseala ta a ajuns la un nivel maxim incat ai avea nevoie de o pauza, dar e o pauza binemeritata, pentru ca ai muncit mult ca sa ajungi aici iar rezultatele se vad deja bine conturate la orizont. Daca simti ca te lasa puterile, ia un ragaz ca sa-ti incarci bateriile, ca nu cumva sa clachezi chiar pe ultima suta de metri. Ba chiar o astfel de pauza este binevenita, deoarece te detasezi un pic de miezul evenimentelor si sa descoperi daca ai scapat ceva din vedere. Ai si tu nevoie de un moment de respiro inainte de ultima turnanta!

HOROSCOP SAGETATOR

Apare in calea ta in momentul potrivit o persoana care se va dovedi a fi salvarea ta in situatia de fata. E norocul cel mai mare al acestei zile si esti fericit ca ai fost atat de norocos intalnindu-l chiar tu. Sigur ca ar putea trece si prin calea altcuiva si acela sa profite de sansa, dar nu uita ca tu ai un atu in plus si trebuie sa-l valorifici. Pune mana pe sansa imediat ce apare, fara sa te indoiesti de ea si fara sa-i cauti defecte chiar si unde nu exista. Din aceasta mult asteptata intalnire cu norocul se poate naste o etapa mai buna in cariera, o prietenie profitabila, o relatie de afaceri durabila.

HOROSCOP CAPRICORN

Ispita isi cam baga coada in viata sentimentala si te pune in fata unei situatii cu mare factor de risc. Esti tentat sa faci o greseala cu gandul ca nu va sti nimeni, dar te inseli. Cineva tot va iesi suparat din aceasta situatie, si nici macar tu, care iti pui astfel talentele de seducator la incercare, nu vei avea nimic de castigat. Incearca sa fii cinstit in iubire, sa nu intorci armele impotriva unei persoane dragi doar pentru a-i da o lectie, tot asa cum nici nu incerca marea cu degetul sa vezi ce iese, pentru ca e greu de crezut ca va iesi ceva frumos! Poti pierde o iubire adevarata…

HOROSCOP VARSATOR

Nu ajunge doar sa visezi frumos sau sa alimentezi visele altora, ci sa incepi sa si construiesti ceva din tot ce speri sa se intample intr-o zi. Esti destul de aproape de materializarea unui plan pe care l-ai cladit din promisiuni marete, dar ar mai fi nevoie de un efort de vointa acum, la final. Vei fi de-a dreptul incantat cand vei pune punctul final la acest proiect care a evoluat atat de frumos, dar incearca sa nu te lasi furat de himere chiar si acum, cand esti atat de aproape de final. Deschide bine ochii, nu te amagi singur, dar nici nu amagi pe altii cu promisiuni desarte!

HOROSCOP PESTI

Cariera ta cunoaste un moment de varf care merita sarbatorit alaturi de cei care au contribuit si ei la acest succes. Ati muncit umar la umar pentru acest moment de apogeu, dar ati asteptat sa se aseze lucrurile pe un teren sigur inainte de a extrage o concluzie si a spune tuturor ce ati realizat. Ai fost prudent, nu te-ai bucurat inainte de vreme, desi toata lumea era incantata de rezultate, dar ai dat dovada de discretie si precautie ca sa fii sigur ca nimic nu se poate rasturna in ultima clipa. Acum tragi linia finala si poti sa te lauzi tuturor cu mandrie!

Acest horoscop este oferit de acvaria.com