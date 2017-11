HOROSCOP – Joi, 23 noiembrie 2017

HOROSCOP Leii sunt cam superficiali și au impresia că, dacă au mai multe variante la dispoziție, se pot juca cu ele. Nativii din fecioară, dacă se decid să pleace la drum, la capăt îi vor așteapta evenimente pozitive, care vor încununa tot efortul lor de a ajunge acolo. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Te preocupa unele investitii de acasa, cum ar fi aparatura electrocasnica sau mobila, dar nu poti lua decizii de unul singur, ci numai impreuna cu partenerul de viata.

Daca vezi ca si el imbratiseaza cu acelasi interes aceste planuri, ai curaj sa le initiezi in perioada urmatoare, dar daca vezi din partea sa unele rezerve, vei fi mult mai atent asupra proiectelor mai costisitoare.

Poate acesti bani ar fi buni intr-o alta directie, dar visezi totusi si la confortul casei tale, de aceea prima ta alegere ar fi redecorarea locuintei si modernizarea tuturor ustensilelor de care te folosesti acasa.



HOROSCOP TAUR – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Intri intr-o competitie alaturi de rivali puternici, dar nu ti-e deloc teama de confruntare, pentru ca esti stapan pe situatie si ai toate sansele sa te impui.

Fata de contra-candidatii tai, tu ai un atu forte: un dram de tupeu car te ajuta sa treci peste orice piedica, la care se adauga si resurse imense de energie, care, coroborate, te vor propulsa direct in frunte. Succesul poate fi al tau, deci implica-te fara teama in lupte de opinii, concursuri sau conflicte din care trebuie sa iesi invingator. Poti fi primul!

HOROSCOP GEMENI – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Apreciezi mult compania femeilor, pentru ca te simti in largul tau printre ele. Chiar daca te adaptezi preocuparilor lor, nu e nimic rau in asta, pentru ca si tie iti place uneori sa mai barfesti, si tu esti preocupat de moda, de cosmetice sau esti la fel de interesat de domeniile tipic femeiesti.

Printre femei descoperi astazi o prietena cu care te intelegi foarte bine, cu sansa de a lega o relatie de durata. Oferi si tu multa afectiune, iar ea, la randul sau, are asupra ta un efect benefic, stimulativ.

HOROSCOP RAC – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Uneori pui in balanta ce faci tu pentru unii si cum iti raspund ei in astfel de situatii si esti total dezamagit de rezultate, dar asta nu te opreste sa nu mai sari si altadata in ajutor si sa oferi si camasa de pe tine daca ti se cere.

Nu te astepta nici la recunostinta vesnica, nici la elogii pentru interventiile tale in vietile altora, pentru ca unii uita ca mai trebuie sa ofere si ei ceva in schimb. Ei nu ar face la fel pentru tine pentru ca adeseori prietenia nu e echitabila. Unul da mai mult, celalalt primeste bucuros.

HOROSCOP LEU – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Esti cam superficial si ai impresia ca, daca ai mai multe variante la dispozitie, te poti juca cu ele. Nu e adevarat! Daca ai mai multe optiuni, nu inseamna ca poti face ce vrei, ci trebuie sa le cantaresti foarte atent ca sa o alegi pe cea mai buna.

Daca pornesti intr-o directie cu gandul ca, daca nu iese, vei porni imediat spre cealalta, te inseli, pentru ca, odata aleasa, aceea va fi solutia finala, ca atare analizeaza argumentele pro si contra si fa o alegere in deplina cunostinta de cauza. Nu vei avea a doua sansa!

HOROSCOP FECIOARA – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Daca pleci la drum, la capat te asteapta evenimente pozitive, care vor incununa tot efortul tau de a ajunge acolo. Merita sa pleci, indiferent de distanta sau de conditiile de mers, pentru ca va conta mai mult scopul deplasarii si nu ceea ce se intampla pe parcurs.

Vestile care vin de departe (in cazul in care nu poti ajunge tu personal acolo unde se intampla toate) vor fi placute, informatii de care te poti folosi sau o stire aducatoare de fericire. Te bucuri de ceea ce afli de parca ai fi chiar tu actor principal.

HOROSCOP BALANTA – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Schimbarile apar peste noapte in planurile tale, de aceea trebuie sa dai dovada de flexibilitate ca sa poti schimba imediat macazul spre altceva. Daca o tii pe a ta si nu reusesti sa te adaptezi la noile conditii, ai putea rata o ocazie interesanta de aceea trebuie sa fii pe faza si sa nu respingi alternativele.

Daca prima varianta nu iese conform planurilor, nu-i nimic, ai altceva la dispozitie care poate avea efecte mai bune. Mai greu e cu atitudinea ta rigida, pentru ca nu-ti plac schimbarile bruste. Ai nevoie de timp de gandire inainte de a schimba directia, dar… nu prea e timp!



HOROSCOP SCORPION – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Nu consuma tot entuziasmul de inceput in prima etapa a unui proiect, pentru ca s-ar putea sa-l mai pierzi cand vor incepe sa apara si piedicile. Porneste in noua actiune echilibrat, rezervat, gestionandu-ti corect fortele.

Nici sa risti totul pe-o carte, dar nici sa stai pasiv in expectativa, asteptand sa vezi ce fac altii, nu e corect, ci e nevoie de o implicare rationala, dand exact atat cat trebuie la momentul potrivit.

Cu prudenta de rigoare, cu o analiza limpede a investitiei care depinde de tine, vei ajunge la rezultate de care vei fi mandru, dar nu pretinde roade iesite din comun din prima!

HOROSCOP SAGETATOR – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Trebuie sa pui serios umarul la materializarea unui mare vis, pentru ca detii toate resursele unui succes deplin in acest sens. Astepti mult si de la ceilalti care joaca un rol in atingerea acestui tel, dar cea mai mare parte a eforturilor tine de tine!

Nu pretinde doar de la ceilalti implicare, energie si pasiune, ci ai putea sa-i mobilizezi tu mai bine pentru a contribui cu totii cu ceea ce tine de fiecare. Tu le poti stimula dorinta de a ajunge la acel scop, iar ei vor face tot ce le sta in putinta. In fond, fiecare are ceva de castigat de pe urma acestui proiect colectiv, deci… la treaba!

HOROSCOP CAPRICORN – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Un mic dracusor te imboldeste sa spui lucruri care nu te caracterizeaza si pe care s-ar putea sa le regreti mai tarziu. Rezista acestei ispite negative, pentru ca nu e genul tau sa fii rautacios sau sa arunci vorbe grele in spatele altora, fara sa le merite.

Poti descoperi efectele nefaste ale interventiei unui inamic asupra ta si, in loc sa ierti si sa tolerezi, asa cum faci de obicei, esti gata sa intorci armele. Poate vei avea castig de cauza, in cele din urma, pentru ca te prinde intr-un moment agresiv in care iti canalizezi toata energia spre un singur scop: razbunarea.

HOROSCOP VARSATOR – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Trezeste-te un pic din visul in care te-ai retras de buna voie, ca sa nu traiesti intr-o minunata iluzie. Apar suficiente aspecte care iti atrag atentia unde e realitate si unde e visare. Da, e bine sa visezi uneori, dar de data aceasta esti impins intr-o directie care nu se transforma in realitate.

E o himera, e o Fata Morgana care te atrage ca un magnet dar cu cat te apropii mai mult, ea se indeparteaza si mai tare. Poti transforma iluzia in imaginatie, pentru a gasi solutii sa iti indeplinesti visul, dar nu mai fugi asa, la nesfarsit, dupa ceva ce tot ca o ceata ramane la orizont, fara sa o atingi vreodata.

Revino cu picioarele pe pamant si incepe sa cladesti singur ceea ce se naste in mintea ta. Teorie stii multa, dar practica e cheia!



HOROSCOP PESTI – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Incearca sa nu cheltuiesti azi nici un ban, pentru ca si cea mai mica investitie (nu neaparat necesara) poate dezechilibra bugetul si asa subred. Resimti chiar un blocaj financiar, pentru ca ar putea aparea sansa unei afaceri sau a unei achizitii tentante, dar cand numeri cati bani ai in portofel, rezultatul te cam dezarmeaza.

Rezista ispitelor financiare, pentru ca nu stai tocmai bine cu banii acum si ti-ai putea crea singur probleme! Tine banii la saltea macar azi, pentru ca iti vei multumi singur mai tarziu ca ai fost precaut si ti-ai infranat dorintele.

