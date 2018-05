HOROSCOP – Joi, 23 mai 2018

HOROSCOP Gemenii trebuie sa aleaga pe ce drum vor sa mearga in perioada urmatoare. Varsatorii au reusit sa atinga un scop de care sunt mandri si simt nevoia sa-si impartaseasca bucuria alaturi de cei care tin cu adevarat la ei.

HOROSCOP BERBEC Chiar daca e agitatie in familia ta, incearca sa nu torni si tu mai mult gaz pe foc. Dimpotriva: tu poti fi factorul de echilibru chiar si in cele mai aprinse discutii, pentru ca reusesti sa-ti pastrezi calmul si sa vezi, in situatiile contradictorii, calea de mijloc care sa multumeasca pe toata lumea. Tu poti sa-i asezi pe toti la masa tratativelor, discutand cu ton scazut, cu argumente logice, fara furtuni emotionale inutile. Cineva trebuie sa calmeze spiritele in casa si tu esti cel mai potrivit sol de pace! Daca tu le vorbesti linistit si amabil, nu se poate sa nu dezamorsezi imediat tensiunile!

HOROSCOP TAUR Este o zi cu un impact puternic asupra ta, cade ca un trasnet in calea ta cand te asteptai mai putin. In urma acestei vesti atat de transante, un capitol se incheie brusc in viata ta, deci asteapta-te la o despartire in amor, la o demisie decisa pe loc, la o rasturnare brusca de situatie, momente critice care te pot lasa fara replica. Poate nu e chiar un dezastru, pentru ca un final de capitol poate fi, de fapt, ocazia unui inceput mai bun, descoperind, mai tarziu, ca e mai bine ca s-a incheiat acum si atat de repede.

HOROSCOP GEMENI Trebuie sa alegi pe ce drum vrei sa mergi in perioada urmatoare, dar nu esti inca pregatit pentru a lua o decizie. Ai mai multe variante la dispozitie, toate au ceva de oferit si toate au un pret de platit, deopotriva, tocmai de aceea nu stii asupra careia sa te opresti. Nu face alegerea la intamplare, in functie de starea de moment, ci analizeaza atent ce ti se potriveste, pentru ca alegerea, odata facuta, nu mai poate fi schimbata. Nu te grabi la prima idee care iti vine in minte, pentru ca e posibil ca cea de a doua sa fie mai inspirata.

HOROSCOP RAC Un mic dracusor te imboldeste sa spui lucruri care nu te caracterizeaza si pe care s-ar putea sa le regreti mai tarziu. Rezista acestei ispite negative, pentru ca nu e genul tau sa fii rautacios sau sa arunci vorbe grele in spatele altora, fara sa le merite. Poti descoperi efectele nefaste ale interventiei unui inamic asupra ta si, in loc sa ierti si sa tolerezi, asa cum faci de obicei, esti gata sa intorci armele. Poate vei avea castig de cauza, in cele din urma, pentru ca te prinde intr-un moment agresiv in care iti canalizezi toata energia spre un singur scop: razbunarea.

HOROSCOP LEU Ti-e dor de locuri de care te leaga amintiri puternice din copilarie, de aceea ar fi o zi perfecta pentru a face o vizita la bunici sau la parinti, in cazul in care acestia sunt in alta localitate. Chiar si un telefon ar fi de ajuns pentru a le arata ca te gandesti la ei, deoarece si ei sunt cu gandul la tine. Ai ocazia sa vizitezi din nou locuri prin care ai mai trecut si altadata, locuri care iti incarca inima de emotie si bucurie. Mai mult: o calatorie pe care ai putea sa o faci azi ti-ar putea aduce in cale chiar si o sansa de iubire, deci cauta amorul dincolo de granitele orasului.

HOROSCOP FECIOARA Te afli intr-un mediu rigid, condus de regulamente stricte si de persoane batrane sau cel putin invechite ca mentalitate si care nu pot fi de acord cu viziunea ta moderna asupra lucrurilor. Ca sa te adaptezi acestui mediu, va trebui sa fii ca ceilalti deci, oricat de greu ti-ar fi, potoleste-ti spiritul de aventura pentru a le face pe plac celor care detin azi fraiele. Nu mai esti tu cel curajos care merge pe cai nebatatorite, ci doar un pion pe o tabla de sah, care raspunde intocmai indrumarilor date de altii.

HOROSCOP BALANTA Viata de cuplu se dezvolta pe un teren sigur, care iti inspira incredere si durabilitate. Nu se mai fac declaratii de amor in joaca, nu se mai fac promisiuni fara consistenta, ci tot ceea ce spuneti amandoi acum are sanse de materializare. Daca vrei o relatie de viitor, nu cauta aventuri trecatoare, ci cauta in jurul tau omul care inspira fidelitate si maturitate. Nu e o idee rea sa alegi cu mintea, nu cu inima, pentru ca sufletul mai poate face si alegeri gresite. Ratiunea insa nu va da gres niciodata, chiar daca si tu, ca oricine, tanjesti dupa iubire.

HOROSCOP SCORPION Nu te crampona de fleacurile care nu-ti convin, pentru ca de acestea nu scapi niciodata. Abordeaza o atitudine vesela, indiferenta la ceea ce altadata te-ar fi suparat. Prefa-te ca nu vezi sau nu auzi nimic din ceea ce te-ar putea deranja, pentru ca aceasta e atitudinea perfecta pentru a face din aceasta zi una excelenta. Daca stai si diseci firul in patru, descoperind ceea ce nu-ti place, vei bate pasul pe loc, fara sa simti ca trece ziua. Or, un zambet pe buze si o gluma te ajuta sa te bucuri de orice.

HOROSCOP SAGETATOR Ai motive de satisfactie la finalul unui proiect cand deja poti vedea cu ochii tai la ce nivel ai ajuns. Ai muncit mult, desi nu a fost doar contributia ta, deci, daca tot culegeti acum roadele eforturilor depuse, ar fi bine sa va recunoasteti unii altora contributia, ca sa nu simta nimeni defavorizat sau folosit. Sigur ca e mult mai bine sa profiti singur de niste conditii avantajoase, dar daca a participat si altul alaturi de tine la acest succes, imparte victoria si cu acesta. Asa veti fi amandoi la fel de incantati de rezultate.

HOROSCOP VARSATOR Esti in centrul atentiei, inconjurat de prieteni care au numai cuvinte de lauda la adresa ta. Ai reusit sa atingi un scop de care esti mandru si simti nevoia sa-ti impartasesti bucuria alaturi de cei care tin cu adevarat la tine. Se aduna multa lume in jurul tau la succes si esti magulit de toata atentia aceasta! Daca apare si motiv de petrecere, cu atat mai bine pentru tine, deoarece la asemenea succes se aude si veste de distractie. Poti spune ca toate iti merg bine si entuziasmul celor din jur te stimuleaza sa tintesti si mai departe!

HOROSCOP PESTI Daca te inconjori de oameni negativisti sau pesimisti, fii sigur ca te vor influenta si pe tine in mare masura, ca atare ziua depinde enorm de anturajul in care nimeresti. Unii te vor monopoliza cu problemele lor nesfarsite, altii te vor folosi ca umar de plans sau ureche de ascultat, dar trebuie sa ai curajul sa iesi din aceste medii si sa nu te lasi coplesit de energiile lor negative. Ai si tu destule probleme, ca sa le mai iei pe umerii tai pe ale altora, deci invata sa mai spui nu la astfel de situatii care nu iti fac bine.

Acest horoscop este oferit de acvaria.com