HOROSCOP – Joi, 25 ianuarie 2018

HOROSCOP Taurii au așteptat această zi ca să facă o mare schimbare de directie în planurile lor. Nativii din gemeni sunt în fața unei schimbări de sens în viata lor și nu sunt foarte siguri de direcția pe care trebuie să meargă.Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Ceea ce te preocupa acum cel mai mult e sanatatea ta fizica. E momentul sa iei decizii care suna inaltator si care te entuziasmeaza la maximum, si iti iei angajamentul sa te apuci de un sport, sa-ti iei abonament la sala, sa te tii de un regim care ar face bine organismului tau.

Nu numai ca faci promisiuni marete, dar te si inarmezi cu o imensa vointa. Spune-ti cu fermitate pot si ai sa vezi ca promisiunea facuta acum are toate sansele sa dea roade! Tine-te de decizia pe care o iei astazi, stabileste-ti un program foarte strict prin care sa ajungi acolo unde visezi si nu te abate! Chiar poti!



HOROSCOP TAUR

Ai asteptat aceasta zi ca sa faci o mare schimbare de directie in planurile tale. Aveai de multa vreme gandul acesta sa pornesti pe o alta cale (alta profesie, alt loc de munca, alt proiect, alta relatie), dar nu mai venea odata momentul potrivit, dar azi consideri ca e perfect sa-i dai startul!

Momentan, nu prea stii incotro mergi, stii doar ca vrei altceva, dar, desi esti nesigur inca pe ceea ce te asteapta la capat, ai convingerea ca ai facut o alegere buna si foarte curand se vor vedea si urmarile! Daca ai decis schimbarea, tine-te de ea pana la capat, nu te opri la primele hopuri, pentru ca vor aparea si acestea!



HOROSCOP GEMENI

Esti in fata unei schimbari de sens in viata ta si nu esti foarte sigur de directia pe care trebuie sa mergi. Esti influentat de zvonurile care se vehiculeaza in jurul tau si care nu te stimuleaza deloc, dimpotriva, te tin pe loc, iti insufla o teama profunda pentru ce va urma si practic nu te lasa sa risti nimic.

Daca ai putea iesi din acele medii in care se vorbeste numai de lipsuri si probleme, ar fi in avantajul tau, pentru ca tu detii toate resursele ca sa faci fata cu brio acestei provocari, daca nu te-ar trage inapoi anturajul.



HOROSCOP RAC

Succesul e asigurat in orice activitate in care iti pui mintea la contributie. Daca participi la vreo competitie, daca ai de dat vreun examen sau de prezentat o lucrare in fata sefilor, ai toate sansele sa lasi o impresie buna, pentru ca dai de un auditoriu cooperant, care iti pune intrebari la obiect, aratandu-si interesul fata de ceea ce ai tu de spus.

E o placere sa-ti exprimi punctul de vedere intr-un mediu in care lumea chiar aude ce le spui, deci fa un pas in fata si vorbeste.



HOROSCOP LEU

Numai de tine depinde sa pui capat unei stari interioare care stii bine ca nu-ti face bine. A sta in continuare captiv intr-o zona in care esti macinat de regrete, de resentimente, de emotii negative generate de vechi insuccese nu e spre binele tau, ca atare incepe de astazi sa-ti schimbi polaritatea gandurilor.

Ai nevoie de relaxare, de detasare, de o stare de confort, si nu o vei gasi daca te impovarezi de toate aceste ganduri grele si negre. Permite-ti cateva clipe de meditatie, de rugaciune, de dialog cu tine cel adevarat, si ai sa-ti recapeti mult mai usor pacea dupa care tanjesti. A te raporta mereu la ce nu-ti convine in jurul tau nu e calea spre fericire! Relaxeaza-te!

HOROSCOP FECIOARA

Stai un pic si analizeaza cu maxima exigenta ceea ce nu merge bine in planurile tale, pentru ca exista ceva care iti blocheaza evolutia si care te irita. Esti tinut pe loc de dispute aprinse care lasa urme si asupra increderii tale de a duce mai departe ce ai inceput.

Nu renunta, ci ia-ti un mic ragaz pentru a mai studia odata toate aspectele problemei, pentru ca pe undeva s-a strecurat o greseala. Daca nu o descoperi acum si daca nu intervii imediat pentru a o remedia sau a o inlatura, candva in viitor va iesi la iveala cu efectele sale nedorite si vei consuma alt timp pretios pentru a te ocupa de ea de urgenta.



HOROSCOP BALANTA

Ai muncit mult, dar ai ajuns undeva la o rascruce de drumuri si nu stii incotro sa mergi. Esti influentat de cei din jur pentru ca auzi pareri foarte contradictorii si fiecare te impinge intr-o cu totul alta directie. Ce sa alegi? Mai bine iei o pauza si astepti sa se mai sedimenteze lucrurile inainte de a intelege mai bine pe ce nivel ai ajuns.

Dupa o vreme, vei privi lucrurile mai detasat si vei sti sa discerni mai usor intre atatea variante disponibile. Ba mai mult, in timp se mai pot ivi inca informatii suplimentare care sa te ajute sa iei o decizie corecta in deplina cunostinta de cauza.



HOROSCOP SCORPION

Ai o ocazie unica de a te afirma, de a iesi in fata si a-i demonstra atu-urile cu care esti inzestrat. Este sansa ta, nu o rata din cauza unor slabiciuni de moment.

Ti se cere putere de convingere, un dram de tupeu, curajul de a face ceva ce nimeni altcineva nu stie, pentru ca azi se remarca numai oamenii care isi cunosc cu adevarat propria valoare si unicitate.

Ai un as puternic in maneca de care trebuie sa te folosesti cu maxima incredere, pentru ca o eventuala competitie te poate propulsa chiar pe tine in frunte. Fa un pas in fata si arata la ce esti tu cel mai bun!



HOROSCOP SAGETATOR

Competitia nu trebuie sa te sperie, nici conflictul, nici confruntarea directa, pentru ca acesta e drumul care duce spre succes. Stii bine ca nu poti obtine nimic usor, pe gratis, ci e nevoie de un efort sustinut pana ajungi acolo unde visezi.

Important e sa privesti piedicile de pe parcurs ca pe niste provocari demne de laudat pentru ca doar asa descoperi cat de capabil esti si cat de bine faci fata tensiunilor.

Daca totul ar veni mult prea simplu, ca pe tava, nu ai aprecia succesul, ci l-ai trata ca pe ceva ce se obtine rapid, deci poate fi si abandonat la fel de repede. Cu cat e mai mare provocarea, cu atat mai demn de lauda e succesul, deci hai, spune da aventurii!



HOROSCOP CAPRICORN

Rutina pare a fi cel mai mare inamic al planurilor tale, pentru ca nu-ti place sa te impotmolesti in cele mai banale detalii. Ai vrea ca toate sa mearga direct la tinta, fara sa consumi timp pretios pe pasi pe care-i consideri nesemnificativi.

Nu poti scapa insa de acele elemente intermediare, ca atare nu le trata cu indiferenta, pentru ca exact acestea pot sta la baza unui esec cand ti-e lumea mai draga. Nu le ignora, pentru ca ele exista!



HOROSCOP VARSAROR

Esti foarte preocupat de ce se petrece la munca, de treburile pe care le-ai lasat in asteptare la serviciu, incat te vei putea concentra cu detasare si asupra acestora, gasind unele din cele mai corecte si practice solutii chiar acum. Este un moment bun sa treci in revista etapele parcurse intr-un proiect la care ti-ai adus contributia in ultima perioada.

Ajungi la concluzii importante perfecte pentru un inceput de luna pe care le vei putea pune in aplicare imediat ce va fi posibil.



HOROSCOP PESTI

Ai ajuns intr-un moment in care stii cat valoreaza timpul. Se vede ca ai capatat mai multa experienta si nu mai lasi timpul sa se scurga inutil, ci profiti de fiecare moment pentru a-l valorifica la maximum.

Treci in revista lunile scurse intr-un sens pornit candva si descoperi ca ai avut parte de multe momente cu totul deosebite ce le-au transformat in punct de reper in destinul tau. Privesti spre viitor cu incredere, planificand deja evenimente deosebite.



